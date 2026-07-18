جرنیگان در گفت‌وگو با برنامه «فاکس ریپورت» گفت حملات جمهوری اسلامی خشم همسایگان منطقه‌ای ایران را برانگیخته است. به گفته او، این کشورها حدود سه دهه پیش با خرید سامانه‌های دفاعی آمریکایی سرمایه‌گذاری گسترده‌ای انجام دادند و تحولات کنونی از نگاه آنها درستی این تصمیم را ثابت کرده است.

این نظامی پیشین آمریکایی گفت هم‌زمان با تلاش تهران برای گسترش جنگ، کارزار نظامی واشینگتن نیز وارد مراحل تازه‌ای شده است. او افزود نیروهای آمریکایی پل‌های منتهی به بنادر چابهار و بندرعباس را منهدم کرده‌اند؛ دو منطقه‌ای که به گفته او، پایگاه‌های مهم دریایی جمهوری اسلامی نیز در آنها قرار دارند.

جرنیگان گفت هدف از این حملات، قطع مسیرهای ورود و خروج از بنادر و مختل کردن انتقال تجهیزات و نیرو بوده است. او از محموله‌های پهپادی، قطعات موشکی و جابه‌جایی نیروها به‌عنوان مواردی نام برد که به گفته او، از این مسیرها منتقل می‌شدند.

او همچنین پیش‌بینی کرد کشته‌شدن دو نظامی آمریکایی در اردن به شتاب گرفتن عملیات نظامی آمریکا منجر شود. جرنیگان گفت نیروهای آمریکایی در آخر هفته هدفی را در عمق حدود ۲۰۰ کیلومتری خاک ایران و در محل استقرار تیپ ۳۸۸ مکانیزه هدف قرار داده‌اند؛ یگانی که به گفته او، پیش‌تر در تلویزیون ایران به شلیک پهپاد به سوی اردن افتخار کرده بود.

سرهنگ بازنشسته تفنگداران دریایی آمریکا در پایان گفت حملات ادامه خواهد یافت و شرایط برای جمهوری اسلامی دشوارتر خواهد شد. او با استفاده از تعبیری تند افزود: «برای ایرانی‌ها، اوضاع پیش از آنکه بدتر شود، باز هم بدتر خواهد شد.»

