دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، کانادا را مسئول گسترش دود ناشی از آتشسوزیهای جنگلی در بخش بزرگی از ایالات متحده دانست و گفت هزینه مقابله با این آلودگی را به تعرفههای اعمال شده بر کالاهای کانادایی اضافه خواهد کرد.
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۷ تیر گزارش داد دود سنگین ناشی از صدها آتشسوزی در کانادا، پنجشنبه و جمعه مناطق گستردهای از غرب میانه تا شمال شرق آمریکا را پوشاند و مقامها به ساکنان هشدار دادند در خانه بمانند.
ترامپ که روابط پرتنشی با مارک کارنی، نخستوزیر کانادا، دارد، گفت با او تماس خواهد گرفت تا بداند برای مقابله با این وضعیت که آن را «کاملا غیرقابل قبول» خواند، چه برنامهای دارد.
او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ما کانادا را مسئول میدانیم، زیرا به درستی از جنگلهای خود نگهداری نمیکند و ایالات متحده بیدلیل با هوای کثیف، آلوده و ناسالم، اشغال شده است.»
ترامپ این وضعیت را «سهلانگاری عمدی» توصیف کرد و گفت آلودگی ناشی از آتشسوزیهای کانادا به رخدادی سالانه تبدیل شده که برای آمریکا میلیاردها دلار هزینه دارد.
او افزود هزینه این آلودگی باید به تعرفههایی که کانادا اکنون پرداخت میکند، اضافه شود.
النور اولشفسکی، وزیر مدیریت بحران و تابآوری جوامع کانادا، گفت دولت از سال ۲۰۲۰ تاکنون ۱۲ میلیارد دلار کانادا، معادل حدود ۸.۶ میلیارد دلار آمریکا، در زمینه پایداری جنگلها و پیشگیری از آتشسوزی سرمایهگذاری کرده است.
او همچنین به سابقه طولانی همکاری آمریکا و کانادا برای مقابله با آتشسوزیهای جنگلی در دو سوی مرز اشاره کرد و گفت اولویت فعلی دولت، حفاظت از شهروندان کانادایی و حفظ امنیت جوامع است.
کارشناسان اقلیمی معتقدند افزایش دما، خشکتر شدن پوشش گیاهی و طولانیتر شدن دورههای خشکسالی در سالهای اخیر، منجر به افزایش شمار و شدت آتشسوزیهای جنگلی در کانادا شده است.
مایک فلانیگان، استاد آتشسوزیهای جنگلی در دانشگاه تامپسون ریورز در بریتیش کلمبیا، گفت با گرمتر شدن اقلیم، پدیدههای شدید آبوهوایی و آتشسوزیهای بیشتری رخ خواهد داد.
رویترز نوشت که دفتر کارنی بلافاصله به درخواست اظهار نظر درباره سخنان ترامپ پاسخ نداد.
نخستوزیر کانادا ۲۵ تیر گفته بود آمریکا میتواند برای مقابله با تغییرات اقلیمی که موجب خشکسالیهای طولانیتر و افزایش دما در جهان میشود، اقدامات بیشتری انجام دهد.
ترامپ اندکی پس از آغاز دوره ریاستجمهوری خود در سال ۲۰۲۵ بر چند کالای مهم وارداتی از کانادا تعرفه وضع کرد.
انتظار میرود او و کارنی یکشنبه ۲۸ تیر هنگام برگزاری مسابقه نهایی جام جهانی فوتبال میان آرژانتین و اسپانیا در نیوجرسی، با یکدیگر دیدار کنند.
گسترش آتشسوزیها در انتاریو
بخش بزرگی از آتشسوزیهای امسال در استان انتاریو و مناطق دورافتاده و کمجمعیت شمال غربی آن رخ داده است که دسترسی به برخی از آنها تنها از راه هوایی ممکن است.
تاکنون حدود ۶۵۰ هزار هکتار از اراضی این استان سوخته است، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته حدود ۶۰۰ هزار هکتار در آتش سوخته بود.
هزاران نفر نیز ناچار به ترک خانههای خود شدهاند.
منطقه بومی نامایگوسیسگاگون، معروف به کالینز فرست نیشن، در شمال غرب انتاریو در آتش سوخت و ساکنان آن با قایق تخلیه و به شهر تاندر بی منتقل شدند.
متیو هاپ، فرمانده عملیات بحران این منطقه، گفت چیزی از محل باقی نمانده و ساکنان بهشدت آشفته، درمانده و سردرگماند.
