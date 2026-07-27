نیویورک پست به نقل از یک منبع در اورشلیم گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در دیدار روز دوشنبه با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اطلاعاتی ارائه خواهد کرد که به گفته این منبع نشان میدهد حکومت ایران در حال گسترش فعالیتهای هستهای در سایت موسوم به کلنگ گزلا است و درباره تمایل خود به ادامه مذاکرات صلح نیز صادقانه عمل نمیکند.
به گفته این منبع، تیم نتانیاهو شواهدی از تازهترین فعالیتهای هستهای جمهوری اسلامی ارائه خواهد کرد تا نشان دهد تهران در مذاکرات با آمریکا با حسن نیت عمل نمیکند. والاستریت ژورنال پیشتر گزارش داده بود اسرائیل به شواهدی دست یافته که نشان میدهد سانتریفیوژهای هستهای به تازگی برای نخستین بار از زمان آغاز ساخت این تاسیسات در سال ۲۰۲۰ به سایت پیکاکس مانتین منتقل شدهاند.
این تاسیسات در عمق بیش از ۳۰۰ فوتی زیر کوه کلنگ، در نزدیکی مرکز هستهای نطنز، قرار دارد و سالهاست گمان میرود بخشی از برنامه هستهای ایران باشد. پیش از این، شواهدی از فعالیت هستهای در این محل منتشر نشده بود و دونالد ترامپ نیز هفته گذشته گفته بود آمریکا اطلاعاتی درباره فعالیت در این سایت در اختیار ندارد.
نیویورک پست همچنین به نقل از این منبع گزارش داد اسرائیل شواهدی در اختیار آمریکا قرار خواهد داد که نشان میدهد ایران بازسازی برنامه موشکی و پهپادی خود را، که در حملات هوایی آمریکا آسیب دیده بود، آغاز کرده است. به گفته این منبع، این اطلاعات نشان میدهد حکومت ایران قصد ندارد در جریان مذاکرات آتشبس با آمریکا از برنامه هستهای یا برنامه موشکی خود دست بکشد.
برپایی یک داربست آهنی در میدان علیخانی اصفهان در روز دوشنبه پنجم مرداد، نه تنها بر نگرانی از اعدام قریبالوقوع دیگر معترضان پرونده میدان علیخانی افزوده بلکه اکنون بیم آن میرود که این اعدامها بهصورت علنی و در ملاء عام انجام گیرد.
همزمان چند منبع مطلع در ایران به ایراناینترنشنال گفتند که جمهوری اسلامی در حال آماده شدن برای اعدام علنی شمار بیشتری از معترضانی است که در جریان اعتراضات سراسری دی ماه بازداشت شدهاند.
گزارشهای شاهدان عینی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، حاکی از حضور گسترده نیروهای امنیتی در میدان علیخانی در شامگاه دوشنبه است. اعتراضات ۱۸ دی ماه ۱۴۰۴ اصفهان از همین میدان آغاز شد.
ایراناینترنشنال ۱۷ تیر گزارش داده بود در پرونده میدان علیخانی اصفهان، ۱۲ نفر به اعدام و ۲۳ نفر به پنج تا ۱۰ سال حبس محکوم شدهاند. احکام اعدام ۱۴ تیر در دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای اجرا به دادگاه انقلاب اصفهان فرستاده شد.
اسفندیاری، ۱۹ ساله، و محمدی، شهروند ۲۴ ساله افغانستان، ۲۸ تیر اعدام شدند. ۱۰ محکوم دیگر این پرونده، ابوالفضل ابراهیمی، امیرحسین ابراهیمیانالوچه، شروین باقریان جبلی، قائم حسینی، علی دشتی، علیرضا رئیسی، ابوالفضل سپاهی، علیرضا سپاهی، امیرحسین صفری و امیرحسین ملکی، به سلول انفرادی منتقل شدهاند.
یک منبع نزدیک به خانواده امیرحسین صفری، یکی دیگر از متهمان این پرونده، به ایراناینترنشنال گفت که از بستگان او خواسته شده است برای آخرین ملاقات در زندان مرکزی اصفهان حاضر شوند؛ ملاقاتی که خانواده گمان میکند ممکن است آخرین دیدار با او باشد.
مهدی محمودیان، فعال سیاسی، نیز این نگرانیها را تایید کرد و در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به خانوادههای چند تن از ۱۰ زندانی باقیمانده محکوم به اعدام در پرونده میدان علیخانی نیز گفته شده است برای آخرین ملاقات به زندان مراجعه کنند.
