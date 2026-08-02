فیفا قصد داشت با فروش حدود ۲۰ درصد از سهام یک واحد جدید، تا ۴.۲ میلیارد دلار سرمایه جذب کند و ارزش این واحد را به ۲۰ میلیارد دلار برساند.

اما این طرح با مخالفت یوفا و دیگر کنفدراسیون‌ها، مواجه شد و جیانی اینفانتینو با یک بیانیه، گفت که از آن دست کشیده است.

بر اساس این پیشنهاد، فیفا که بر اساس قوانین سوئیس یک نهاد غیرانتفاعی است، دارایی‌های درآمدزای خود از جمله حق پخش تلویزیونی، قراردادهای اسپانسری، مجوزهای تجاری و فروش بلیت را به نهادی جدید با نام «فیفا فوروارد اینترپرایز» (FIFA Forward Enterprise) منتقل می‌کرد.

قرار بود شرکت «تروای کپیتال» (Thrive Capital) متعلق به جاشوا کوشنر، سرمایه‌گذار اصلی این معامله باشد و بانک جی‌پی مورگان نیز نقش مشاور را بر عهده داشت.

جاشوا کوشنر برادر جرد کوشنر، مشاور دیپلماتیک کاخ سفید و داماد دونالد ترامپ، است.

نیویورک پست از گزارشی درباره عقب‌نشینی فیفا از این طرح جنجالی، به نقل از منابع مطلع نوشت که شرکت «تروای کپیتال» دیگر علاقه‌ای به این موضوع ندارد: «آنها به هیچ وجه نمی‌خواهند درگیر این آشفتگی باقی بمانند. کوشنر راه دیگری برای ورود به این حوزه پیدا خواهد کرد. این ماجرا به یک کابوس برای اعتبار برند تبدیل شده است.»

جرد کوشنر در سال ۲۰۱۷، همزمان با پیوستن به دولت نخست ترامپ، سهام خود در «ترایو کپیتال»، شرکت مادر ترایو اترنال، را واگذار کرد. با این حال، حضور شرکت تحت مدیریت برادرش در طرح جدید فیفا، توجه منتقدان را به پیوندهای خانوادگی و سیاسی پیرامون این معامله جلب کرده است.

کوشنر و جی‌پی مورگان عقب کشیدند

این روزنامه همچنین به نقل از سه منبع نوشته که شرکت تروای کپیتال گفت‌وگوها برای کنار گذاشتن این طرح را آغاز کرده است. به گفته منابع، بانک جی‌پی مورگان نیز انتظار ندارد این معامله به سرانجام برسد و در حال بستن پرونده‌های مربوط به آن است.

یکی از افرادی که مستقیما در جریان موضوع قرار گرفته بود، گفت: «آن‌ها باور ندارند کوشنر همچنان پای این پروژه بماند. در حال متوقف کردن آن هستند.»

اینفانتینو تا ۱۹ سپتامبر به ۲۱۱ عضو فیفا فرصت داده بود از این طرح حمایت کنند و در مقابل، تا ۴۰ میلیون دلار به هر عضو پرداخت شود. منتقدان این پیشنهاد را «رشوه‌ای با ضرب‌الاجل» توصیف کردند.

به نوشته نیویورک پست، اما فیفا و بانک‌های مشاور آن، فضای حاکم بر اروپا را به شدت اشتباه ارزیابی کردند؛ جایی که ثروتمندترین باشگاه‌ها و لیگ‌های فوتبال، بخش عمده درآمد این ورزش را تولید می‌کنند.

یکی از منابع نزدیک به اینفانتینو گفت: «این می‌توانست پایان موقت فوتبال جهانی باشد.»

حقوق ۳۰ میلیون دلاری برای اینفانتینو

از سوی دیگر، ساندی تایمز در گزارشی درباره پشت پرده این طرح جنجالی به نقل از منابع آگاه می‌نویسد که «هدف این بود که اینفانتینو پس از پایان دوران ریاستش، به عنوان مدیرعامل یا کمیسر این ساختار منصوب شود و پیش از هرگونه پاداش، سالانه ۳۰ میلیون دلار (حدود ۲۲.۲ میلیون پوند) حقوق پایه دریافت کند. فیفا تاکید کرده است که چنین ایده‌ای هرگز مطرح نشده بود.»

تهدید کارساز یوفا

شکست این طرح پس از آن رخ داد که کارکنان صندوق سرمایه‌گذاری تروای کپیتال متعلق به جاشوا کوشنر، دریافتند تصمیم کشورهای اروپایی برای تحریم مسابقات فیفا در اعتراض به این طرح، اجرای آن را غیرممکن کرده است.

یکی از افراد مطلع به ساندی‌تایمز گفت: «آن‌ها هیچ تصوری نداشتند که این طرح چنین واکنشی ایجاد خواهد کرد؛ واقعا شوکه شده بودند.»

همچنین یک منبع ارشد فیفا به تایمز گفت حامیان مالی با مدیران ارشد این نهاد تماس گرفته و نسبت به موج گسترده تبلیغات منفی ابراز نگرانی کرده‌اند.

به نوشته این روزنامه، بانک جی‌پی مورگان که نقش مهمی در این طرح داشت و پیش‌تر نیز در پروژه شکست‌خورده سوپرلیگ اروپا در سال ۲۰۲۱ مشارکت کرده بود، هم به فیفا اطلاع داده است که دیگر نمی‌خواهد در این پروژه حضور داشته باشد.

هشدار یوفا در واکنش به این طرح، صریح بود : هیچ‌یک از تیم‌های عضو آن تا زمانی که این طرح به طور کامل کنار گذاشته نشود و فیفا متعهد نشود دیگر هرگز راه را برای ورود مالکان خصوصی به فوتبال باز نکند، در هیچ رقابت فیفا شرکت نخواهند کرد.

بدون حضور ستاره‌های انگلیس، اسپانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا، جام جهانی مخاطبان خود را از دست می‌دهد. شبکه‌های تلویزیونی حاضر نخواهند بود مبالغ کلان پرداخت کنند و حامیان مالی نیز سرمایه خود را خارج خواهند کرد.

این موضوع ارزش اقتصادی این معامله را به شدت کاهش داد.

از سوی دیگر یکی از منابع نزدیک به اینفانتینو که نخواست نامش فاش شود، به نیویورک‌پست گفت: «آن‌ها واکنش‌ها را محک زدند و پاسخ روشنی دریافت کردند.»

خشم مقامات ارشد فیفا

اینفانتینو در بیانیه خود مدعی شد این طرح صرفا بخشی از یک فرایند مشورتی بوده است؛ در حالی که اشاره‌ای نکرد فدراسیون‌های عضو تنها تا ۱۹ سپتامبر (پایان شهریور) فرصت داشتند آن را بپذیرند، وگرنه ۷۵ درصد از منابع مالی خود را از دست می‌دادند.

به نوشته تایمز، مقام‌های ارشد فیفا همچنین از لحن بیانیه اینفانتینو که در آن کنار گذاشتن طرح را اعلام کرد، به شدت خشمگین شدند.

یکی از آن‌ها به تایمز گفت: «آن بیانیه یک شوخی بود.»

همچنین کارکنان فیفا نیز با اعضای شورای فیفا تماس گرفته و خشم و نگرانی خود را ابراز کرده‌اند.