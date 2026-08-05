آنتونیو تایانی، وزیر خارجه ایتالیا، روز چهارشنبه در شبکه ایکس نوشت در تماس تلفنی با عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، درباره مذاکرات جاری میان جمهوری اسلامی و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز به روی کشتیرانی تجاری گفتوگو کرده است.
تایانی گفت بر اهمیت ادامه گفتوگوها برای دستیابی سریع به یک راهحل سیاسی، از جمله با آمریکا، و جلوگیری از تشدید بیشتر تنشها تاکید کرده است. او افزود تضمین آزادی کامل کشتیرانی در تنگه هرمز، بدون عوارض یا محدودیت، برای ثبات منطقه و اقتصاد جهانی ضروری است.
وزیر خارجه ایتالیا همچنین گفت در این تماس درباره لبنان نیز گفتوگو شده و ابراز امیدواری کرده است مذاکرات جاری در رم به نتایج ملموسی برای تثبیت آتشبس و دستیابی به توافقی فراگیر منجر شود.
تایانی افزود به عراقچی تاکید کرده است نقش جمهوری اسلامی در توقف اقدامات نظامی حزبالله تعیینکننده است و ایتالیا به تلاش برای پیشبرد گفتوگو، امنیت و صلح در خاورمیانه ادامه خواهد داد.
پنتاگون در حال تدوین گزینههای هستهای تازه برای جنگ احتمالی با چین یا روسیه است و نیروی دریایی آمریکا نیز قراردادهایی به ارزش ۷۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار برای ساخت زیردریاییهای اتمی و توسعه کارخانههای کشتیسازی منعقد میکند.
شبکه انبیسی بهنقل از منابع آگاه گزارش داد وزارت جنگ آمریکا مشغول تدوین راهبردی محرمانه برای استفاده از توان هستهای این کشور در صورت وقوع یک جنگ منطقهای با چین یا روسیه است.
بر اساس این گزارش، بازنگری تازه قرار نیست بهطور کامل جایگزین دکترین هستهای کنونی آمریکا شود، بلکه هدف آن افزایش گزینههای قابل ارائه به رییسجمهوری در زمان وقوع بحران است.
انبیسی نوشت طراحان این راهبرد میخواهند گزینههایی متنوعتر و بهاصطلاح «معتبرتر» در اختیار رییسجمهوری قرار دهند؛ گزینههایی که دشمنان آمریکا باور کنند واشینگتن ممکن است در شرایط مشخص واقعا از آنها استفاده کند.
احتمال استفاده از سلاحهای هستهای تاکتیکی در یک رویارویی محدود یا منطقهای، یکی از موضوعات مورد توجه در این بازنگری است. سلاحهای تاکتیکی معمولا قدرت انفجاری کمتر یا برد کوتاهتری نسبت به تسلیحات راهبردی دارند، اما استفاده از آنها همچنان میتواند خطر گسترش یک درگیری محدود به جنگ هستهای فراگیر را افزایش دهد.
این بازنگری به ریاست البریج کولبی، معاون وزیر جنگ آمریکا در امور سیاستگذاری، انجام میشود. کولبی پیشتر نیز بر ضرورت بازدارندگی همزمان در برابر قدرتهای هستهای رقیب تاکید کرده بود.
مقامهای دفاعی آمریکا میگویند گسترش زرادخانه چین سبب شده است واشینگتن ناچار باشد تهدیدهای هستهای چین و روسیه را همزمان در محاسبات خود در نظر بگیرد؛ موضوعی که پیش از این یک مقام مسئول سیاست هستهای پنتاگون نیز در توضیح ضرورت نوسازی «سهگانه هستهای» آمریکا بر آن تاکید کرده بود.
همزمان با این بازنگری، اکسیوس گزارش داد نیروی دریایی آمریکا حدود ۷۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار قرارداد با شرکت «جنرال داینامیکس الکتریک بوت» و کارخانه کشتیسازی «نیوپورت نیوز» متعلق به شرکت HII منعقد میکند.
این قراردادها برای توسعه ظرفیت کارخانههای کشتیسازی و ساخت زیردریاییهای تهاجمی کلاس ویرجینیا و زیردریاییهای حامل موشک بالستیک کلاس کلمبیا در نظر گرفته شدهاند.