محمودیان از علیرضا سپاهی و ابوالفضل سپاهی، که پسرعمو هستند، بهعنوان افرادی نام برد که بهگفته او با خطر قریبالوقوع اعدام روبهرو هستند.
استقرار آشکار نیروهای امنیتی در اطراف داربست نصب شده در میدان علیخانی نگرانیها را تشدید کرده است که اعدامهای دیگری ممکن است بهصورت علنی انجام شود.
مقامهای جمهوری اسلامی متهمان را به مشارکت در کشته شدن چهار نیروی امنیتی و همچنین آتشافروزی و تخریب در جریان اعتراضات دی ماه متهم کردهاند. مقامها میگویند چهار تن از اعضای بسیج و نیروهای یگان ویژه در جریان درگیریهای این منطقه کشته شدند.
سازمان ملل خواستار توقف فوری احکام پرونده میدان علیخانی شد
اوایل روز دوشنبه پنجم مرداد گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل صدور حکم اعدام برای ۱۲ معترض پرونده میدان علیخانی اصفهان را محکوم کردند. آنها پس از اعدام عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو تن از محکومان این پرونده، از جمهوری اسلامی خواستهاند اجرای احکام اعدام ۱۰ معترض دیگر را فورا متوقف و این احکام را لغو کند.
کارشناسان سازمان ملل در بیانیه خود نوشتند محکوم کردن ۱۲ نفر به اعدام در یک جلسه دادرسی، در دادگاهی غیرعلنی و بدون شفافیت درباره مسئولیت فردی هر یک از متهمان، استانداردهای تثبیتشده دادرسی عادلانه را نقض میکند.
در این بیانیه آمده است این ۱۲ مرد جوان که در زمان بازداشت بین اواخر نوجوانی تا اوایل دهه ۲۰ زندگی خود بودند، بهطور خودسرانه از آزادی محروم شدند و برخی از آنان نیز با ناپدیدسازی قهری و بدرفتاری مواجه شدند.
به گفته این کارشناسان، این افراد بر پایه اعترافاتی که از رسانههای حکومتی پخش شده، به مشارکت در کشته شدن چهار عضو نیروهای امنیتی، آتشسوزی عمدی و تخریب اموال در جریان اعتراضات ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان علیخانی اصفهان متهم شدهاند.
کارشناسان افزودند اتهامهای دقیق این افراد همچنان نامشخص است، زیرا جلسات دادگاه انقلاب بهصورت غیرعلنی برگزار شده و احکام دادگاه نیز منتشر نشده است.
از جمله افرادی که همچنان با خطر اعدام روبهرو است، شروین باقریان جبلی است که تنها چند روز پیش از بازداشتش ۱۸ ساله شده بود.
به گفته کارشناسان، تلویزیون دولتی ایران ظرف یک هفته پس از بازداشت جبلی و پیش از برگزاری هرگونه دادگاهی، تصاویری از اعتراف او به اعمال خشونت علیه نیروهای امنیتی پخش کرد.
آنها افزودند که به نظر میرسید جبلی از معنای اتهامی که میتواند مجازات اعدام در پی داشته باشد، یعنی «محاربه» یا «دشمنی با خدا»، آگاهی نداشته است؛ موضوعی که نگرانیهایی را درباره عدم دسترسی او به وکیل انتخابی خودش ایجاد کرده است.
کارشناسان گفتند: «اعترافاتی که تحت اجبار گرفته شدهاند هرگز نباید بهعنوان مدرک پذیرفته شوند و پخش آنها پیش از محاکمه، اصل برائت را نقض میکند.»
محمودیان نیز گفت پرونده میدان علیخانی نیز مانند بسیاری دیگر از پروندههای سیاسی و امنیتی در ایران، با تخلفات جدی حقوقی، محرومیت از تضمینهای دادرسی عادلانه و نگرانیهای گسترده انسانی همراه بوده است.
اکنون، با برپا شدن داربست در میدان علیخانی و گزارش خانوادهها درباره انجام آخرین ملاقاتها در زندان، بستگان بیم آن دارند که احکام اعدام باقیمانده بهرغم افزایش فشارهای بینالمللی، بهزودی اجرا شوند.
صدور و اجرای احکام اعدام علیه زندانیان سیاسی در ایران، بهویژه پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ و جنگهای ۱۲ روزه و ۴۰ روزه، افزایش یافته است.
