هرچند آمریکا با شکست ۴ بر ۱ برابر بلژیک از رقابت‌ها حذف شد با این حال، او آمریکا را که به عنوان یکی از تیم‌های سیدبندی‌شده وارد مسابقات شده بود، به دو دستاورد تاریخی در جام جهانی ۴۸ تیمی رساند؛ صعود از مرحله گروهی یک بازی زودتر از پایان این مرحله و برای نخستین بار، کسب سه پیروزی.

عملکرد این تیم با استقبال گسترده هواداران در ورزشگاه‌ها و ثبت رکورد جدید بینندگان تلویزیونی همراه شد.

به نوشته لس‌آنجلس‌ تایمز، بر اساس اظهارنامه مالیاتی فدراسیون فوتبال آمریکا، پوچتینو در هفت ماه نخست حضورش بیش از پنج میلیون دلار دستمزد دریافت کرده است.

تیم ملی آمریکا از زمان صعود به مرحله یک‌چهارم نهایی جام جهانی ۲۰۰۲، در چهار دوره پیاپی در مرحله یک‌هشتم نهایی حذف شده است.

پوچتینو در نشست خبری آنلاین از خانه‌اش در بارسلون گفت: «آنچه یاد گرفتیم این بود که می‌توانیم رقابت کنیم، کیفیت و استعداد لازم را داریم. خیلی به تیم‌های برتر جهان نزدیک شده‌ایم. فاصله ما با بهترین تیم‌های دنیا آن‌قدر زیاد نیست.»

او افزود فوتبال در آمریکا این ظرفیت را دارد که «رشد کند، رشد کند و باز هم رشد کند و به یکی از ورزش‌های مهم آمریکا تبدیل شود؛ همان‌طور که در سایر نقاط جهان هست.»

پوچتینو گفت: «بازیکنان و ساختاری داریم که می‌توانند با بهترین سازمان‌های فوتبال جهان رقابت کنند. همچنین فهمیدیم هواداران فوق‌العاده هستند و وقتی با این ورزش ارتباط برقرار کردند، شور و اشتیاق بی‌نظیری نشان دادند. این ارتباط واقعا فوق‌العاده بود.»

او پیش از پذیرش هدایت تیم ملی آمریکا، سرمربی اسپانیول (۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲)، ساوتهمپتون (۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴)، تاتنهام (۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹)، پاری‌سن‌ژرمن (۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲) و چلسی (۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴) بود.

پوچتینو پس از جانشینی گرگ برهالتر، دو سال پیش قراردادی تا پایان جام جهانی ۲۰۲۶ امضا کرده بود. او پیش از آغاز جام جهانی گفته بود درباره تمدید قرارداد با فدراسیون فوتبال آمریکا گفت‌وگو کرده است. همچنین در ماه مه اعلام کرده بود مدیر برنامه‌هایش با باشگاه میلان تماس داشته است؛ باشگاهی که در نهایت روبن آموریم را به خدمت گرفت.

پوچتینو که در اسپانیا و لندن خانه دارد، گفت ممکن است به آمریکا نقل مکان کند. او تاکید کرد قصد دارد تا سال ۲۰۳۰ هدایت تیم ملی آمریکا را بر عهده داشته باشد، اما احتمال تغییر شرایط را نیز رد نکرد: «چهار سال زمان بسیار طولانی‌ای است. در فوتبال هرگز نمی‌دانید چه اتفاقی ممکن است رخ دهد. امروز همه شما را دوست دارند، اما شاید هشت هفته بعد این احساس تغییر کند.»

او تاکنون در تیم ملی آمریکا ۱۷ پیروزی، ۱۳ شکست و یک تساوی به‌دست آورده است.

سرمربیان تیم ملی آمریکا تاکنون در دومین چرخه حضور خود در جام جهانی موفق نبوده‌اند.

پوچتینو درباره رویکردش نسبت به بازیکنان گفت: «از آن‌ها انتظار بیشتری خواهیم داشت. دیگر مانند گذشته بیش از حد انعطاف‌پذیر نخواهیم بود، زیرا آن زمان هدف، کمک به بازیکنان و حفظ ساختارهای موجود بود. اما اکنون باید این خانه را از صفر دوباره بسازیم.»

سیندی پارلو کون، رییس فدراسیون فوتبال آمریکا روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت: «مائوریسیو فرهنگی ایجاد کرده است که در آن بازیکنان به گروه، به روند کار و به یکدیگر اعتماد دارند. تاثیر این باور را در نحوه پیشرفت، رقابت و عملکرد تیم در بزرگ‌ترین صحنه فوتبال جهان دیدیم. این فرهنگ و اعضای کادر فنی که در شکل‌گیری آن نقش داشتند، دقیقا همان چیزی است که می‌خواهیم اکنون و در آینده برای تیم ملی مردان روی آن سرمایه‌گذاری کنیم.»