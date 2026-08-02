روحالله متفکرآزاد، عضو هیات رییسه مجلس، به خبرگزاری مهر گفت که دل مردم از کشتهشدن خامنهای «مملو از غم و اندوه» است و آنان خواستار «انتقام از عاملان این جنایت» هستند، اما موضوع انتقام از دشمن تنها از روی احساس نیست، بلکه مسالهای راهبردی است که آینده تعاملات ما با دشمنان را تعیین خواهد کرد.
او ادامه داد: «این اقدام، امنیت روانی دشمن را بر هم خواهد زد و به زمینگیر شدن او کمک میکند. بنابراین، قصاص صرفا یک واکنش احساسی نیست، بلکه ضرورتی عقلانی و راهبردی محسوب میشود.»
یک منبع وابسته به گروههای شبهنظامی مورد حمایت اسرائیل در غزه به روزنامه اورشلیمپست گفته است توافق خلع سلاح حماس اجرا نخواهد شد، زیرا کنارگذاشتن سلاح میتواند موجودیت و بقای سیاسی این گروه را به خطر بیندازد.
در مقابل، یکی از ساکنان غزه میگوید حماس ممکن است دستکم در مرحله نخست، سلاحهایش را به نهاد انتقالی اداره غزه بسپارد.
براساس گزارش اورشلیمپست، طرحی که «شورای صلح» اعلام کرده و حماس نیز پذیرفته است، جمعآوری و نگهداری سلاحهای این گروه را بر عهده «کمیته ملی اداره غزه» میگذارد؛ نهادی تکنوکرات که قرار است در دوره پس از جنگ، اداره غزه را بر عهده بگیرد.
غازی حمد، عضو دفتر سیاسی و هیات مذاکرهکننده حماس، گفته است این گروه پذیرفته سلاحها را به کمیته فلسطینی بسپارد. او تاکید کرده است اجرای تعهدات حماس به پایبندی اسرائیل به تعهدات خود، از جمله عقبنشینی از غزه، بستگی دارد.
حمد گفت جمعآوری سلاحها «موضوعی فلسطینی» است و اسرائیل در آن نقشی نخواهد داشت. به گفته او، هدف از این توافق نجات مردم غزه از «ویرانی، جنگ و آوارگی بیشتر» است.
مطابق طرح، سلاحهای سنگین، مراکز تولید تسلیحات، تونلها و انبارها باید زیر نظر کمیته ملی اداره غزه جمعآوری و نگهداری شوند. حمل سلاحهای انفرادی نیز قرار است براساس «قوانین فلسطینی» ساماندهی شود.
با این حال، منبع مرتبط با شبهنظامیان مورد حمایت اسرائیل، موافقت حماس را «حرفی توخالی» خواند و تاکید کرد این گروه تنها در پی خریدن زمان و حفظ بقای خود است. او گفت: «اگر سلاحی وجود نداشته باشد، حماسی هم وجود نخواهد داشت.»
این منبع گفت شماری از خانوادهها، طایفهها و ساکنانی که از حماس آسیب دیدهاند، منتظر فرصتی برای تسویهحساب هستند. به گفته او، حماس برای محافظت از اعضای خود و جلوگیری از انتقامگیری مخالفان، نمیتواند سلاحهایش را کنار بگذارد.
یکی از ساکنان شهر غزه دیدگاه متفاوتی ارائه کرده و گفته است حماس دریافته که دیگر نمیتواند در قدرت باقی بماند. او احتمال داد این گروه در مرحله نخست درباره سپردن سلاحها جدی باشد، اما هشدار داد ممکن است بعدها برای بازپسگیری قدرت تلاش کند.
بخش دیگری از توافق به انحلال گروههای مسلح مورد حمایت اسرائیل اختصاص دارد که برای مقابله با حماس در غزه تشکیل شدهاند. براساس ماده ۱۰ طرح، سلاحهای این گروهها باید طبق جدول زمانی مشخص جمعآوری شود و اعضای آنها نیز اجازه پیوستن به نیروهای امنیتی یا پلیس را نخواهند داشت.