زیردریاییهای کلاس ویرجینیا با پیشران هستهای، برای عملیات تهاجمی، شناسایی و ماموریتهای زیرسطحی طراحی شدهاند. زیردریاییهای کلاس کلمبیا نیز بخشی از بازدارندگی راهبردی آمریکا خواهند بود و موشکهای بالستیک هستهای حمل خواهند کرد.
از این رو، قراردادهای تازه تنها برنامهای برای نوسازی ناوگان دریایی نیستند و با آینده زرادخانه هستهای آمریکا نیز ارتباط مستقیم دارند. این قراردادها همچنین بر اجرای پیمان امنیتی آکوس میان آمریکا، بریتانیا و استرالیا تاثیر خواهند گذاشت؛ پیمانی که انتقال زیردریاییهای هستهای و فناوریهای مرتبط به استرالیا یکی از محورهای اصلی آن است.
بر اساس آمار منتشر شده در اکسیوس، دو شرکت الکتریک بوت و نیوپورت نیوز تاکنون ۲۶ زیردریایی کلاس ویرجینیا به نیروی دریایی آمریکا تحویل دادهاند و ساخت زیردریاییهای بیشتر نیز در برنامه قرار دارد.
نیروی دریایی آمریکا همچنین برای ساخت هفت زیردریایی کلاس کلمبیا قرارداد بسته است و انتظار میرود نخستین فروند طی چند سال آینده تحویل داده شود.
جو کورتنی، نماینده دموکرات کنتیکت و عضو کمیته فرعی نیروهای دریایی و توان فرافکنی مجلس نمایندگان، گفت این قراردادها نیروی محرک رشد در سراسر پایگاه صنعتی ساخت زیردریایی آمریکا خواهند بود.
او از کنگره و نیروی دریایی خواست سرمایهگذاری در زیرساختهای صنعتی را افزایش دهند تا زمانبندی تحویل زیردریاییها جلو بیفتد.
صنعت کشتیسازی آمریکا در سالهای اخیر با کمبود نیروی متخصص، افزایش هزینهها و عقبافتادن برنامههای تحویل روبهرو بوده است. این مشکلات میتوانند هم برنامه نوسازی بازدارندگی هستهای آمریکا و هم تعهدات واشینگتن در چارچوب آکوس را تحت تاثیر قرار دهند.
اطلاعاتی که ایراناینترنشنال دریافت و بررسی کرده است، نشان میدهد دستکم پنج شهروند در شهرهای شاندیز و مشهد، در ارتباط با انقلاب ملی ایرانیان در خطر اعدام قرار دارند. نجمه امینی، وحید خدریخواه، علی زاغی، محمد زنگنه و مهدی ظریف، با اتهاماتی سنگین مانند «محاربه» روبهرو شدهاند.
بر اساس گزارشها، ۲۰ شهروند در ارتباط با اعتراضات دی ماه در مشهد در خطر صدور یا اجرای حکم اعدام قرار دارند. ایراناینترنشنال توانسته است به جزییات پرونده دستکم پنج نفر از آنان دست پیدا کند.
نجمه امینی؛ اتهام محاربه به دلیل چند استوری اینستاگرامی
نجمه امینی، دانشجوی ۲۳ ساله رشته حسابداری، که ۱۳ بهمن در مشهد بازداشت شد، به دلیل انتشار چند استوری اعتراضی، به تازگی به «محاربه» محکوم شده و در خطر اعدام قرار دارد.
منابع آگاه گفتند او هنگامی که برای خرید به بازار رفته بود با ضرب و شتم دستگیر شد.
بر اساس این گزارشها، نجمه امینی دو روز در پلیس امنیت بازداشت بود و از او اعتراف اجباری گرفتند.
امینی که اکنون در زندان وکیلآباد مشهد زندانی است، در مدت بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بوده است.
محمد زنگنه؛ تغییر حکم از زندان به اعدام
محمد زنگنه، معترض۲۴ ساله و از دیگر زندانیان انقلاب ملی در مشهد است که با صدور ابلاغیهای جدید از سوی دادگاه انقلاب در خطر اجرای حکم اعدام قرار گرفته.
او در اعتراض به این حکم، در زندان وکیلآباد مشهد اعتصاب غذا کرده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری، به تازگی ابلاغیهای مبنی بر صدور حکم اعدام برای او صادر کرده است.
