وزارت خارجه پاکستان شنبه ۲۷ تیر در شبکه ایکس اعلام کرد محمد اسحاق دار، معاون نخستوزیر و وزیر خارجه پاکستان، در گفتوگوی تلفنی با شیخ جراح جابر الاحمد الصباح، وزیر خارجه کویت، بر ضرورت کاهش فوری تنشها، احترام به حاکمیت کشورها و اجرای کامل تفاهمنامه اسلامآباد تاکید کرد.
وزیر خارجه کویت نگرانی شدید کشورش را از ادامه حملات به خاک این کشور مطرح کرد و ابراز امیدواری کرد همه طرفها خویشتنداری کنند و تفاهمنامه اسلامآباد بهطور کامل اجرا شود.
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، گفت شورای عالی امنیت ملی مرجع اصلی تصمیمگیری درباره اقدام متقابل در ارتباط با قصاص خون علی خامنهای است، زیرا همه نهادهای امنیتی و نظامی کشور در این شورا حضور دارند.
بروجردی در گفتوگو با ایسنا گفت آمریکا و اسرائیل علی خامنهای، شماری از اعضای خانواده او و فرماندهان ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی را کشتند و اقدام متقابل جمهوری اسلامی را طبیعیترین واکنش به «جنایت آمریکا و اسرائیل» است.
او افزود انتقام و قصاص عاملان کشتهشدن علی خامنهای و دیگر کشتهشدگان جنگ، حق جمهوری اسلامی است و این اقدام انجام خواهد شد.
مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت سازمان برنامه و بودجه برخلاف نظر قطعی مجلس شورای اسلامی و در مغایرت با ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، طرح افزایش نرخ سوم بنزین به ۱۰ هزار تومان را در دولت پیش میبرد و قرار است این طرح از ابتدای مرداد اجرا شود.
شریعتی درباره اجرای نرخ سوم پنج هزار تومانی بنزین در آذر ۱۴۰۴ نوشت این اقدام به کاهش مصرف منجر نشد و همچنان حدود یکسوم بنزین کشور با کارت سوخت جایگاه عرضه میشود.
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت علت اصرار بر ادامه این سیاست، «نفوذ» است و از مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، خواست از کنار گذاشتن طرح «سهمیه سرانه بنزین خانواده» و ادامه این روند جلوگیری کند.
الکساندر دوبریندت، وزیر کشور آلمان، اعلام کرد دولت این کشور سطح تهدید تروریستی در آلمان را افزایش داده است. او گفت این تصمیم پس از آن گرفته شد که نهادهای اطلاعاتی از افزایش نشانههای مربوط به اجرای طرحهای احتمالی حملات تروریستی خبر دادند.
این اقدام در حالی انجام میشود که دولت فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، در حال آمادهسازی طرحی برای گسترش اختیارات دستگاههای اطلاعاتی این کشور است.
دوبریندت در گفتوگو با روزنامه آلمانی ولت آم زونتاگ گفت ارزیابی جدید بر اساس افزایش حجم اطلاعات و گزارشهای امنیتی درباره تهدیدهای احتمالی تروریستی انجام شده است.
او گفت: «افزایش حجم گزارشها و اطلاعات امنیتی باعث شد سطح تهدیدی را که پیشتر "انتزاعی" تعریف شده بود، به سطح "تهدید بالا" ارتقا دهم.»
دوبریندت افزود: «این بدان معناست که آلمان باید در هر لحظه انتظار خطر وقوع حملات تروریستی را داشته باشد.»
دوبریندت گفت مقامهای امنیتی بهطور مشخص توانستهاند طرحهایی برای حمله به آلمان را شناسایی کنند.
او هشدار داد این تهدیدها تنها متوجه زیرساختهای حیاتی نیست، بلکه افراد و نهادهای عمومی را نیز هدف قرار میدهد.
