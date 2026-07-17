باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، در گزارشی از پشت پرده تلاش نتانیاهو برای دیدار با ترامپ نوشت که برخلاف گزارش‌های منتشرشده در رسانه‌های اسرائیلی، هیچ ملاقاتی میان نخست‌وزیر اسرائیل و رییس‌جمهوری آمریکا برای روز دوشنبه برنامه‌ریزی یا تایید نشده بود.

به نوشته اکسیوس، انتشار گزارش‌هایی در رسانه‌های اسرائیلی مبنی بر اینکه ترامپ قرار است روز دوشنبه در کاخ سفید میزبان نتانیاهو باشد، مقام‌های کاخ سفید را شگفت‌زده کرد؛ زیرا این دیدار هرگز در برنامه رسمی رییس‌جمهوری آمریکا قرار نگرفته بود.

نتانیاهو از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در یک سال و نیم گذشته، شش بار با او در دفتر بیضی دیدار کرده است؛ رقمی بیش از دیدارهای هر رهبر خارجی دیگری با رییس‌جمهوری آمریکا. دیدارهای قبلی معمولاً ظرف چند ساعت یا چند روز هماهنگ می‌شد، اما نتانیاهو این بار بیش از دو هفته برای گرفتن وقت ملاقات تلاش کرده بود.

اکسیوس نوشت خودداری ترامپ از شتاب برای نشستن مقابل دوربین‌ها در کنار نتانیاهو، تنها نشانه اختلاف منافع دو طرف نیست، بلکه از سرخوردگی فزاینده کاخ سفید از نخست‌وزیر اسرائیل، پنج ماه پس از آغاز مشترک جنگ با حکومت ایران، حکایت دارد.

ترامپ اوایل ژوئیه [نیمه اول تیر] به اکسیوس گفته بود نتانیاهو در تماس تلفنی برای تبریک دویست‌وپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا، خواستار سفر به واشینگتن و دیدار با او شده است. رییس‌جمهوری آمریکا نیز گفته بود نخست‌وزیر اسرائیل می‌تواند پس از بازگشت او از نشست ناتو در آنکارا، که روزهای هفتم و هشتم ژوئیه [۱۶ و ۱۷ تیر] برگزار شد، به کاخ سفید بیاید.

با این حال، پس از بازگشت ترامپ از ترکیه نیز هیچ ملاقاتی در برنامه او ثبت نشد.

پس از انتشار خبر درگذشت لیندزی گراهام، سناتور پیشین جمهوری‌خواه، دفتر نتانیاهو روز یکشنبه اعلام کرد نخست‌وزیر اسرائیل قصد دارد برای شرکت در مراسم خاکسپاری او به آمریکا سفر کند. دستیاران نتانیاهو در روزهای بعد به خبرنگاران گفتند او آخر هفته راهی واشینگتن می‌شود و روز دوشنبه با ترامپ دیدار خواهد کرد.

دفتر نتانیاهو حتی از نیروی هوایی اسرائیل خواست هواپیمای دولتی نخست‌وزیر را آماده کند و گروهی از مقام‌های امنیتی و تشریفاتی را نیز پیشاپیش به واشینگتن فرستاد.

با این حال، دفتر نخست‌وزیر اسرائیل صبح پنجشنبه ۲۵ تیر اعلام کرد این سفر به دلیل به تعویق افتادن مراسم خاکسپاری گراهام لغو شده است.

دو مقام کاخ سفید به اکسیوس گفتند با وجود تمایل نتانیاهو به ملاقات با ترامپ، چنین دیداری هرگز تایید نشده و در برنامه رییس‌جمهوری آمریکا قرار نگرفته بود.

یکی از این مقام‌ها گفت: «برداشت ما این بود که بی‌بی تلاش می‌کرد با اصرار و مطرح کردن مداوم موضوع، دیداری را که وجود نداشت به واقعیت تبدیل کند.»

مشخص نیست کاخ سفید درخواست نتانیاهو را صریحا رد کرده یا نه، اما به نوشته اکسیوس، روشن است که نخست‌وزیر اسرائیل پاسخ مثبتی دریافت نکرده بود.

مقام‌های کاخ سفید با این حال احتمال دیدار ترامپ و نتانیاهو را در اواخر ماه جاری میلادی، زمانی که نخست‌وزیر اسرائیل برای شرکت در مراسم یادبود گراهام در کلیسای جامع ملی واشینگتن به آمریکا سفر کند، رد نکرده‌اند.

برخی مقام‌های اسرائیلی نیز گفته‌اند لغو سفر نتانیاهو ممکن است به ارزیابی او از احتمال تشدید حملات آمریکا علیه [حکومت] ایران مربوط باشد. بر اساس این ارزیابی، نخست‌وزیر اسرائیل ترجیح داده است در صورت واکنش تلافی‌جویانه جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، در داخل کشور حضور داشته باشد.