زنگنه پیشتر در خرداد در همین دادگاه با اتهاماتی همچون «اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی»، «دادن شعار علیه نظام جمهوری اسلامی»، «توهین به مقدسات»، «دعوت به فراخوان و اغتشاش»، «تخریب اموال عمومی» و «آتش زدن بنر علی خامنهای»، به سه سال و شش ماه و یک روز حبس محکوم شده بود.
وضعیت این زندانی سیاسی در زندان وکیلآباد «بسیار نگرانکننده» گزارش شده است.
او پیش از تماس اخیر خود با بیرون زندان، به مدت پنج ماه در بیخبری مطلق نگاه داشته شده بود و خانوادهاش هیچ گونه تماسی با او نداشتند.
زنگنه در تمام این مدت از حق دسترسی به وکیل و حقوق اولیه یک زندانی محروم بوده است.
مهدی ظریف؛ حکم اعدام با استناد به قانون جاسوسی
یک منبع آگاه به ایراناینترنشنال گفت مهدی ظریف، ۲۱ ساله، دندانساز و اهل شاندیز مشهد، پس از تایید حکم اعدامش در دیوان عالی کشور، در خطر اجرای این حکم قرار دارد.
به گفته این منبع، ظریف در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۴۰۴ در منزل بازداشت و پس از مدتی نگهداری در سلول انفرادی، در جریان بازجوییها بر اثر فشارها دچار عارضه قلبی شد.
او اکنون در زندان وکیلآباد مشهد زندانی است.
این منبع گفت شعبه پنجم دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی یزدانخواه، با استناد به «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با اسرائیل و کشورهای متخاصم علیه امنیت ملی»، ظریف را به اعدام محکوم کرده است.
این حکم در دیوان عالی کشور نیز تایید شده و به گفته این منبع، وکیل او به متن کامل حکم و مستندات پرونده دسترسی نداشته است.
علی زاغی و وحید خدریخواه
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، علی زاغی، یکی دیگر از شهروندان معترض است که در ارتباط با انقلاب ملی ایرانیان به اعدام محکوم شده است.
زاغی ۲۲ دی ماه در شهر شاندیز دستگیر شد. جزییات بیشتری از پرونده او در دست نیست.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند وحید خدریخواه، ۳۲ ساله و اهل مشهد نیز که در زندان وکیلآباد نگهداری میشود، در معرض صدور حکم اعدام قرار دارد.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، او ۱۹ دی ماه از ناحیه پهلو زخمی شد و با توجه به اینکه در ۱۲ سالگی پدر و مادر خود را از دست داده است، برای درمان به خانه یکی از دوستانش منتقل شد.
به گزارش منابع مطلع، ماموران امنیتی شب ۲۹ دی ماه به این خانه مراجعه کرده و خدریخواه را بازداشت کردند.
او با اتهام «لیدری اعتراضات» و «محاربه» مواجه است و پروندهاش در مرحلهای قرار دارد که احتمال صدور حکم اعدام وجود دارد.
اتهامات سنگین و واهی علیه بازداشتشدگان
مرکز اسناد حقوق بشر ایران پیشتر گزارش داد شماری از معترضان بازداشتشده در شاندیز مشهد مانند ایلیا اکبری، سجاد چرانی، فرشاد حسینپور، مجید حسینپور، حسین رسولی، متین شبانی و حسین صفرپور، با احکام سنگین قضایی و خطر صدور یا اجرای حکم اعدام مواجهاند.
مشهد یکی از کانونهای اصلی اعتراضات دی ماه در ایران بود و یکی از بزرگترین کشتارها و سرکوبها نیز در همین شهر اتفاق افتاد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اوایل دی ماه در گفتوگو با جواد موگویی در برنامه «ماجرای جنگ-۲» گفت حکومت برای اعتراضات ۱۸ دی ماه آمادگی نداشت.
در این گفتوگو، مجری با اشاره به کشته شدن هزاران نفر و «سقوط» برخی شهرها از جمله مشهد در چند ساعت و تایید صحبتهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در اینباره، این وضعیت را یک غافلگیری راهبردی توصیف کرد و عراقچی نیز گفت جمهوری اسلامی در این زمینه «نقاط ضعف» داشته است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که در شبهای کشتار دی ماه، نیروهای حکومتی به شکل مستقیم و هدفمند به معترضان شلیک کردند.
بر اساس این گزارشها، شماری از مراکز درمانی از پذیرش معترضان مجروح خودداری کردند.
