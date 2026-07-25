آمریکا در فاصله شامگاه جمعه تا صبح شنبه، برای نخستین بار طی حدود دو هفته، به اهداف نظامی جمهوری اسلامی در ایران حمله نکرد. هم‌زمان، گزارشی از حملات روزانه حکومت ایران به کشورهای همسایه در خلیج فارس نیز منتشر نشد.

اکسیوس به نقل از دو منبع آگاه گزارش داد دونالد ترامپ شخصا به ارتش این کشور دستور داده بود روزهای جمعه و شنبه از حمله به ایران خودداری کند.

به گزارش تایمز اسرائیل، مقام‌های اسرائیلی با وجود این وقفه همچنان انتظار دارند عملیات نظامی آمریکا به‌زودی تشدید شود. یک مقام ارشد اسرائیلی به شبکه ۱۲ گفت احتمال دستیابی واشینگتن و تهران به توافق «عملا نزدیک به صفر» است و گسترش درگیری را «اجتناب‌ناپذیر» توصیف کرد.

منابعی که شبکه ۱۳ و وب‌سایت وای‌نت به آنها استناد کرده‌اند نیز پیش‌بینی مشابهی ارائه داده‌اند. به گفته این منابع، تلاش‌های دیپلماتیک شکست خواهد خورد و ترامپ، با وجود ترجیح دادن مذاکره، سرانجام «چاره‌ای» جز صدور فرمان حمله‌ای گسترده نخواهد داشت.

اسرائیل برای حمله‌ای آماده شد که انجام نشد

شبکه کان گزارش داد ارتش اسرائیل خود را برای افزایش چشمگیر شدت جنگ در پایان هفته آماده کرده بود، اما این تحول رخ نداد. یارون آوراهام، خبرنگار دیپلماتیک شبکه ۱۲، نیز آمادگی اسرائیل برای تشدید عملیات را تایید کرد.

باراک راوید، خبرنگار اکسیوس و شبکه ۱۲، گفت حملاتی که ارتش آمریکا برای شامگاه جمعه برنامه‌ریزی کرده بود، پیش از لغو شدن به دستور ترامپ، از نظر گستردگی تفاوتی با عملیات ۱۳ شب قبل نداشت.

اکسیوس و کان به نقل از منابع خود گزارش دادند آمریکا همچنان قصد گسترش عمده جنگ را دارد، اما ترامپ در شرایط کنونی ترجیح داده است زمان بیشتری در اختیار مذاکرات قرار دهد.

بر اساس گزارش کان، ارتش آمریکا هم‌زمان با توقف موقت حملات، انتقال نیرو و تجهیزات به اسرائیل را ادامه داده است. ده‌ها جنگنده، هواپیمای سوخت‌رسان، سامانه پدافند هوایی و انواع مهمات در میان تجهیزات منتقل‌شده قرار دارند.

این شبکه گزارش داد طی هفته‌های گذشته حدود ۹۰ هواپیمای سوخت‌رسان در فرودگاه بن‌گوریون و پایگاه‌های هوایی رامون و عوودا مستقر شده‌اند. آرایش این نیروها با استقرار نظامی آمریکا در آستانه آغاز جنگ علیه جمهوری اسلامی در اسفند سال گذشته مقایسه شده است.

اسرائیل نشنال‌نیوز نیز نوشت مقام‌های دفاعی اسرائیل سطح آماده‌باش را بالا نگه داشته‌اند، زیرا معتقدند آمریکا همچنان ممکن است هر لحظه عملیات گسترده‌ای را آغاز کند. نیروی هوایی اسرائیل نیز برای مقابله با واکنش احتمالی حکومت ایران و گسترش درگیری‌ها در حالت آماده‌باش باقی مانده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، روز یکشنبه جلسه‌ای محدود با اعضای کابینه امنیتی برگزار می‌کند. با این حال، دستورالعمل‌های فرماندهی جبهه داخلی برای غیرنظامیان تغییری نکرده است.