علی صالحی، دادستان تهران، ۲۳ تیر گفت در پروندههای مرتبط با این اعتراضات و جنگها، احکامی از جمله حبس و اعدام صادر و در مواردی اجرا شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی از ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ تاکنون دستکم ۵۱ زندانی سیاسی را اعدام کرده و برای صدها نفر دیگر نیز احکام اعدام، حبسهای سنگین و مصادره اموال صادر کرده است.
کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند تا زمانی که قوانین کنونی در ایران برقرار باشد، شرکت در هر اعتراضی در انتقاد از حکومت با خطر اقدامات تلافیجویانه و پیگرد روبهرو است و این چرخه تنها با گشایش فضای مدنی و تضمین آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز شکسته خواهد شد.
در ادامه این بیانیه آمده است: «هدف ظاهرا روشن است؛ ایجاد هراس در جامعه، بازداشتن مردم از اعتراضهای آینده و خاموش کردن صدای مخالفان. با این حال، سرکوب تنها به گسترش مخالفتها خواهد انجامید.»
کارشناسان همچنین نوشتند با وجود این مخاطرات، ایرانیان همچنان خواستار تغییرند و زندانیان نیز از طریق کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» و تحصن در زندان قزلحصار بهصورت مسالمتآمیز اعتراض میکنند.
در میانه تعطیلات تابستانی و در شرایطی که رویدادهای مهمتری توجه افکار عمومی فرانسه را به خود جلب کردهاند، پس از ماهها گمانهزنی که چندان هم پنهان نبود، زینالدین زیدان سرانجام پیش از ظهر روز سهشنبه ۶ مرداد ۱۴۰۵ به طور رسمی به عنوان سرمربی تیم ملی فرانسه معرفی خواهد شد.
زیدان جانشین دیدیه دشان میشود؛ دشان پس از ۱۴ سال حضور در راس کادر فنی تیم ملی فرانسه، پس از جام جهانی ۲۰۲۶ به کار خود پایان داد.
به نوشته نشریه اکیپ، ساعت ۱۱ صبح به وقت پاریس (۱۲.۵ به وقت تهران)، نگاهها به ساختمان فدراسیون فوتبال فرانسه در منطقه پانزدهم پاریس دوخته خواهد شد؛ جایی که رویایی که ماهها و حتی سالها درباره آن صحبت میشد، سرانجام به واقعیت تبدیل میشود.
زیدان قرار است ماه آگوست را صرف تکمیل کادر فنی خود کند و بر اساس قرارداد امضاشده با فدراسیون، از اول سپتامبر به طور رسمی کارش را آغاز کند.
نخستین حضور زیدان روی نیمکت تیم ملی فرانسه، در دیدار لیگ ملتهای اروپا برابر ترکیه در ۲۵ سپتامبر خواهد بود.
انتظاری بیش از حد
زیدان هرگز علاقه خود را برای بازگشت به تیم ملی فرانسه پنهان نکرده بود؛ تیمی که همراه آن قهرمان جام جهانی ۱۹۹۸ در خاک فرانسه و جام ملتهای اروپا در سال ۲۰۰۰ شد. با این حال، تمدید حضور دیدیه دشان برای ۱۴ سال، که عمدتا دورهای موفق بود، باعث شد زیدان بیش از آنچه انتظار داشت برای رسیدن به این سمت منتظر بماند.
برخلاف همتیمی سابقش در تیم ملی فرانسه و یوونتوس، زیدان هدایت تیم ملی را پس از تجربهای درخشان در مربیگری باشگاهی برعهده میگیرد. برنده توپ طلای ۱۹۹۸ تنها مربی تاریخ است که سه فصل پیاپی، در سالهای ۲۰۱۶، ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸، قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شده است.
البته باید توجه داشت که زیدان از زمان استعفا از هدایت رئال مادرید پس از فصل بدون جام ۲۱-۲۰۲۰، پنج سال از دنیای مربیگری دور بوده است؛ فاصلهای قابل توجه در فوتبال. با این حال، هر دو دوره حضور او روی نیمکت رئال مادرید، از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ و سپس از ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱، ویژگیهای تاکتیکی مشخصی داشت.
زیدان که از مارسلو لیپی، سرمربی سابقش در یوونتوس، و کارلو آنچلوتی، که در رئال مادرید دستیارش بود، تاثیر گرفته است، اعتقاد دارد بازیکنان باید در طبیعیترین پست خود به میدان بروند تا بتوانند بیشترین تواناییهایشان را نشان دهند.
