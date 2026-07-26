این کارگاه از همان طراحی بنری استفاده کرد که بازیکنان آرژانتین پس از پیروزی برابر انگلیس در شهر آتلانتا، ایالت جورجیا، ۱۰ روز پیش در دست گرفته بودند.

ایوان مارکاسیانو، صاحب این کارگاه به رویترز گفت: «استقبال مردم فوق‌العاده بود. از همان لحظه‌ای که این طرح را آغاز کردیم، هم در شبکه‌های اجتماعی و هم از طریق معرفی افراد به یکدیگر، بازخورد بسیار زیادی دریافت کردیم. آخر هفته گذشته حدود هزار لباس چاپ کردیم. امروز هم صفی به طول دو بلوک خیابان تشکیل شده است. دست‌کم دو هزار نفر خواهند بود.»

در تصاویری که روز بازی منتشر شد، این بنر سفید و دست‌ساز ابتدا در دست هوادارانی دیده می‌شد که در ردیف نخست ورزشگاه مشغول جشن گرفتن بودند. روزنامه آرژانتینی کلارین گزارش داد جووانی لو سلسو، هافبک تیم ملی آرژانتین، به سمت این هواداران رفت و از آنها خواست بنر را در اختیار او بگذارند. بریتانیا از فیفا خواسته است این اتفاق را بررسی کند.

جزایر فالکلند، قلمرو فرادریایی بریتانیا در جنوب اقیانوس اطلس، همچنان موضوع اختلاف حاکمیتی میان بریتانیا و آرژانتین است.

اختلاف بر سر حاکمیت بر این قلمرو برون‌مرزی بریتانیا در جنوب اقیانوس اطلس، که بریتانیایی‌ها آن را فالکلند و آرژانتینی‌ها مالویناس می‌نامند، سال‌هاست یکی از محورهای تنش میان دو کشور بوده است.

آرژانتین همواره تاکید کرده است که پس از استقلال در سال ۱۸۱۶، حاکمیت بر این جزایر را از اسپانیا به ارث برده و بریتانیا در سال ۱۸۳۳ از طریق اقدامی استعماری و غیرقانونی کنترل آنها را به دست گرفته است.

بریتانیا، در دوران دولت مارگارت تاچر، و آرژانتین در سال ۱۹۸۲ بر سر این جزایر وارد جنگی کوتاه شدند. این جنگ پس از آن آغاز شد که آرژانتین در تلاشی ناموفق برای تصرف جزایر به آنها حمله کرد. در این درگیری ۶۴۹ نظامی آرژانتینی و ۲۵۵ نظامی بریتانیایی کشته شدند.

فیفا پس از بازی آرژانتین-انگلیس اعلام کرد پیش از تصمیم‌گیری درباره هرگونه اقدام انضباطی علیه آرژانتین، گزارش‌ها مربوط به دیدار نیمه‌نهایی جام جهانی برابر انگلیس را بررسی می‌کند.

به گزارش بی‌بی‌سی اسپرت، سخنگوی فیفا در بیانیه‌ای گفت: «مطابق روال معمول، کمیته مستقل انضباطی فیفا در حال بررسی گزارش‌های مسابقه و ارزیابی شرایط مرتبط است تا بر اساس آیین‌نامه انضباطی فیفا درباره اقدامات احتمالی بعدی تصمیم‌گیری کند.»

فدراسیون فوتبال آرژانتین پیش‌تر نیز در سال ۲۰۱۴ به دلیل نمایش بنری با همین پیام پیش از دیدار دوستانه مقابل اسلوونی، ۲۰ هزار پوند از سوی فیفا جریمه شده بود. فیفا آن زمان اعلام کرد این اقدام، قوانین مربوط به فعالیت‌های سیاسی و رفتار تیمی را نقض کرده است.