انتقاد نتانیاهو از سیاست ترامپ در قبال ترکیه

کشمکش بر سر دیدار احتمالی نتانیاهو و ترامپ اندکی پس از آن رخ داد که نخست‌وزیر اسرائیل، درست پیش از سفر رییس‌جمهوری آمریکا به آنکارا، در مصاحبه با شبکه فاکس‌نیوز از قصد ترامپ برای فروش جنگنده‌های اف-۳۵ به ترکیه انتقاد کرد.

یکی از مقام‌های کاخ سفید به اکسیوس گفت ترامپ از این مصاحبه «به‌شدت عصبانی» شده بود. مقام دوم نیز گفت رییس‌جمهوری آمریکا معتقد بود «بی‌بی هیچ حقی نداشت» درباره فروش این جنگنده‌ها اظهارنظر کند.

اطلاعات اسرائیل درباره تهدید جمهوری اسلامی علیه ترامپ

در جریان سفر ترامپ به ترکیه، اسرائیل اطلاعاتی در اختیار آمریکا قرار داد که بر اساس آن، یک مقام ارشد ایرانی به یکی از همکارانش گفته بود تهران باید هنگام حضور رییس‌جمهوری آمریکا در آنکارا برای کشتن او تلاش کند.

مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی به اکسیوس گفتند این اطلاعات جدید باعث شد سرویس مخفی آمریکا تدابیر احتیاطی بیشتری اتخاذ کند؛ از جمله اینکه هواپیمای مورد استفاده ترامپ تغییر داده شود و او با مدل قدیمی «ایرفورس وان» پرواز کند.

با این حال، چند مقام آمریکایی گفتند این اطلاعات تنها بر یک منبع استوار بود و منابع مستقل دیگری آن را تایید نکرده بودند.

یکی از این مقام‌ها گفت تهدید مطرح‌شده «بیشتر جنبه آرزومندانه داشت تا عملیاتی»؛ به این معنا که نشانه‌ای از وجود یک برنامه مشخص و قابل اجرا برای ترور ترامپ در دست نبود.

دو منبع آگاه نیز گفتند سرویس‌های امنیتی ترکیه این موضوع را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که هیچ طرح مشخصی برای ترور رییس‌جمهوری آمریکا در آنکارا وجود نداشته است.

اختلاف بر سر جنگ ایران

به گزارش اکسیوس، نتانیاهو این روزها نه‌تنها در میان دموکرات‌های واشینگتن، بلکه در حلقه نزدیکان ترامپ و بخشی از پایگاه سیاسی جنبش «ماگا» نیز به‌شدت نامحبوب شده است.

شماری از مقام‌های آمریکایی، از جمله جی‌دی ونس، معاون رییس‌جمهوری، نتانیاهو را متهم کرده‌اند که پیش از آغاز یا در جریان جنگ با ایران، پیش‌بینی‌های بیش از حد خوش‌بینانه‌ای ارائه کرده که در عمل تحقق نیافته است.

ونس روز چهارشنبه در پادکست جو روگان، برخی اعضای دولت نتانیاهو را متهم کرد که برای طولانی‌تر کردن جنگ، تلاش کرده‌اند سیاست دولت ترامپ در قبال ایران را تضعیف کنند.

این اظهارات نشان‌دهنده شکاف فزاینده میان واشینگتن و تل‌آویو درباره اهداف و مدت جنگ با حکومت ایران است. به نوشته اکسیوس، مقام‌های نزدیک به ترامپ معتقدند برخی اعضای دولت اسرائیل خواهان ادامه جنگ هستند، در حالی که دولت آمریکا در پی اجرای سیاستی متفاوت در برابر تهران است.

همزمان، روز چهارشنبه ۱۰۳ نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا به کاهش سه میلیارد دلار از کمک‌های ایالات متحده به اسرائیل رای دادند؛ اقدامی که اکسیوس آن را اعتراضی کم‌سابقه به دولت نتانیاهو توصیف کرد.

یک رهبر یهودی نزدیک به حزب دموکرات به اکسیوس گفت این رای‌گیری کمتر درباره اصل کمک‌های آمریکا به اسرائیل و بیشتر راهی برای ابراز مخالفت شمار زیادی از دموکرات‌ها با نتانیاهو و دولت او بود.

اکسیوس در جمع‌بندی گزارش خود نوشت ماجرای دیدار برنامه‌ریزی‌نشده در کاخ سفید فراتر از اختلاف بر سر یک ملاقات بود و نشانه دیگری از متزلزل‌تر شدن موقعیت نتانیاهو در واشینگتن به شمار می‌رود؛ موقعیتی که به‌ویژه در پی اختلاف‌ها درباره جنگ ایران، پیش‌بینی‌های تحقق‌نیافته دولت اسرائیل و تلاش برخی مقام‌های آن برای تاثیرگذاری بر سیاست تهران دولت ترامپ، بیش از گذشته تضعیف شده است.