منبع شبهنظامی گفت نیروهایش تا زمانی که حماس، حتی با سلاحهای سبک، در غزه حضور داشته باشد به مبارزه ادامه خواهند داد. او در عین حال احتمال داد در صورت خلع سلاح واقعی حماس و کناررفتن آن از قدرت، این گروهها بتوانند بخشی از ترتیبات جدید باشند.
یکی از ساکنان غزه به اورشلیمپست گفت انحلال شبهنظامیان میتواند همکاری آینده فلسطینیان با نهادهای امنیتی اسرائیل را دشوار کند، زیرا همکاران محلی ممکن است از اقدام تلافیجویانه حماس و رهاشدن از سوی اسرائیل بترسند.
منبع شبهنظامی این نگرانی را رد کرد و گفت اسرائیل همچنان از نیروهای همسو با خود حمایت خواهد کرد. او با اشاره به سابقه حمایت اسرائیل از اعضای ارتش جنوب لبنان گفت: «معتقدیم اسرائیل از ما محافظت خواهد کرد.»
روسیه اعلام کرد در جریان موج گسترده حملات پهپادی اوکراین به مناطق مختلف این کشور، دستکم دو نفر کشته و چند هدف اقتصادی، صنعتی و نظامی آسیب دیدند. کییف نیز حمله به یک پالایشگاه نفت، یک پایگاه هوایی و یک انبار نفت در خاک روسیه را تایید کرد.
وزارت دفاع روسیه یکشنبه ۱۱ مرداد اعلام کرد سامانههای پدافند هوایی این کشور در طول شب ۶۳۵ پهپاد اوکراینی را سرنگون کردهاند. حملات از مناطق نزدیک رود ولگا تا باشقیرستان در عمق خاک روسیه گسترش یافت.
رومان بوسارگین، فرماندار ساراتوف، گفت اصابت یک پهپاد به ساختمانی مسکونی در شهر انگلس دو کشته بر جای گذاشت. به گفته او، زیرساختهای غیرنظامی در انگلس و شهر ساراتوف نیز آسیب دیدند.
ستاد کل ارتش اوکراین اعلام کرد نیروهای این کشور پالایشگاه نفت ساراتوف و پایگاه هوایی نظامی انگلس را هدف قرار دادهاند. براساس بیانیه ارتش اوکراین، در هر دو تاسیسات آتشسوزی روی داده است.
ساراتوف میزبان یکی از پالایشگاههای بزرگ نفت روسیه است و پایگاه هوایی انگلس نیز در همین منطقه قرار دارد. هر دو شهر در سالهای اخیر بارها هدف حملات اوکراین قرار گرفتهاند.
ارتش اوکراین همچنین از حمله به یک انبار نفت در منطقه کالوگا در غرب روسیه خبر داد.
انبار بزرگترین خردهفروشی آنلاین روسیه هدف قرار گرفت
ویاچسلاو فدوریشچف، فرماندار سامارا، اعلام کرد پهپادهای اوکراینی یکی از انبارهای شرکت وایلدبریز، بزرگترین خردهفروشی آنلاین روسیه، را هدف قرار دادهاند. این انبار حدود ۸۰۰ کیلومتر با پیشروترین مواضع نظامی اوکراین فاصله دارد.
فرماندار سامارا گفت این حمله تلفاتی نداشت، اما باعث آتشسوزی شد. نیروهای امدادی برای مهار آتش به محل اعزام شدند.
به نوشته خبرگزاری رویترز، وایلدبریز یکی از ارکان اصلی اقتصاد مصرفی روسیه به شمار میرود و اغلب از آن بهعنوان نسخه روسی شرکت آمازون یاد میشود. اوکراین از ۲۷ تیر ماه تاکنون حدود ۱۲ مرکز وابسته به این شرکت را هدف قرار داده است.
رادی خبیروف، فرماندار باشقیرستان، نیز از حمله گسترده پهپادها به تاسیسات صنعتی این منطقه خبر داد. به گفته او، پدافند هوایی یک پهپاد را بر فراز منطقه صنعتی اوفا، مرکز باشقیرستان، سرنگون کرد و در پی آن آتشسوزی روی داد.
