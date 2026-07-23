کانال ۱۴ اسرائیل مدعی شد علی الزیدی، نخستوزیر عراق، همزمان با فشارهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، و شبکه گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در عراق، برای بازگشایی تنگه هرمز تلاش میکند.
این رسانه همچنین مدعی شد که بسته ماندن تنگه هرمز تاکنون بیش از ۵۰ میلیارد دلار به عراق خسارت وارد کرده است.
رسانه کان اسرائیل نیز گزارش داد علی الزیدی، پیشنهادی برای آتشبس میان آمریکا و جمهوری اسلامی را به تهران منتقل کرده است.
سایت اتلتیک روز پنجشنبه در گزارشی نوشت که یک نهاد بینالمللی مشورتی هفت مورد هشدار درباره احتمال دستکاری مسابقات بر اساس بینظمیهای احتمالی در بازارهای شرطبندی در جام جهانی ۲۰۲۶ مردان صادر کرده است، از جمله برای بخشش کارت قرمز بالوگان و تساوی اسپانیا با کیپ ورد در مرحله گروهی.
این یافتهها از سوی «گروه کپنهاگ»، شبکهای مستقل متشکل از نهادهای بینالمللی که در زمینه شناسایی، مقابله و پیشگیری از دستکاری رقابتهای ورزشی فعالیت میکند، پس از نظارت بر سلامت هر ۱۰۴ مسابقه این رقابتها منتشر شده است.
گزارش کامل این نهاد هنوز منتشر نشده، اما شورای اروپا خلاصهای از نتایج آن را منتشر کرده است.
به گفته منابع آگاه از محتوای این گزارش، از جمله مواردی که به عنوان هشدار درباره احتمال بینظمی ثبت شدهاند، میتوان به این موارد اشاره کرد:
- کارت قرمز تمبا زوانه، بازیکن آفریقای جنوبی، در دقیقه ۸۴ دیدار افتتاحیه تیمش برابر مکزیک.
- ثبت ۴.۸ میلیون دلار شرط در بازار پیشبینی مبتنی بر رمزارز پولیمارکت روی پیروز نشدن اسپانیا مقابل کیپ ورد در مرحله گروهی؛ مسابقهای که بدون گل به پایان رسید.
- تاخیر سه دقیقه و ۳۰ ثانیهای تیم کمکداور ویدیویی برای مردود اعلام کردن گل فران تورس در پیروزی ۴ بر صفر اسپانیا مقابل عربستان سعودی.
در این گزارش همچنین آمده است که پولیمارکت روز دوم جولای، ۱۱ تیر بازاری با این پرسش ایجاد کرد که «آیا فولارین بالوگان مقابل بلژیک بازی خواهد کرد؟» این بازار همان روزی راهاندازی شد که مهاجم تیم ملی آمریکا در دیدار برابر بوسنی و هرزگوین در مرحله یکشانزدهم نهایی کارت قرمز دریافت کرد.
کمیته انضباطی فیفا سه روز بعد در ۱۴ تیر اعلام کرد که محرومیت بالوگان به حالت تعلیق درآمده و او میتواند مقابل بلژیک بازی کند.
به گفته منابع به اتلتیک، گزارش گروه کپنهاگ تاکید کرده است که برای هیچیک از ۱۴ بازیکن دیگری که در طول مسابقات کارت قرمز دریافت کردند و محرومیتشان نیز تعلیق نشد، بازار مشابهی ایجاد نشده بود.
بالوگان در دیدار مرحله یکشانزدهم نهایی آمریکا مقابل بوسنی و هرزگوین از زمین اخراج شد و به طور خودکار دیدار برابر بلژیک را از دست داد، اما کمیته مستقل انضباطی فیفا اجرای محرومیت او را تعلیق کرد و این مهاجم ۲۵ ساله در شکست ۴ بر ۱ برابر بلژیک از ابتدا به میدان رفت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تایید کرد که با اینفانتینو تماس گرفته و از او خواسته است محرومیت بالوگان بازنگری شود.
