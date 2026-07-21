ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، به خبرگزاری ایلنا گفت در حملات اخیر آمریکا، ارتباط با جزایر خارک و قشم در چند مرحله قطع شد، اما تلاش شده است این ارتباط در کوتاهترین زمان ممکن دوباره برقرار شود.
وزیر ارتباطات اضافه کرد در برخی مناطق جنوبی ایران، بستر فیبر نوری هدف قرار گرفت و برای پایداری ارتباط، بهطور موقت از بسترهای رادیویی و ماهوارهای استفاده شده است.
هاشمی گفت که با وجود شرایط پیچیده و حجم حملات، تلاش شده ارتباط جزایر با سرزمین اصلی قطع نشود و افزود استفاده از ارتباطات رادیویی و ماهوارهای راهکاری موقت است و بسترهای فیبر نوری باید ترمیم شوند.
پس از آغاز جنگ میان آمریکا و جمهوری اسلامی، روند صعودی تورم در کانادا آغاز شد، اما در خرداد و در پی امضای تفاهمنامه، این روند برای مدتی کوتاه متوقف شد.
کارشناسان بر این باورند با ازسرگیری درگیریها و افزایش قیمت نفت، نرخ تورم در کانادا دوباره افزایش خواهد یافت.
مهسا مرتضوی، خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش میدهد.
جنگ ایران امید کشورهای عربی خلیج فارس به نقش امنیتی چین را تضعیف کرده است. به نوشته فارین افرز، پکن با وجود روابط اقتصادی گسترده، حاضر نیست برای مهار تهران یا حفاظت از شرکای عرب خود، مسئولیت امنیتی بپذیرد.
روابط اقتصادی چین با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سالهای اخیر بهسرعت گسترش یافته است. در سال ۲۰۲۳، حدود ۳۶ درصد واردات نفت خام چین از عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، عمان و بحرین تامین شد. ارزش تجارت دو طرف نیز در سال ۲۰۲۴ به نزدیک ۳۰۰ میلیارد دلار رسید و از مجموع تجارت کشورهای خلیج فارس با آمریکا و اتحادیه اروپا فراتر رفت.
دولتهای عربی امیدوار بودند افزایش وابستگی چین به نفت و سرمایه منطقه، پکن را به حفاظت از ثبات خلیج فارس و مهار اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی ترغیب کند. اما جنگ اخیر نشان داد گسترش منافع اقتصادی چین لزوما به پذیرش مسئولیت امنیتی منجر نمیشود.
فارین افرز سهشنبه ۳۰ تیر در یادداشتی نوشت پکن همچنان پرهیز از تعهد امنیتی و جانبداری نکردن را بهترین راهبرد میداند. کشورهای عربی خلیج فارس نیز ناچار شدهاند بپذیرند که چین، دستکم در آینده قابل پیشبینی، وزنهای امنیتی در برابر آمریکا نخواهد بود.
ادامه گزارش را اینجا بخوانید.
پنتاگون اعلام کرد حدود ۱۰۰ نظامی آمریکایی در حملات جمهوری اسلامی به پایگاههای آمریکا در خاورمیانه زخمی شدهاند و سنتکام میگوید ۹۶ درصد آنها به خدمت بازگشتهاند.
شان پارنل، سخنگوی ارشد پنتاگون، گفت این نظامیان از ۱۶ تیر با درجات مختلف جراحت شناسایی شدهاند و بیشتر آنها پس از درمان، فعالیت خود را از سر گرفتهاند.
نیلوفر منصوری، خبرنگار ایراناینترنشنال گزارش میدهد
نشست وزیران خارجه آسهآن این هفته در مانیل با حضور وزیران خارجه قدرتهای بزرگ جهان برگزار میشود؛ نشستی که جنگ جمهوری اسلامی به مهمترین محور گفتوگوهای آن تبدیل شده است.
نگرانی از پیامدهای این جنگ بر امنیت انرژی، تجارت و کشتیرانی، توجه کشورهای جنوب شرق آسیا را به خود جلب کرده است. تنشهای دریای جنوبی چین و بحران میانمار نیز از دیگر محورهای اصلی این رایزنیها خواهد بود.
گفتوگو با علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال
والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای اسرائیلی و آمریکایی گزارش داد ارزیابیهای اطلاعاتی اسرائیل نشان میدهد جمهوری اسلامی هزاران سانتریفیوژ غنیسازی اورانیوم را به سایت زیرزمینی «کوه کلنگ گزلا» منتقل کرده است.
این روزنامه سهشنبه ۳۰ تیر نوشت بر اساس اطلاعاتی که اسرائیل در اختیار ایالات متحده قرار داده، حکومت ایران در پاییز ۱۴۰۴ و پس از جنگ ۱۲ روزه، اقدام به انتقال این سانتریفیوژها کرده است.
در جریان جنگ ۱۲ روزه، سه سایت هستهای نطنز، فردو و اصفهان هدف حملات آمریکا و اسرائیل قرار گرفتند.
انتقال احتمالی هزاران سانتریفیوژ به سایت کلنگ گزلا، واقع در جنوب تاسیسات هستهای نطنز، میتواند نگرانیها را درباره تلاش تهران برای بازسازی برنامه هستهای خود افزایش دهد.
به گزارش والاستریت ژورنال، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، کوشیده است دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، را برای ازسرگیری حملات به جمهوری اسلامی متقاعد کند تا زمینه برای تضعیف هرچه بیشتر برنامههای تسلیحاتی تهران فراهم آید.
در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز به تشدید درگیریها در منطقه انجامیده است.
رییسجمهوری آمریکا ۱۷ تیر این حملات را نقض تفاهمنامه اسلامآباد دانست و از پایان آتشبس با جمهوری اسلامی خبر داد.
ادامه گزارش را اینجا بخوانید.