تهدید جمهوری اسلامی
پیشتر نیز سخنگوی وزارت کشور آلمان شنبه اول فروردین ۱۴۰۵ در پاسخ به ایراناینترنشنال درباره سطح تهدیدهایی که از سوی جمهوری اسلامی علیه مخالفان حکومت ایران، رسانههای فارسیزبان، یهودیان و منافع اسرائیل در آلمان و دیگر کشورهای اروپایی وجود دارد، گفت: «نهادهای امنیتی فدرال و ایالتی از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (روز حمله حماس به اسرائیل) اقدامات حفاظتی برای حمایت از یهودیان و همچنین مراکز یهودی و اسرائیلی در آلمان را متناسب با شرایط تنظیم، و در صورت لزوم آنها را تقویت کردهاند.»
این سخنگو همچنین تاکید کرد: «سطح تهدید از سوی حکومت ایران و عوامل آن بسیار بالا ارزیابی میشود و ما در آمادهباش کامل هستیم.»
بر این اساس، در وضعیت کنونی، نهادهای امنیتی آلمان بهطور مستمر سطح تهدید را ارزیابی میکنند، در حالت آمادهباش بالا قرار دارند و در صورت نیاز، اقدامات حفاظتی را باز هم تطبیق میدهند.
سخنگوی وزارت کشور آلمان با اشاره به اینکه این نهادها در ارتباطی نزدیک با یکدیگر، با مقامات ایالتی و همچنین با شرکای بینالمللی در تبادل اطلاعات هستند، گفت: «همکاری نزدیک میان دولت فدرال و ایالتها در موضوع "سرکوب فراملی" نیز وجود دارد.»
به گفته او، رصد و مقابله با گروهها و افراد مخالف در خارج از مرزهای ملی (سرکوب فراسرزمینی) همچنان بخشی از فعالیت بازیگران دولتی ایران محسوب میشود.
احتمال گسترش اختیارات دستگاههای اطلاعاتی
انتظار میرود کابینه آلمان در نشست خود در ۱۳ اوت انجام اصلاحات گسترده در قوانین مربوط به سرویسهای اطلاعاتی آلمان را بررسی کند.
قانون پیشنهادی به نهادهای اطلاعاتی اجازه خواهد داد در برخی شرایط پرخطر، به جای محدود شدن به جمعآوری و تحلیل اطلاعات، مستقیما وارد عمل شوند.
دوبریندت گفت: «هدف من این است که سرویسهای اطلاعاتی را به سازمانهای اطلاعاتی واقعی تبدیل کنم تا همچنان رقابتی باقی بمانیم و بتوانیم بهعنوان شریک سرویسهای اطلاعاتی کشورهای دوست همکاری کنیم.»
بر اساس تغییرات پیشنهادی، ماموران اطلاعات داخلی در شرایط اضطراری مرتبط با تروریسم، در صورتی که پلیس نتواند بهموقع وارد عمل شود، ممکن است اجازه ورود و بازرسی منازل را پیدا کنند.
با این حال، دوبریندت تاکید کرد اختیار بازداشت افراد همچنان در انحصار پلیس باقی خواهد ماند.
او گفت: «بازداشت افراد همچنان مسئولیت پلیس است.»
حملات اخیر نگرانیهای امنیتی را تشدید کرده است
آلمان در سالهای اخیر شاهد چندین حمله مرگبار بوده که نگرانیها درباره امنیت ملی را افزایش داده است.
ماه گذشته، یک پزشک اهل عربستان سعودی به حبس ابد محکوم شد. او در دسامبر ۲۰۲۴ با خودرو اجارهای بیامو به میان جمعیت حاضر در بازار کریسمس شهر ماگدبورگ در شرق آلمان رانندگی کرد که در نتیجه آن شش نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند.
