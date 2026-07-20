سی‌ان‌ان گزارش داد که ایالات متحده هم‌زمان با افزایش تنش‌ها با جمهوری اسلامی، در حال افزایش شمار هواپیماهای نظامی خود در خاورمیانه است.

یک مقام آمریکایی گفت واشینگتن قصد دارد جنگنده‌های اف-۱۶ و اف-۳۵ بیشتری را از پایگاه‌های خود در اروپا به منطقه اعزام کند و همچنین شمار هواپیماهای سوخت‌رسان هوایی را افزایش دهد.

یک منبع اسرائیلی نیز گفت ده‌ها هواپیمای سوخت‌رسان آمریکایی در روزهای اخیر وارد اسرائیل شده‌اند و همچنان در حال ورود هستند. به گفته این منبع، در جریان عملیات ماه مارس حدود ۹۴ هواپیمای سوخت‌رسان در منطقه حضور داشتند. این تعداد بعدا به حدود ۴۰ فروند کاهش یافت، اما از هفته گذشته دوباره روند افزایشی پیدا کرده است.

اعزام این تجهیزات می‌تواند گزینه‌های بیشتری را در اختیار دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، قرار دهد؛ در حالی که او در حال بررسی نحوه ادامه درگیری فزاینده با ایران است.

ترامپ هفته گذشته در اتاق وضعیت کاخ سفید گزارشی درباره گزینه‌های تشدید جنگ دریافت کرد. او احتمال تلاش برای تصرف جزیره خارک، یکی از مراکز اصلی صادرات ایران، یا بمباران تاسیسات هسته‌ای در کوه پیک‌اکس را بررسی کرده است.

با این حال، ترامپ همچنان احتمال دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک را کاملا رد نکرده است و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز بامداد امروز گفت که همچنان امکان بازگشت به میز مذاکره وجود دارد.