اوکراین در ماههای اخیر دامنه حملات خود به عمق خاک روسیه را گسترش داده و پالایشگاهها، انبارهای نفت، مراکز صنعتی و شبکههای تدارکاتی را هدف قرار داده است. کییف میگوید هدف از این حملات، تضعیف توان اقتصادی و نظامی مسکو برای ادامه جنگی است که بیش از چهار سال از آغاز آن میگذرد.
در پی افشای طرح فیفا برای فروش بخشی از سهام جام جهانی، نقش شرکت «تروای کپیتال»، به مدیریت جاشوا کوشنر، برادر جرد، داماد دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا، پر بحث شده است. همچنین روایتهایی از نقشه جیانی اینفانتینو برای درآمد ۳۰ میلیون دلاری شخصی از این طرح، ابهامات زیادی داشته است.
فیفا قصد داشت با فروش حدود ۲۰ درصد از سهام یک واحد جدید، تا ۴.۲ میلیارد دلار سرمایه جذب کند و ارزش این واحد را به ۲۰ میلیارد دلار برساند.
اما این طرح با مخالفت یوفا و دیگر کنفدراسیونها، مواجه شد و جیانی اینفانتینو با یک بیانیه، گفت که از آن دست کشیده است.
بر اساس این پیشنهاد، فیفا که بر اساس قوانین سوئیس یک نهاد غیرانتفاعی است، داراییهای درآمدزای خود از جمله حق پخش تلویزیونی، قراردادهای اسپانسری، مجوزهای تجاری و فروش بلیت را به نهادی جدید با نام «فیفا فوروارد اینترپرایز» (FIFA Forward Enterprise) منتقل میکرد.
قرار بود شرکت «تروای کپیتال» (Thrive Capital) متعلق به جاشوا کوشنر، سرمایهگذار اصلی این معامله باشد و بانک جیپی مورگان نیز نقش مشاور را بر عهده داشت.
جاشوا کوشنر برادر جرد کوشنر، مشاور دیپلماتیک کاخ سفید و داماد دونالد ترامپ، است.
نیویورک پست از گزارشی درباره عقبنشینی فیفا از این طرح جنجالی، به نقل از منابع مطلع نوشت که شرکت «تروای کپیتال» دیگر علاقهای به این موضوع ندارد: «آنها به هیچ وجه نمیخواهند درگیر این آشفتگی باقی بمانند. کوشنر راه دیگری برای ورود به این حوزه پیدا خواهد کرد. این ماجرا به یک کابوس برای اعتبار برند تبدیل شده است.»
جرد کوشنر در سال ۲۰۱۷، همزمان با پیوستن به دولت نخست ترامپ، سهام خود در «ترایو کپیتال»، شرکت مادر ترایو اترنال، را واگذار کرد. با این حال، حضور شرکت تحت مدیریت برادرش در طرح جدید فیفا، توجه منتقدان را به پیوندهای خانوادگی و سیاسی پیرامون این معامله جلب کرده است.
کوشنر و جیپی مورگان عقب کشیدند
این روزنامه همچنین به نقل از سه منبع نوشته که شرکت تروای کپیتال گفتوگوها برای کنار گذاشتن این طرح را آغاز کرده است. به گفته منابع، بانک جیپی مورگان نیز انتظار ندارد این معامله به سرانجام برسد و در حال بستن پروندههای مربوط به آن است.
یکی از افرادی که مستقیما در جریان موضوع قرار گرفته بود، گفت: «آنها باور ندارند کوشنر همچنان پای این پروژه بماند. در حال متوقف کردن آن هستند.»
اینفانتینو تا ۱۹ سپتامبر به ۲۱۱ عضو فیفا فرصت داده بود از این طرح حمایت کنند و در مقابل، تا ۴۰ میلیون دلار به هر عضو پرداخت شود. منتقدان این پیشنهاد را «رشوهای با ضربالاجل» توصیف کردند.
به نوشته نیویورک پست، اما فیفا و بانکهای مشاور آن، فضای حاکم بر اروپا را به شدت اشتباه ارزیابی کردند؛ جایی که ثروتمندترین باشگاهها و لیگهای فوتبال، بخش عمده درآمد این ورزش را تولید میکنند.
