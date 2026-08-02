او سوابق ورزشی‌اش را توضیح می‌دهد و از اژه‌ای می‌خواهد برای استخدام شدنش کاری کند. تصویر زنی با چنین کارنامه‌ای که برای به‌دست‌آوردن یک شغل معمولی از یکی از مسئولان سیاسی - امنیتی جمهوری اسلامی درخواست کمک می‌کند، فقط روایت مشکلات شخصی یک فوتبالیست نیست؛ این صحنه، تصویری است از جایگاهی که جمهوری اسلامی برای زنان فوتبالیست ساخته است.

در یک ساختار عادی، اشتغال یک ورزشکار نه به رئیس قوه قضاییه مربوط است و نه باید از مسیر ملاقات با یک مسئول امنیتی و طلب کمک از او پیگیری شود. اما در جمهوری اسلامی، حقوق اولیه از مسیرهای عادی خارج می‌شوند و به لطف، سفارش و دستور مسئولان وابسته می‌مانند.

ورزشکار زن ابتدا از قرارداد حرفه‌ای، امنیت شغلی، حق پخش، پوشش رسانه‌ای و آینده شغلی محروم می‌شود و سپس برای بخشی از همان حقوق ازدست‌رفته باید مقابل قدرت بنشیند و درخواست کند.

هیچ‌کس از یک فوتبالیست انتظار ندارد در برابر حکومتی که برای معترضان صف اعدام به راه انداخته، به مبارزی سیاسی تبدیل شود؛ اما میان مبارزه‌کردن و این‌گونه طلب لطف از قدرت، فاصله زیادی است.

شاید برای فهم بهتر این وضعیت زنان، بد نباشد که سرنوشت دیگر فوتبالیست‌های زن ایران را کنار این تصویر بگذاریم؛ نه برای آنکه بازیکنان را مقابل یکدیگر قرار دهیم، بلکه برای دیدن راه‌های متفاوتی که ساختار جمهوری اسلامی پیش پای آنها می‌گذارد.

زهرا علیزاده در اعتراض به کشتار معترضان دیماه از تیم ملی کناره‌گیری کرد. پست او چند ساعت بعد، همزمان با انتشار گزارش‌هایی درباره تهدیدهای امنیتی علیه بازیکنان و خانواده‌هایشان و فشار برای حذف مطالب اعتراضی، از اینستاگرام پاک شد.

علیزاده بازیکنی حاشیه‌ای نبود؛ او در انتخابی جام قهرمانی آسیا که ایران را به استرالیا رساند، مقابل بوتان گل زد و مقابل سنگاپور پاس گل داد. او دیگر به تیم ملی دعوت نشد و چند ماه بعدتر هم کلا از فوتبال خداحافظی کرد. اینجا ساختار به بازیکن پیام می‌دهد که حق بازی‌کردن تا زمانی محفوظ است که درباره کشته‌شدن مردم واکنشی نشان ندهید.

چند هفته بعد، در استرالیا، شماری از بازیکنان و اعضای تیم برای دریافت ویزای بشردوستانه اقدام کردند. هفت نفر در مقطعی این مسیر را پذیرفتند، اما پنج نفر بعدتر تصمیمشان را تغییر دادند و بازگشتند؛ آن هم در فضایی آکنده از اضطراب، نگرانی برای امنیت خانواده‌ها، نظارت افراد حراستی فدراسیون و گزارش‌هایی درباره فشارهای مستقیم و غیرمستقیم. نه ماندن تصمیم ساده‌ای بود و نه بازگشت را می‌توان آزادانه و بدون توجه به آن شرایط تفسیر کرد.

اما حکومت از همین بحران هم نمایش ساخت. بازیکنان بازگشته به میدان ولیعصر برده شدند تا نشانه «عشق به وطن» و شکست پروژه پناهندگی معرفی شوند.

بعدتر گلنوش خسروی، دیگر ملیپوش فوتبال زنان ایران، با میکروفون میان جمعیت مراسم حکومتی راه افتاد و از مردم درباره تیم ملی زنان و ماجرای استرالیا پرسید؛ ماجرایی که خودش یکی از افراد دخیل در آن بود. مصاحبه‌شوندگان از بازیکنان بازگشته تشکر می‌کردند، می‌گفتند دوستشان دارند و به آنها افتخار می‌کنند، اما همان بازیکن تیم ملی را که روبه‌رویشان ایستاده بود نمی‌شناختند.

این شاید تصویری از نسبت جمهوری اسلامی با فوتبال زنان باشد؛ حکومتی که مردم را برای تشویق بازیکنان به میدان می‌آورد، اما طی سال‌ها کاری کرده که همان مردم حتی چهره ملی‌پوشان را نمی‌شناسند.

بازیکن در این نمایش، نه یک ورزشکار مستقل با هویت، سابقه و حقوق حرفه‌ای، بلکه وسیله‌ای برای اثبات روایت حکومت است. باید مقابل دوربین از بازگشتش تشکر شود، حتی اگر کسی نداند زنی که میکروفون در دست دارد خودش عضو همان تیم است.

در این میان، یکی به‌دلیل اعتراض حذف میشود، دیگری خانه‌اش را بدون فرصت خداحافظی ترک می‌کند، یکی بازمی‌گردد و در قاب تبلیغاتی قرار می‌گیرد و دیگری مقابل رئیس قوه قضاییه برای شغل التماس می‌کند.

اینها انتخاب‌های یکسانی نیستند و صاحبانشان هم مسئولیت یکسانی ندارند؛ اما همه محصول ساختاری‌اند که برای زن فوتبالیست فقط چند نقش می‌شناسد؛ ساکت، مهاجر، ابزار تبلیغات یا متقاضی لطف. آنچه در هیچ‌یک از این قاب‌ها دیده نمی‌شود، ورزشکار مستقلی است که موفقیتش بتواند برای او شأن، امنیت و آینده‌ای در ایران بسازد.