روزنامه وال‌استریت ژورنال در تحلیلی نوشت که آیت‌الله‌ها خواهان جنگ هستند و نسبت به دونالد ترامپ، تحمل بسیار بیشتری در برابر درد و هزینه دارند و همین سرسختی و جنگ‌طلبی برگ برنده آنهاست.

نویسندگان این تحلیل، روئل مارک گرشت پژوهشگر ارشد بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها و ری تکیه پژوهشگر ارشد شورای روابط خارجی آمریکا، نوشته‌اند: «تهران در زمان جنگ نسبت به واشینگتن یک مزیت راهبردی دارد؛ زیرا نخبگان حاکم بر ایران خواهان جنگ هستند و آمادگی داشته‌اند هزینه و رنجی بسیار بیشتر از آنچه دونالد ترامپ حاضر به تحمل آن است، بپذیرند.»

به‌نوشته آنها، وفاداران به انقلاب بارها و بارها چنین آزمون‌هایی را با آغوش باز پذیرفته‌اند. در دهه ۱۹۸۰، جنگ ایران و عراق جان صدها هزار ایرانی را گرفت و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تا مرز فروپاشی پیش برد. جنگ داخلی سوریه نیز فرصت تازه‌ای برای نسل جدید فراهم کرد تا خود را اثبات کند. امروز نیز درگیری با آمریکا و اسرائیل به فرماندهان ارشد و نیروهای عادی سپاه و سایر اعضای دستگاه امنیتی حکومت این احساس را می‌دهد که در برادری و مقاومت علیه دشمنان نظام سهیم هستند.»

به‌نوشته گرشت و تکیه، برای حکومتی اقتدارگرا که سال‌ها پیش وفاداری بخش بزرگی از مردم ایران را از دست داده، این جنگ‌ها نعمتی بزرگ بوده‌اند. شور و اشتیاق وفاداران به انقلاب، بسیاری از ایرانیان خارج از کشور و تحلیلگران را که حکومت را از نظر اخلاقی، معنوی و مالی ورشکسته می‌بینند، سردرگم کرده است.

در این یادداشت گفته شده است: «تیم ترامپ بر این باور بود که جمهوری اسلامیِ زخمی و تضعیف‌شده را می‌توان با بمباران‌های مداوم از توان انداخت. اسرائیلی‌ها نیز به شکنندگی حکومت و این احتمال استناد می‌کردند که حذف رهبران ارشد می‌تواند به فروپاشی نظام منجر شود. اما هنگامی که این فروپاشی‌ رخ نداد، ناکامی‌های جنگ باعث شد برخی اعضای دولت ترامپ دوباره به همان توهماتی گرایش پیدا کنند که زمانی مبنای سیاست تعامل جریان چپ آمریکا با جمهوری اسلامی بود.»

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