بخشش مهاجم آمریکا با جنجالهای متعددی همراه شده است؛ از جمله آتش اختلاف میان یوفا و فیفا را شعلهور کرد. علاوه بر اینکه بیش از ۷۰ نماینده پارلمان اروپا خواستار تحقیق درباره فیفا و رییس آن در ارتباط با اصل بیطرفی سیاسی شدند.
همچنین یک سازمان حقوق بشری اعلام کرد جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، را به دلیل احتمال نقض اصل بیطرفی سیاسی به کمیته اخلاق کمیته بینالمللی المپیک (IOC) معرفی خواهد کرد.
گروه کپنهاگ که زیر نظر کنوانسیون ماکولین شورای اروپا فعالیت میکند، اعلام کرده است که درباره پرونده بالوگان، درخواست رسمی برای دریافت توضیح کتبی از فیفا ارسال کرده است.
ممکن است دستکاری نباشد
کریستیان کالب، کارشناس صنعت قمار که پیشتر با گروه کپنهاگ همکاری داشته، اما در تهیه این گزارش نقشی نداشته است، به اتلتیک گفت بینظمیهای شناساییشده لزوما به معنای دستکاری مسابقات نیست و ممکن است دلایل دیگری داشته باشد.
او گفت: «این هشدارها میتواند ناشی از رفتارهای غیرمعمول مانند تغییر ضرایب شرطبندی یا پوشش ریسک نقدینگی باشد و توضیحهای متعددی غیر از دستکاری برای آنها وجود دارد.»
به گفته او، نگرانی اصلی زمانی ایجاد میشود که احتمال تضاد منافع یا دسترسی به اطلاعات محرمانه وجود داشته باشد.
عملیات نظارتی گروه کپنهاگ با هماهنگی کارگروه سلامت رقابتهای فیفا انجام شده است؛ کارگروهی که شورای اروپا و گروه کپنهاگ نیز به عنوان اعضای مستقل در آن حضور دارند.
فیفا روز سهشنبه اعلام کرد در بررسیهای این کارگروه، هیچ فعالیت مشکوک در بازار شرطبندی یا نشانهای از دستکاری هیچیک از مسابقات جام جهانی شناسایی نشده است.
اما گروه کپنهاگ یک روز بعد اعلام کرد که در بررسیهای خود هفت «هشدار زرد» ثبت کرده است.
بر اساس تعریف این گروه، هشدار زرد زمانی صادر میشود که چندین نشانه از بینظمی مشاهده شود؛ از جمله نوسانهای غیرقابل توضیح در ضرایب شرطبندی، شایعات در شبکههای اجتماعی یا اطلاعات دریافتی از منابع.
این گروه رویدادها را در چهار سطح سبز، زرد، نارنجی و قرمز طبقهبندی میکند.
کالب گفت: «حجم شرطبندی در جام جهانی آنقدر زیاد است که نمیتوان صرفا بر اساس آن نتیجهگیری کرد. هر مسابقه میلیاردها پوند گردش مالی دارد.»
دو برابر جام جهانی ۲۰۲۲
گروه کپنهاگ برآورد کرده است که در مجموع حدود ۲۴۰ میلیارد دلار روی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ شرطبندی شده؛ رقمی که حدود دو برابر جام جهانی ۲۰۲۲ قطر است.
این نهاد اعلام کرد ۱۵ مسابقه جام جهانی را تحت نظارت ویژه قرار داده و ۱۲ رخداد جنجالی را نیز از منظر خطرهای مرتبط با سلامت رقابتها بررسی کرده است.
برای نخستین بار، گروه کپنهاگ بهطور مستمر بازارهای پیشبینی مانند پولیمارکت و کلشی، شریک رسمی فیفا، را نیز زیر نظر گرفت؛ بازارهایی که به دلیل تفاوت قوانین در کشورهای مختلف، در محیطی پیچیده و در حال تحول فعالیت میکنند.
