دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در یک سخنرانی گفت اسنادی که از حالت محرمانه خارج شدهاند نشان میدهد چین از زمان انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا، آنچه را «بزرگترین نفوذ به دادههای انتخاباتی در تاریخ» خواند، انجام داده است.ترامپ مدعی شد چین بهطور غیرقانونی به اطلاعات ۲۲۰ میلیون پرونده رایدهندگان آمریکایی دست یافته است.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، گزارشها درباره دریافت پیامی از جمهوری اسلامی که در آن استیو ویتکاف و جرد کوشنر به سوءاستفاده از مذاکرات و کسب سود از اطلاعات محرمانه متهم شده بودند را تکذیب کرد و گفت هرگز چنین پیامی دریافت نکرده است.
این واکنش پس از انتشار گزارشی مطرح شد که مدعی بود جمهوری اسلامی در پی مذاکرات سوئیس، ویتکاف و کوشنر را متهم کرده بود از نوسانات بازار ۹ میلیارد دلار سود بردهاند و خواستار اختصاص نیمی از این مبلغ، معادل ۴.۵ میلیارد دلار، به حکومت ایران شده است.
ونس این ادعاها را «کاملا بیاساس» خواند و گفت ویتکاف و کوشنر از اعضای مورد اعتماد تیم دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هستند و ادعای سوءاستفاده آنها از اطلاعات محرمانه «مضحک» است.
گزارش اکسیوس نشان میدهد همزمان با اختلاف واشینگتن و تلآویو بر سر ادامه جنگ ایران، تلاش بیش از دو هفتهای بنیامین نتانیاهو برای دیدار با دونالد ترامپ بینتیجه مانده و نارضایتی رییسجمهوری آمریکا از نخستوزیر اسرائیل افزایش یافته است.
باراک راوید، خبرنگار اکسیوس، در گزارشی از پشت پرده تلاش نتانیاهو برای دیدار با ترامپ نوشت که برخلاف گزارشهای منتشرشده در رسانههای اسرائیلی، هیچ ملاقاتی میان نخستوزیر اسرائیل و رییسجمهوری آمریکا برای روز دوشنبه برنامهریزی یا تایید نشده بود.
به نوشته اکسیوس، انتشار گزارشهایی در رسانههای اسرائیلی مبنی بر اینکه ترامپ قرار است روز دوشنبه در کاخ سفید میزبان نتانیاهو باشد، مقامهای کاخ سفید را شگفتزده کرد؛ زیرا این دیدار هرگز در برنامه رسمی رییسجمهوری آمریکا قرار نگرفته بود.
نتانیاهو از زمان بازگشت ترامپ به کاخ سفید در یک سال و نیم گذشته، شش بار با او در دفتر بیضی دیدار کرده است؛ رقمی بیش از دیدارهای هر رهبر خارجی دیگری با رییسجمهوری آمریکا. دیدارهای قبلی معمولاً ظرف چند ساعت یا چند روز هماهنگ میشد، اما نتانیاهو این بار بیش از دو هفته برای گرفتن وقت ملاقات تلاش کرده بود.
اکسیوس نوشت خودداری ترامپ از شتاب برای نشستن مقابل دوربینها در کنار نتانیاهو، تنها نشانه اختلاف منافع دو طرف نیست، بلکه از سرخوردگی فزاینده کاخ سفید از نخستوزیر اسرائیل، پنج ماه پس از آغاز مشترک جنگ با حکومت ایران، حکایت دارد.
ترامپ اوایل ژوئیه [نیمه اول تیر] به اکسیوس گفته بود نتانیاهو در تماس تلفنی برای تبریک دویستوپنجاهمین سالگرد استقلال آمریکا، خواستار سفر به واشینگتن و دیدار با او شده است. رییسجمهوری آمریکا نیز گفته بود نخستوزیر اسرائیل میتواند پس از بازگشت او از نشست ناتو در آنکارا، که روزهای هفتم و هشتم ژوئیه [۱۶ و ۱۷ تیر] برگزار شد، به کاخ سفید بیاید.
با این حال، پس از بازگشت ترامپ از ترکیه نیز هیچ ملاقاتی در برنامه او ثبت نشد.
