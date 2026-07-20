دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه ۲۹ تیر در تروت سوشال نوشت: «هر بار که جمهوری اسلامی یک سرباز آمریکایی را بکشد، بهای آن را چندین برابر خواهد پرداخت.»
او افزود: «این دستور به پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، و همه فرماندهان نظامی ابلاغ شده است.»
مرکز عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کرد گزارشی از وقوع یک حادثه در ۱۷ مایل دریایی شرق منطقه دیبا در امارات متحده عربی دریافت کرده است.
به گزارش این مرکز، ناخدای یک کشتی خبر داده است که این شناور مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و این حادثه باعث آسیب به سامانه هدایت کشتی شده است.
بر اساس این گزارش، همه اعضای خدمه کشتی در سلامت و امنیت هستند.
سیانان گزارش داد که ایالات متحده همزمان با افزایش تنشها با جمهوری اسلامی، در حال افزایش شمار هواپیماهای نظامی خود در خاورمیانه است.
یک مقام آمریکایی گفت واشینگتن قصد دارد جنگندههای اف-۱۶ و اف-۳۵ بیشتری را از پایگاههای خود در اروپا به منطقه اعزام کند و همچنین شمار هواپیماهای سوخترسان هوایی را افزایش دهد.
یک منبع اسرائیلی نیز گفت دهها هواپیمای سوخترسان آمریکایی در روزهای اخیر وارد اسرائیل شدهاند و همچنان در حال ورود هستند. به گفته این منبع، در جریان عملیات ماه مارس حدود ۹۴ هواپیمای سوخترسان در منطقه حضور داشتند. این تعداد بعدا به حدود ۴۰ فروند کاهش یافت، اما از هفته گذشته دوباره روند افزایشی پیدا کرده است.
اعزام این تجهیزات میتواند گزینههای بیشتری را در اختیار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار دهد؛ در حالی که او در حال بررسی نحوه ادامه درگیری فزاینده با ایران است.
ترامپ هفته گذشته در اتاق وضعیت کاخ سفید گزارشی درباره گزینههای تشدید جنگ دریافت کرد. او احتمال تلاش برای تصرف جزیره خارک، یکی از مراکز اصلی صادرات ایران، یا بمباران تاسیسات هستهای در کوه پیکاکس را بررسی کرده است.
با این حال، ترامپ همچنان احتمال دستیابی به راهحل دیپلماتیک را کاملا رد نکرده است و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز بامداد امروز گفت که همچنان امکان بازگشت به میز مذاکره وجود دارد.
شرکت کشتیرانی یونانی دیناکام تانکرز اعلام کرد دو کشتی تحت مدیریت این شرکت، دوشنبه هنگام عبور از کریدور جنوبی هرمز در نزدیکی سواحل عمان با پرتابههایی با منشا نامشخص هدف قرار گرفتند. سپاه اعلام کرد این دو نفتکش در حال عبور از «مسیر جنوبی ناامن» بودند.
دیناکام، عصر دوشنبه ۲۹ تیر اعلام کرد نفتکش کاوومالیاس» با پرچم مالت است، با دو پرتابه هدف قرار گرفت. این حمله باعث آتشسوزی در موتورخانه شد و خدمه را ناچار به ترک کشتی کرد.
این شرکت در بیانیهای اعلام کرد: «پس از فعال شدن سامانه اطفای حریق کشتی، ناخدا تصمیم گرفت کشتی را تخلیه کند.»
دیناکام افزود مقامهای عمانی همه اعضای خدمه را در سلامت یافتند و به ساحل منتقل کردند. این شرکت همچنین اعلام کرد با همه مقامهای مسوول در منطقه در تماس نزدیک است.
بامداد دوشنبه ۲۹ تیر سپاه پاسداران اعلام کرد دو نفتکش در این آبراه منفجر و متوقف شدهاند. در بیانیه سپاه پاسداران، نام، پرچم و وضعیت خدمه نفتکشها یا اطلاعاتی درباره تلفات احتمالی ذکر نشده بود.
گروه بریتانیایی مدیریت خطرات دریایی «ونگارد» اعلام کرد این حادثه هنگامی روی داد که کشتی در حدود هشت مایل دریایی، معادل نزدیک به ۱۵ کیلومتر، شمال غربی منطقه خصب عمان در حال حرکت بود.