او در رئال مادرید بهترین عملکرد را از بازیکنانی چون کاسمیرو، لوکا مودریچ، تونی کروس، کریستیانو رونالدو و کریم بنزما گرفت.
اکنون نیز در تیم ملی فرانسه، زیدان مجموعهای از ستارههای طراز اول جهان مانند ویلیام سالیبا، اورلین شوامنی، مایکل اولیسه، عثمان دمبله و کیلیان امباپه را در اختیار خواهد داشت.
مدیریت رختکن؛ مهمترین سرمایه زیدان
زیدان به عنوان بازیکن یوونتوس در اواخر دهه ۱۹۹۰، رئال مادرید در اوایل دهه ۲۰۰۰ و ملیپوش فرانسه بین سالهای ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۶، بیش از یک دهه در کنار بزرگترین ستارههای فوتبال جهان حضور داشته است.
او درباره این تجربه گفته است: «با مربیان زیادی و بازیکنان بزرگی که شخصیتهای قدرتمندی داشتند کار کردهام. رختکن را میشناسم و بهخوبی میدانم بازیکنان چگونه فکر میکنند. این موضوع برای من اهمیت زیادی دارد.»
در فوتبال ملی که زمان تمرین و کار تاکتیکی بسیار کمتر از فوتبال باشگاهی است، موفقیت بیش از هر چیز به ایجاد هماهنگی، انگیزه و مدیریت شخصیتهای بزرگ بستگی دارد.
با توجه به کارنامه موفق زیدان در رئال مادرید و جایگاه ویژه او در تاریخ فوتبال، انتظار میرود بازیکنان تیم ملی فرانسه که بسیاری از آنها با الگو قرار دادن او بزرگ شدهاند، احترام ویژهای برایش قائل باشند.
کیلیان امباپه تنها هفت سال داشت که زیدان با نمایش درخشان خود برابر برزیل در یکچهارم نهایی جام جهانی ۲۰۰۶ همه را تحت تاثیر قرار داد.
ایسکو نیز درباره او گفته بود: «او یکی از بهترین بازیکنان تاریخ فوتبال است؛ به همین دلیل، هر حرفی که بزند، با دقت به آن گوش میدهید.»
در ادامه فراخوان مقامها و رسانههای حکومتی برای «انتقام» و «خونخواهی» علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، با انتشار ویدیویی درباره محل رفتوآمد ملانیا ترامپ، همسر رییسجمهوری آمریکا، طرفداران جمهوری اسلامی را به کشتن او تشویق کرد.
تسنیم دوشنبه پنجم مرداد ویدیویی با عنوان «ملانیا ترامپ کجا و چگونه در دسترس است؟!» منتشر کرد که در آن اطلاعاتی درباره محل رفتوآمد، فروشگاههای مورد مراجعه و دیگر جزییات مربوط به همسر دونالد ترامپ ارائه شده و مخاطبان به اقدام علیه او تشویق میشوند.
در این ویدیو که شامل تصاویر هوایی، نقشه و بازسازیهای گرافیکی است، مکانهایی که بانوی اول آمریکا به آنها رفتوآمد میکند، از جمله فروشگاههایی که از آنها خرید میکند، نمایش داده میشود.
این رسانه وابسته به سپاه نوشته است اطلاعات بهکاررفته در این ویدیو از «چند شبکه امنیتی ناشناس» به دست آمده است.
راوی ویدیو نیز میگوید با استفاده از این اطلاعات میتوان از حضور ملانیا ترامپ در این مکانها مطلع شد و چند سناریو عملیاتی، از جمله حمله از فاصله نزدیک و استفاده از مادهای سمی با قابلیت انتقال از طریق تماس پوستی را شرح میدهد.
در پایان ویدیو، بارون ترامپ، فرزند دونالد ترامپ، نیز با نمایش عبارت «Barron Trump, wait for us» تهدید میشود و راوی میگوید او «باید منتظر ما باشد».
راوی ویدیو تسنیم نیز میگوید پیشنهاد مبالغ کلان پول میتواند افراد نزدیک به ملانیا ترامپ را برای همکاری وسوسه کند.
نیویورکتایمز سوم مرداد گزارش داد مقامهای آمریکایی تهدیدی معتبر از سوی نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی علیه ترامپ و هواپیمای «ایر فورس وان» را بررسی کردند.
ترامپ در پی ارزیابی این تهدید، هنگام خروج از نشست ناتو در ترکیه هواپیمای خود را تغییر داد.