نیروهای حکومتی نیز در برخی بیمارستانها مستقر شده بودند و پیکرها را میربودند.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرد طی حدود چهار ماهونیم گذشته دستکم ۵۶ زندانی سیاسی در ایران اعدام شدهاند که پرونده ۲۷ نفر از آنها به اعتراضات دیماه مربوط بوده و بیش از ۱۰۰ تن دیگر نیز در خطر اعدام قرار دارند.
تورک در بیانیهای که چهارشنبه ۱۴ مرداد منتشر شد، نوشت اعدامهای مورد اشاره از ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون و در پروندههای مرتبط با اتهامهای امنیت ملی اجرا شدهاند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از افزایش اعدامها و صدور احکام اعدام در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت مجازات اعدام همچنان برای ایجاد ترس در میان مردم و سرکوب مخالفان به کار گرفته میشود.
او از مقامهای جمهوری اسلامی خواست اجرای همه اعدامها را فورا متوقف کنند و به سوی لغو کامل مجازات اعدام حرکت کنند.
تورک همچنین هشدار داد اعدامها در پروندههای مرتبط با مواد مخدر نیز با نرخی نگرانکننده ادامه دارد.
افزایش صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ماههای اخیر موجی از اعتراض نهادهای حقوقبشری، خانوادههای دادخواه، زندانیان و شماری از تشکلهای مدنی و صنفی را به دنبال داشته است.
در تازهترین واکنشها، کانون نویسندگان ایران اعدام زندانیان سیاسی را «یکی از هولناکترین شیوههای سرکوب معترضان» خواند و کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» نیز خواستار اقدام عملی نهادهای سیاسی، مدنی، صنفی و حقوقبشری برای توقف اعدامها شد.
مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، نیز با انتقاد از افزایش اعدامها، خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام معترضان دیماه، دسترسی متهمان به وکیل و برگزاری دادگاههای علنی شد.
نگرانی از دادرسیهای ناعادلانه
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، تداوم نبود تضمینهای دادرسی عادلانه و رعایت تشریفات قانونی را «عمیقا نگرانکننده» توصیف کرد.
او اعلام کرد بر اساس گزارشها، اعترافهایی تحت شکنجه و دیگر اشکال بدرفتاری گرفته شده و چندین اعدام نیز در ملأ عام انجام شده است.
تورک افزود بر اساس گزارشها، در برخی پروندهها تنها چند هفته میان بازداشت و اجرای حکم اعدام فاصله بوده و ۱۲ متهم نیز پس از برگزاری تنها یک جلسه غیرعلنی سهساعته به اعدام محکوم شدهاند.
او تاکید کرد مجازات اعدام با حق حیات ناسازگار و با کرامت انسانی غیرقابل جمع است.
تورک افزود: «چنین مجازاتی در جهان ما جایی ندارد.»
همزمان، خبرگزاری رویترز نوشت هیات نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو تا زمان انتشار این گزارش به درخواست این خبرگزاری برای اظهار نظر پاسخ نداده است.
اظهارات تورک در حالی مطرح میشود که در ماههای گذشته گزارشگران ویژه سازمان ملل، کارشناسان حقوق بشر و سازمانهای بینالمللی نیز بارها نسبت به افزایش صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران، بهویژه علیه معترضان و زندانیان سیاسی، هشدار داده و خواستار توقف فوری آن شدهاند.
فایننشال تایمز گزارش داد دونالد ترامپ درخواست اوکراین را برای دریافت صدها رهگیر پاتریوت نپذیرفته است. او کمبود ذخایر آمریکا و نیاز به این موشکها برای حفاظت از نیروها و تاسیسات این کشور در خاورمیانه را دلیل این تصمیم خوانده است.
به نوشته فایننشال تایمز، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، هفته گذشته در دیداری در دفتر بیضی کاخ سفید از ترامپ خواست صدها موشک رهگیر پاتریوت دیگر در اختیار کییف قرار دهد.
افراد آگاه از این گفتوگوها گفتند رییسجمهوری آمریکا با این درخواست موافقت نکرد و به کمبود رهگیرهای پاتریوت در ذخایر ایالات متحده اشاره کرد.
به گفته آنان، ترامپ تاکید کرد این موشکها برای حفاظت از داراییهای آمریکا در خاورمیانه و کشورهای حاشیه خلیج فارس در جریان جنگ با حکومت ایران مورد نیازند.
