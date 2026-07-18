حزب آزادی کردستان ایران اعلام کرد که جمهوری اسلامی با استفاده از پهپاد، یکی از مقرهای این حزب را در منطقه چمشاری، در نزدیکی داره شهکران در اقلیم کردستان عراق، هدف قرار داده است.
سازمان حقوق بشری هانا دراین مورد نوشت: «تا زمان انتشار این خبر، اطلاعاتی درباره تلفات احتمالی یا میزان خسارات ناشی از این حمله منتشر نشده است.»
بوکایو ساکا، بازیکن تیم ملی انگلیس با هتتریک در ردهبندی جام جهانی ۲۰۲۶ دومین بازیکن تاریخ شد که در جام جهانی مقابل فرانسه هتتریک میکند. پیش از او، تنها پله در دیدار نیمهنهایی جام جهانی ۱۹۵۸ برابر فرانسه هتتریک کرده بود؛ تورنمنتی که برزیل برای نخستین بار قهرمان جهان شد.
ساکا پس از پایان مسابقه به بیبیسی گفت: «بازی دیوانهواری بود. ناراحت بودیم که به فینال نرسیدیم، اما هدفمان این بود که مسابقات را با قدرت تمام کنیم و بهترین نتیجه انگلستان در جام جهانی طی ۶۰ سال گذشته را برای کشورمان رقم بزنیم.»
او گفت: «ما نیمه اول را بردیم، آنها نیمه دوم را، اما در نهایت دو گل دیگر زدیم و بازی را بردیم.»
ساکا درباره پنالتی هم گفت: «جود اصلا قصد نداشت پنالتی را بزند. او اولین کسی بود که گفت من پنالتی را بزنم تا هتتریک کنم. خودش توپ را در دست گرفته بود تا هیچیک از بازیکنان فرانسه نتوانند تمرکزم را بر هم بزنند.»
او همچنین درباره نقش نهچندان پررنگش در طول مسابقات گفت: «دوست داشتم نقش پررنگتری داشته باشم، اما حالا دیگر برای صحبت درباره آن دیر شده است. ترجیح میدهم در زمین حرفم را بزنم. از نظر بدنی کاملا آماده بودم.»
ساکا گفت: «نتایج بسیار خوبی گرفتیم، اما مقابل آرژانتین ناکام ماندیم و این شکست واقعا دردناک بود. باید سرمان را بالا نگه داریم و به مسابقه بعدی فکر کنیم.»
او درباره انتقادها از توماس توخل پس از شکست برابر آرژانتین نیز گفت: «این بخشی از فوتبال است. وقتی میبازید، همیشه حرف و حدیث وجود دارد و وقتی میبرید هم همینطور. مهم این است که چگونه به آن واکنش نشان دهید و از آن انگیزه بگیرید. امروز کارمان را با قدرت تمام کردیم و بیشتر از این کاری از دستمان برنمیآمد.»
تیم ملی فوتبال انگلیس در دیدار ردهبندی جام جهانی ۲۰۲۶ با نتیجه ۴-۶ برابر فرانسه، فینالیست دو دوره گذشته مسابقات، پیروز شده و به عنوان سومی جام جهانی رسید. این پرگلترین مسابقه ردهبندی در تاریخ جامهای جهانی بود.
شاگردان توخل در نیمه اول این مسابقه خیلی زود با گل دقیقه ۳ رایس از حریف پیش افتادند. در ادامه کونسا با گلزنی در دقیقه ۱۸ و ساکا با گلزنی در دقایق ۳۷ و ۱+۴۵ انگلیس را با چهار گل برتری به رختکن فرستادند.
با شروع نیمه دوم فرانسه با چهار تعویض وارد زمین شد و توانست توسط امباپه (۴۸ و ۶۶) و بارکولا (۵۴) سه گل خورده را جبران کنند اما عطش شاگردان دشان برای بدرقه این سرمربی با پیروزی، فروکش کرد و انگلیس در دقیقه ۸۷ توسط ساکا از روی نقطه پنالتی به گل پنجم رسید.
در دقیقه ۶+۹۰ دمبله اختلاف را به حداقل رساند اما دو دقیقه بعد بلینگام گل ششم انگلیس را وارد دروازه مانیان کرد تا در نهایت این بازی ۴-۶ تمام شود.