ویدیو تسنیم تازهترین مورد از مجموعه تهدیدهای علنی مقامها و رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی علیه مقامهای آمریکایی و خانواده ترامپ پس از کشته شدن علی خامنهای است.
تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال در ۳۱ تیر نیز نشان میداد مقامهای جمهوری اسلامی بنرهایی در تهران نصب کردهاند که ترامپ را مخاطب قرار داده و روی آن نوشته شده بود: «آماده مرگ باش.»
در این بنر، کلاه قرمز مشهور ترامپ با شعار «بازگرداندن عظمت به آمریکا» و هواپیمای او در حال هدف قرار گرفتن دیده میشد.
این تهدیدها ادامه موجی از اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی، نمایندگان مجلس، فرماندهان نظامی و رسانههای حکومتی است که پس از کشته شدن علی خامنهای بارها بر «انتقام» و «قصاص» دونالد ترامپ و دیگر مقامهای آمریکایی تاکید کردهاند.
در این مدت، برخی مقامهای جمهوری اسلامی نیز به صراحت از لزوم هدف قرار دادن ترامپ و بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، سخن گفتهاند.
ترامپ نیز ۱۹ تیر گفت اگر اتفاقی برای او بیفتد، از پیش دستور داده است جمهوری اسلامی با حملاتی روبهرو شود که «هرگز چنین سطحی از آن را ندیده است».
سایت اتلتیک گزارش داده که جیمی راسکین، عضو ارشد دموکرات کمیته قضایی مجلس نمایندگان، ضمن احضار جیانی اینفانتینو، از فیفا خواسته است تا ۱۸ مرداد، همه اسناد مربوط به تماسهای این نهاد با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دولت او و سازمان ترامپ، شرکت خانوادگی رییس جمهور را ارائه کند.
در نامهای که شامگاه یکشنبه، ۲۶ آگوست ۲۰۲۶ (۵ مرداد) ارسال شده و نشریه اتلتیک میگوید آن را مشاهده کرده است، راسکین از اینفانتینو خواسته فهرست «هرگونه مورد دارای ارزش، از جمله انتقال پول، هدایا، جوایز، تقدیرها یا حضورهای عمومی» که به دونالد ترامپ، اعضای دولت او، اعضای خانواده آنها یا نهادهای وابسته مانند سازمان ترامپ ارائه شده است، در اختیار کمیته قرار دهد.
او همچنین خواستار ارائه سوابق ورود و خروج به دفاتر فیفا در میامی و نیویورک در طول مدت اجاره دفتر نیویورک شد.
در سالهای منتهی به جام جهانی مردان ۲۰۲۶ که به میزبانی آمریکا، مکزیک و کانادا برگزار شد، اینفانتینو اقداماتی انجام داد که از نگاه منتقدان، نشاندهنده تلاش برای جلب نظر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بود.
از جمله این اقدامات میتوان به اهدای «جایزه صلح فیفا» به ترامپ، افتتاح دفتر فیفا در برج ترامپ در نیویورک و تغییر محل برگزاری مراسم قرعهکشی جام جهانی از لاسوگاس به مرکز جان اف. کندی در واشینگتن اشاره کرد؛ مرکزی که تحت مدیریت ترامپ و متحدان سیاسی او قرار گرفته بود.
در جریان جام جهانی نیز این روابط با واکنشهای گستردهای روبهرو شد؛ زمانی که ترامپ در تماس تلفنی با اینفانتینو خواستار بازنگری در محرومیت فولارین بالوگون، بازیکن تیم ملی آمریکا، شد و فیفا پس از آن اعلام کرد این بازیکن میتواند در دیدار مرحله حذفی به میدان برود. فیفا تاکید کرده است که این تصمیم به طور مستقل گرفته شده بود.
احضار اینفانتینو به کنگره آمریکا
به نوشته اتلتیک، راسکین در این نامه تاکید کرده است که همه مکاتبات میان کارکنان فیفا و افراد وابسته به دولت ترامپ یا کمیته مراسم تحلیف او، از جمله پیامهایی که در پیامرسانهایی مانند سیگنال، تلگرام، واتساپ، ایکس و تروت سوشال رد و بدل شده و ممکن است حذف شوند، باید حفظ شوند.
نامه همچنین از اینفانتینو میخواهد برای انجام یک مصاحبه رسمی و ثبتشده در کمیته حضور یابد.
