به‌نوشته اکسیوس اطلاعات به‌دست‌آمده از دستگاه‌های اطلاعاتی آمریکا و گزارش‌های منتشرشده در منابع علنی از عمیق‌تر شدن بحران اقتصادی در داخل ایران حکایت دارند؛ از جمله کمبود بنزین در کشوری که یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر منابع نفتی است.

یک مقام ارشد دولت آمریکا به این وب‌سایت گفت: «ایرانی‌ها می‌خواهند بمباران متوقف شود و پول می‌خواهند. اما تقریبا باید ترتیب این دو را برعکس گفت. آنها واقعا قبل از هر چیز پول می‌خواهند.»

ترامپ که پس از ۱۳ شب متوالی حملات آمریکا به اهدافی در ایران، بمباران‌ها را در آخر هفته متوقف کرد، دوشنبه گفت تهران درخواست برگزاری جلسه‌ای برای گفت‌وگو درباره یک توافق را مطرح کرده است.

اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، اظهارات ترامپ را تکذیب کرد. تهران تاکید کرده است که در حال حاضر هیچ گفت‌وگویی با واشینگتن در جریان نیست.

با این همه هر دو طرف در حال گفت‌وگو با میانجی‌هایی به رهبری عمان، قطر و پاکستان هستند که تلاش می‌کنند توقف فعلی درگیری‌ها را به یک آتش‌بس جدید و پایدار تبدیل کنند.

یکی از محورهای اصلی مذاکرات، پیشنهادی است که براساس آن ایران و عمان تا اندازه‌ای اختیار مدیریت تردد در تنگه هرمز و امکان کسب درآمد از آن را به دست خواهند آورد.

این سازوکار از برخی عناصر چارچوب همکاری مورد استفاده مالزی، سنگاپور و اندونزی در تنگه‌های مالاکا و سنگاپور الگوبرداری خواهد کرد.

یک مقام ارشد دولت آمریکا به اکسیوس گفت: «برخی از ایرانی‌ها این را می‌خواهند. برخی دیگر نمی‌خواهند. این بخشی از مشکل است.»

به‌نوشته اکسیوس جمهوری اسلامی همچنین خواهان تضمین‌هایی است مبنی بر اینکه بار دیگر از سوی ایالات متحده مورد حمله قرار نخواهد گرفت. تهران همچنین پول می‌خواهد؛ هم از طریق آزادسازی دارایی‌های مسدودشده و هم رهایی از تحریم‌های آمریکا.

در مقابل ترامپ نسبت به پاداش دادن به جمهوری اسلامی به‌دلیل مختل کردن تردد در تنگه هرمز محتاط است و از تهران می‌خواهد باقی‌مانده مواد هسته‌ای خود را تحویل دهد.

یک مقام دیگر آمریکایی نیز به اکسیوس گفت که تحریم‌ها و محاصره دریایی آمریکا، در مقایسه با یک کارزار بمباران تمام‌عیار، که ترامپ تاکنون از صدور مجوز آن خودداری کرده، برای وادار کردن تهران به حضور پای میز مذاکره به زمان بیشتری نیاز خواهد داشت.

طولانی شدن این روند می‌تواند آسیب‌پذیری سیاسی جمهوری‌خواهان را افزایش دهد و آنها را وادار کند در جریان کارزار انتخابات میان‌دوره‌ای از جنگی نامحبوب و افزایش قیمت بنزین دفاع کنند.

ترامپ دوشنبه به خبرنگاران گفت: «من صبر زیادی دارم.»

این مقام آمریکایی گفت: «اطلاعاتی به دست آمده که نشان می‌دهد ایرانی‌ها شکایت دارند که نمی‌توانند حقوق نیروهایشان را پرداخت کنند. چرا؟ به‌دلیل فشارهای مالی. به‌دلیل وزارت خزانه‌داری. به دلیل کاری که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری، انجام می‌دهد.»

