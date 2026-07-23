شاخص دلار که ارزش این ارز را در برابر سبدی از ارزهای معتبر، از جمله یورو و ین، اندازه‌گیری می‌کند، روز پنج‌شنبه، اول مرداد، در سطح ۱۰۱.۱۱ تثبیت شد.

افزایش دوباره تنش میان حکومت ایران و آمریکا، قیمت نفت را بالا برده و نگرانی سرمایه‌گذاران درباره تشدید تورم را افزایش داده است. این شرایط تقاضا برای دلار را به‌عنوان یکی از دارایی‌های امن بازارهای جهانی تقویت کرده است.

بهای معاملات آتی نفت خام برنت با بیش از ۱.۳ درصد افزایش به ۹۵ دلار و ۳۱ سنت در هر بشکه رسید. این افزایش پس از آن روی داد که ارتش آمریکا اعلام کرد دور تازه‌ای از حملات را علیه حکومت ایران آغاز کرده است.

هم‌زمان، حوثی‌های همسو با حکومت ایران اعلام کردند در چارچوب محاصره دریایی عربستان سعودی، دو نفتکش سعودی را در دریای سرخ هدف قرار داده‌اند. این حملات نگرانی‌ها درباره اختلال بیشتر در انتقال نفت از مسیر دریای سرخ را افزایش داده است.

ادامه جنگ و افزایش خطر اختلال در عرضه انرژی در شرایطی رخ می‌دهد که سطح ذخایر نفت و گاز نسبت به آغاز درگیری‌ها در پنج ماه پیش کاهش یافته است.

جوزف کاپورسو، رییس بخش اقتصاد بین‌الملل و بازار ارز بانک کامن‌ولث استرالیا، به خبرگزاری رویترز گفت کاهش ذخایر باعث می‌شود هرچه درگیری بیشتر ادامه یابد، احتمال کمبود نفت و گاز افزایش پیدا کند.

به گفته او، افزایش قیمت انرژی آثار منفی بیشتری بر اقتصاد خواهد گذاشت و همین مساله می‌تواند به تقویت ارزش دلار آمریکا کمک کند.

افزایش قیمت نفت همچنین بر بازار اوراق قرضه آمریکا اثر گذاشته است. بازده اوراق خزانه‌داری دوساله این کشور روز چهارشنبه به بالاترین سطح در ۱۷ ماه اخیر رسید.

سرمایه‌گذاران نگران‌اند که رشد هزینه انرژی، فشارهای تورمی را تشدید کند و احتمال افزایش دوباره نرخ بهره از سوی فدرال رزرو را بالا ببرد. انتظار برای اتخاذ موضعی انقباضی‌تر در نشست هفته آینده فدرال رزرو نیز از ارزش دلار حمایت کرده است.

ین در پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۸۶ باقی ماند

ین ژاپن روز پنج‌شنبه اندکی تقویت شد و با رشد ۰.۰۲ درصدی در سطح ۱۶۳.۱ ین در برابر هر دلار قرار گرفت، اما نتوانست افزایش ارزش خود را حفظ کند.

ارزش پول ملی ژاپن روز سه‌شنبه تا سطح ۱۶۳.۲۳ ین در برابر هر دلار کاهش یافته بود که پایین‌ترین میزان از دسامبر ۱۹۸۶ به شمار می‌رود.

افت ین در حالی ادامه دارد که بلومبرگ گزارش داده است مقام‌های بانک مرکزی ژاپن احتمال افزایش نرخ بهره با سرعتی بیشتر از پیش‌بینی اقتصاددانان را بررسی می‌کنند.

رویترز نیز به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد بانک مرکزی ژاپن نسبت به احتمال افزایش بیش از انتظار تورم هوشیار است؛ تحولی که ممکن است این بانک را به افزایش سریع‌تر نرخ‌های بهره وادار کند.

با این حال، سرمایه‌گذاران همچنان نگران جهت‌گیری اقتصادی دولت سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، هستند. دولت او تاکنون نتوانسته است انتظارها مبنی بر احتمال اعمال فشار بر بانک مرکزی برای به تاخیر انداختن افزایش نرخ بهره را برطرف کند.

وزیر دارایی ژاپن بارها درباره احتمال مداخله در بازار ارز هشدار داده است. توکیو در ماه‌های آوریل و مه نیز با خرید ین برای حمایت از ارزش پول ملی مداخله کرد، اما روند کلی این ارز تغییر چندانی نکرده است.

تحلیلگران قدرت گسترده دلار و پایین ماندن نرخ‌های بهره در ژاپن را از عوامل اصلی ضعف ین می‌دانند.

تونی سیکامور، تحلیلگر بازار در موسسه «آی‌جی استرالیا»، به رویترز گفت با توجه به افزایش قیمت انرژی و انتظار برای اتخاذ موضعی سخت‌گیرانه‌تر از سوی فدرال رزرو، بعید است مقام‌های ژاپنی پیش از نشست هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال در بازار ارز مداخله کنند.

بازارها در انتظار تصمیم بانک مرکزی اروپا ماندند

در دیگر بازارهای ارز، یورو با ۰.۰۲ درصد افزایش در سطح ۱.۱۴۱۲ دلار معامله شد. انتظار می‌رود بانک مرکزی اروپا در نشست روز پنج‌شنبه نرخ‌های بهره را بدون تغییر نگه دارد.

با این حال، جهش دوباره قیمت انرژی ممکن است فشار صعودی بیشتری بر تورم منطقه یورو وارد کند. از این رو، بانک مرکزی اروپا احتمال افزایش نرخ بهره در ماه سپتامبر را منتفی نخواهد دانست.

دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا ۰.۱ درصد کاهش یافت و به ۰.۶۹۸۹ دلار رسید. دلار نیوزیلند نیز نزدیک به ۰.۱ درصد افت کرد و در سطح ۰.۵۸۱۱ دلار قرار گرفت. پوند بریتانیا نیز در آخرین معاملات با نرخ ۱.۳۳۷۳ دلار معامله شد.

