فرانسه از اکتبر ۲۰۰۸ و دیدار مرحله مقدماتی جام جهانی برابر رومانی، در ۲۰ دقیقه ابتدایی یک مسابقه با اختلاف دو گل عقب نیفتاده بود. آن بازی در نهایت با تساوی ۲-۲ به پایان رسید.

همچنین فرانسه در حالی تا پایان نیمه اول این مسابقه چهار گل خورده که در مجموع هفت بازی گذشته خود در این جام، چهار گل دریافت کرده بود.

دکلان رایس و بوکایو ساکا تنها دومین زوج بازیکنان آرسنال هستند که در یک مسابقه جام جهانی موفق به گلزنی می‌شوند. پیش از آن‌ها، مارک اورمارس و دنیس برگکمپ در جام جهانی ۱۹۹۸ برای تیم ملی هلند مقابل کره جنوبی این رکورد را ثبت کرده بودند.

دکلان رایس نخستین بازیکن تیم ملی انگلیس است که از جام جهانی ۲۰۰۲ و پس از دیوید بکام، در یک دوره از جام جهانی دو پاس گل از روی ضربه کرنر به ثبت می‌رساند.

دکلان رایس زودهنگام‌ترین گل انگلیس در یک مسابقه رسمی را از زمان گل لوک شاو در دقیقه دوم فینال یورو ۲۰۲۰ مقابل ایتالیا به ثمر رساند.