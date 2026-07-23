روزنامه گاتزتا دلو اسپورت گزارش داده که پائولو مالدینی، مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا پس از نشست سازمان لیگ فوتبال ایتالیا گفت: «ایده‌آل این است که سرمربی را تا پایان این هفته معرفی کنیم، اما مهم‌تر این است که منتظر فردی بمانیم که واقعا او را می‌خواهیم. عجله داریم، اما نه آن‌قدر.»

او درباره مذاکره با پپ گواردیولا و کارلو آنچلوتی هم گفت: «طبیعی بود که گفت‌وگو را با بهترین مربیان جهان آغاز کنیم، اما باید دید آنها اصولا آمادگی پذیرش این مسوولیت را دارند یا نه.»

صبح امروز گاتزتا دلو اسپورت خبر داده بود که پپ گواردیولا در آستانه رد پیشنهاد هدایت تیم ملی ایتالیا است. به نوشته این رسانه، اختلاف میان پیشنهاد سالانه ۱۰ میلیون یورویی فدراسیون و درخواست حدود ۲۰ میلیون یورویی گواردیولا، مانع اصلی توافق است.

این روزنامه ایتالیایی همچنین نوشته بود که گزینه جانی مالاگو، رییس فدراسیون فوتبال ایتالیا، گواردیولاست: «اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست که گزینه اصلی او برای هدایت تیم ملی ایتالیا، پپ گواردیولا است؛ مربی‌ای که به باور او، حتی اگر بودجه فدراسیون محدود باشد، می‌توان برای جذبش استثنا قائل شد.»

جانی مالاگو همچنان منتظر پاسخ گواردیولا است. او معتقد است برای مربی‌ای مانند گواردیولا می‌توان چند روز بیشتر صبر کرد.

با این حال پائولو مالدینی، مدیر فنی فدراسیون فوتبال ایتالیا، و لئوناردو، مشاور فدراسیون، پس از سفر به بارسلونا با خوش‌بینی چندانی به ایتالیا بازنگشتند.

مالدینی و لئوناردو، پس از هماهنگی با جانی مالاگو، طرحی جامع به گواردیولا ارائه کرده‌اند که در آن گواردیولا محور پروژه بازسازی فوتبال ایتالیا خواهد بود؛ پروژه‌ای که از رده‌های پایه آغاز می‌شود و هدف آن ایجاد فلسفه‌ای تازه در فوتبال این کشور است.

چنین پیشنهادی برای مربی‌ای مانند گواردیولا، که شیفته فوتبال است، جذاب به نظر می‌رسد، اما حجم مسوولیت نیز او را نگران کرده است. مالدینی و لئوناردو به او اطمینان داده‌اند کادری از دستیاران در اختیارش قرار خواهد گرفت تا بتواند تا حد امکان زمان بیشتری را در بارسلونا سپری کند، اما گواردیولا به انجام نیمه‌کاره کارها اعتقادی ندارد.

او در طول دوران مربیگری خود همواره تمام توانش را صرف تیم‌هایش کرده و به موفقیت‌های بزرگی رسیده است. اکنون نیز به خانواده‌اش قول داده مدتی از مربیگری فاصله بگیرد؛ کاری که از زمان حضورش در بایرن مونیخ تاکنون انجام نداده است.

اگر خانواده‌اش او را به پذیرفتن این پیشنهاد ترغیب نکنند، بعید است هدایت تیم ملی ایتالیا را بپذیرد؛ آن هم در شرایطی که باید از ماه سپتامبر و پیش از آغاز رقابت‌های لیگ ملت‌های اروپا، کارش را در مرکز تمرینی کوورچیانو آغاز کند.

در حال حاضر، وضعیت پیچیده است. به نظر می‌رسد میان پیشنهاد فدراسیون فوتبال ایتالیا، که سالانه ۱۰ میلیون یورو است، و درخواست گواردیولا، که حدود ۲۰ میلیون یورو در سال عنوان شده، فاصله قابل توجهی وجود دارد.

لئوناردو، مشاور فدراسیون فوتبال ایتالیا درباره سرمربی جدید گفته است: «می‌خواهیم هرچه زودتر سرمربی را انتخاب کنیم، اما در عین حال باید دقیقا مشخص کنیم چه می‌خواهیم. در هر صورت، برنامه روشنی داریم. باید یک ایده بسازیم.»