فیفا برای برگزاری جام جهانی به حمایت دولت فدرال آمریکا، به ویژه در زمینه لجستیک، ایمنی و امنیت، نیاز داشت، اما راسکین این پرسش را مطرح کرده است که آیا این رابطه از حد معمول فراتر رفته است یا خیر.
«آدمهای نادان، جیمی راسکین را باهوش تصور میکنند»
دیویس اینگل، سخنگوی کاخ سفید، در واکنش به این درخواست به اتلتیک گفت: «جیمی راسکین نمونه فردی است که آدمهای نادان او را باهوش تصور میکنند. هیچ رییسجمهوری در تاریخ نتوانسته بود دستاوردی را که دونالد ترامپ برای مردم آمریکا و جهان رقم زد، محقق کند.»
او گفت: «به لطف چشمانداز جسورانه و رهبری قاطع ترامپ، جام جهانی ۲۰۲۶ میلیاردها دلار درآمد ایجاد کرد، رونق اقتصادی بزرگی برای شهرهای میزبان به همراه داشت و تجربهای ایمن، روان و موفق را برای میلیونها هوادار و ورزشکار از سراسر جهان رقم زد. این رقابتها بدون تردید یکی از بزرگترین و موفقترین رویدادهای ورزشی تاریخ خواهد بود.»
اگرچه راسکین در شرایط کنونی، به دلیل در اختیار نداشتن اکثریت مجلس نمایندگان، احتمالا نمیتواند اینفانتینو را به حضور در کمیته ملزم کند، اما این اقدام نشان میدهد در صورت پیروزی دموکراتها در انتخابات میاندورهای نوامبر، فیفا با نظارت و بررسیهای گستردهتری روبهرو خواهد شد.
همچنین این موضوع میتواند نشانهای از چالشهایی باشد که فیفا پیش از جام جهانی فوتبال زنان ۲۰۳۱، که انتظار میرود آمریکا یکی از میزبانان آن باشد، در صورت بازگشت دموکراتها به کاخ سفید با آن مواجه شود.
در صورت به دست گرفتن ریاست کمیته قضایی مجلس نمایندگان توسط راسکین، او اختیار صدور احضاریه نیز خواهد داشت. یک منبع دموکرات آگاه از این پرونده هشدار داد سازمانها باید بدانند که پرسشهای نظارتی امروز، در صورت تغییر موازنه قدرت، میتواند به تحقیقات رسمی فردا تبدیل شود. به گفته این منبع، همین موضوع باید فیفا را به همکاری صادقانه با تحقیقات ترغیب کند.
بازگشت به فساد ۲۰۱۵
راسكين همچنین درباره تصمیم اخیر وزارت دادگستری آمریکا برای کنار گذاشتن برخی کیفرخواستها در پروندههای فساد فوتبال بینالمللی، که ریشه آن به بحران فساد فیفا در سال ۲۰۱۵ بازمیگردد، سوالاتی مطرح کرده است.
او خواستار ارائه همه اسناد و مکاتبات فیفا از سال ۲۰۲۴ تاکنون با مقامهای آمریکایی یا افراد مرتبط با روند انتقال قدرت پیش از بازگشت ترامپ به ریاستجمهوری شده است تا مشخص شود آیا تلاشی برای تاثیرگذاری بر پروندههای در حال رسیدگی صورت گرفته است یا نه.
در این نامه آمده است: «در یکی از پروندههای کیفری، هیات منصفه فدرال شرکت فول پلی گروپ و یکی از مدیران فاکس را به اتهام کلاهبرداری اینترنتی و پولشویی مجرم شناخت و این حکم نیز در دادگاه تجدیدنظر به اتفاق آرا تایید شد. با این حال، تنها چند ماه پس از این پیروزی، دولت ترامپ به شکلی ناگهانی و بدون توضیح از ادامه پیگیری پرونده صرفنظر کرد و حتی در برابر درخواست فرجامخواهی به دیوان عالی نیز پاسخی ارائه نداد.»
در ادامه نامه آمده است: «وقتی به تلاش آشکار فیفا برای جلب نظر دونالد ترامپ پس از انتخاب دوباره او نگاه میکنیم، تصمیم وزارت دادگستری قابل درکتر میشود؛ کارزاری که اکنون همزمان با نخستین میزبانی مشترک جام جهانی در آمریکای شمالی، سود زیادی برای فیفا به همراه داشته است. طی ۱۸ ماه گذشته، شما جایزهای به نام "جایزه صلح فیفا" ابداع کردید و آن را به دونالد ترامپ اهدا کردید؛ فردی که بارها اعلام کرده خواهان دریافت جایزه صلح نوبل است.»