کن بوشکوف، شهردار تاندر بی، گفت ظرفیت این شهر حدود ۱۱۰ هزار نفری برای اسکان آوارگان آتشسوزیهای شمال غرب انتاریو تکمیل شده است.
داگ فورد، نخستوزیر انتاریو، اعلام کرد این استان ۱۱ هواپیمای جدید برای مقابله با آتشسوزیهای سریعالانتشار خریداری خواهد کرد.
او همزمان انتقاد برخی سیاستمداران آمریکایی را از ناکافی بودن اقدامات کانادا رد کرد.
آمریکا نیز امسال با آتشسوزیهایی بیش از میانگین روبهرو بوده است.
بر اساس آمار مرکز ملی هماهنگی آتشنشانی، از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون حدود ۳.۷ میلیون هکتار زمین در آمریکا سوخته است، در حالی که میانگین ۱۰ ساله برای همین دوره ۲.۷ میلیون هکتار بوده است.
لیونل مسی، کاپیتان تیم ملی آرژانتین، روز جمعه در جریان حضور در رویداد فناتیکس فست، در نیویورک درباره عکس خود با لامین یامال گفت: «صادقانه بگویم، آن عکس ما باورنکردنی است. از او وقتی نوزاد بود عکس گرفتم و حالا هر دوی ما در فینال جام جهانی مقابل هم قرار گرفتهایم. زندگی همین است.»
او گفت: «لامین استعداد بزرگی است. از آنجا که برای باشگاهی بازی میکند که عاشقش دارم، مدتهاست بازیهایش را دنبال میکنم و همیشه بهترینها را برایش خواستهام.»
فوق ستاره فوتبال دنیا گفت: «او در ۱۹ سالگی یکی از بهترین بازیکنان جهان است و تمام دوران حرفهایاش پیش روی او قرار دارد. فرصت بزرگی برای رقم زدن اتفاقی تاریخی دارد، اما ما تمام تلاشمان را خواهیم کرد که این بار چنین اتفاقی رخ ندهد. فقط برایش بهترینها را آرزو میکنم.»
مسی ادامه داد: «واقعا باورنکردنی است. او بدون تردید یکی از بهترین بازیکنان جهان است و برایش آرزوی موفقیت دارم، چون هر موفقیتی برای او، برای بارسلونا هم خوب خواهد بود.»
ماجرای عکسی که جنجالی شد
احتمال اینکه مسی و یامال ابتدا در آن عکس کنار هم قرار بگیرند و سالها بعد در فینال جام جهانی مقابل یکدیگر بازی کنند، در شبکههای اجتماعی بسیار مورد بحث قرار گرفته است.
برخی برآوردها احتمال وقوع چنین اتفاقی را حدود یک در ۴۸ میلیارد عنوان کردهاند. تنها چیزی که میتوان با اطمینان گفت این است که این اتفاق فوقالعاده بعید بوده، اما اکنون به واقعیت تبدیل شده است.
این عکسها در جریان رقابتهای یورو ۲۰۲۴ دوباره مورد توجه قرار گرفت؛ زمانی که منیر نصراوی، پدر لامین یامال، آنها را در شبکههای اجتماعی منتشر کرد.
او در گفتوگو با روزنامه موندو دپورتیوو، پیش از فینال ۱۴ ژوییه برابر انگلستان که اسپانیا با نتیجه ۲ بر یک در آن پیروز شد، گفت: «زندگی پر از این تصادفهاست.»
برخی معتقد بودند این عکس نشان میدهد مسی به نوعی استعداد جانشین آینده خود را به یامال منتقل کرده است. اما پدر یامال برداشت متفاوتی داشت.
او گفت: «شاید لامین این استعداد را به لئو داده باشد، نمیدانم. برای من، پسرم در همه چیز بهترین است.»
خوان مونفورت، عکاسی که این تصاویر را ثبت کرد، در سال ۲۰۲۴ به نشریه اتلتیک توضیح داد که این عکسها برای تقویم خیریهای گرفته شده بود که بارسلونا هر سال با همکاری یونیسف و روزنامه دیاریو اسپورت منتشر میکرد.
او گفت: «برای گرفتن این عکس خون دل خوردم، چون مسی ۲۰ ساله خجالتی بود و ناگهان خودش را کنار یک نوزاد کوچک در یک وان پلاستیکی پر از آب دید.»
او افزود: «ابتدا تعامل زیادی میان آنها نبود، اما کمکم شکل گرفت و در نهایت عکس خوبی شد.»
مونفورت ادامه داد: «آن زمان هیچکس تصور نمیکرد این نوزاد روزی به لامین یامال تبدیل شود و همچنین هیچکس نمیدانست مسی هم به جایگاهی که رسید، خواهد رسید.»