یکی از منابع نزدیک به اینفانتینو گفت: «این میتوانست پایان موقت فوتبال جهانی باشد.»
حقوق ۳۰ میلیون دلاری برای اینفانتینو
از سوی دیگر، ساندی تایمز در گزارشی درباره پشت پرده این طرح جنجالی به نقل از منابع آگاه مینویسد که «هدف این بود که اینفانتینو پس از پایان دوران ریاستش، به عنوان مدیرعامل یا کمیسر این ساختار منصوب شود و پیش از هرگونه پاداش، سالانه ۳۰ میلیون دلار (حدود ۲۲.۲ میلیون پوند) حقوق پایه دریافت کند. فیفا تاکید کرده است که چنین ایدهای هرگز مطرح نشده بود.»
تهدید کارساز یوفا
شکست این طرح پس از آن رخ داد که کارکنان صندوق سرمایهگذاری تروای کپیتال متعلق به جاشوا کوشنر، دریافتند تصمیم کشورهای اروپایی برای تحریم مسابقات فیفا در اعتراض به این طرح، اجرای آن را غیرممکن کرده است.
یکی از افراد مطلع به ساندیتایمز گفت: «آنها هیچ تصوری نداشتند که این طرح چنین واکنشی ایجاد خواهد کرد؛ واقعا شوکه شده بودند.»
همچنین یک منبع ارشد فیفا به تایمز گفت حامیان مالی با مدیران ارشد این نهاد تماس گرفته و نسبت به موج گسترده تبلیغات منفی ابراز نگرانی کردهاند.
به نوشته این روزنامه، بانک جیپی مورگان که نقش مهمی در این طرح داشت و پیشتر نیز در پروژه شکستخورده سوپرلیگ اروپا در سال ۲۰۲۱ مشارکت کرده بود، هم به فیفا اطلاع داده است که دیگر نمیخواهد در این پروژه حضور داشته باشد.
هشدار یوفا در واکنش به این طرح، صریح بود: هیچیک از تیمهای عضو آن تا زمانی که این طرح به طور کامل کنار گذاشته نشود و فیفا متعهد نشود دیگر هرگز راه را برای ورود مالکان خصوصی به فوتبال باز نکند، در هیچ رقابت فیفا شرکت نخواهند کرد.
بدون حضور ستارههای انگلیس، اسپانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا، جام جهانی مخاطبان خود را از دست میدهد. شبکههای تلویزیونی حاضر نخواهند بود مبالغ کلان پرداخت کنند و حامیان مالی نیز سرمایه خود را خارج خواهند کرد.
این موضوع ارزش اقتصادی این معامله را به شدت کاهش داد.
از سوی دیگر یکی از منابع نزدیک به اینفانتینو که نخواست نامش فاش شود، به نیویورکپست گفت: «آنها واکنشها را محک زدند و پاسخ روشنی دریافت کردند.»
خشم مقامات ارشد فیفا
اینفانتینو در بیانیه خود مدعی شد این طرح صرفا بخشی از یک فرایند مشورتی بوده است؛ در حالی که اشارهای نکرد فدراسیونهای عضو تنها تا ۱۹ سپتامبر (پایان شهریور) فرصت داشتند آن را بپذیرند، وگرنه ۷۵ درصد از منابع مالی خود را از دست میدادند.
به نوشته تایمز، مقامهای ارشد فیفا همچنین از لحن بیانیه اینفانتینو که در آن کنار گذاشتن طرح را اعلام کرد، به شدت خشمگین شدند.
یکی از آنها به تایمز گفت: «آن بیانیه یک شوخی بود.»
همچنین کارکنان فیفا نیز با اعضای شورای فیفا تماس گرفته و خشم و نگرانی خود را ابراز کردهاند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی از تشدید رقابت میان دو جناح جمهوری اسلامی بر سر ادامه جنگ یا دستیابی به توافق با آمریکا خبر میدهد. موضع مجتبی خامنهای، که پس از کشتهشدن پدرش به رهبری رسیده اما همچنان مخفی است، در این رویارویی روشن نیست.
