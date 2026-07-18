فایننشال تایمز شنبه گزارش داد دولت دونالد ترامپ در حال آمادهسازی مجموعهای از کمکهای مالی در اروپا و دیگر مناطق برای حمایت از ابتکارهای همسو با جنبش «عظمت را دوباره به آمریکا بازگردانیم» است؛ اقدامی که در راستای بازنگری گسترده در اولویتهای کمکهای خارجی آمریکا انجام میشود.بر اساس این گزارش، یکی از کمکهای مالی پیشنهادی، اختصاص دو میلیون دلار برای «مقابله با سانسور» ناشی از مقررات اتحادیه اروپا، از جمله قانون خدمات دیجیتال و قانون بازارهای دیجیتال است.فایننشال تایمز این خبر را به نقل از نسخهای از اطلاعیه وزارت خارجه آمریکا به قانونگذاران منتشر کرده است.وزارت امور خارجه آمریکا در واکنش به این گزارش اعلام کرد این برنامهها همچنان در مرحله بررسی هستند و هیچ سازمانی تا زمانی که همه الزامات و معیارهای دریافت کمکهای فدرال را برآورده نکند، دریافتکننده قطعی این کمکها نخواهد بود.
آندرس اینیستا، اسطوره فوتبال اسپانیا، پیش از دیدار فینال جام جهانی برابر آرژانتین هشدار داد که متوقف کردن کامل لیونل مسی تقریبا غیرممکن است. قهرمان جام جهانی ۲۰۱۰ معتقد است اسپانیا بهجای تمرکز بیش از حد روی مهار کاپیتان آرژانتین، باید با تحمیل سبک بازی خود به پیروزی برسد.
اینیستا که این روزها در آستانه آغاز دوران مربیگری خود در دبی قرار دارد، در گفتوگو با برنامه «ال پارتیداسو» شبکه کوپه از نیویورک درباره فینال جام جهانی صحبت کرد. او ضمن تحلیل این مسابقه حساس، به مهمترین تهدید آرژانتین و راهکاری که اسپانیا برای قهرمانی باید در پیش بگیرد، پرداخت.
هافبک پیشین بارسلونا درباره بهترین روش برای مهار همتیمی سابقش گفت: «مهار کامل او غیرممکن است. مهمتر این است که اسپانیا تا چه اندازه بتواند با سبک بازی خودش به آرژانتین ضربه بزند، موقعیت خلق کند و از فرصتهایی که به دست میآورد، بهترین استفاده را ببرد.»
اینیستا همچنین درباره عملکرد درخشان مسی که در این جام هشت گل زده و چهار پاس گل داده است، افزود: «واقعا کلمهای برای توصیفش ندارم یا نمیدانم چگونه باید او را توصیف کنم. اراده، باور و هر کاری که در هر مسابقه انجام میدهد، فقط باعث میشود کلاه از سر برداری و به او احترام بگذاری.»
اسطوره فوتبال اسپانیا در ادامه تاکید کرد که بازیکنان لاروخا نباید با ترس وارد میدان شوند. او گفت: «نه، هرگز نباید با ترس بازی کنید. اعتمادبهنفسی که بازیکنان به تیم منتقل میکنند و روند رو به رشدشان در طول جام جهانی باعث شده با بالاترین میزان اعتمادبهنفس به فینال برسند.»
او ادامه داد: «همه دقیقا میدانند چه کاری باید انجام دهند. فرقی نمیکند چه کسی بازی کند یا در چه پستی باشد؛ همه نقش خود را میشناسند و این حس را منتقل میکنند که همه چیز تحت کنترل است.»
اینیستا در پایان، در پاسخ به این سوال که اگر اسپانیا تنها با یک گل اختلاف قهرمان شود، چه کسی باید گل پیروزی را بزند، گفت: «اصلا برایم مهم نیست چه کسی گل بزند. همانطور که سال ۲۰۱۰ مهم نبود، حالا هم مهمترین چیز این است که قهرمان شویم. زننده گل اهمیت ثانویه دارد، به شرطی که همان گل، گل قهرمانی باشد.»
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، شنبه ۲۷ تیر در بیانیهای اعلام کرد روز گذشته دو نظامی آمریکایی در جریان دفاع نیروهای این فرماندهی و نیروهای همپیمان در برابر حملات موشکهای بالستیک و پهپادهای جمهوری اسلامی در اردن کشته شدند و یک نظامی آمریکایی همچنان مفقود است.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، در حساب ایکس خود درباره این نظامیان نوشت: «فداکاری آنها فقط عزم ما را راسختر میکند.»
سنتکام در این بیانیه افزود چهار نظامی آمریکایی برای درمان به بیمارستانهایی در اردن منتقل شدند و پس از مداوا مرخص شدند. دیگر نیروهایی که به دلیل جراحات جزئی تحت معاینه قرار گرفته بودند نیز به محل خدمت خود بازگشتهاند.