ترامپ هنوز راه مذاکره را باز می‌داند

ترامپ گفته است هنوز درباره انجام حملات گسترده جدید تصمیم نهایی نگرفته و گفت‌وگوها با جمهوری اسلامی ادامه دارد.

او روز جمعه در کاخ سفید گفت: «در حال گفت‌وگو با آنها هستیم. فکر می‌کنم جدی هستند. به نظرم بسیار جدی‌تر از هر زمان دیگری که دیده‌ایم رفتار می‌کنند، اما این بدان معنا نیست که حتما به نتیجه می‌رسیم.»

رییس‌جمهوری آمریکا در اظهاراتی دیگر گفت تهران خواهان توافق است، اما از نظر او هنوز آمادگی لازم را ندارد. او افزود حاضر است پیشنهادهای [حکومت] ایران را بشنود.

ترامپ هم‌زمان تاکید کرده است جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای همچنان یکی از اهداف اصلی واشینگتن است. او تاکید کرد اگر [حکومت] ایران به چنین سلاحی دست یابد، از آن استفاده خواهد کرد و امنیت آمریکا، اسرائیل و سراسر خاورمیانه به خطر خواهد افتاد.

با وجود تاکید ترامپ بر مذاکره، گزارش‌های رسانه‌های اسرائیلی نشان می‌دهد مقام‌های این کشور به نتیجه‌بخش بودن مسیر دیپلماتیک خوش‌بین نیستند. بر اساس گزارش اسرائیل نشنال‌نیوز، تهران پیشنهاد آتش‌بسی را که علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، از طرف دولت ترامپ منتقل کرده بود، رد کرده است.

مقام‌های ایرانی و عراقی به نیویورک‌تایمز گفته‌اند این میانجی‌گری در شرایطی انجام شد که ترامپ هم‌زمان جمهوری اسلامی را به گسترش حملات علیه زیرساخت‌های حیاتی ایران تهدید می‌کرد.

نتانیاهو اطلاعات تازه‌ای به ترامپ ارائه می‌کند

دفترهای ترامپ و نتانیاهو اعلام کرده‌اند نخست‌وزیر اسرائیل روز سه‌شنبه در کاخ سفید با رییس‌جمهوری آمریکا دیدار خواهد کرد.

شبکه ۱۲ گزارش داد نتانیاهو و همراهانش قصد دارند در این دیدار اطلاعات تازه‌ای درباره تلاش‌های [حکومت] ایران برای بازسازی برنامه نظامی و هسته‌ای خود به ترامپ ارائه کنند.

بر اساس این گزارش، اطلاعات اسرائیل شامل ارزیابی‌هایی درباره تلاش‌های شتاب‌گرفته جمهوری اسلامی برای حرکت به سوی سلاح هسته‌ای در دوره رهبری مجتبی خامنه‌ای خواهد بود. شبکه ۱۲ جزئیاتی درباره اقدامات ادعایی حکومت ایران یا محتوای اسنادی که قرار است به ترامپ ارائه شود، منتشر نکرد.

نیویورک‌تایمز پیش‌تر به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده مجتبی خامنه‌ای را در مقایسه با پدرش، علی خامنه‌ای، بیشتر متمایل به ساخت سلاح هسته‌ای می‌دانند.

به گزارش تایمز اسرائیل، ارائه اطلاعات محرمانه از سوی نتانیاهو درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران و نقض تعهدات تهران، پیش‌تر در تصمیم ترامپ برای حمله به جمهوری اسلامی نقش مهمی داشته است. مقام‌های اسرائیلی اکنون ممکن است امیدوار باشند اطلاعات تازه نیز بر محاسبات رییس‌جمهوری آمریکا اثر بگذارد.