پس از انتشار خبر درگذشت لیندزی گراهام، سناتور پیشین جمهوریخواه، دفتر نتانیاهو روز یکشنبه اعلام کرد نخستوزیر اسرائیل قصد دارد برای شرکت در مراسم خاکسپاری او به آمریکا سفر کند. دستیاران نتانیاهو در روزهای بعد به خبرنگاران گفتند او آخر هفته راهی واشینگتن میشود و روز دوشنبه با ترامپ دیدار خواهد کرد.
دفتر نتانیاهو حتی از نیروی هوایی اسرائیل خواست هواپیمای دولتی نخستوزیر را آماده کند و گروهی از مقامهای امنیتی و تشریفاتی را نیز پیشاپیش به واشینگتن فرستاد.
با این حال، دفتر نخستوزیر اسرائیل صبح پنجشنبه ۲۵ تیر اعلام کرد این سفر به دلیل به تعویق افتادن مراسم خاکسپاری گراهام لغو شده است.
دو مقام کاخ سفید به اکسیوس گفتند با وجود تمایل نتانیاهو به ملاقات با ترامپ، چنین دیداری هرگز تایید نشده و در برنامه رییسجمهوری آمریکا قرار نگرفته بود.
یکی از این مقامها گفت: «برداشت ما این بود که بیبی تلاش میکرد با اصرار و مطرح کردن مداوم موضوع، دیداری را که وجود نداشت به واقعیت تبدیل کند.»
مشخص نیست کاخ سفید درخواست نتانیاهو را صریحا رد کرده یا نه، اما به نوشته اکسیوس، روشن است که نخستوزیر اسرائیل پاسخ مثبتی دریافت نکرده بود.
مقامهای کاخ سفید با این حال احتمال دیدار ترامپ و نتانیاهو را در اواخر ماه جاری میلادی، زمانی که نخستوزیر اسرائیل برای شرکت در مراسم یادبود گراهام در کلیسای جامع ملی واشینگتن به آمریکا سفر کند، رد نکردهاند.
برخی مقامهای اسرائیلی نیز گفتهاند لغو سفر نتانیاهو ممکن است به ارزیابی او از احتمال تشدید حملات آمریکا علیه [حکومت] ایران مربوط باشد. بر اساس این ارزیابی، نخستوزیر اسرائیل ترجیح داده است در صورت واکنش تلافیجویانه جمهوری اسلامی علیه اسرائیل، در داخل کشور حضور داشته باشد.
انتقاد نتانیاهو از سیاست ترامپ در قبال ترکیه
کشمکش بر سر دیدار احتمالی نتانیاهو و ترامپ اندکی پس از آن رخ داد که نخستوزیر اسرائیل، درست پیش از سفر رییسجمهوری آمریکا به آنکارا، در مصاحبه با شبکه فاکسنیوز از قصد ترامپ برای فروش جنگندههای اف-۳۵ به ترکیه انتقاد کرد.
یکی از مقامهای کاخ سفید به اکسیوس گفت ترامپ از این مصاحبه «بهشدت عصبانی» شده بود. مقام دوم نیز گفت رییسجمهوری آمریکا معتقد بود «بیبی هیچ حقی نداشت» درباره فروش این جنگندهها اظهارنظر کند.
اطلاعات اسرائیل درباره تهدید جمهوری اسلامی علیه ترامپ
در جریان سفر ترامپ به ترکیه، اسرائیل اطلاعاتی در اختیار آمریکا قرار داد که بر اساس آن، یک مقام ارشد ایرانی به یکی از همکارانش گفته بود تهران باید هنگام حضور رییسجمهوری آمریکا در آنکارا برای کشتن او تلاش کند.
مقامهای آمریکایی و اسرائیلی به اکسیوس گفتند این اطلاعات جدید باعث شد سرویس مخفی آمریکا تدابیر احتیاطی بیشتری اتخاذ کند؛ از جمله اینکه هواپیمای مورد استفاده ترامپ تغییر داده شود و او با مدل قدیمی «ایرفورس وان» پرواز کند.
با این حال، چند مقام آمریکایی گفتند این اطلاعات تنها بر یک منبع استوار بود و منابع مستقل دیگری آن را تایید نکرده بودند.
یکی از این مقامها گفت تهدید مطرحشده «بیشتر جنبه آرزومندانه داشت تا عملیاتی»؛ به این معنا که نشانهای از وجود یک برنامه مشخص و قابل اجرا برای ترور ترامپ در دست نبود.