در گزارش گروه کپنهاگ آمده است: «این بازارهای پیشبینی، چالشهای بیسابقهای ایجاد میکنند، زیرا امکان شرطبندی روی طیف گستردهای از رویدادها را فراهم میکنند؛ آن هم اغلب بهصورت ناشناس و با روشهای پرداختی که رهگیری آنها دشوار است. نظارت بر این بازارها برای نخستین بار در یک رقابت بینالمللی انجام شد.»
شش سال از مرداد ۱۳۹۹ میگذرد؛ زمانی که جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی و مقیم آمریکا، در جریان سفری به امارات متحده عربی ناپدید شد. چند روز بعد، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی اعلام کرد که او را در یک «عملیات پیچیده» بازداشت و به ایران منتقل کرده است.
این اقدام از سوی خانواده، وکلای او و نهادهای حقوق بشری، ربایش فرامرزی و نقض آشکار حقوق بینالملل توصیف شد.
شارمهد که سخنگوی «انجمن پادشاهی ایران» بود، از سوی جمهوری اسلامی به دست داشتن در انفجار حسینیه سیدالشهدا در شیراز در سال ۱۳۸۷ متهم شد؛ اتهامی که او و خانوادهاش همواره رد کردند.
در طول دوران بازداشت، اعترافات تلویزیونی او در حالی منتشر شد که سازمانهای حقوق بشری بارها نسبت به احتمال اخذ اعتراف تحت فشار و شکنجه هشدار دادند.
پرونده شارمهد به یکی از مهمترین نمونههای آنچه منتقدان «سرکوب فرامرزی جمهوری اسلامی» مینامند، تبدیل شد.
دولتهای آلمان و آمریکا بارها خواستار آزادی او شدند و پارلمان اروپا نیز در چندین قطعنامه، رفتار جمهوری اسلامی با شارمهد را محکوم کرد. با این حال، تلاشهای دیپلماتیک نتوانست مانع صدور و اجرای حکم اعدام یا مرگ او در بازداشت شود.
در آبان ۱۴۰۳، مقامهای جمهوری اسلامی از مرگ جمشید شارمهد خبر دادند. نحوه اعلام این خبر، روایتهای متناقض درباره علت مرگ و عدم دسترسی خانواده و نهادهای مستقل به جزئیات پرونده، پرسشهای تازهای درباره آنچه در زندان بر او گذشته است، ایجاد کرد.
خانواده شارمهد و وکلای او معتقدند که مسئولیت مرگ وی بر عهده جمهوری اسلامی است و همچنان خواستار تحقیقات مستقل و پاسخگویی مقامهای مسئول هستند.
پرونده شارمهد تنها به سرنوشت یک زندانی محدود نماند؛ بلکه به نمادی از استفاده جمهوری اسلامی از عملیات برونمرزی، بازداشت مخالفان در خارج از کشور و بهرهگیری از پروندههای امنیتی در مناسبات بینالمللی تبدیل شد.
کارشناسان حقوق بشر این پرونده را در کنار موارد مشابه، از مهمترین نمونههای «سرکوب فرامرزی» جمهوری اسلامی در سالهای اخیر ارزیابی میکنند.
همزمان با ششمین سالگرد ربایش جمشید شارمهد، ایران اینترنشنال مستند تحقیقی «خوبم، تماس میگیرم!» را منتشر کرده است؛ مستندی به کارگردانی اردوان روزبه که با اتکا به اسناد، دادههای دیجیتال، گفتوگو با اعضای خانواده، وکلای پرونده، مقامهای بینالمللی و شخصیتهای سیاسی، مسیر این پرونده را از لحظه ربایش در امارات تا مرگ شارمهد در بازداشت جمهوری اسلامی بازسازی میکند و به پرسشهای بیپاسخ این پرونده میپردازد.
