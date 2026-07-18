رییسجمهوری لبنان وارد آمریکا شد
ژوزف عون، رییسجمهوری لبنان، در سفری رسمی به دعوت دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، وارد آمریکا شد.
قرار است عون در این سفر با مقامهای ارشد دولت و نمایندگان کنگره آمریکا دیدار کند.
ژوزف عون، رییسجمهوری لبنان، در سفری رسمی به دعوت دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، وارد آمریکا شد.
قرار است عون در این سفر با مقامهای ارشد دولت و نمایندگان کنگره آمریکا دیدار کند.
مایک جرنیگان، سرهنگ بازنشسته تفنگداران دریایی آمریکا، پیشبینی کرد کشتهشدن دو نظامی آمریکایی در اردن به شتاب گرفتن کارزار نظامی واشینگتن علیه جمهوری اسلامی منجر شود. او گفت حملات ادامه خواهد یافت و شرایط برای تهران دشوارتر خواهد شد.
جرنیگان در گفتوگو با برنامه «فاکس ریپورت» گفت حملات جمهوری اسلامی خشم همسایگان منطقهای ایران را برانگیخته است. به گفته او، این کشورها حدود سه دهه پیش با خرید سامانههای دفاعی آمریکایی سرمایهگذاری گستردهای انجام دادند و تحولات کنونی از نگاه آنها درستی این تصمیم را ثابت کرده است.
این نظامی پیشین آمریکایی گفت همزمان با تلاش تهران برای گسترش جنگ، کارزار نظامی واشینگتن نیز وارد مراحل تازهای شده است. او افزود نیروهای آمریکایی پلهای منتهی به بنادر چابهار و بندرعباس را منهدم کردهاند؛ دو منطقهای که به گفته او، پایگاههای مهم دریایی جمهوری اسلامی نیز در آنها قرار دارند.
جرنیگان گفت هدف از این حملات، قطع مسیرهای ورود و خروج از بنادر و مختل کردن انتقال تجهیزات و نیرو بوده است. او از محمولههای پهپادی، قطعات موشکی و جابهجایی نیروها بهعنوان مواردی نام برد که به گفته او، از این مسیرها منتقل میشدند.
او همچنین پیشبینی کرد کشتهشدن دو نظامی آمریکایی در اردن به شتاب گرفتن عملیات نظامی آمریکا منجر شود. جرنیگان گفت نیروهای آمریکایی در آخر هفته هدفی را در عمق حدود ۲۰۰ کیلومتری خاک ایران و در محل استقرار تیپ ۳۸۸ مکانیزه هدف قرار دادهاند؛ یگانی که به گفته او، پیشتر در تلویزیون ایران به شلیک پهپاد به سوی اردن افتخار کرده بود.
سرهنگ بازنشسته تفنگداران دریایی آمریکا در پایان گفت حملات ادامه خواهد یافت و شرایط برای جمهوری اسلامی دشوارتر خواهد شد. او با استفاده از تعبیری تند افزود: «برای ایرانیها، اوضاع پیش از آنکه بدتر شود، باز هم بدتر خواهد شد.»
نمایندگان جمهوریخواه و دموکرات کنگره و شماری از مقامهای ایالات متحده کشته شدن دو سرباز آمریکایی در اردن در پی حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی، تسلیت گفتند.
به گزارش شبکه خبری فاکس، نماینده آبه (ابراهیم) حماده، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان، گفت که از شنیدن خبر از دست دادن «دو سرباز آمریکایی که قهرمانانه از ملت و نیروهای شریک ما در برابر حملات موشکهای بالستیک و پهپادهای ایران در اردن دفاع کردند، دلشکسته» شده است.
نانسی میس، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان، هم این خبر را «ویرانگر» خواند و از آمریکاییها خواست که برای سرباز مفقودشده و خانوادههای سربازان دعا کنند.
همچنین سناتور اندی کیم، نماینده دموکرات مجلس سنا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «قلب من با خانوادههای دو سرباز آمریکایی است که در حمله ایران در اردن کشته شدند. من در کنار عزیزانشان برای آنها سوگوارم.»
او افزود: «من همچنین به کسانی که مفقود و مجروح شدهاند، فکر میکنم و امیدوارم هر چه زودتر بهبود یابند.»
کیم در عین حال اضافه کرد: «ما باید سربازان خود را از آسیب دور کنیم و به این جنگ پایان دهیم.»
ملانی استنسبری، عضو دموکرات مجلس نمایندگان، نیز گفت سربازان در «جنگی که از همان ابتدا هرگز نباید اتفاق میافتاد» کشته شدند.
به گفته فاکس، استیو اسکالیس، رهبر اکثریت مجلس نمایندگان، از حزب جمهوریخواه؛ سناتور ریک اسکات، نماینده جمهوریخواه مجلس سنا؛ تیم والز، فرماندار دموکرات مینهسوتا از جمله سیاستمدارانی بودند که برای سربازان کشتهشده، خانوادههای آنها و سربازی مفقودالاثر است، دعا و حمایت کردند.
