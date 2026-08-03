نشانه‌های اختلاف در داخل فیفا از روز جمعه آشکار شد. کوین لامور، مدیر عملیات فیفا، به آسوشیتدپرس گفت مدیران ارشد این نهاد احساس می‌کنند اینفانتینو آنها را کاملا فریب داده است. او این معامله محرمانه را «دروغ از طریق پنهان‌کاری» توصیف کرد که به گفته او، اعتماد داخلی و اصول حکمرانی را از بین برده است.

در تازه‌ترین واکنش‌ها، چهار منبع ارشد فیفا به نیویورک‌پست گفته‌اند مدیران ارشد این نهاد مستقر در زوریخ از مذاکرات محرمانه اینفانتینو برای فروش دارایی‌های تجاری فیفا به شدت خشمگین هستند و تلاش می‌کنند او را از ریاست کنار بگذارند.

یکی از مدیران این نهاد غیرانتفاعی سوئیسی گفت: «این بار دیگر از حد گذشته است. وقت آن رسیده که هیولا را بکشیم.»

منبع دیگری که در جریان این موضوع قرار دارد، گفت فیفا ممکن است رای عدم اعتماد برگزار کند، اما مدیران امیدوارند بتوانند اینفانتینو را وادار به استعفا کنند.

او افزود: «به او خواهند گفت که این روند برایش شرم‌آور خواهد بود و بهتر است پیش از آن کناره‌گیری کند.»

مقام‌های یوفا از شکست این معامله با شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی استقبال کردند، اما تاکید کردند اختلاف آنها با اینفانتینو پایان نیافته است. آنها خواستار پاسخگویی کامل درباره مذاکرات محرمانه‌ای شدند که می‌توانست کنترل بزرگ‌ترین رقابت‌های فوتبال جهان را به سرمایه‌گذاران خارجی واگذار کند و عملا از او خواستند از سمت خود کنار برود.

یوفا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «رهبری کنونی فیفا نه تنها اعتماد یوفا، بلکه اعتماد بسیاری دیگر از اعضای خانواده فوتبال را نیز از دست داده است.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «نمی‌توانیم به این روند ادامه دهیم؛ طرح‌های محرمانه‌ای که با شتاب، از سوی افرادی بی‌نام‌ونشان و با منافعی مشکوک برای فوتبال طراحی می‌شوند.»

طرح شکست‌خورده، انتقال فعالیت‌های تجاری فیفا به یک واحد مستقل و واگذاری بخش بزرگی از سهام آن به شرکت‌های سرمایه‌گذاری خصوصی را پیش‌بینی می‌کرد. حامیان این طرح وعده داده بودند کشورهای کوچک عضو فیفا مبالغ قابل توجهی دریافت خواهند کرد.

هرچند خطر واگذاری بخشی از مالکیت فوتبال به سرمایه‌گذاران خصوصی فعلا از میان رفته است، اینفانتینو اکنون با انزوای سیاسی گسترده‌ای روبه‌رو است؛ در حالی که همچنان برای حفظ قدرت تلاش می‌کند.

یوفا در بخش دیگری از بیانیه خود نوشت: «این پیروزی متعلق به کل فوتبال است، اما نباید پایان ماجرا باشد. این پیشنهاد کنار گذاشته شده است، اما بازسازی اعتماد به فیفا تازه آغاز شده است.»

نیویورک‌پست در پایان گزارش خود نوشت این حملات، اینفانتینو را بیش از پیش در انزوای سیاسی قرار داده است؛ در شرایطی که مقام‌های فوتبال اروپا به صورت محرمانه در حال یافتن نامزدی برای رقابت با او در انتخابات ماه مارس هستند.