او درباره صدور مجوز تولید موشکهای پاتریوت در اوکراین و اروپا نیز ابراز تردید کرد؛ هرچند ماه گذشته در حاشیه اجلاس ناتو در ترکیه به زلنسکی گفته بود آمریکا اجازه تولید این موشکها را صادر خواهد کرد.
ترامپ نهم مرداد در مصاحبه با فایننشال تایمز گفت: «در حال بررسی آن هستیم. این سلاحی بسیار استثنایی است و باید کمی مراقب باشیم مجوز آن را در اختیار چه کسی قرار میدهیم. ما معمولا مجوز تولید تجهیزات را واگذار نمیکنیم.»
دولت اوکراین تاکید کرده است تولید داخلی رهگیرهای پاتریوت میتواند کمبود شدید این موشکها را کاهش دهد و توانایی کییف را برای مقابله با حملات هوایی روسیه تقویت کند.
با این حال، کارشناسان هشدار دادهاند حتی در صورت صدور مجوز، احتمالا چند سال طول میکشد تا نخستین رهگیر پاتریوت از خط تولید در اوکراین خارج شود.
متیو ویتاکر، سفیر آمریکا در ناتو، نیز به فاکسنیوز گفت توافق تولید بلندمدت تا زمستان امسال به نتیجه نخواهد رسید، اما مذاکرات درباره آن ادامه خواهد یافت.
مخالفت ترامپ با درخواست زلنسکی در حالی مطرح شده است که مقامهای اوکراینی از کاهش شدید ذخایر پاتریوت خبر میدهند.
این سامانه تنها سلاح پدافندی تحویلی غرب است که میتواند موشکهای بالستیک روسیه را با اطمینان رهگیری و منهدم کند.
در تازهترین حملات گسترده روسیه به کییف و مناطق اطراف آن، ۱۴ مرداد دستکم ۱۷ نفر کشته و ۴۴ نفر زخمی شدند.
بر اساس اطلاعات منتشرشده از سوی مقامهای اوکراینی، روسیه در این حمله از ۲۴ موشک بالستیک، چهار موشک زیرکون یا اونیکس و ۱۱۵ پهپاد استفاده کرد که شمار قابل توجهی از آنها دارای پیشرانه جت بودند.
ناتوانی پدافند اوکراین در برابر موشکهای بالستیک روسیه
نیروی هوایی اوکراین ۱۴ مرداد اعلام کرد ۹۸ پهپاد را سرنگون کرده، اما پدافند هوایی این کشور نتوانسته هیچ یک از موشکهای شلیکشده را رهگیری کند.
زلنسکی گفت برخورداری اوکراین از رهگیرهای بالستیک میتوانست جان شماری از قربانیان را نجات دهد.
او هشدار داد تاخیر متحدان در تحویل این تجهیزات یا خودداری آنها از تامین سامانههای ضدبالستیک، مستقیما به افزایش تلفات و ویرانی منجر میشود.
این حملات به انبارهای شرکتهای غیرنظامی، زیرساختها و یک ایستگاه راهآهن آسیب رساند.
زلنسکی گفت یک شرکت تولید نوشیدنی، انبارهای مصالح ساختمانی و مراکز لجستیکی غیرنظامی از جمله اهداف حملات بودند و ارتباطی با جنگ نداشتند.
وزارت دفاع روسیه در مقابل اعلام کرد مراکز حملونقل، لجستیک و توزیع مرتبط با نگهداری و تحویل سلاح، محمولههای نظامی و پهپادها را هدف قرار داده است.
زلنسکی از کشورهایی که هنوز آماده تامین موشکهای رهگیر نیستند خواست تحریمهای تازهای علیه مسکو وضع کنند.
او گفت بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید موشکهای بالستیک روسیه همچنان مشمول تحریم نشده است و گروه هفت و اتحادیه اروپا باید اقدامات بیشتری انجام دهند.
اوکراین نیز طی هفتههای اخیر حملات دوربرد خود را به تاسیسات انرژی و مراکز لجستیکی روسیه افزایش داده است.
زلنسکی در ماه ژوئن یک کارزار هوایی ۴۰ روزه علیه بخش نفت و گاز روسیه، انبارهای فروشگاه اینترنتی «وایلدبریس» و مراکز تدارکاتی نظامی در کریمه آغاز کرد.
به گفته فرمانده نیروهای سامانههای بدون سرنشین اوکراین، دستکم ۱۵ مرکز وایلدبریس هدف قرار گرفتند و ۱۳ مرکز در حملات پهپادی دوربرد به آتش کشیده شدند.