خبرگزاری رویترز نوشت بر اساس برنامههای ثبتشده شرکتهای کارگزاری کشتی و گفته یک منبع تجاری، قرار بود کاوومالیاس این هفته در خلیج فارس فرآوردههای نفتی بارگیری کند.
سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا که پیشتر از آتش گرفتن این کشتی خبر داده بود، اعلام کرد گزارشی از پیامدهای زیستمحیطی حادثه دریافت نشده است.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در واکنش به این حملات گفت تا زمانی که جمهوری اسلامی کشتیهای تجاری را هدف قرار دهد، ایالات متحده نیز به حملات خود ادامه خواهد داد.
هدف قرار گرفتن نفتکش دوم
دیناکام تانکرز در بیانیهای جداگانه اعلام کرد یکی دیگر از کشتیهای این شرکت به نام «آخلوس» که با پرچم لیبریا حرکت میکرد نیز دوشنبه با یک پرتابه هدف قرار گرفت.
این شرکت اعلام کرد: «همه اعضای خدمه سالماند و حضور همه آنان تایید شده است. کشتی برای انجام ارزیابیها به لنگرگاه رفته است. در حال حاضر هیچ گزارشی از آلودگی منتشر نشده است.»
آخلوس یک نفتکش غولپیکر حمل نفت خام است که ظرفیت جابهجایی دو میلیون بشکه نفت را دارد.
شرکت یونانی امنیت دریایی «ماریسکس» اعلام کرد آخلوس و کاوومالیاس تقریبا همزمان هدف قرار گرفتند و هر دو از کریدور جنوبی هرمز که آمریکا ایجاد آن را تسهیل کرده است، عبور میکردند.
سپاه پاسداران دوشنبه اعلام کرد دو نفتکش پس از تلاش برای عبور از مسیری که آن را «مسیر جنوبی ناامن» در تنگه هرمز خواند، «منفجر شدند» و از حرکت بازماندند. سپاه یکشنبه نیز به وقوع «حادثهای» برای دو کشتی در همین منطقه اشاره کرده بود.
هنوز روشن نیست این دو رویداد با یکدیگر ارتباط داشتهاند یا به حملهها به کشتیهای دیناکام مربوط بودهاند.
حمله در دریای سیاه
در حادثهای جداگانه، نفتکش «آسیا»، سومین کشتی تحت مدیریت دیناکام، بامداد دوشنبه در پایانه کنسرسیوم خط لوله خزر در بندر نووراسییسک روسیه در دریای سیاه هدف حمله یک پهپاد قرار گرفت. دیناکام این خبر را ساعاتی بعد در بیانیهای جداگانه اعلام کرد.
به گفته این شرکت، خدمه آتشسوزی در کشتی را مهار کردند.
دیناکام اعلام کرد: «همه اعضای خدمه سالماند و حضور همه آنان تایید شده است. هیچ گزارشی از آلودگی محیط زیست دریایی منتشر نشده است.»
این شرکت افزود: «کشتی اکنون در لنگرگاه است و ارزیابی خسارتها و بازرسیها ادامه دارد.»
ژان نوئل بارو، وزیر خارجه فرانسه، در شبکه ایکس اعلام کرد که دو نفر از کارکنان سفارت این کشور یکشنبه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد «تهدید و رفتار ارعابآمیز شدید» قرار گرفتند.
بارو گفت این اقدام نقض آشکار مصونیتهای دیپلماتیکی است که این افراد از آن برخوردارند.
وزیر خارجه فرانسه افزود: «آنها بدون هیچ دلیلی برای چندین ساعت بازداشت بودند و مورد بازجویی قرار گرفتند و یکی از آنها نیز مورد ضربوشتم قرار گرفت.»
او گفت: «آنها سرانجام توانستند به سفارت برگردند و اکنون در آنجا در امنیت به سر میبرند تا در ساعات آینده به فرانسه بازگردند.»
بارو تاکید کرد به عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، اطلاع داده که «این تعرض غیرقابلقبول به سلامت و امنیت کارکنان ما، بدون پیامد نخواهد ماند».
اعتراف عراقچی به نقش یک حفره امنیتی در کشته شدن علی خامنهای ابعاد تازهای از این عملیات را روشن کرد. همزمان، کنترلگر ترافیک هوایی فرودگاه مهرآباد فاش کرد نیم ساعت قبل از حمله، به مسوول پدافند بیت خبر داده بود که ۳۰ جنگنده اسرائیلی وارد ایران شدهاند.
گزارشی از مجتبا پورمحسن