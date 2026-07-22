محمد تنهایی، رییس اداره دوم غرب اروپای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، چهارشنبه ۳۱ تیر، سخنان اخیر ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، درباره «تهدید و ارعاب» کارکنان سفارت این کشور در ایران را «نادرست و بی‌اساس» خواند.

تنهایی گفت: «دو نفر فرانسوی شامگاه یک‌شنبه ۲۸ تیر در جلسه‌ای با چند نفر از متهمان امنیتی تحت تعقیب شرکت داشتند که برای مدت کوتاهی از سوی ماموران امنیتی مورد سوال قرار گرفتند.»

او ادامه داد: «در این مکان اسناد متعددی دال بر فعالیت‌های ضد امنیتی یافت شد که مراجع ذی‌ربط در حال بررسی آن‌ها هستند.»

وزیر خارجه فرانسه ۲۹ تیر بازداشت و بازجویی از دو نفر از کارکنان سفارت این کشور در تهران را «نقض آشکار مصونیت‌های دیپلماتیک» خواند و گفت: «آن‌ها بدون هیچ دلیلی برای چندین ساعت بازداشت بودند، بازجویی شدند و یکی از آن‌ها مورد ضرب‌وشتم قرار گرفت.»

بارو افزود به عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اطلاع داده است که «این تعرض غیرقابل قبول به سلامت و امنیت کارکنان ما بدون پاسخ نخواهد ماند».

به گفته او، این دیپلمات‌ها مسئولیت نظارت بر برنامه‌های فرانسه «در حمایت از جامعه مدنی، به‌ویژه هنرمندان و دانشمندان ایرانی» را بر عهده دارند.

تنهایی ضرب‌وشتم دیپلمات‌های فرانسوی را تکذیب کرد و گفت ماموران جمهوری اسلامی به‌دنبال اطلاع از وابستگی این دو نفر به سفارت فرانسه، آن‌ها را به مقر پلیس دیپلماتیک منتقل کردند و پس از هماهنگی با وزارت امور خارجه و برقراری تماس با سفیر فرانسه، به سفارت تحویل دادند.

این مقام وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هیچ توضیحی درباره هویت «متهمان امنیتی تحت تعقیب» و ماهیت دیدار ادعایی آن‌ها با دیپلمات‌های فرانسوی ارائه نکرد.

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تنهایی: اظهارات وزیر خارجه فرانسه «فرار رو به جلو» است

رییس اداره دوم غرب اروپای وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در ادامه اظهارات خود، دو کارمند سفارت فرانسه را به «رفتار خلاف شئون دیپلماتیک» متهم کرد و گفت وزیر خارجه فرانسه به‌جای «فرار رو به جلو»، باید در قبال اقدامات آنان «پاسخگو» باشد.

تنهایی فعالیت دیپلمات‌های فرانسوی در زمینه «کمک به جامعه مدنی» ایران را نشانه «رفتار مداخله‌جویانه» فرانسه و «مغایر با ماموریت‌های متعارف دیپلماتیک» این کشور توصیف کرد.

او ادامه داد: «دولت فرانسه نباید به دنبال رفتارهای مداخله‌جویانه در ایران باشد و باید سیاست‌های خود را در قبال ایران، طبق قواعد متعارف حاکم بر روابط میان دولت‌ها تنظیم کند.»

وزارت خارجه فرانسه ۳۰ تیر اعلام کرد کاردار سفارت جمهوری اسلامی در پاریس پس از بازداشت کارکنان سفارت فرانسه در تهران به این وزارتخانه احضار شده است.

یک منبع آگاه ۳۰ تیر به ایران‌اینترنشنال گفت در پی تحولات اخیر، مقام‌های فرانسوی در حال بررسی کاهش تعداد کارکنان این سفارتخانه در تهران هستند.

او خبر داد این حادثه به تشدید نگرانی و نارضایتی در میان کارکنان سفارت فرانسه در ایران انجامیده است.

به گفته این منبع آگاه، شماری از کارکنان سفارت درخواست کرده‌اند «فعلا» به فرانسه بازگردند؛ هرچند ماموریت آن‌ها هنوز به‌طور رسمی پایان نیافته است.

روابط تهران و پاریس در سال‌های اخیر با تنش‌های متعددی به‌ویژه بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی همراه بوده است.

بازداشت شماری از شهروندان فرانسوی در ایران نیز طی سال‌های گذشته بر دامنه اختلافات میان تهران و پاریس افزوده است.

فعالان حقوق بشر بازداشت اتباع خارجی از سوی جمهوری اسلامی را مصداق «گروگان‌گیری حکومتی» می‌دانند و می‌گویند حکومت ایران از این افراد به‌عنوان اهرم فشار بر دیگر کشورها برای کسب امتیاز استفاده می‌کند.