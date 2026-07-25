کووید یک مانور آزمایشی بود، اما حالا تصور کنید به جای ماسک، دعوا بر سر «نان و آب» باشد.

گزارش‌های اخیر سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی بریتانیا یک هشدار تکان‌دهنده و آخرالزمانی داده‌اند: فروپاشی اکوسیستم‌های جهانی می‌تواند ظرف تنها ۵ سال آینده منجر به کمبود شدید مواد غذایی، افزایش قیمت‌ها، مهاجرت‌های میلیونی و حتی جنگ‌های داخلی و بین‌المللی شود. در این ارزیابی امنیتی صراحتا آمده است که اگر کشوری امروز برای این بحران برنامه‌ریزی نکند، عملا هیچ آینده‌ای نخواهد داشت.

بیایید مانند یک پازل، قطعات این بحران جهانی را کنار هم بگذاریم تا ببینیم داستان از کجا به کجا می‌رود.

نیاز موتور کشاورزی به سوخت‌های فسیلی

کشاورزی صنعتی به شدت به سوخت‌های فسیلی و کودهای شیمیایی وابسته است، به طوری که در برخی کشورها برای تولید یک کالری غذایی، چندین کالری سوخت فسیلی مصرف می‌شود. بنابراین، امنیت غذایی مستقیما به امنیت انرژی و ژئوپلیتیک گره خورده است. تنگه هرمز را در نظر بگیرید. حدود ۲۵ درصد از صادرات کودهای نیتروژنی (پایه اصلی کشاورزی) از کشورهای حوزه خلیج فارس تامین می‌شود. با شروع درگیری‌ها در این منطقه، تجارت کود و اوره مختل شد و قیمت‌ها به سرعت دو برابر شدند و از ۴۰۰ دلار به بیش از ۸۵۰ دلار در هر تن رسیدند. وقتی کود گران شود و مسیرهای کشتیرانی ناامن باشند، هزینه تولید غذا بالا رفته و زنجیره تامین جهانی مختل می‌شود.

خشم طبیعت: سوپر ال‌نینو و انبارهای خالی

همزمان با جنگ و گرانی کود، طبیعت هم در حال ضربه زدن است. سازمان جهانی هواشناسی پیش‌بینی کرده که دما در سال‌های پیش رو به رکوردهای بی‌سابقه‌ای خواهد رسید. پدیده آب و هوایی «سوپر ال‌نینو» می‌تواند شوک عظیمی به قیمت مواد غذایی وارد کند که اثرات آن تا سال ۲۰۲۸ ادامه خواهد داشت و تولیدات کشاورزی جهانی را تا ۱۴.۳ درصد (معادل ۳۴۲ میلیارد دلار) کاهش دهد. در اروپا، گرمای شدید باعث شده تا تولید گندم فرانسه با افت شدید روبرو شود.

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در آسیا، کاهش بارندگی و خشکسالی به شدت محصولات برنج و نیشکر هند را تهدید می‌کند. وقتی تولید کم می‌شود، کشورها چه می‌کنند؟ دقیقا مثل دوران کرونا، درها را می‌بندند و احتکار می‌کنند. امروز هند به عنوان یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان، ذخایر برنج خود را به رکورد تاریخی ۶۸.۴ میلیون تن رسانده است و اندونزی و تایلند نیز با سرعت در حال ذخیره‌سازی هستند تا با خطرات ال‌نینو مقابله کنند. در زمان قحطی، هیچ کشوری گندم و برنج خود را با دیگران تقسیم نخواهد کرد.



ایران: تقاطع مرگبار خشکسالی و جنگ

در این شرایط، وضعیت ایران به شدت نگران‌کننده است. ایران در حالی خود را درگیر جنگ‌های منطقه‌ای و تنش در مسیرهای انرژی کرده که در داخل، با بحرانی به مراتب کشنده‌تر روبروست: رسیدن به نقطه بی‌بازگشت آب یا «روز صفر».

