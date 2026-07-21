این مقام‌ها تاکید کردند که هنوز هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده است.

به گفته آنها، اگر ترامپ دستور بازگشت به عملیات نظامی تمام‌عیار را صادر کند، این کارزار نظامی «به‌مراتب شدیدتر و گسترده‌تر» از حملات هوایی آمریکا خواهد بود که به‌طور پیوسته از ۱۰ شب پیش آغاز شد و در جریان آن عمدتا اهداف نظامی مرتبط با عملیات در اطراف تنگه هرمز هدف گرفته شده است.

یکی از این مقام‌ها به شبکه فاکس نیوز گفت که نیروهای آمریکایی تا حد زیادی از حمله به مناطق اطراف تهران و همچنین تأسیسات هسته‌ای ایران خودداری کرده‌اند.

او گفت: «اگر بازگشت به عملیات جنگی تمام‌عیار رخ دهد، این وضعیت می‌تواند تغییر کند.»

به گزارش جنیفر گریفین، خبرنگار ارشد فاکس‌نیوز در امور امنیت ملی، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا، سنتکام، احتمالا با استقرار جنگنده‌های بیشتر، از جمله اف-۱۶ و اف-۳۵، و همچنین هواپیماهای سوخت‌رسان هوایی KC-135، آرایش نظامی خود را تقویت خواهد کرد تا در صورت تصمیم ترامپ برای گسترش این کارزار نظامی، آمادگی لازم را داشته باشد.

این مقام همچنین گزارش‌ها درباره انتقال هواپیماهای نظامی بیشتر آمریکا به خاورمیانه را تایید کرد و گفت این استقرارها ماهیتی «آماده‌ساز» دارند، در حالی که برنامه‌ریزان نظامی در انتظار تصمیم نهایی ترامپ هستند.

او گفت: «بخشی از این جابه‌جایی‌ها همان اقداماتی است که اکنون در حال انجام است، اما همه آنها در راستای آماده‌سازی پیش از تصمیم نهایی است.»

این مقام افزود که هواپیماهای سوخت‌رسان هوایی از سایر نقاط منطقه به اسرائیل منتقل می‌شوند.

به‌گفته مقام‌های آمریکایی، تاکنون هیچ نشانه‌ای از ایجاد پل هوایی گسترده از طریق اروپا، اقدامی که معمولا پیش از استقرار بمب‌افکن‌های رادارگریز بی-۲ اسپیریت (B-2 Spirit) انجام می‌شود، یا انتقال گسترده هواپیماها به‌طور مستقیم از خاک آمریکا مشاهده نشده است.

این مقام توضیح داد که بخشی از انتقال هواپیماهای سوخت‌رسان به دلیل جابه‌جایی نیروهای ارتش آمریکا از فرودگاه بین‌المللی بن‌گوریون پس از توقف عملیات خشم حماسی انجام شده است.

او افزود استقرار هواپیماهای سوخت‌رسان در پایگاه‌های نظامی اسرائیل، در صورت ازسرگیری عملیات تمام‌عیار آمریکا و پیوستن اسرائیل به کارزار هوایی، امنیت بیشتری نسبت به نگهداری آنها در پایگاه‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس فراهم خواهد کرد.

این مقام در پایان گفت: «همه این گزینه‌ها در حال حاضر در دست بررسی و بحث هستند.»

او افزود که اگر ترامپ تصمیم بگیرد جنگ را به‌طور قابل‌توجهی گسترش دهد، اسرائیل نیز «به احتمال زیاد» در این عملیات مشارکت خواهد کرد.