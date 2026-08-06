خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۱۴ مرداد بر اساس مصاحبه اختصاصی با پاتل و مشاهده یک سند داخلی اف‌‌بی‌آی نوشت این همکاری‌ها مقابله با کلاهبرداری‌های سایبری، جرائم خشونت‌آمیز علیه کودکان، قاچاق مواد مخدر و تعقیب افراد فراری را در بر می‌گیرند.

بر اساس این گزارش، مقام‌های وزارت امنیت عمومی چین در چارچوب این همکاری‌ها به مراکز اف‌بی‌آی در ایالات متحده رفته‌اند و ماموران آمریکایی نیز برای رسیدگی مشترک به پرونده‌ها و تبادل اطلاعات به چین سفر کرده‌اند. نیروهای دو کشور عملیات یورش و دستگیری مشترک نیز اجرا کرده‌اند.

به گفته رییس اف‌بی‌آی این رفت‌وآمدها نوبتی است؛ یک ماه ماموران وزارت امنیت عمومی چین به آمریکا سفر می‌کنند و ماه بعد، ماموران اف‌بی‌آی به چین می‌روند.

پاتل در مصاحبه‌هایی اختصاصی با رویترز گفت ابتکارهای اف‌بی‌آی برای همکاری با کشورهایی که آنها را «شرکای غیرسنتی» خواند، گزینشی است و به انواع مشخصی از جرایم فراملی، مانند شبکه‌های جهانی انتشار محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان و مراکز کلاهبرداری سایبری که آمریکایی‌ها را هدف قرار می‌دهند، محدود می‌شود.

این همکاری‌ها که در داخل اف‌بی‌آی «کارگروه» نامیده می‌شوند، نشان‌دهنده تغییری عمده در رویکرد گذشته این نهاد است. این اقدام نگرانی مقام‌ها و کارشناسان ضدجاسوسی آمریکا را درباره خطرهای به‌اشتراک‌گذاشتن اطلاعات حساس امنیت داخلی با حکومت‌های اقتدارگرا برانگیخته است؛ حکومت‌هایی که می‌کوشند موقعیت اقتصادی و نظامی ایالات متحده را در سراسر جهان تضعیف کنند.

اف‌بی‌آی اعلام کرد در بهار امسال، این نهاد به‌همراه وزارت امنیت عمومی چین و پلیس دبی در یورشی گسترده به یک مرکز کلاهبرداری سایبری در دبی، شرکت کرد. این عملیات به دستگیری ۳۰۰ نفر، توقیف ۳۰۰ میلیون دلار و آزادی هزاران کارگر قربانی قاچاق انسان انجامید.

رسانه‌های حکومتی چین گزارش دادند دست‌کم در یک مورد، فردی در چین که به «جرایم خشونت‌آمیز جدی» متهم بود، به ایالات متحده بازگردانده شد.

رویترز نوشت مقام‌های آمریکایی مدت‌هاست روسیه و چین را به‌جای متحدانی بالقوه در مبارزه با جرایم، منشاء صدور جرم و جنایت معرفی می‌کنند و این دو کشور را عامل فعالیت‌های جاسوسی علیه منافع آمریکا در سراسر جهان می‌دانند.

پاتل معتقد است می‌توان این خطرها را مدیریت کرد. او به رویترز گفت: «ما کاملا از رویکرد خصمانه این کشورها در بسیاری از موضوع‌ها آگاهیم. این رویکرد متوقف نخواهد شد، اما اگر بتوانیم برای آمریکا موفقیتی به دست آوریم، باید وارد تعامل شویم.»

نگرانی از نفوذ و دسترسی به اطلاعات حساس

رویترز نوشت این همکاری‌ها تغییری عمده در رویکرد سنتی آمریکا به چین و روسیه محسوب می‌شوند و در جامعه ضدجاسوسی این کشور نگرانی‌هایی درباره در اختیار گذاشتن اطلاعات حساس امنیت داخلی به دو رقیب جهانی واشینگتن پدید آورده‌اند.

جف کراکر، مامور ارشد سابق اف‌بی‌آی، گفت چین و روسیه «دشمنان» آمریکا هستند و دادن دسترسی به مقام‌های چینی به تاسیسات دولتی، کارکنان دیپلماتیک و بخش‌هایی از جامعه اطلاعاتی آمریکا خطرهای بزرگی به‌همراه دارد.

به گفته او، ماموران چینی و روس ممکن است از چنین دسترسی‌هایی برای نفوذ استفاده کنند و این همکاری «پوشش بسیار مناسبی» برای فعالیت‌هایشان فراهم می‌کند.

سه کارمند سابق اف‌بی‌آی نیز به رویترز گفتند این تدابیر معمولا شامل نظارت الکترونیکی و میدانی است؛ به‌ویژه هنگامی که بازدیدکنندگان از کشورهای شناخته‌شده به‌عنوان خطرناک‌ترین رقبای آمریکا می‌آیند.

کاخ کرملین و سفارت روسیه در واشینگتن به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند.