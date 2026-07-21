وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی گزارش داد ارزیابی‌های اطلاعاتی اسرائیل نشان می‌دهد جمهوری اسلامی هزاران سانتریفیوژ غنی‌سازی اورانیوم را به سایت زیرزمینی «کوه کلنگ گزلا» منتقل کرده است.

این روزنامه سه‌شنبه ۳۰ تیر نوشت بر اساس اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار ایالات متحده قرار داده، حکومت ایران در پاییز ۱۴۰۴ و پس از جنگ ۱۲ روزه، اقدام به انتقال این سانتریفیوژها کرده است.

در جریان جنگ ۱۲ روزه، سه سایت هسته‌ای نطنز، فردو و اصفهان هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند.

انتقال احتمالی هزاران سانتریفیوژ به سایت کلنگ گزلا، واقع در جنوب تاسیسات هسته‌ای نطنز، می‌تواند نگرانی‌ها را درباره تلاش تهران برای بازسازی برنامه هسته‌ای خود افزایش دهد.

به گزارش وال‌استریت ژورنال، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، کوشیده است دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، را برای ازسرگیری حملات به جمهوری اسلامی متقاعد کند تا زمینه برای تضعیف هرچه بیشتر برنامه‌های تسلیحاتی تهران فراهم آید.

در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز به تشدید درگیری‌ها در منطقه انجامیده است.

رییس‌جمهوری آمریکا ۱۷ تیر این حملات را نقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد دانست و از پایان آتش‌بس با جمهوری اسلامی خبر داد.

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