پس از آنکه نخستوزیر جدید بریتانیا به آمریکا اجازه داد از پایگاههای این کشور برای عملیات علیه جمهوری اسلامی استفاده کند، سپاه پاسداران تهدید کرد که به پایگاه هوایی فیرفورد حمله میکند. دولت بریتانیا در واکنش گفت ارتش این کشور بهطور شبانهروزی برای دفاع آماده است.
سخنگوی دولت بریتانیا پنجشنبه یکم مرداد، در واکنش به هشدار سپاه پاسداران گفت: «نیروهای مسلح ما آمادهاند تا از بریتانیا در برابر هرگونه حمله محافظت کنند. بریتانیا بهصورت شبانهروزی و در هماهنگی نزدیک با متحدان خود در ناتو، آماده دفاع از خود است.»
او افزود: «این آمادگی، بهرهگیری از یک سامانه چندلایه دفاع هوایی و موشکی را نیز دربرمیگیرد که نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا، ارتش بریتانیا و نیروی هوایی سلطنتی این کشور با استفاده از مجموعهای از تواناییهای پیشرفته و در همکاری نزدیک با متحدان ما در ناتو فراهم میکنند.»
دولت بریتانیا همچنین تاکید کرد رویکرد این کشور به درگیری جاری در خاورمیانه تغییری نکرده و همچنان به دفاع از مردم، منافع و متحدان خود، چارچوبهای بینالمللی و کشیده نشدن به درگیریهای گستردهتر متعهد است.
روابط عمومی سپاه پاسداران، پنجشنبه یکم مرداد در بخشی از بیانیه شماره ۴۶ خود اعلام کرد هر پایگاهی که برای حمله علیه مواضع جمهوری اسلامی استفاده شود «هدف مشروع» است، سپس بریتانیا را به مشارکت در حملات اخیر متهم کرد و هشدار داد: «بیش از این پرونده خود را سنگین نکند.»
در بخش دیگری از این بیانیه که به تشریح حملات سپاه در ۲۴ ساعت گذشته میپردازد، این نهاد مدعی شد آمریکا با تحلیل رفتن ذخایر موشکیاش، ناچار شده از هواپیماهای بی-۱ که از پایگاه هوایی فیرفورد در انگلستان پرواز میکنند، استفاده کند.
سپاه همچنین در این بیانیه «حکومت سلطنتی بریتانیا» را متهم کرد که با «تجزیه کشورهای اسلامی، تحمیل حکومتهای استبدادی» و «بدتر از همه، ایجاد فاجعه اسرائیل» موجب «بدبختیهای مردم منطقه ما» شده است.
افزون بر سپاه، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز در بیانیهای، به تصمیم دولت بریتانیا برای صدور مجوز استفاده آمریکا از پایگاهها و تاسیسات نظامی این کشور را محکوم کرد و آن را غیرقانونی خواند.
این وزارتخانه تصمیم بریتانیا را ناقض منشور سازمان ملل متحد و حقوق بینالملل و مصداق «تجاوز» علیه ایران دانست. در این بیانیه آمده است هرگونه همکاری در طراحی یا اجرای حملات آمریکا علیه ایران، همدستی در «جنایت تجاوز و جنایتهای جنگی» به شمار میرود. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در پایان هشدار داد هر طرفی که در حمله نظامی به ایران مشارکت کند، مسئول پیامدهای تصمیم خود خواهد بود.
اندی برنهام، نخستوزیر جدید بریتانیا، در سیاست پیشین این کشور برای استفاده آمریکا از پایگاههای این کشور برای انجام «حملات دفاعی» تجدید نظر کرده است. استارمر ابتدا با استفاده آمریکا از این پایگاهها موافقت نکرد و همین موضوع میان او و کاخ سفید اختلاف ایجاد کرد.