سنتکام اعلام کرد به احترام خانوادهها، تا ۲۴ ساعت پس از اطلاعرسانی به بستگان نزدیک، از انتشار اطلاعات بیشتر، از جمله هویت نظامیان کشتهشده، خودداری خواهد کرد.
در پیامی منتسب به مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، آمده است که اگر جنگ ادامه پیدا کند، جمهوری اسلامی درسهای فراموشنشدنی به آمریکا خواهد داد. همزمان، جمهوری اسلامی اعلام کرده همه تعهدات خود در تفاهمنامه را کنار خواهد گذاشت.
جمشید برزگر، روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی، میگوید به نظر میرسد محاسبه حکومت این است که با تشدید تهدیدها و افزایش حملات، بهویژه علیه زیرساختهای حیاتی در کشورهای منطقه، هزینه ادامه عملیات را برای دولت دونالد ترامپ بالا ببرد و آمریکا را به توقف یا محدود کردن این حملات وادار کند.
آخرین تمرین تیم ملی اسپانیا پیش از فینال جام جهانی ۲۰۲۶ به دلیل شرایط نامساعد جوی و وقوع رعد و برق در ایالت نیوجرسی لغو شد؛ اتفاقی که در فاصله کمتر از ۲۴ ساعت تا دیدار سرنوشتساز با آرژانتین رخ داد و برنامه آمادهسازی لاروخا را تحت تاثیر قرار داد.
قرار بود شاگردان اسپانیا صبح شنبه به وقت محلی در مجموعه تمرینی ویپنی آخرین جلسه تمرینی خود را برگزار کنند، اما مطابق پروتکلهای ایمنی، با ثبت رعد و برق در شعاع هشت مایلی محل تمرین، ابتدا برنامه با تاخیر مواجه شد و در نهایت مسئولان فیفا لغو کامل آن را اعلام کردند.
همین سامانه جوی تمرین تیم ملی آرژانتین را نیز که حدود هشت کیلومتر دورتر در موریستاون برگزار میشد، تحت تاثیر قرار داد. با این حال، تمرین آلبیسلسته پس از حدود ۴۵ دقیقه تاخیر از سر گرفته شد و بازیکنان آرژانتین توانستند آخرین جلسه آمادهسازی خود را برگزار کنند.
پروتکل مقابله با رعد و برق از ابتدای جام جهانی در آمریکا، کانادا و مکزیک اجرا شده و پیش از این نیز باعث تاخیر در برگزاری چند مسابقه شده بود. بر اساس این دستورالعمل، تا زمانی که وضعیت ایمن اعلام نشود، هیچ فعالیتی در فضای باز انجام نمیشود.
شرایط آبوهوایی در منطقه نیویورک و نیوجرسی طی روزهای اخیر به یکی از دغدغههای اصلی برگزارکنندگان تبدیل شده است. علاوه بر گرمای شدید، آلودگی ناشی از آتشسوزیهای جنگلی کانادا نیز کیفیت هوا را کاهش داده و شاخص کیفیت هوا در ویپنی به عدد ۱۵۸ رسیده که در محدوده «ناسالم» قرار دارد. با این حال، پیشبینیها از بهبود شرایط تا زمان برگزاری فینال یکشنبه در ورزشگاه متلایف حکایت دارد.
در حالی که دود ناشی از آتشسوزیهای گسترده در جنگلهای اونتاریو در کانادا بخش وسیعی از ایالات متحده را در بر گرفته و کیفیت هوا را بهشدت کاهش داده، ارتش کانادا شنبه عملیاتی را برای تخلیه حدود ۶۰۰ نفر از منطقهای دورافتاده در ایالت اونتاریو را آغاز کرد.
النور اولشفسکی، وزیر فدرال مدیریت شرایط اضطراری کانادا، اعلام کرد نیروهای مسلح از هواپیما برای تخلیه ساکنان فورت هوپ در شمالغربی کمجمعیت استان انتاریو استفاده خواهند کرد؛ منطقهای که برخی از شدیدترین آتشسوزیهای جنگلی در آن در جریان است.
این منطقه جادههای محدودی دارد و وابستگی زیادی به حملونقل هوایی دارد. تاکنون هزاران نفر از مناطق آسیبدیده به شهرهای جنوبیتر انتاریو منتقل شدهاند.
آتشسوزیهای گسترده جنگلی در سالهای اخیر به رویدادی تقریبا سالانه در کانادا، کشوری که یکی از بزرگترین جنگلهای جهان را در اختیار دارد، تبدیل شده است. کارشناسان اقلیم میگویند افزایش دما موجب خشکتر شدن پوشش جنگلی و افزایش خطر وقوع آتشسوزی شده است.
وزارت منابع طبیعی کانادا شنبه اعلام کرد که تنها طی یک شبانهروز گذشته ۶۹ آتشسوزی جدید در سراسر کشور گزارش شده و شمار کل آتشسوزیهای فعال به ۹۵۵ مورد رسیده است.
