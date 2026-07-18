خبرگزاری عربستان سعودی گزارش داد که فیصل بن فرحان بن عبدالله، وزیر امور خارجه این کشور، و جراح جابر الاحمد الصباح، وزیر خارجه کویت، در گفت‌وگویی «حملات نفرت‌انگیز ایران» به کویت و چند کشور دیگر منطقه را محکوم کردند.

بر اساس این گزارش، آن‌ها آخرین تحولات منطقه و تلاش‌های عربستان سعودی و کویت برای حفظ امنیت و ثبات در منطقه را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

خبرگزاری کویت هم گزارش داد که در این گفت‌وگوی تلفنی «بر حق کامل کویت برای اتخاذ تمام اقدامات لازم برای حفاظت از حاکمیت و حفظ امنیت و ثبات خود» تأکید شد.