دو منبع آگاه نیز گفتند سرویسهای امنیتی ترکیه این موضوع را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که هیچ طرح مشخصی برای ترور رییسجمهوری آمریکا در آنکارا وجود نداشته است.
اختلاف بر سر جنگ ایران
به گزارش اکسیوس، نتانیاهو این روزها نهتنها در میان دموکراتهای واشینگتن، بلکه در حلقه نزدیکان ترامپ و بخشی از پایگاه سیاسی جنبش «ماگا» نیز بهشدت نامحبوب شده است.
شماری از مقامهای آمریکایی، از جمله جیدی ونس، معاون رییسجمهوری، نتانیاهو را متهم کردهاند که پیش از آغاز یا در جریان جنگ با ایران، پیشبینیهای بیش از حد خوشبینانهای ارائه کرده که در عمل تحقق نیافته است.
ونس روز چهارشنبه در پادکست جو روگان، برخی اعضای دولت نتانیاهو را متهم کرد که برای طولانیتر کردن جنگ، تلاش کردهاند سیاست دولت ترامپ در قبال ایران را تضعیف کنند.
این اظهارات نشاندهنده شکاف فزاینده میان واشینگتن و تلآویو درباره اهداف و مدت جنگ با حکومت ایران است. به نوشته اکسیوس، مقامهای نزدیک به ترامپ معتقدند برخی اعضای دولت اسرائیل خواهان ادامه جنگ هستند، در حالی که دولت آمریکا در پی اجرای سیاستی متفاوت در برابر تهران است.
همزمان، روز چهارشنبه ۱۰۳ نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا به کاهش سه میلیارد دلار از کمکهای ایالات متحده به اسرائیل رای دادند؛ اقدامی که اکسیوس آن را اعتراضی کمسابقه به دولت نتانیاهو توصیف کرد.
یک رهبر یهودی نزدیک به حزب دموکرات به اکسیوس گفت این رایگیری کمتر درباره اصل کمکهای آمریکا به اسرائیل و بیشتر راهی برای ابراز مخالفت شمار زیادی از دموکراتها با نتانیاهو و دولت او بود.
اکسیوس در جمعبندی گزارش خود نوشت ماجرای دیدار برنامهریزینشده در کاخ سفید فراتر از اختلاف بر سر یک ملاقات بود و نشانه دیگری از متزلزلتر شدن موقعیت نتانیاهو در واشینگتن به شمار میرود؛ موقعیتی که بهویژه در پی اختلافها درباره جنگ ایران، پیشبینیهای تحققنیافته دولت اسرائیل و تلاش برخی مقامهای آن برای تاثیرگذاری بر سیاست تهران دولت ترامپ، بیش از گذشته تضعیف شده است.
اکسیوس به نقل از دو مقام کاخ سفید گزارش داد اگرچه بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، خواهان دیدار با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در هفته آینده بود، اما این دیدار هرگز تایید نشد و در برنامه رییسجمهوری آمریکا قرار نگرفت.
به گزارش اکسیوس، مشخص نیست کاخ سفید صراحتا درخواست نتانیاهو را رد کرده است یا نه، اما روشن است که او پاسخ مثبتی دریافت نکرد.
این گزارش میافزاید مقامهای کاخ سفید احتمال دیدار ترامپ و نتانیاهو را همزمان با مراسم یادبود لیندزی گراهام در واشینگتن رد نکردهاند.
اکسیوس همچنین به نقل از برخی مقامهای اسرائیلی نوشت تصمیم نتانیاهو برای لغو سفر ممکن است به این ارزیابی مربوط باشد که آمریکا در حال آماده شدن برای تشدید حملات خود علیه جمهوری اسلامی است و او ترجیح داده در صورت واکنش ایران به اسرائیل، در کشورش حضور داشته باشد.
خبرگزاری فرانسه در گزارشی از بوئنوس آیرس نوشت که هواداران فوتبال در آرژانتین، که با اضطراب در انتظار فینال جام جهانی ۲۰۲۶ هستند، برای دیدار یکشنبه برابر اسپانیا بیش از هر زمان دیگری به آیینهای خوشیمنی و خرافات روی آوردهاند. حتی پای خاویر میلی، رییسجمهور هم به میان آمده است.