روزنامه تلگراف پنجشنبه در گزارشی نوشت وبسایتهای رهگیری پرواز شامگاه سهشنبه ۳۰ تیر به وقت بریتانیا (بامداد چهارشنبه ۳۱ تیر به وقت ایران) مسیر حرکت یک بمبافکن بی-۱ را از پایگاه فیرفورد در گلاسترشر بهسوی ایران ردیابی کردند.
این هواپیما میتواند ۲۴ بمب ۲ هزار پوندی، معادل حدود ۹۰۷ کیلوگرم، و دهها موشک را حمل کند.
موهای بلند و فر مارک کوکوریا، مدافع اسپانیا، به یکی از شناختهشدهترین ویژگیهای ظاهری او در جام جهانی تبدیل شد، اما برای این بازیکن، این ظاهر فقط یک امضای شخصی نیست؛ او موهایش را نمیبندد تا پسر بزرگش، ماتئو، که مبتلا به اوتیسم است، بتواند به راحتی پدرش را در زمین تشخیص دهد.
«چرا کوکوریا هرگز موهای بلند و فر خود را، حتی در جریان مسابقات پرفشار، نمیبندد؟» این سوال هواداران در جام جهانی ۲۰۲۶ و حتی پیشتر در یورو ۲۰۲۴ هم بارها مطرح شد. اگرچه این ظاهر به بخشی از هویت فوتبالی کوکوریا تبدیل شده، اما دلیل آن بسیار عاطفیتر از آن چیزی است که بسیاری تصور میکنند.
این بازیکن ۲۸ ساله که نقش پررنگی در عملکرد دفاعی درخشان اسپانیا در جام جهانی ۲۰۲۶ و دومین قهرمانی لاروخا در جهان داشت، بارها به دلیل موهای بلند و فرفریاش هدف تمسخر قرار گرفته است. برخی گفته بودند این مدل مو برای یک فوتبالیست حرفهای مناسب نیست و بهتر است سرش را بتراشد.
اما او پیشتر گفته است موهایش را بلند نگه میدارد تا پسر بزرگترش، ماتئو، که مبتلا به اوتیسم است، بتواند راحتتر او را در زمین مسابقه تشخیص دهد.
کلائودیا رودریگس، شریک زندگی کوکوریا در مستند Married to the Game که از آمازون پرایم پخش شده، درباره ماتئو میگوید: «وقتی در یک هفته، همه چیز تغییر میکند، برای او خیلی سخت است؛ مکانهای جدید، ساعتهای متفاوت، غذای متفاوت، برنامههای جدید، نبود مدرسه و جلسات درمانی، همه اینها برایش دشوار است.»
او گفت: «همیشه باید ماتئو را در نظر بگیریم. گاهی دوست داری کاری انجام بدهی، اما نمیتوانی، چون برای ماتئو مناسب نیست.»
کوکوریا نیز درباره پذیرش تشخیص اوتیسم پسرش گفت: «وقتی به تو میگویند فرزندت اوتیسم دارد، پدر و مادر هم برای چنین موضوعی آماده نیستند. ما باید چیزهای زیادی یاد میگرفتیم.»
رودریگس همچنین توضیح داد که ماتئو نگاه خانواده را به زندگی تغییر داده است: «ماتئو چیزهای زیادی به ما یاد داده است. همیشه باید او را در نظر بگیریم. گاهی دوست داری کاری انجام بدهی، اما نمیتوانی، چون برای ماتئو مناسب نیست. سفرهای خانوادگی همیشه دشوار هستند. مثلا فردا به لندن برمیگردیم و او آنجا حالش بهتر خواهد بود.»
کوکوریا و رودریگس که از سال ۲۰۱۸ با یکدیگر آشنا شدند، اکنون سه فرزند به نامهای ماتئو، ریو و بلا دارند. رودریگس در تمام دوران حرفهای کوکوریا، از حضورش در برایتون و چلسی تا انتقالش به رئال مادرید، یکی از اصلیترین حامیان او بوده است.