گزینه‌های نظامی همچنان روی میز است

ترامپ در روزهای اخیر تهدید کرده است دامنه اهداف آمریکا را به نیروگاه‌ها و پل‌های ایران گسترش دهد. او همچنین از احتمال اعزام نیروی زمینی برای تصرف جزیره نفتی خارک و بمباران یک مجموعه زیرزمینی مرتبط با برنامه هسته‌ای سخن گفته است؛ مرکزی که مقام‌های آمریکایی آن را «کوه کلنگ» می‌نامند.

فرماندهی مرکزی آمریکا در شب توقف حملات، عملیات تازه‌ای علیه حکومت ایران اعلام نکرد. هم‌زمان گزارش شد یک شناور نیروی دریایی آمریکا نفتکشی را که قصد داشت محاصره بنادر ایران در تنگه هرمز را بشکند، در آب‌های نزدیک عمان رهگیری کرده است.

وزارت خارجه آمریکا نیز با به‌روزرسانی هشدار مسافرتی خود، از شهروندان آمریکایی خواست به دلیل ادامه تنش‌ها از سفر به اسرائیل خودداری کنند.

گسترش جنگ به دریای سرخ نگرانی‌ها را افزایش داد

هم‌زمان با توقف حملات آمریکا، جنگ در جبهه دیگری گسترش یافته است. به گزارش تایمز اسرائیل، حوثی‌های همسو با جمهوری اسلامی تاسیسات شرکت آرامکو را در جازان و ینبع در ساحل دریای سرخ هدف قرار دادند.

ویدیویی که رویترز صحت آن را تایید کرده، ستون بزرگی از دود را در نزدیکی پالایشگاه آرامکو در جازان نشان می‌دهد. دو منبع تجاری مستقر در آسیا نیز از احتمال آسیب دیدن مخازن نفت و سوخت در این منطقه خبر داده‌اند، اما آرامکو به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ نداده است.

منابع امنیتی یونان گفتند دو موشک بالستیک شلیک‌شده به سوی تاسیسات نفتی ینبع با سامانه پاتریوت رهگیری شدند. ینبع به مسیر اصلی صادرات نفت عربستان برای دور زدن تنگه هرمز تبدیل شده است.

در یمن نیز نیروهای دولت مورد حمایت عربستان، مراکز پرتاب موشک و پهپاد و انبارهای تسلیحاتی حوثی‌ها را در استان‌های مارب و الجوف هدف قرار دادند. ائتلاف تحت رهبری عربستان نیز از بمباران مواضع نظامی حوثی‌ها در بندر حدیده خبر داد.

به گفته مقام‌های یمنی، هر دو طرف در امتداد خطوط مقدم نیرو مستقر کرده‌اند. این تحولات نگرانی‌ها از فروپاشی کامل آتش‌بس سال ۲۰۲۲، از سر گرفته شدن جنگ داخلی یمن و گسترش درگیری منطقه‌ای به دریای سرخ را افزایش داده است.

حوثی‌ها طی هفته گذشته محاصره دریایی عربستان را اعلام کرده‌اند و عبدالملک حوثی گفته است همه تاسیسات نفتی این کشور می‌توانند هدف قرار گیرند. این حملات به افزایش شدید قیمت جهانی نفت کمک کرده و بهای نفت برنت را برای نخستین بار از ماه مه به بیش از ۱۰۰ دلار در هر بشکه رسانده است.

مجموع گزارش‌های تایمز اسرائیل، کان، شبکه‌های ۱۲ و ۱۳، وای‌نت، اکسیوس و اسرائیل نشنال نیوز نشان می‌دهد مقام‌های اسرائیلی توقف حملات را نشانه تغییر راهبرد واشینگتن نمی‌دانند. از نگاه آنان، ترامپ تنها برای مدتی محدود به دیپلماسی فرصت داده و شکست احتمالی مذاکرات، زمینه را برای مرحله‌ای گسترده‌تر از جنگ فراهم خواهد کرد.