یک مرکز این شرکت ۱۴ مرداد در منطقه تولا هدف قرار گرفت.
این کارزار ۴۰ روزه ۱۳ مرداد پایان یافت، اما نتوانست کرملین را به پذیرش آتشبس یا ورود به مذاکرات جدی صلح وادار کند.
زلنسکی پس از پایان این کارزار به نیروهای اوکراینی دستور داد طرحهای تازهای برای ادامه حملات آماده کنند.
ائتلاف اداره دولت عراق قرار است با حضور روسای نهادهای عالی این کشور تشکیل جلسه دهد و بحران مالی ناشی از اختلال در صادرات نفت و تهدید گروههای مسلح برای پاسخ به حملات منتسب به عربستان سعودی را بررسی کند.
شفقنیوز ۱۳ مرداد به نقل از یک منبع آگاه عراقی گزارش داد آخرین تحولات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و منطقهای، در دستور کار نشست قرار دارد.
تا زمان تنظیم این گزارش، نتیجه یا بیانیهای درباره برگزاری این نشست در چهارشنبه ۱۴ مرداد منتشر نشده است.
ائتلاف اداره دولت مجموعهای از احزاب و فراکسیونهای شیعه، سنی و کرد مشارکتکننده در ساختار سیاسی عراق است.
نشستهای این ائتلاف معمولا با حضور رهبران ارشد سیاسی و روسای نهادهای اصلی حکومت برگزار میشود.
محور اصلی نشست تازه، بحران مالی عراق و پیامدهای توقف یا اختلال در صادرات نفت از مسیر تنگه هرمز اعلام شده است.
اقتصاد عراق وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی دارد و کاهش یا توقف صادرات میتواند به سرعت بر توانایی دولت برای تامین هزینههای جاری تاثیر بگذارد.
منبع شفقنیوز گفت این بحران روند پرداخت حقوق کارکنان دولت، بازنشستگان و افراد تحت پوشش خدمات رفاه اجتماعی را مختل کرده است. با این حال، در گزارش مشخص نشده است چه تعداد از حقوقبگیران با تاخیر در دریافت مطالبات خود روبهرو شدهاند یا دولت عراق چه برنامهای برای جبران کمبود منابع دارد.
وضعیت امنیتی عراق نیز یکی دیگر از موضوعات اصلی نشست خواهد بود.
شفقنیوز به نقل از منبع خود نوشت حملات هوایی مشترک عربستان سعودی و آمریکا در هفتم مرداد، مقرهای حشد شعبی را در چند استان عراق هدف قرار داد.
بر اساس این گزارش، در این حملات ۲۰ نفر از نیروهای حشد شعبی کشته و ۳۲ نفر دیگر زخمی شدند.
رسانهها در ایران ۹ مرداد با انتشار تصاویری گزارش دادند تابوتهای پنج عضو سپاه پاسداران که در حملات آمریکا و عربستان سعودی به مواضع گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق کشته شدند، از طریق مرز مهران وارد ایران شد.
خبرگزاری دولتی ایرنا گزارش داد این نیروهای سپاه پاسداران در حمله هوایی به مواضع گروههای شبهنظامی مورد حمایت جمهوری اسلامی در استان دیالی عراق کشته شدند.
تهدید گروههای مسلح عراقی برای پاسخ دادن به عربستان سعودی نیز قرار است در نشست ائتلاف اداره دولت بررسی شود. چنین تهدیدهایی میتواند دولت عراق را با چالشی تازه برای جلوگیری از گسترش درگیریهای منطقهای به داخل خاک این کشور روبهرو کند.
ائتلاف اداره دولت پیشتر نیز در نشستهای خود بر مخالفت با نقض حاکمیت عراق و جلوگیری از استفاده از خاک، آسمان و آبهای این کشور برای حمله به دیگر کشورها تاکید کرده بود.
این ائتلاف در عین حال از حق قانونی عراق برای دفاع از حاکمیت و امنیت خود سخن گفته است.
موضوع حملات و واکنش احتمالی گروههای مسلح، همزمان دو مساله حساس را پیش روی مقامهای عراقی قرار میدهد: پاسخ به حملهای که بغداد آن را نقض حاکمیت خود میداند و جلوگیری از اقدام مستقل گروههایی که ممکن است عراق را وارد رویارویی گستردهتری کنند.