فرانسه ۶۶ سال پیش در ردهبندی جام جهانی ۱۹۵۸ با نتیجه ۳-۶ به آلمان غربی باخته بود.
کیلیان امباپه با زدن دو گل در این مسابقه مجموع گلهای خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را به ۱۰ رساند تا با دو گل بالاتر از مسی، در آستانه کسب دوباره این عنوان قرار بگیرد.
همچنین کاپیتان تیم ملی فرانسه با ۲۲ گل، بالاتر از مسی به عنوان برترین گلزن تاریخ جامهای جهانی رسید.
این بهترین عنوان انگلیس در جامهای جهانی پس از قهرمانی در سال ۱۹۶۶ بود.
یکی از مدیران شرکت آمریکایی «اچکیان انرژی» شنبه به شبکه خبری «روداو» گفت که این شرکت «بهدلیل تشدید تنشها بین واشینگتن و تهران، تمام فعالیتهای خود برای توسعه یک میدان نفتی» در اقلیم کردستان عراق تعطیل کرده است.
این مدیر اجرایی که روداو به نام او اشاره نکرد، جزییات بیشتری در این مورد نداد.
روداو اشاره کرد تصمیم این شرکتاندکی پس از امضای قرارداد با وزارت نفت عراق برای توسعه میدان نفتی حمرین در استان صلاحالدین اتخاذ شد.
بر اساس این گزارش، قرار بود تولید در این میدان نفتی به ۱۴۰ هزار بشکه نفت و ۴۰ میلیون فوت مکعب گاز طبیعی افزایش یابد.
روداو نوشت: «تعلیق عملیات شرکت های نفتی در منطقه کردستان پس از یک سری حملات پهپادی به استان های اربیل و سلیمانیه در چند روز گذشته که منجر به کشته شدن ۹ نفر از اعضای گروه مخالف کرد ایرانی کومله زحمتکشان کردستان شد، صورت گرفته است.»
پیش از «اچکیان انرژی»، شرکت «دانا گاز» در امارات متحده عربی اعلام کرده بود بهدلیل آنچه «تهدیدهای موثق و افزایش تنشهای منطقهای» توصیف کرده بود، بهطور موقت عملیات خود را در میدان گازی خور مور در نزدیکی سلیمانیه به حالت تعلیق درآورده است.
کیلیان امباپه، کاپیتان تیم ملی فوتبال فرانسه، با دو گلی که در نیمه دوم دیدار ردهبندی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر انگلیس زد، تعداد گلهای خود در این جام را به ۱۰ رساند تا با دو گل بالاتر نسبت به مسی، پیش از برگزاری فینال جام جهانی، صدرنشین رقابت برای کسب جایزه کفش طلا باشد.
امباپه همچنین با ثبت پاس گل برای بارکولا، تعداد پاس گلهای خود را به ۴ رساند.
امباپه همچنین با این دو گل، تعداد گلهای خود در جام جهانی را به ۲۲ رساند و و بالاتر از مسی، آقای گل تاریخ جام جهانی شد.
مسی در این جام ۸ گل به ثمر رسانده و ۴ پاس گل داده است.
مایک جرنیگان، سرهنگ بازنشسته تفنگداران دریایی آمریکا، پیشبینی کرد کشتهشدن دو نظامی آمریکایی در اردن به شتاب گرفتن کارزار نظامی واشینگتن علیه جمهوری اسلامی منجر شود. او گفت حملات ادامه خواهد یافت و شرایط برای تهران دشوارتر خواهد شد.
جرنیگان در گفتوگو با برنامه «فاکس ریپورت» گفت حملات جمهوری اسلامی خشم همسایگان منطقهای ایران را برانگیخته است. به گفته او، این کشورها حدود سه دهه پیش با خرید سامانههای دفاعی آمریکایی سرمایهگذاری گستردهای انجام دادند و تحولات کنونی از نگاه آنها درستی این تصمیم را ثابت کرده است.
این نظامی پیشین آمریکایی گفت همزمان با تلاش تهران برای گسترش جنگ، کارزار نظامی واشینگتن نیز وارد مراحل تازهای شده است.
او افزود نیروهای آمریکایی پلهای منتهی به بنادر چابهار و بندرعباس را منهدم کردهاند؛ دو منطقهای که به گفته او، پایگاههای مهم دریایی جمهوری اسلامی نیز در آنها قرار دارند.
متن کامل را اینجا بخوانید.