دیدارهای کم مسی و یامال
همچنین عجیب به نظر میرسد که با وجود شباهتهای فراوان در مسیر حرفهای این دو، پس از آن دیدار دیگر به ندرت یکدیگر را دیدهاند.
برای مدتها، انگار سرنوشت آنها را از هم دور نگه داشته بود.
مسی در ۱۳ سالگی از روساریو در آرژانتین به آکادمی لاماسیا بارسلونا پیوست و بعدها در ۸۳۷ مسابقه، ۷۰۹ گل برای تیم نخست این باشگاه به ثمر رساند و چهار قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا و ۱۰ قهرمانی لالیگا را به دست آورد.
یامال در بارسلونا متولد شد و در شهر ماتارو، حدود ۳۰ کیلومتری این شهر، بزرگ شد. او در شش سالگی به آکادمی بارسلونا پیوست و در ۱۲ سالگی به صورت دایم در لاماسیا ساکن شد.
به نوشته اتلتیک؛ یک عکس دیگر نیز وجود دارد که یامال نوجوان را در کنار مسی، زمانی که این ستاره آرژانتینی در اینتر میامی بازی میکرد، نشان میدهد. گفته میشود آنها پس از آن دیگر یکدیگر را ندیدهاند.
با آشکار شدن استعداد استثنایی یامال، شرکت آدیداس برای همکاری با او وارد عمل شد. در قالب این همکاری، مسی نیز که از چهرههای آدیداس است، پیامی ویدیویی برای او فرستاد، اما این دو در آن زمان نیز یکدیگر را حضوری ملاقات نکردند.
شرایط همچنین باعث شد که مسی و یامال در مراسم مهم اهدای جوایز فردی فوتبال نیز با هم روبهرو نشوند.
با این حال، یامال در مراسم گلوب ساکر اواردز در دسامبر ۲۰۲۴ در دبی با نیمار دیدار کرد و میان آنها ارتباط نزدیکی شکل گرفت.
نیمار، که بین سالهای ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ برای بارسلونا بازی میکرد، بازیکن محبوب دوران کودکی یامال بود. او ویدیوهای نیمار را در یوتیوب تماشا میکرد و تلاش میکرد حرکاتش را تقلید کند.
پس از دیدار در دبی، ارتباط آنها ادامه یافت و تابستان گذشته یامال بخشی از تعطیلات خود را در اقامتگاه شخصی نیمار در ریودوژانیرو گذراند.
افراد نزدیک به یامال میگویند این رابطه طبیعی است، زیرا او از نظر شخصیتی بیشتر به نیمار، که فردی برونگراتر است، شباهت دارد تا مسی که شخصیتی آرامتر و کمحرفتر دارد.
قرار بود مسی و یامال در دیدار فینالیسیما میان قهرمانان اروپا و آمریکای جنوبی که قرار بود در ماه مارس در قطر برگزار شود، مقابل هم قرار بگیرند.
اما در پی درگیری میان ایران، آمریکا و اسراییل، این مسابقه در آخرین لحظات لغو شد.
در جام جهانی نیز سیستم جدید سیدبندی فیفا باعث شد اسپانیا و آرژانتین تنها در صورت صدرنشینی هر دو تیم در گروههایشان، بتوانند در فینال به مصاف هم بروند.
زمانی که یامال در ژوییه سال گذشته پیراهن شماره ۱۰ بارسلونا را به دست آورد، هیچ ارتباط یا همکاری مستقیمی با مسی در این زمینه وجود نداشت؛ موضوعی که تا حدی به روابط پیچیده مسی با مدیران بارسلونا پس از جدایی ناگهانیاش در سال ۲۰۲۱ بازمیگردد.
پس از جدایی مسی، شماره ۱۰ ابتدا به آنسو فاتی رسید، اما مصدومیتها باعث شد دوران حرفهای او مطابق انتظار پیش نرود و اکنون بسیاری او را نمونهای از فشار بیش از حد بر یک استعداد جوان میدانند.
یامال و اطرافیانش از فشارها و فرصتهایی که پوشیدن این شماره به همراه دارد، آگاه بودند، اما این پیراهن برای او سنگین نبوده است.
او در فصل گذشته بهترین عملکرد دوران حرفهای خود را ثبت کرد و در ۴۵ بازی برای بارسلونا، ۲۴ گل زد و ۱۸ پاس گل داد.