براساس این گزارش، رهبران جمهوری اسلامی در تشدید حملات به پایگاههای آمریکا و متحدانش هماهنگ عمل کردهاند، اما بر سر هدف نهایی جنگ اختلاف دارند.
در یک سو، «تندروهای جریان پایداری» به رهبری سعید جلیلی قرار دارند که با مذاکره با آمریکا مخالفاند و از «پیروزی کامل» در جنگ سخن میگویند. آسوشیتدپرس مینویسد این جریان از نفوذ خود در صداوسیما و تجمعهای شبانه برای مخالفت با مذاکره و محکومکردن طرفداران مصالحه استفاده میکند.
در سوی دیگر، حامیان مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف قرار گرفتهاند. این جناح فشار نظامی را ابزاری برای واداشتن آمریکا به مذاکره و گرفتن امتیاز میداند و درباره پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جنگ هشدار میدهد.
مهدی محمدی، مشاور قالیباف، مذاکره را «ابزار سیاسی و مکمل اقدام نظامی» توصیف کرده است که به گفته او میتواند دشمن را به دادن «امتیاز واقعی» وادار کند.
به نوشته آسوشیتدپرس، یکی از نشانههای «قدرت جناح عملگرا»، رای شورای عالی امنیت ملی به توافق آتشبس فروردین ماه با آمریکا عنوان شده است. طبق گزارش، ۱۲ عضو از ۱۳ عضو شورا، از جمله مقامهای ارشد سپاه و نیروهای مسلح، از توافق حمایت کردند و گمان میرود تنها رای مخالف متعلق به سعید جلیلی بوده باشد.
این آتشبس در پی حملات متقابل، تلاش حکومت ایران برای کنترل تردد در تنگه هرمز و محققنشدن تعهدات مالی توافق، از جمله آزادسازی میلیاردها دلار دارایی مسدودشده، فروپاشید. با اعلام دونالد ترامپ درباره توقف حملهای گسترده به ایران در بامداد یکشنبه، برای فراهمکردن فرصت دستیابی به توافق، مسیر مذاکرات همچنان نامشخص است.
آسوشیتدپرس همچنین به نقش صداوسیمای جمهوری اسلامی در این رقابت پرداخته است. این رسانه در ۳۰ ژوئن [۹ تیر] پخش زنده سخنان قالیباف درباره مذاکره با واشینگتن را قطع کرد. پخش سخنان پزشکیان نیز چند ثانیه پس از آن متوقف شد که گفت علی خامنهای پیش از کشتهشدن اجازه ازسرگیری مذاکرات با آمریکا را داده بود.
دفتر ریاستجمهوری این اقدامات را «سانسور» توصیف کرده و پزشکیان گفته است صداوسیما چنین القا میکند که «نظامیان در یک طرف و دولت در طرف دیگر قرار دارند».
گزارش آسوشیتدپرس به تلاش تندروها برای اعمال محدودیتهای اجتماعی نیز اشاره دارد. تعطیلی موقت کافههایی در مرکز تهران که زنان در آنها حجاب اجباری را رعایت نمیکردند، نشانهای از افزایش نفوذ جریانهای افراطی مذهبی توصیف شده است.
در مقابل، به نوشته این خبرگزاری، جناح عملگرا بر سقوط ارزش پول، افزایش تورم و بیکاری تاکید دارد. بیش از ۲۵۰ چهره سیاسی، دانشگاهی و مذهبی نیز در ژوئیه با امضای طوماری ضدجنگ اعلام کردند اکثریت مردم ایران خواهان صلح و زندگی شایستهاند.
عامل تعیینکننده در این کشمکش، موضع مجتبی خامنهای است. گزارش میگوید او پس از مجروحشدن در حملهای که به کشتهشدن پدرش انجامید، در اختفا به سر میبرد و هر دو جناح مدعی حمایت او هستند. برخی او را تندروتر از پدرش میدانند و برخی احتمال میدهند برای مهار جریانهای افراطی و ایجاد تغییراتی محدود وارد عمل شود.
