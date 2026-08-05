شبکه ان‌بی‌سی به‌نقل از منابع آگاه گزارش داد وزارت جنگ آمریکا مشغول تدوین راهبردی محرمانه برای استفاده از توان هسته‌ای این کشور در صورت وقوع یک جنگ منطقه‌ای با چین یا روسیه است.

بر اساس این گزارش، بازنگری تازه قرار نیست به‌طور کامل جایگزین دکترین هسته‌ای کنونی آمریکا شود، بلکه هدف آن افزایش گزینه‌های قابل ارائه به رییس‌جمهوری در زمان وقوع بحران است.

ان‌بی‌سی نوشت طراحان این راهبرد می‌خواهند گزینه‌هایی متنوع‌تر و به‌اصطلاح «معتبرتر» در اختیار رییس‌جمهوری قرار دهند؛ گزینه‌هایی که دشمنان آمریکا باور کنند واشینگتن ممکن است در شرایط مشخص واقعا از آنها استفاده کند.

احتمال استفاده از سلاح‌های هسته‌ای تاکتیکی در یک رویارویی محدود یا منطقه‌ای، یکی از موضوعات مورد توجه در این بازنگری است. سلاح‌های تاکتیکی معمولا قدرت انفجاری کمتر یا برد کوتاه‌تری نسبت به تسلیحات راهبردی دارند، اما استفاده از آنها همچنان می‌تواند خطر گسترش یک درگیری محدود به جنگ هسته‌ای فراگیر را افزایش دهد.

این بازنگری به ریاست البریج کولبی، معاون وزیر جنگ آمریکا در امور سیاست‌گذاری، انجام می‌شود. کولبی پیش‌تر نیز بر ضرورت بازدارندگی هم‌زمان در برابر قدرت‌های هسته‌ای رقیب تاکید کرده بود.

مقام‌های دفاعی آمریکا می‌گویند گسترش زرادخانه چین سبب شده است واشینگتن ناچار باشد تهدیدهای هسته‌ای چین و روسیه را هم‌زمان در محاسبات خود در نظر بگیرد؛ موضوعی که پیش از این یک مقام مسئول سیاست هسته‌ای پنتاگون نیز در توضیح ضرورت نوسازی «سه‌گانه هسته‌ای» آمریکا بر آن تاکید کرده بود.

هم‌زمان با این بازنگری، اکسیوس گزارش داد نیروی دریایی آمریکا حدود ۷۶ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار قرارداد با شرکت «جنرال داینامیکس الکتریک بوت» و کارخانه کشتی‌سازی «نیوپورت نیوز» متعلق به شرکت HII منعقد می‌کند.

این قراردادها برای توسعه ظرفیت کارخانه‌های کشتی‌سازی و ساخت زیردریایی‌های تهاجمی کلاس ویرجینیا و زیردریایی‌های حامل موشک بالستیک کلاس کلمبیا در نظر گرفته شده‌اند.

زیردریایی‌های کلاس ویرجینیا با پیشران هسته‌ای، برای عملیات تهاجمی، شناسایی و ماموریت‌های زیرسطحی طراحی شده‌اند. زیردریایی‌های کلاس کلمبیا نیز بخشی از بازدارندگی راهبردی آمریکا خواهند بود و موشک‌های بالستیک هسته‌ای حمل خواهند کرد.

از این رو، قراردادهای تازه تنها برنامه‌ای برای نوسازی ناوگان دریایی نیستند و با آینده زرادخانه هسته‌ای آمریکا نیز ارتباط مستقیم دارند. این قراردادها همچنین بر اجرای پیمان امنیتی آکوس میان آمریکا، بریتانیا و استرالیا تاثیر خواهند گذاشت؛ پیمانی که انتقال زیردریایی‌های هسته‌ای و فناوری‌های مرتبط به استرالیا یکی از محورهای اصلی آن است.

بر اساس آمار منتشر شده در اکسیوس، دو شرکت الکتریک بوت و نیوپورت نیوز تاکنون ۲۶ زیردریایی کلاس ویرجینیا به نیروی دریایی آمریکا تحویل داده‌اند و ساخت زیردریایی‌های بیشتر نیز در برنامه قرار دارد.

نیروی دریایی آمریکا همچنین برای ساخت هفت زیردریایی کلاس کلمبیا قرارداد بسته است و انتظار می‌رود نخستین فروند طی چند سال آینده تحویل داده شود.

جو کورتنی، نماینده دموکرات کنتیکت و عضو کمیته فرعی نیروهای دریایی و توان فرافکنی مجلس نمایندگان، گفت این قراردادها نیروی محرک رشد در سراسر پایگاه صنعتی ساخت زیردریایی آمریکا خواهند بود.

او از کنگره و نیروی دریایی خواست سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی را افزایش دهند تا زمان‌بندی تحویل زیردریایی‌ها جلو بیفتد.

صنعت کشتی‌سازی آمریکا در سال‌های اخیر با کمبود نیروی متخصص، افزایش هزینه‌ها و عقب‌افتادن برنامه‌های تحویل روبه‌رو بوده است. این مشکلات می‌توانند هم برنامه نوسازی بازدارندگی هسته‌ای آمریکا و هم تعهدات واشینگتن در چارچوب آکوس را تحت تاثیر قرار دهند.