چه کسی جایگزین کیست؟
در مقابل، مسی و اطرافیانش هرگز از ایده جانشینی یامال استقبال نکردهاند. نزدیکان ستاره آرژانتینی همواره تاکید کردهاند که استعداد و دستاوردهای او منحصربهفرد است و مفهوم «وارث» برای او معنا ندارد.
با وجود اینکه نمایشهای درخشان یامال باعث شده افراد بیشتری میان مسیر حرفهای او و مسی شباهت ببینند، خود او همیشه از این مقایسه فاصله گرفته است.
او در نشست خبری پیش از مسابقهای در آوریل ۲۰۲۵ گفت: «نمیخواهم خودم را با هیچکس، بهویژه با مسی، مقایسه کنم. سعی میکنم مسیر خودم را بروم. او برای من بهترین فوتبالیست تاریخ است، اما خودم را با او مقایسه نمیکنم.»
یامال در برنامه «۶۰ دقیقه» شبکه سیبیاس نیز همین موضع را تکرار کرد.
او گفت: «میدانستم این موضوع مطرح میشود، هرچند این بار کمی دیرتر از همیشه مطرح شد.»
او افزود: «برای آنچه مسی بوده و برای جایگاهی که در فوتبال دارد، احترام زیادی قائلم. اگر روزی در زمین فوتبال مقابل هم قرار بگیریم، این احترام متقابل وجود خواهد داشت.»
یامال در پایان گفت: «برای من، او بهترین بازیکن تاریخ است. مسی هم میداند که من نمیخواهم او باشم. فقط میخواهم مسیر خودم را دنبال کنم. همین.»
همزمان، مقامهای اوکراینی گفتند حملات روسیه به دو شهر بندری در دریای سیاه در ۲۶ تیر دستکم سه کشته بر جای گذاشت.
دادستانی منطقهای اعلام کرد حمله پهپادی روسیه به زیرساختهای بندری شهر میکولایف به سه کشتی غیرنظامی با پرچم خارجی آسیب زد.
در یکی از این حملات، دو شهروند اوکراینی که در یک کشتی خارجی حضور داشتند، کشته شدند.
در حملهای دیگر به اودسا، بزرگترین بندر اوکراین، یک نفر جان باخت.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
اوله کیپر، فرماندار اودسا، گفت حمله دیگری که به یک کشتی با پرچم جزایر مارشال در یکی از بنادر منطقه انجام شد، موجب آتشسوزی در این کشتی شد و چهار نفر از ۱۷ خدمه آن را زخمی کرد.
تمامی خدمه این کشتی تخلیه شدند.
وزارت دفاع روسیه اعلام کرد نیروهای این کشور در حملاتی شبانه، تاسیسات بندری در اودسا و چورنومورسک را هدف گرفتند.
روسیه از آغاز جنگ بارها به مسیرهای صادرات دریایی اوکراین حمله کرده است، اما این حملات در هفتههای اخیر شدت یافته و بیشتر متوجه بنادری شده است که بخش عمده غلات و دیگر کالاهای صادراتی اوکراین را جابهجا میکنند.
اداره بنادر اوکراین اعلام کرد حملات روسیه در ماه ژوئیه به بنادر و کشتیهای غیرنظامی، ۱۱ کشته از جمله کارکنان بندر و خدمه خارجی بر جای گذاشته است.
به گفته بازرگانان و تحلیلگران، ادامه حملات باعث توقف بخشی از صادرات غلات و تقریبا تعلیق کامل خرید غله در پایانههای بندری شده است.
پیش از این و در حمله موشکی دیگری به یک ساختمان مسکونی در اودسا نیز دو نفر کشته و چند نفر زخمی شدند.
ویکتوریا، یکی از ساکنان اودسا، به رویترز گفت تعداد هشدارهای حمله هوایی بیسابقه شده و هشدارها تقریبا یکی پس از دیگری به صدا درمیآیند.
اوکراین نیز کارزار خود را برای مختل کردن پشتیبانی لجستیکی ارتش روسیه و منزوی کردن شبهجزیره کریمه، ادامه داده است.
رابرت برودی، فرمانده نیروهای سامانههای بدون سرنشین اوکراین، گفت نیروهای این کشور ۲۶ تیر ۱۲ شناور روسی دیگر را در دریای سیاه هدف قرار دادند.
به گفته او، شمار شناورهای هدف قرار گرفته در ماه جاری در دریای آزوف و دریای سیاه به ۱۵۹ مورد رسیده است.
وزارت دفاع روسیه در مقابل اعلام کرد نیروهای این کشور طی یک هفته گذشته ۲۴ شناور مورد استفاده ارتش اوکراین را هدف قرار دادهاند.