مقام‌های محلی پنج‌شنبه ۱۵ مرداد گفتند حملات روسیه به خانه‌های مسکونی در شهر بالاکلیا در شرق اوکراین سه نفر را کشت و موجب آتش‌سوزی و ویرانی شد.

به گزارش رویترز، نیروهای امدادی برای خاموش کردن آتش و پاک‌سازی آوار در مناطق آسیب‌دیده وارد عمل شدند.

هم‌زمان، حملات شبانه روسیه به چند منطقه مسکونی در استان سومی در شمال اوکراین به کشته شدن سه نفر و زخمی شدن دست‌کم ۱۹ تن دیگر انجامید.

پلیس اوکراین اعلام کرد در حمله جداگانه‌ای با بمب‌های هوایی هدایت‌شونده به شهر سومی، ۱۲ نفر زخمی شدند.

در جنوب اوکراین نیز حمله پهپادی به یک ون در منطقه خرسون شش نفر را زخمی کرد. مقام‌های محلی جزییات بیشتری درباره وضعیت مجروحان ارائه نکردند.

حمله به دو کشتی باری در نزدیکی اودسا

خبرگزاری تاس به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داد نیروهای این کشور شامگاه ۱۴ مرداد، دو کشتی باری را در نزدیکی بندر اودسا در دریای سیاه هدف قرار دادند.

وزارت دفاع روسیه افزود این دو کشتی حامل محموله‌های نظامی بودند. در گزارش تاس به نام کشتی‌ها، پرچم آنها، میزان خسارت یا تلفات احتمالی اشاره‌ای نشده است.

حملات تازه یک روز پس از بمباران گسترده کی‌یف و مناطق اطراف آن انجام شد. ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، اعلام کرد در آن حملات، دست‌کم ۱۷ نفر کشته و ۴۴ نفر زخمی شدند.

به گفته مقام‌های اوکراینی، روسیه در حمله به کی‌یف از ۲۴ موشک بالستیک، چهار موشک زیرکون یا اونیکس و ۱۱۵ پهپاد استفاده کرد.

نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد ۹۸ پهپاد سرنگون شدند، اما هیچ‌یک از موشک‌ها رهگیری نشدند.

انبارهای متعلق به شرکت‌های غیرنظامی، زیرساخت‌ها و یک ایستگاه راه‌آهن از جمله نقاط آسیب‌دیده بودند.

زلنسکی گفت یک شرکت تولید نوشیدنی، انبارهای مصالح ساختمانی و مراکز لجستیکی غیرنظامی در میان اهداف قرار داشتند.

وزارت دفاع روسیه در مقابل اعلام کرد مراکز حمل‌ونقل و لجستیکی مرتبط با نگهداری و انتقال تسلیحات و پهپادها را هدف قرار داده است.

حملات اخیر نگرانی‌ها درباره کاهش ذخایر پدافند هوایی اوکراین را افزایش داده‌اند.

کی‌یف می‌گوید تنها سامانه‌های پاتریوت ساخت آمریکا می‌توانند موشک‌های بالستیک روسیه را با اطمینان رهگیری کنند.

زلنسکی هشدار داده است کمبود موشک‌های رهگیر و تاخیر متحدان در تحویل سامانه‌های ضدبالستیک، مستقیما به افزایش تلفات و ویرانی در اوکراین منجر می‌شود.

این هشدار در حالی مطرح شده است که فایننشال تایمز گزارش داد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، درخواست زلنسکی برای دریافت صدها موشک رهگیر پاتریوت دیگر را نپذیرفته است.

به گفته منابع این روزنامه، ترامپ کمبود ذخایر آمریکا و نیاز به این موشک‌ها برای حفاظت از نیروها و تاسیسات این کشور در خاورمیانه را دلیل تصمیم خود عنوان کرد.

ادامه حملات اوکراین به زیرساخت‌های انرژی روسیه

اوکراین در هفته‌های اخیر حملات دوربرد به زیرساخت‌های انرژی و مراکز لجستیکی روسیه را افزایش داده است.

یک مرکز متعلق به فروشگاه اینترنتی «وایلدبریس» در منطقه تولا از جمله اهداف حملات پهپادی اخیر اوکراین بود.

در تحولی دیگر، یک مقام اطلاعات نظامی اوکراین گفت کره شمالی استقرار یگانی موشکی متشکل از حدود ۹۰ نیرو را در منطقه ورونژ روسیه آغاز کرده است.

به گفته او، این یگان ممکن است به ۱۲۰ موشک بالستیک و شش پرتابگر برای حمله به اوکراین مجهز شود.

رویترز نوشت نتوانسته است ادعای مربوط به استقرار این یگان را به‌طور مستقل تایید کند. روسیه و کره شمالی نیز به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ نداده‌اند.

مسکو و کی‌یف هر دو هدف قرار دادن غیرنظامیان را در جنگی که با تهاجم تمام‌عیار روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، رد می‌کنند.