راسكين همچنین مدعی شده است فضای اداری فیفا در طبقه هفدهم برج ترامپ در منهتن، سالانه حدود ۶۰۰ هزار دلار ارزش اجاره دارد؛ هرچند فیفا پیشتر اعلام کرده بود اجاره این دفتر بر اساس نرخ متعارف بازار پرداخت میشود.
او نوشت: «این اقدامات به نظر میرسد با هدف ترغیب دونالد ترامپ و دولت او به اتخاذ تصمیمهایی به سود فیفا انجام شده باشد.»
بلیت جام جهانی
نامه راسکین همچنین به سیاستهای جنجالی فروش بلیت جام جهانی پرداخت؛ موضوعی که هماکنون از سوی دادستانهای کل ایالتهای نیویورک، نیوجرسی، تگزاس و کالیفرنیا نیز در دست بررسی است.
در بیانیه دادستانهای کل نیویورک و نیوجرسی آمده است که شماری از هواداران شکایت کردهاند نقشههای ورزشگاه درباره محل دقیق صندلیها گمراهکننده بوده، فیفا از قیمتگذاری شناور استفاده کرده، کمبود بلیت را بزرگنمایی کرده و پس از فروش میلیونها بلیت، رده جدید و گرانتری با عنوان «ردیف جلو» ایجاد کرده است.
راسكين در نامه خود نوشت: «فیفا از جایگاه ویژهای که در دولت ترامپ به دست آورده، چنین برداشت کرده که میتواند از مصرفکنندگان سوءاستفاده کند؛ به ویژه از طریق افزایش غیرقانونی قیمتها و شیوههای متقلبانه فروش بلیت.»
او نوشت: «در پرونده نامزدی میزبانی آمریکای شمالی، حداکثر قیمت بلیت دیدار نهایی هزار و ۵۵۰ دلار اعلام شده بود، اما فیفا قیمت برخی بلیتهای فینال را تا نزدیک ۳۳ هزار دلار برای هر صندلی افزایش داد؛ بیش از ۲۰ برابر رقم وعده داده شده.»
افزایش فشارها به اینفانتینو
فشارها بر اینفانتینو پس از تصمیم برای لغو محرومیت یک جلسهای فولارین بالوگان افزایش یافته است. بیش از ۷۰ قانونگذار اروپایی خواستار تحقیق درباره فیفا و رییس آن در ارتباط با اصل بیطرفی سیاسی شدهاند.
این درخواست در پی نامه ۵۰ عضو پارلمان اروپا در ۲۹ ژوئن مطرح شد که در آن از فیفا خواسته بودند به شکایت اخلاقی درباره اهدای نخستین «جایزه صلح فیفا» به دونالد ترامپ در دسامبر ۲۰۲۵ و آنچه «نقضهای مکرر» اصل بیطرفی سیاسی از سوی جیانی اینفانتینو خوانده شده، رسیدگی کند.
در حالی که اینفانتینو تنها نامزد انتخابات ریاست فیفا در سال آینده است، فدراسیون فوتبال نروژ مخالفت خود را با برخی تصمیمهای اخیر فیفا اعلام کرده است.
فدراسیون فوتبال نروژ اعلام کرده قصد دارد به دلیل نقش دونالد ترامپ در لغو محرومیت فولارین بالوگون، شکایت رسمی به فیفا ارائه کند.
لیزه کلاونِس، رییس فدراسیون فوتبال نروژ، تایید کرده است این موضوع را پیگیری خواهد کرد؛ اقدامی که در ادامه حمایت این فدراسیون از شکایت اخلاقی دسامبر گذشته درباره اهدای جایزه صلح فیفا به ترامپ انجام میشود.
اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) نیز در بیانیهای لغو محرومیت بالوگون را «غیرقابل درک» خواند و اعلام کرد این تصمیم «از یک خط قرمز عبور کرده است».
آسوشیتدپرس به نقل از مقامهای منطقهای نوشت تلاشهای قطر و پاکستان برای ازسرگیری مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی«پیشرفت چشمگیری» داشته است. دونالد ترامپ نیز به پیشرفت گفتوگوها اشاره و همزمان تاکید کرد در صورت شکست دیپلماسی، دستور حملات نظامی گستردهتر را صادر خواهد کرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس، شامگاه دوشنبه ۵ مرداد به وقت ایران، به نقل از دو مقام منطقهای گزارش داد میانجیها به رهبری قطر و پاکستان میکوشند اختلاف میان واشینگتن و تهران را کاهش دهند تا دو طرف بار دیگر به توافق موقتی بازگردند که دو هفته پیش در پی ازسرگیری حملات هوایی فروپاشید.
