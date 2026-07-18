ساکا پس از پایان مسابقه به بی‌بی‌سی گفت: «بازی دیوانه‌واری بود. ناراحت بودیم که به فینال نرسیدیم، اما هدفمان این بود که مسابقات را با قدرت تمام کنیم و بهترین نتیجه انگلستان در جام جهانی طی ۶۰ سال گذشته را برای کشورمان رقم بزنیم.»

او گفت: «ما نیمه اول را بردیم، آن‌ها نیمه دوم را، اما در نهایت دو گل دیگر زدیم و بازی را بردیم.»

ساکا درباره پنالتی هم گفت: «جود اصلا قصد نداشت پنالتی را بزند. او اولین کسی بود که گفت من پنالتی را بزنم تا هت‌تریک کنم. خودش توپ را در دست گرفته بود تا هیچ‌یک از بازیکنان فرانسه نتوانند تمرکزم را بر هم بزنند.»

او همچنین درباره نقش نه‌چندان پررنگش در طول مسابقات گفت: «دوست داشتم نقش پررنگ‌تری داشته باشم، اما حالا دیگر برای صحبت درباره آن دیر شده است. ترجیح می‌دهم در زمین حرفم را بزنم. از نظر بدنی کاملا آماده بودم.»

ساکا گفت: «نتایج بسیار خوبی گرفتیم، اما مقابل آرژانتین ناکام ماندیم و این شکست واقعا دردناک بود. باید سرمان را بالا نگه داریم و به مسابقه بعدی فکر کنیم.»

او درباره انتقادها از توماس توخل پس از شکست برابر آرژانتین نیز گفت: «این بخشی از فوتبال است. وقتی می‌بازید، همیشه حرف و حدیث وجود دارد و وقتی می‌برید هم همین‌طور. مهم این است که چگونه به آن واکنش نشان دهید و از آن انگیزه بگیرید. امروز کارمان را با قدرت تمام کردیم و بیشتر از این کاری از دستمان برنمی‌آمد.»