کوکوریا اکنون کاملا با این ظاهر کنار آمده و میگوید هرگز موهایش را کوتاه نخواهد کرد.
با گذشت زمان، این مدل مو به امضای شخصی او تبدیل شده و اکنون بسیاری از هواداران آن را دوست دارند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، به اکسیوس گفت به تصمیمگیری برای از سرگیری عملیات رزمی عمده علیه جمهوری اسلامی نزدیک شده است؛ عملیاتی که به گفته او «بزرگتر و گستردهتر» از عملیات خشم حماسی خواهد بود.
این رسانه پنجشنبه یکم مرداد نوشت ترامپ در مصاحبهای کوتاه با باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، تاکید کرد هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته است، با این حال پذیرفت چنین تصمیمی پیامدهایی خواهد داشت.
اکسیوس نوشت ترامپ برای اتخاذ این تصمیم مهلتی تعیین نکرده است.
تنشها میان آمریکا و جمهوری اسلامی با وارد شدن فعالانه حوثیها، گروه نیابتی تحت حمایت جمهوری اسلامی به معادله، تشدید و وارد مرحله تازهای شده است.
ترامپ ساعاتی پیش از این گفتوگوی کوتاه در شبکه اجتماعی تروث سوشال، این گروه و جمهوری اسلامی را به مجازاتی سنگین در ازای حملات به نفتکشها در دریای سرخ تهدید کرد.
او نوشت: «اگر بار دیگر این کار را انجام دهند، آمریکا ایران را مسئول خواهد دانست؛ زیرا حوثیها عامل و نیروی نیابتی ایران هستند و مجازات نظامی سنگینی بر ایران و البته خود حوثیها اعمال خواهد شد.»
ترامپ همچنین به اکسیوس گفت اگر او بخواهد، اسرائیل «ظرف دو دقیقه به عملیات ملحق خواهد شد».
او همزمان تاکید کرد آمریکا برای آغاز عملیاتی تازه علیه جمهوری اسلامی «به هیچکس نیاز ندارد».
ترامپ افزود پیوستن اسرائیل به چنین حملاتی «پیامدهایی» خواهد داشت و به احتمال زیاد جمهوری اسلامی به اقدامات تلافیجویانه علیه اسرائیل دست خواهد زد.
او در این گفتوگو هم به تمایل مقامهای جمهوری اسلامی به مذاکره اشاره و سپس تاکید کرد آنها در حال حاضر برای دستیابی به توافق آماده نیستند.
ترامپ گفت: «هنوز به اندازه کافی درد نکشیدهاند.»
دو منبع منطقهای آگاه به تلاشهای میانجیگرانه میان آمریکا و جمهوری اسلامی به اکسیوس گفتند در روزهای گذشته پیشنهادهایی به حکومت ایران ارائه شد، اما آنها آخرین پیشنهادها را نپذیرفتند.
یکی از این منابع گفت: «ما در تلاشیم، اما ایرانیها همکاری نمیکنند.»
در روزهای گذشته گمانهزنیهایی درباره احتمال شدت گرفتن حملات از سوی آمریکا منتشر شد. اکسیوس و فاکس نیوز، ۲۹ تیر در گزارشهایی جداگانه به نقل از مقامهای آمریکایی نوشتند ترامپ در فکر بازگشت به جنگ تمامعیار است، در حالی که میانجیها همچنان به دنبال راهی برای برقرار کردن مجدد آتشبس هستند.
اکسیوس در آن گزارش نوشت ترامپ به نقطهای سرنوشتساز در جنگ با جمهوری اسلامی نزدیک شده است؛ بهگونهای که مقامهای آمریکایی و اسرائیلی تنها دو سناریو واقعبینانه برای پایان این درگیری متصور هستند: یا پیگیری یک آتشبس ۱۰ روزه جدید با هدف بازگشایی تنگه هرمز و یا آغاز یک کارزار نظامی گسترده و مشترک با اسرائیل برای وادار کردن تهران به تسلیم.