یکی از این مقامها پیشرفهای حاصلشده در تلاشهای میانجیگرانه را «چشمگیر» خواند و گفت میانجیها همراه با جمهوری اسلامی و عمان در حال کار روی طرحی برای ایجاد ساز و کار مدیریت عبور کشتیها از تنگه هرمز هستند. این آبراه استراتژیک کانون آخرین دور حملاتی بود که ۱۷ تیر آغاز شد و به مدت ۱۳ روز ادامه داشت.
همزمان با انتشار این گزارش، دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در آغاز سفر خود به میشیگان مذاکره با جمهوری اسلامی را «خوب» توصیف کرد و افزود: «ما همین الان در حال مذاکره هستیم. فکر میکنم احتمال زیادی وجود دارد که اتفاقی بیفتد و اگر بیفتد، خوب است. اگر نیفتد، به کاری که دو روز پیش انجام میدادیم، برمیگردیم.»
ساعاتی پیش از این تحولات، اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، گزارشها درباره درخواست تهران برای مذاکره مستقیم با آمریکا را «خبرسازی» خواند و گفت میانجیگران پیامهایی را از سوی واشینگتن منتقل میکنند، اما هیچ مذاکرهای میان دو طرف جریان ندارد.
بقائی افزود گفتوگوهای تهران با عمان تنها بر فراهم کردن تمهیدات لازم برای عبور کشتیها از تنگه هرمز متمرکز است. او گفت: «درخواست مذاکرات مستقیم با آمریکا اصلا با ژن ما همخوانی ندارد.»
او وجود هرگونه آتشبس را نیز رد کرد و گفت گزارشها درباره پذیرش آتشبس ۱۰ روزه از سوی جمهوری اسلامی صحت ندارد.
شبکه خبری سیبیاس یکشنبه چهارم مرداد به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد مذاکرات تهران و مسقط درباره بازگشایی تنگه هرمز با «پیشرفت» همراه بوده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز گفتوگوهای اخیر با مقامهای عمانی را «مفید» توصیف کرد و در عین حال گفت تغییری در وضعیت این آبراه ایجاد نشده است.
ترامپ: در صورت شکست مذاکرات، حملات از سر گرفته میشود
ترامپ در گفتوگو با خبرنگاران در ایرفورس وان گفت آمریکا «تقریبا نیروهای نظامی» جمهوری اسلامی را نابود کرده و مقامهای تهران در نتیجه حملات سنگین خواهان مذاکره شدهاند.
او افزود: «تنها دلیلی که مقامهای جمهوری اسلامی میخواهند ملاقات کنند این است که ما ضربات بسیار سختی به آنها وارد کردهایم.» ترامپ وضعیت تنگه هرمز را نیز «بسیار خوب» توصیف کرد.
رییسجمهوری آمریکا درباره موضع بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، گفت دیدگاه دو طرف در مجموع به یکدیگر نزدیک است و تنها اختلاف اندکی میان آنها وجود دارد. او گفت جمهوری اسلامی در ۱۴ روز گذشته ضربه سختی خورده و از آمریکا خواسته است حملات را متوقف کند.
او درباره جبران خسارت شرکتهای کشتیرانی نیز گفت واشینگتن از داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی که در اختیار و کنترل آمریکاست، برای پرداخت خسارت کشتیها استفاده خواهد کرد. او افزود از ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، درباره تصاویر ماهوارهای ارائهشده به جمهوری اسلامی سوال خواهد کرد.
ترامپ در مصاحبهای جداگانه با اکسیوس گفت آمریکا در حال انجام «مذاکرات بسیار جدی» با جمهوری اسلامی است و اگر این گفتوگوها موفق نشود، واشینگتن به «اقدامات نظامی بسیار قدرتمند» بازخواهد گشت.
ترامپ افزود جمعه حملات آمریکا را متوقف کرد، زیرا کشورهای میانجی و شماری از دولتهای منطقه از او خواستند فرصت دیگری به مذاکرات بدهد. او گفت: «همه کسانی که در مذاکرات با جمهوری اسلامی دخیلاند از من خواستند شلیک نکن.»