او افزود: «آنها با خطر هجوم مردم برای برداشت پول از بانک‌ها روبه‌رو هستند. در این کشور عظیم و نفت‌خیز کمبود بنزین وجود دارد. آنها از وزارت خزانه‌داری بیشتر از وزارت جنگ می‌ترسند.»

به گفته مقام‌های آمریکایی، مقام‌های جمهوری اسلامی در مذاکرات قبلی با جرد کوشنر و استیو ویتکاف، نمایندگان ویژه ترامپ، تاکید کرده بودند که دسترسی به منابع مالی یکی از اولویت‌های اصلی آنهاست.

یکی از این مقام‌ها مدعی شد: «آنها برای پول به استیو و جرد التماس می‌کنند. به‌شدت به آن نیاز دارند.»

دولت ترامپ در چارچوب احیای کارزار «فشار حداکثری» خود بیش از هزار فرد، کشتی و هواپیما را تحریم کرده و تجارت نفت ایران، شبکه بانکداری سایه، تامین تسلیحات و شبکه‌های کشتی‌رانی این کشور را هدف قرار داده است.

ترامپ گفته است بمباران‌ها را متوقف کرده تا به دیپلماسی فرصت بدهد. به‌گفته منابع آکسیوس، تصمیم او همچنین پس از هشدار ژنرال دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، درباره فشار واردشده بر ذخایر تسلیحاتی آمریکا در حوزه فرماندهی مرکزی، به‌ویژه ذخایر موشک‌های رهگیر پدافند هوایی، اتخاذ شد.

یک مقام ارشد آمریکایی هشدار کین را بخشی از رویه معمول نظامی توصیف کرد و گفت: «ذخایر کلی تسلیحات تمام نشده یا به صفر نرسیده است. وقتی مجبور می‌شوید برداشت از ذخایر موجود در نقاط مختلف جهان را بررسی کنید، این کار با خطراتی همراه است و باید این خطرات را به فرمانده کل قوا ارائه کنید. او تصمیم می‌گیرد. تصمیم‌گیرنده اوست.»

به‌نوشته اکسیوس منتقدان تلاش‌های جنگی ترامپ می‌گویند رییس‌جمهوری آمریکا گزینه‌های جذاب چندانی در اختیار ندارد و تردید دارند که حملات نظامی یا فشار اقتصادی بتواند حکومت ایران را وادار به پذیرش شروط او کند.

به گفته برت اریکسون، تحلیلگر یک شرکت مشاوره‌ای، حکومت ایران در نیمه نخست سال حدود ۲۳ میلیارد دلار درآمد نفتی کسب کرده است؛ رقمی که از پیش‌بینی‌های بودجه‌ای این کشور بیشتر بوده است.

اریکسون دوشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جنگ اقتصادی، اساسا رویکردی ناکارآمد در جنگ ایران است.»

کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، به آکسیوس گفت ترامپ «راه‌حل دیپلماتیک را ترجیح می‌دهد، اما اگر ایران به فعالیت‌های تروریستی در تنگه هرمز یا علیه متحدان ادامه دهد، همچنان همه گزینه‌ها را روی میز نگه خواهد داشت.»

او گفت: «در کنار تحریم‌های موفقی که اقتصاد ایران را فلج کرده و ۱۳ روز متوالی حمله به اهداف نظامی در واکنش به تجاوزهای مکرر ایران، عاقلانه خواهد بود که ایران برای دستیابی به یک توافق از طریق مذاکره تلاش کند. در غیر این صورت، آنها می‌دانند چه اتفاقی خواهد افتاد.»

یک مقام دیگر آمریکایی گفت: «رییس‌جمهوری در موقعیتی قرار دارد که هر دو گزینه می‌تواند برایش نتیجه‌بخش باشد. ایالات متحده قادر است این مساله را از نظر نظامی تا نهایت ممکن پیش ببرد. او همچنین قادر است تحریم‌های اقتصادی فلج‌کننده‌ای علیه ایران اعمال کند.»