همزمان با افزایش سریع تنشها میان تهران و واشینگتن، رهبران سیاسی و نظامی اسرائیل خود را برای تشدید احتمالی درگیریها آماده میکنند. مقامهای اسرائیلی احتمال میدهند این کشور از همین هفته به رویارویی کشیده شود.
بر اساس گزارشی از اسرائیلهیوم، دهها هواپیمای سوخترسان نظامی آمریکا در روزهای اخیر وارد اسرائیل شده و در پایگاههای نیروی هوایی عوودا و رامون در جنوب این کشور مستقر شدهاند. همچنین هواپیماهای سوخترسان آمریکایی مستقر در فرودگاه بنگوریون، جای هواپیماهای اسرائیلی را گرفتهاند که به خارج از کشور منتقل شدهاند.
همزمان با این تحرکات، مقامهای امنیتی اسرائیل هر روز نشستهای ارزیابی برگزار میکنند تا احتمال گسترش رویارویی حکومت ایران و آمریکا و پیامدهای ورود اسرائیل به این درگیری را بررسی کنند. رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی این کشور نیز از آمادگی برای سناریوهای مختلف سخن گفتهاند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در روزهای اخیر گفت این کشور در صورت لزوم، برای ازسرگیری جنگ با [حکومت] ایران در بالاترین سطح آمادگی قرار دارد. او افزود: «ما سد ترس را شکستهایم. اکنون نمیتوانم بگویم در ایران چه اتفاقی خواهد افتاد. ممکن است اتفاقهای بسیاری رخ دهد. ما برای هر سناریویی آمادهایم.»
نتانیاهو همچنین مستقیما به تهران هشدار داد که در صورت حمله به اسرائیل، واکنش این کشور شدیدتر از گذشته خواهد بود. او گفت: «اگر به ما حمله کنید، آنچه رخ خواهد داد تکرار گذشته نخواهد بود. پاسخ ما بهمراتب قدرتمندتر خواهد بود. دورانی که کسی میتوانست به ما حمله کند، بدون آنکه با پاسخی دو برابر شدیدتر روبهرو شود، به پایان رسیده است.»
رییس ستاد کل ارتش اسرائیل نیز موضع مشابهی درباره آمادگی نیروهای نظامی این کشور برای ازسرگیری جنگ با [حکومت] ایران اتخاذ کرده است. استقرار هواپیماهای سوخترسان آمریکا، انتقال شماری از هواپیماهای اسرائیلی به خارج و ارزیابیهای روزانه امنیتی، همگی در شرایطی انجام میشوند که احتمال گسترش درگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی افزایش یافته است.
روزنامه نیویورک تایمز به نقل از «چند مقام آمریکایی» نوشت که حمله جمهوری اسلامی به اردن که منجر به کشته شدن دو سرباز آمریکایی و مفقود شدن یک سرباز در روز جمعه شد، چهارمین حمله به نیروهای آمریکایی در آن کشور طی پنج روز گذشته بود.
آنها به نیویورک تایمز گفتند: «در مجموع، این حملات دهها سرباز آمریکایی را زخمی و به تعدادی هلیکوپتر از نوع بلک هاوک آسیب رسانده است.»
این مقامهای آمریکایی که «به شرط ناشناس ماندن برای بحث در مورد مسایل عملیاتی صحبت میکردند»، گفتند که این حملات و خسارات ناشی از آنها «نشانه این است که نیروهای ایرانی نه تنها هنوز ذخایر موشکی فراوانی دارند، بلکه در فرار از سیستمهای دفاع هوایی ایالات متحده نیز ماهرتر شدهاند.»
نیویورک تایمز اشاره کرد اردن، که میزبان پایگاههای هوایی اصلی ایالات متحده است، در روزهای منتهی به جنگ و روزهای اولیه آن اهمیت بیشتری پیدا کرد، زیرا پنتاگون تعدادی از نیروها را از بحرین، امارات متحده عربی و قطر به مکانهای نسبتاً امنتری در اردن و اسرائیل منتقل کرد.
مقامهای آمریکایی گفتند که نقش اردن در عملیات ایالات متحده به این دلیل افزایش یافته است که سایر متحدان آمریکا در منطقه، امکان واشینگتن را برای استقرار نیروها و پرواز هواپیما بر فراز سرزمینهای خود محدود کردهاند.
در این میان، پنتاگون از اظهار نظر خودداری کرد.
وزارت خارجه امارات متحده عربی شنبه ۲۷ تیر با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس خواستار توقف فوری تشدید تنشها، پایان اقدامات خصمانه و خویشتنداری حداکثری شد تا از کشیده شدن منطقه به سطوح جدیدی از خشونت جلوگیری شود.
این وزارتخانه بار دیگر بر ضرورت بازگشت فوری به مذاکرات و تضمین تداوم و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز تاکید کرد.
امارات متحده عربی همچنین هدف قرار دادن زیرساختها و تاسیسات غیرنظامی را نقض فاحش حقوق بینالملل دانست و تاکید کرد که این اقدام تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست.