شاهزاده رضا پهلوی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفت: «این کارزار ۴۶ سال پیش به‌عنوان یک ماموریت مادام‌العمر برای آزادسازی ایران آغاز شد. هرگز درباره من نبوده است؛ بلکه درباره مردم ایران و حق آن‌ها برای تعیین سرنوشت خودشان بوده است. دقیقا موضوع همین است. این یک دولت خارجی نیست.»

شاهزاده رضا پهلوی همچنین گفت مردم ایران نمی‌توانند بدون برخورداری از سطحی از حفاظت یا ابزار لازم برای مقابله با نیروهای امنیتی، با امنیت به خیابان‌ها بازگردند و «وارد نبرد نهایی شوند».

او افزود: «کارزاری که پس از کشتار آغاز شد و به مداخله اسرائیل و نیروهای آمریکایی برای حمله به حکومت انجامید، شاید گامی ضروری برای جلوگیری از خونریزی بیشتر بود و همزمان به مردم قدرت بیشتری داد تا شرایط به سمت برابری در میدان حرکت کند.»

شاهزاده رضا پهلوی همچنین گفت این مداخله می‌تواند به نجات جان افراد بیشتری کمک کند.

او افزود: «مسئله واقعا تلاش برای محافظت از جان افراد بیشتری است که ممکن است زیر نظر حکومتی از دست بروند که نشان داده هیچ محدودیتی در میزان خشونتی که حاضر است برای کشتن شهروندان خودش به کار ببرد، ندارد.»

شاهزاده رضا پهلوی گفت: «جایگاه من به‌عنوان یک رهبر دوران گذار این است که من مقصد نیستم؛ من پلی برای رسیدن به مقصد هستم. نکته دوم این است که برای اینکه یک داور بی‌طرف باشم، کاملاً فراتر از مناقشات جناحی قرار دارم. من طرفدار هیچ‌یک از دو گزینه سلطنت یا جمهوری نیستم. وظیفه من این است که اطمینان حاصل کنم یک بحث سالم شکل بگیرد و در نهایت مردم تصمیم بگیرند که چه نوع نظامی را به‌عنوان شکل نهایی حکومت خود ترجیح می‌دهند.