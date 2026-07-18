النور اولشفسکی، وزیر فدرال مدیریت شرایط اضطراری کانادا، اعلام کرد نیروهای مسلح از هواپیما برای تخلیه ساکنان فورت هوپ در شمال‌غربی کم‌جمعیت استان انتاریو استفاده خواهند کرد؛ منطقه‌ای که برخی از شدیدترین آتش‌سوزی‌های جنگلی در آن در جریان است.

این منطقه جاده‌های محدودی دارد و وابستگی زیادی به حمل‌ونقل هوایی دارد. تاکنون هزاران نفر از مناطق آسیب‌دیده به شهرهای جنوبی‌تر انتاریو منتقل شده‌اند.

آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی در سال‌های اخیر به رویدادی تقریبا سالانه در کانادا، کشوری که یکی از بزرگ‌ترین جنگل‌های جهان را در اختیار دارد، تبدیل شده است. کارشناسان اقلیم می‌گویند افزایش دما موجب خشک‌تر شدن پوشش جنگلی و افزایش خطر وقوع آتش‌سوزی شده است.

وزارت منابع طبیعی کانادا شنبه اعلام کرد که تنها طی یک شبانه‌روز گذشته ۶۹ آتش‌سوزی جدید در سراسر کشور گزارش شده و شمار کل آتش‌سوزی‌های فعال به ۹۵۵ مورد رسیده است.

وسعت مناطق سوخته تاکنون به حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع رسیده است؛ رقمی که همچنان پایین‌تر از میانگین پنج‌ساله محسوب می‌شود. با این حال، وزش باد دود ناشی از آتش‌سوزی‌ها را به جنوب مرز و داخل ایالات متحده منتقل کرده و مقام‌های آمریکایی را وادار به صدور هشدارهای مربوط به کیفیت هوا و سلامت عمومی کرده است.

تا ساعت ۸ صبح به وقت شرق آمریکا، سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا کیفیت هوا را در بخش‌هایی از جنوب انتاریو، شرق ایالت‌های اوهایو و ویرجینیای غربی، بیشتر مناطق پنسیلوانیا و نیوجرسی، بخش بزرگی از ویرجینیا و سراسر ایالت‌های مریلند، دلاویر و همچنین واشینگتن دی‌سی در وضعیت «ناسالم» ارزیابی کرد.

در بخش‌هایی از غرب پنسیلوانیا، از جمله شهر پیتسبورگ، کیفیت هوا در سطح «بسیار ناسالم» قرار گرفت. با این حال پیش‌بینی شده که کیفیت هوا در این مناطق طی ساعات بعدی روز بهبود یابد.

پیش‌تز نیز گفته شده بود که دود ناشی از آتش‌سوزی‌های کانادا تنها تاثیر اندکی بر دیدار نهایی جام جهانی فوتبال که روز یک‌شنبه در ورزشگاه نیوجرسی در نیویورک برگزار می‌شود، خواهد داشت.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، جمعه آنچه را «مدیریت ناکارآمد جنگل‌های کانادا» خواند، عامل انتشار دود دانست و گفت «هزینه غیرقابل محاسبه» مقابله با این آلودگی را به تعرفه‌های موجود بر کالاهای کانادایی اضافه خواهد کرد.

پس از اظهارات ترامپ، اولشفسکی اعلام کرد کانادا از سال ۲۰۲۰ تاکنون ۱۲ میلیارد دلار کانادا (حدود ۸.۵۶ میلیارد دلار آمریکا) برای پایداری جنگل‌ها و پیشگیری از آتش‌سوزی سرمایه‌گذاری کرده است؛ اقدامی که در پاسخ به شرایط آب‌وهوایی روزبه‌روز گرم‌تر و خشک‌تر این کشور انجام شده است.

از دود و آتش‌سوزی تا سیلاب

در حالی که دود غلیظ ناشی از آتش‌سوزی‌های جنگلی در کانادا بخش وسیعی از شرق ایالات متحده، از مناطق مرزی تا واشینگتن دی‌سی، را دربر گرفته، هم‌زمان، سیلاب‌ها برای سومین روز متوالی منطقه هیل کانتری در ایالت تگزاس را درنوردیدند و طی شب گذشته نیز آتش‌سوزی‌های جدیدی در شمال‌غرب اقیانوس آرام آغاز شد؛ به‌گونه‌ای که اکنون در ۱۵ ایالت ۶۸ آتش‌سوزی بزرگ در جریان است.

میلیون‌ها آمریکایی با شرایطی خطرناک روبه‌رو و به آنها دستور داده شده در خانه بمانند؛ زیرا سه پدیده شدید تابستانی به‌طور هم‌زمان کشور را درگیر کرده است: شرق کشور در دود فرو رفته، جنوب با سیلاب‌های فزاینده دست‌وپنجه نرم می‌کند و غرب با گسترش سریع آتش‌سوزی‌ها مواجه است.

آتش‌نشانان اکنون با ۶۸ آتش‌سوزی بزرگ در سراسر آمریکا مقابله می‌کنند؛ رقمی که نسبت به یک روز قبل نزدیک به ۲۴ مورد افزایش یافته است.

بر اساس گزارش «مرکز ملی هماهنگی آتش‌سوزی‌های بین‌سازمانی» (NIFC)، پس از موجی از صاعقه، ۱۷ آتش‌سوزی جدید در منطقه شمال‌غرب اقیانوس آرام آغاز شد و این منطقه را به فعال‌ترین کانون آتش‌سوزی کشور تبدیل کرد.

بیش از ۱۷ هزار و ۴۰۰ نیروی امدادی، ۱۴۰ فروند بالگرد و چهار گروه هواپیمای نظامی C-130 ویژه اطفای حریق در سراسر آمریکا برای مهار آتش‌سوزی‌ها مستقر شده‌اند.

از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به ۱.۵۱ میلیون هکتار از اراضی آمریکا در آتش سوخته است.

در همین حال، سازمان ملی هواشناسی پیش‌بینی کرده است که بارندگی‌ها در تگزاس به‌تدریج کاهش یابد و هفته آینده هوایی گرم و خشک بر این ایالت حاکم شود.

با این حال، منطقه هیل کانتری برای سومین روز متوالی شاهد سیلاب‌های ناگهانی و ویرانگر بود. بر اساس اعلام سازمان ملی هواشناسی، از روز سه‌شنبه تاکنون در برخی مناطق حدود ۶۹ سانتی‌متر باران باریده است.