وسعت مناطق سوخته تاکنون به حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع رسیده است؛ رقمی که همچنان پایینتر از میانگین پنجساله محسوب میشود. با این حال، وزش باد دود ناشی از آتشسوزیها را به جنوب مرز و داخل ایالات متحده منتقل کرده و مقامهای آمریکایی را وادار به صدور هشدارهای مربوط به کیفیت هوا و سلامت عمومی کرده است.
تا ساعت ۸ صبح به وقت شرق آمریکا، سازمان حفاظت محیط زیست آمریکا کیفیت هوا را در بخشهایی از جنوب انتاریو، شرق ایالتهای اوهایو و ویرجینیای غربی، بیشتر مناطق پنسیلوانیا و نیوجرسی، بخش بزرگی از ویرجینیا و سراسر ایالتهای مریلند، دلاویر و همچنین واشینگتن دیسی در وضعیت «ناسالم» ارزیابی کرد.
در بخشهایی از غرب پنسیلوانیا، از جمله شهر پیتسبورگ، کیفیت هوا در سطح «بسیار ناسالم» قرار گرفت. با این حال پیشبینی شده که کیفیت هوا در این مناطق طی ساعات بعدی روز بهبود یابد.
پیشتز نیز گفته شده بود که دود ناشی از آتشسوزیهای کانادا تنها تاثیر اندکی بر دیدار نهایی جام جهانی فوتبال که روز یکشنبه در ورزشگاه نیوجرسی در نیویورک برگزار میشود، خواهد داشت.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه آنچه را «مدیریت ناکارآمد جنگلهای کانادا» خواند، عامل انتشار دود دانست و گفت «هزینه غیرقابل محاسبه» مقابله با این آلودگی را به تعرفههای موجود بر کالاهای کانادایی اضافه خواهد کرد.
پس از اظهارات ترامپ، اولشفسکی اعلام کرد کانادا از سال ۲۰۲۰ تاکنون ۱۲ میلیارد دلار کانادا (حدود ۸.۵۶ میلیارد دلار آمریکا) برای پایداری جنگلها و پیشگیری از آتشسوزی سرمایهگذاری کرده است؛ اقدامی که در پاسخ به شرایط آبوهوایی روزبهروز گرمتر و خشکتر این کشور انجام شده است.
از دود و آتشسوزی تا سیلاب
در حالی که دود غلیظ ناشی از آتشسوزیهای جنگلی در کانادا بخش وسیعی از شرق ایالات متحده، از مناطق مرزی تا واشینگتن دیسی، را دربر گرفته، همزمان، سیلابها برای سومین روز متوالی منطقه هیل کانتری در ایالت تگزاس را درنوردیدند و طی شب گذشته نیز آتشسوزیهای جدیدی در شمالغرب اقیانوس آرام آغاز شد؛ بهگونهای که اکنون در ۱۵ ایالت ۶۸ آتشسوزی بزرگ در جریان است.
میلیونها آمریکایی با شرایطی خطرناک روبهرو و به آنها دستور داده شده در خانه بمانند؛ زیرا سه پدیده شدید تابستانی بهطور همزمان کشور را درگیر کرده است: شرق کشور در دود فرو رفته، جنوب با سیلابهای فزاینده دستوپنجه نرم میکند و غرب با گسترش سریع آتشسوزیها مواجه است.
آتشنشانان اکنون با ۶۸ آتشسوزی بزرگ در سراسر آمریکا مقابله میکنند؛ رقمی که نسبت به یک روز قبل نزدیک به ۲۴ مورد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش «مرکز ملی هماهنگی آتشسوزیهای بینسازمانی» (NIFC)، پس از موجی از صاعقه، ۱۷ آتشسوزی جدید در منطقه شمالغرب اقیانوس آرام آغاز شد و این منطقه را به فعالترین کانون آتشسوزی کشور تبدیل کرد.
بیش از ۱۷ هزار و ۴۰۰ نیروی امدادی، ۱۴۰ فروند بالگرد و چهار گروه هواپیمای نظامی C-130 ویژه اطفای حریق در سراسر آمریکا برای مهار آتشسوزیها مستقر شدهاند.
از ابتدای سال جاری تاکنون نزدیک به ۱.۵۱ میلیون هکتار از اراضی آمریکا در آتش سوخته است.
در همین حال، سازمان ملی هواشناسی پیشبینی کرده است که بارندگیها در تگزاس بهتدریج کاهش یابد و هفته آینده هوایی گرم و خشک بر این ایالت حاکم شود.
با این حال، منطقه هیل کانتری برای سومین روز متوالی شاهد سیلابهای ناگهانی و ویرانگر بود. بر اساس اعلام سازمان ملی هواشناسی، از روز سهشنبه تاکنون در برخی مناطق حدود ۶۹ سانتیمتر باران باریده است.