روزنامه همشهری در ویدئویی تلاش کرده است منتشر نشدن هیچ فایل صوتی از مجتبی خامنهای را با خطر شناسایی محل اختفای او از سوی سرویسهای اطلاعاتی توجیه کند.
این رسانه وابسته به شهرداری تهران نوشته حتی یک صدای ضبط شده میتواند اطلاعاتی درباره مکان، زمان، تجهیزات و وضعیت جسمانی گوینده در اختیار نهادهای اطلاعاتی قرار دهد.
همشهری این ویدئو را در پاسخ به پرسشی منتشر کرده که چرا از فردی که در آن «رهبر سوم» جمهوری اسلامی خوانده شده، تاکنون هیچ صدایی در دسترس عموم قرار نگرفته است. محور اصلی پاسخ این روزنامه آن است که لایههای پنهان یک فایل صوتی ممکن است به ردیابی گوینده و محل ضبط منجر شود.
این توضیحات را میتوان تلاشی رسانهای برای پاسخ به ابهامهای روزافزون درباره غیبت مجتبی خامنهای از عرصه عمومی و منتشر نشدن پیام صوتی از او دانست. همشهری بدون اشاره به جزئیات محل یا شرایط نگهداری او، خطرات فنی انتشار صدا را در پنج محور دستهبندی کرده است.
نخستین محور به «آکوستیک محیطی و هندسه اتاق» مربوط میشود. در این ویدئو تاکید شده است هر فضای بسته امضای صوتی منحصربهفردی دارد و متخصصان میتوانند با بررسی بازتاب و افت انرژی صدا، حجم تقریبی اتاق، فاصله گوینده تا دیوارها، ارتفاع سقف و حتی نوع مصالحی مانند فرش، بتن یا شیشه را تشخیص دهند.
محور دوم، تحلیل فرکانس شبکه برق است. به ادعای همشهری، نوسانهای جزئی برق ۵۰ یا ۶۰ هرتزی ممکن است به شکل همهمهای ضعیف در پسزمینه فایل ضبط شود. سرویسهای اطلاعاتی میتوانند با مقایسه این نوسانها با دادههای ثبتشده شبکههای برق، زمان ضبط و حتی محدوده جغرافیایی آن را شناسایی کنند.
همشهری در محور سوم به «امضای سختافزاری» دستگاه ضبط پرداخته و گفته است هر میکروفون یا تلفن همراه، اثر فرکانسی و اعوجاج مشخصی در فایل بر جای میگذارد. بر پایه این ادعا، بررسی طیف صدا ممکن است به شناسایی نوع یا مشخصات دستگاه مورداستفاده منجر شود.
نویزهای پسزمینه چهارمین عامل مورد اشاره در این ویدئوست. صدای سامانه تهویه، ژنراتور یا تجهیزات خنککننده میتواند اطلاعاتی درباره ساختمان محل ضبط ارائه کند. در فضاهای باز نیز صدای باد، ترافیک، هواپیماها و حتی گونههای پرندگان یا حشرات، ممکن است محدوده جغرافیایی را کوچکتر کند.
آخرین محور به «زیستسنجی صوتی» اختصاص دارد. همشهری نوشته بررسی رزونانس مجرای صوتی، الگوی تنفس و وقفههای میان کلمات میتواند اطلاعاتی درباره ویژگیهای جسمانی، ضربان قلب و میزان استرس گوینده آشکار کند. در این ویدئو همچنین گفته شده است نرمافزارهای تخصصی ممکن است اثر دستگاههای تغییر صدا را معکوس کنند.
همشهری با کنار هم گذاشتن این ادعاها، سکوت مجتبی خامنهای را اقدامی حفاظتی معرفی میکند و میکوشد نبود پیام صوتی از او را به ملاحظات ضدجاسوسی پیوند بزند. با این حال، این روزنامه توضیح نداده است که چرا امکان انتشار پیام با حذف فرادادهها، پاکسازی نویز محیطی یا استفاده از روشهای ضبط و پردازش امن وجود ندارد؛ همچنین شواهد مستقلی درباره تلاش مشخص سرویسهای اطلاعاتی برای ردیابی او از طریق فایل صوتی ارائه نکرده است.