برای درک عمق فاجعه باید بدانید که بخش کشاورزی در ایران به تنهایی ۹۱ درصد از کل آب کشور را می‌بلعد. در دهه‌های گذشته، به جای مدیریت منابع، سیستم‌های باستانی و هوشمند تامین آب مانند قنوات به حال خود رها شدند و برای توسعه ناپایدار کشاورزی، بیش از یک میلیون چاه عمیق حفر شد. این غارت آب‌های زیرزمینی باعث شد، نه‌تنها شریان‌هایی مثل زاینده‌رود به زمین‌های خشک تبدیل شوند، بلکه دریاچه ارومیه، بزرگترین دریاچه آب شور خاورمیانه، امروز به نمک‌زاری تبدیل شود که کمتر از ۱۰ درصد وسعت سابق خود را دارد.

این بی‌آبی، مستقیما گلوی امنیت غذایی ایران را می‌فشارد. از یک طرف، به دلیل همین خشکسالی‌های خودساخته، تولید داخلی غذا به شدت افت کرده و از طرف دیگر، همسایگان نیز در حال بستن شیرهای آب بر روی کشور هستند، به طور مثال تکمیل سد پاشدان در افغانستان روی رودخانه هریرود، مستقیما تامین آب مناطق شرقی ایران از جمله مشهد را تهدید می‌کند.

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عدم توانایی در تولید داخلی، کشور را ناچار به واردات غذا می‌کند. در چنین بن‌بستی، حکومت وارد یک چرخه معیوب شده است: با تنش‌آفرینی، بازارهای جهانی انرژی و کود را ملتهب و گران می‌کند و سپس مجبور می‌شود تاوان همین بحران خودساخته را با خرید محصولات کشاورزی گران‌تر بدهد. رفتاری که چیزی جز شبیه خودکشی ساختاری نیست.

روزی که هر کس به فکر خویش است

این خطر فقط مختص ایران نیست. بریتانیا متوجه شده است که واردات ۴۰ درصدی مواد غذایی‌اش، یک نقطه ضعف مهلک امنیت ملی است. گزارش‌های امنیتی نشان می‌دهد اگر اکوسیستم‌های حیاتی مثل آمازون یا یخچال‌های هیمالیا فرو بپاشند، الگوهای آب‌وهوایی در سراسر زمین تغییر کرده، زمین‌های قابل کشت نابود می‌شوند و رقابت ژئوپلیتیک و جنگ برای به دست آوردن معدود منابع باقی‌مانده آغاز خواهد شد. در همان حال که برخی کشورها درگیر جنگ هستند، کشورهای دیگر در حال آماده‌سازی برای بقا می‌باشند. به عنوان مثال عربستان سعودی که با شرایط بیابانی مشابهی روبه‌روست، با استفاده از سیستم‌های آبیاری هوشمند و سنسورهای دیجیتال، موفق شده بهره‌وری آبیاری خود را از ۵۰ درصد به ۹۲ درصد برساند و مصرف آب در مزارع را به شکل چشمگیری کاهش دهد.

با ظهور تکنولوژی‌هایی مانند هوش مصنوعی، شاید مفهوم قحطی برای بسیاری از ما پدیده‌ای غیرواقعی و متعلق به گذشته‌های دور باشد. مفهومی که بیشتر تداعی‌کننده خواب فرعون و هفت سال خشکسالی در مصر باستان است تا دنیای مدرن. اما گرسنگی و کمبود غذا دیگر یک افسانه نیست. واقعیتی است که با ترکیب تغییرات اقلیمی، نابودی محیط زیست و جنگ‌های ژئوپلیتیک با سرعت به سمت ما می‌آید. درس بزرگ کرونا این بود که در بزنگاه‌های مرگ و زندگی، هیچ قرارداد همکاری و پیوند دوستی بین‌المللی کار نمی‌کند.

در آن روز، اگر کشوری اقتصاد و کشاورزی خود را مدرن نکرده باشد، آب‌های زیرزمینی‌اش را با هندوانه‌کاری و چاه‌های غیرمجاز غارت کرده باشد و به جای تعامل، به درگیری با جهان بپردازد، نمی‌تواند انتظار داشته باشد کشتی‌های گندم و برنج از کشورهای دیگر برای نجاتش از راه برسند. بقا در دهه آینده، نه نیازمند موشک، بلکه نیازمند دیپلماسی هوشمندانه، قطره‌چکانی کردن مصرف آب، مدیریت منابع و خوداتکایی واقعی است. کشوری که نتواند برای روزهای سخت قطره‌های آب و دانه‌های گندمش را برنامه‌ریزی کند، در توفان تغییرات جهانی محکوم به نابودی خواهد بود.