فاکس نیوز نیز به نقل از یک مقام آمریکایی نوشته بود نیروهای آمریکایی از زمان ازسرگیری حملات در شامگاه ۱۷ تیر، تا حد زیادی از حمله به مناطق اطراف تهران و همچنین تاسیسات هستهای ایران خودداری کردهاند اما اگر بازگشت به عملیات جنگی تمامعیار رخ دهد، این وضعیت میتواند تغییر کند.»
همزمان با این گمانهزنیها، روزنامه والاستریت ژورنال یکم مرداد با استناد به افراد آگاه، مقامهای آمریکایی و دادههای رهگیری پروازها گزارش داد آمریکا در هفته گذشته نیروهای ویژه، جنگندهها، بمبافکنها، تسلیحات و گروههای پزشکی بیشتری به خاورمیانه اعزام کرده است.
این رسانه نوشت همزمان با انتقال نیروهای عملیات ویژه آمریکا به خاورمیانه، اسکادرانهایی از جنگندههای آمریکایی در نقاط مختلف خاورمیانه مستقر شدهاند و بمبافکنهای مستقر در پایگاههای آمریکا و بریتانیا نیز برای افزایش احتمالی عملیات در حالت آمادهباش قرار گرفتهاند.
جمهوری اسلامی جبهه یمن را تقویت میکند
حوثیهای تحت حمایت جمهوری اسلامی ۲۹ تیر از آغاز محاصره دریایی علیه عربستان سعودی خبر دادند و دو روز بعد با هدف قرار دادن نفتکش سعودی «انسیلیا» و اعلام حمله به نفتکش «لیلا»، دامنه جنگ را به دریای سرخ، دومین گلوگاه مهم کشتیرانی بینالمللی، کشاندند.
این حملات، نگرانیها درباره گسترش اختلال در مسیرهای انتقال نفت افزایش داده است. پس از این حملات، دونالد ترامپ، جمهوری اسلامی و حوثیها را به «مجازات نظامی سنگین» تهدید کرد و هشدار داد در صورت تکرار چنین حملاتی، آمریکا ایران را مسئول خواهد دانست. احتمال ناامن شدن این مسیر دریایی نیز نفت برنت را بیش از ۶ درصد بالا برد و قیمت آن را برای نخستین بار از ماه مه به بیش از بشکهای ۱۰۰ دلار رساند.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه یکم مرداد به نقل از چهار منبع گزارش داد جمهوری اسلامی در هفتههای گذشته شماری از فرماندهان سپاه و مستشاران نظامی را به یمن اعزام کرده و همراه با آنها تجهیزات مرتبط با موشکها و پهپادها را به مناطق تحت کنترل حوثیها انتقال داده است.
چهار منبع آگاه از موضوع، از جمله دو منبع ایرانی، وزیر اطلاعرسانی یمن و یک تحلیلگر امنیتی منطقهای، گفتند جمهوری اسلامی ۲۲ تیر نیروهای سپاه پاسداران و تجهیزات مرتبط با امور نظامی را با یک پرواز از تهران به یمن منتقل کرده است. این تحول پیش از این گزارش نشده بود.
دو منبع ایرانی به رویترز گفتند بین ۱۰ تا ۲۱ نفر از نیروهای سپاه پاسداران، از جمله فرماندهان ارشد، در پرواز شرکت هواپیمایی ماهان حضور داشتند.
این هواپیما در ابتدا عازم صنعا، پایتخت تحت کنترل حوثیها، بود اما پس از آنکه فرودگاه این شهر هدف حمله دولت یمن که مورد حمایت عربستان سعودی است قرار گرفت، مسیر خود را به سمت شهر بندری حدیده در ساحل دریای سرخ تغییر داد.