در پروندهای دیگر، دادگاهی در آلمان سال گذشته یک شهروند سوری را بهدلیل حمله با چاقو در جشنوارهای در شهر زولینگن در غرب این کشور، که با الهام از گروه داعش انجام شده بود، مجرم شناخت. این حمله در سال ۲۰۲۴ سه کشته و ۱۰ زخمی بر جای گذاشت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا در ضیافت شام فیفا که پیش از فینال جام جهانی ۲۰۲۶ برگزار شد، با اشاره به شکست انگلیس از آرژانتین در مسابقه نیمه نهایی، گفت: «فکر میکنم شاید اشتباه کردند که او را در نقش دفاعی به کار گرفتند. البته من درباره فوتبال چه میدانم؟»
او در بخشی از سخنانش با تمجید از لیونل مسی، کاپیتان تیم ملی آرژانتین او را در کنار کریستیانو رونالدو از جمله بازیکنانی دانست که «با ویژگیای خاص متولد شدهاند.»
رییسجمهوری آمریکا، گفت: «بازی مسی را تماشا میکردم. او بهخوبی مهار شده بود، اما ناگهان به سمت راست رفت. نمیدانم، فقط خودم متوجه این موضوع شدم و کسی دربارهاش حرفی نزد.»
ترامپ در ادامه گفت: «او را یک بازیکن بزرگ بهخوبی مهار کرده بود، اما وقتی به سمت راست رفت، مدافع دیگر فقط ایستاده بود و مسی زمان کافی داشت. ضربهاش را زد؛ ضربهای که شاید فقط کسری از یک اینچ با بینقص بودن فاصله داشت و همان ضربه کار را تمام کرد. فوقالعاده بود.»
او گفت: «این بازیکنان بزرگ بارها و بارها چنین کارهایی انجام میدهند. انگار با ویژگی خاصی به دنیا آمدهاند. به نظرم کریستیانو رونالدو هم یکی از آنهاست. در طول سالها او را شناختهام و انسان فوقالعادهای است.»
ترامپ همچنین در بخش دیگری از سخنانش به شیوه بازی انگلیس با آرژانتین انتقاد کرد: «در انگلیس هم بازیکن بزرگی دارید؛ هری، که با او گلف بازی کردهام. او فوقالعاده بوده است. فکر میکنم شاید اشتباه کردند که او را در نقش دفاعی به کار گرفتند. البته من درباره فوتبال چه میدانم؟»
او در ادامه گفت: «تیمشان جلو افتاد و بعد بهترین بازیکنشان را به خط دفاع بردند. به نظرم باید کمی هجومیتر بازی کرد، اما من که قرار نیست درباره مربیگری نظر بدهم؛ از مربیگری فوتبال چه میدانم؟»
اما توماس توخل، سرمربی انگلیس در پاسخ سخنان ترامپ گفت: «واقعا میخواهید از دونالد ترامپ به عنوان شاهد این پرونده استفاده کنید؟»
او گفت: «ما در یک بلوک دفاعی عقب بازی کردیم و وقتی تیم عقب مینشیند، همه بازیکنان باید دفاع کنند. این بخشی از فوتبال است. اگر پذیرفتن تقصیر همهچیز را سادهتر میکند، من مقصر هستم. اما وارد بازی مقصر پیدا کردن نمیشوم. این شکست، درد من و بازیکنان است.»
مجتبی یوسفی، عضو کمیسیون عمران مجلس، در گفتوگویی تلویزیونی گفت اگر قرار بر هدف قرار دادن زیرساختها باشد، جمهوری اسلامی دست برتر را دارد و میتواند راهآهن و پلهای اسرائیل را هدف قرار دهد.
یوسفی همچنین گفت کشورهای خلیج فارس و اسرائیل در حوزه زیرساختی به مراتب از جمهوری اسلامی آسیبپذیرتر هستند.
یوسفی در گفتوگوی دیگر با سایت دیدهبان ایران گفت به نظر او ماندن جمهوری اسلامی در پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای امنیتساز نیست.
او گفت با وجود درز اطلاعات دانشمندان هستهای و حمله به تاسیسات هستهای جمهوری اسلامی، اصرار بر ماندن در پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای توجیهی ندارد.