خاویر میلی، رییسجمهوری آرژانتین، روز پنجشنبه در گفتگویی با رادیو «ال اوبسروادور» از عادت ویژه خود پرده برداشت: «به هیچ عنوان رسم همیشگیام را نمیشکنم و مسابقات جام جهانی را از اقامتگاه ریاستجمهوری تماشا میکنم.»
با این حساب او یکی از تماشاگران ویژه مسابقه فینال در استادیوم متلایف نیویورک نخواهد بود.
شاگردان لیونل اسکالونی تنها یک مسابقه با دفاع از عنوان قهرمانی خود فاصله دارند؛ آنها پس از پیروزی ۲ بر ۱ برابر رقیب دیرینه، انگلیس، در نیمهنهایی آتلانتا، راهی فینال شدند.
اما هرچه هیجان بیشتر میشود، هواداران نیز بیش از پیش به دنبال راهی برای آرام کردن اضطراب خود هستند.
در سراسر آرژانتین، آیینهای خوشیمنی بخش جداییناپذیر فرهنگ فوتبال است و بسیاری از هواداران معتقدند همین خرافات به آنها کمک میکند فشار روانی مسابقات را تحمل کنند.
«هیچکس از جایش تکان نمیخورد»
آندرس گونزالس، ساکن محله کارگری لینیرس در بوینوس آیرس، به خبرگزاری فرانسه گفت: «هنگام مسابقه، هیچکس حق ندارد از جایی که آخرین بار روی آن نشسته بود، بلند شود.»
این حسابدار ۴۸ ساله که خود را «معتاد فوتبال» توصیف میکند، معتقد است همه باید این قوانین را رعایت کنند.
او گفت: «اگر کسی برای رفتن به دستشویی بلند شود و همان موقع آرژانتین گل بزند، او را همانجا نگه میداریم و تا پایان بازی اجازه خروج ندارد.»
«کابالا»؛ آیین خوششانسی
گونزالس به آیینی اشاره میکند که در آرژانتین به آن «کابالا» گفته میشود؛ مجموعهای از رفتارها که باور دارند برای تیم خوششانسی میآورد.
این رسم در بخشهای مختلف جامعه دیده میشود.
در خانه استلا وارگاس، فروشنده ۶۵ ساله، قوانین روز مسابقه تغییرناپذیر است؛ همه باید همان لباس همیشگی را بپوشند، روی همان صندلی بنشینند و سگ خانواده هم باید بیرون از خانه بماند.
او گفت: «برای بازی با انگلیس، چون سگمان بولداگ انگلیسی است، پیراهن آرژانتین را تنش کردیم. برای بازی با اسپانیا، چه باران بیاید و چه آفتاب باشد، باز هم بیرون میماند.»
در خانه گراسیلا کامپوس نیز مادرشوهرش باید هنگام مسابقه اتاق را ترک کند: «او به آشپزخانه میرود و شال آبی و سفید میبافد.»
هواداران خود را بخشی از بازی میدانند
برای کسانی که این آیینها را انجام میدهند، این رفتارها شوخی نیست.
دیگو مورسی، جامعهشناس، به خبرگزاری فرانسه گفت: «در فوتبال، آرژانتینیها خود را فقط تماشاگر نمیدانند، بلکه احساس میکنند بخشی از ماجرا هستند.»
او گفت: «این آیینها به آنها احساس مشارکت میدهد؛ انگار با خوشیمن کردن شرایط یا دور کردن بدشانسی، در نتیجه مسابقه نقش دارند.»
مورسی با تاکید بر اینکه چنین باورهایی در فوتبال بسیار رایج است، گفت: «کارلوس بیلاردو، سرمربی قهرمان جام جهانی ۱۹۸۶، یکی از مشهورترین نمونههاست. بیلاردو با وجود ذهن علمی، بهشدت خرافاتی بود.»
مورسی خاطرهای از او نقل کرد: «در نخستین مسابقه آرژانتین، تلفن رختکن زنگ خورد. یکی از بازیکنان گوشی را برداشت، اما کسی پشت خط نبود.»
او ادامه داد: «از آنجا که آرژانتین آن بازی را برد، بیلاردو قبل از هر مسابقه از کسی میخواست با همان تلفن تماس بگیرد، همان بازیکن پاسخ بدهد و باز هم کسی چیزی نگوید.»
«همیشه جواب میدهد»
در بسیاری از محلههای بوینوس آیرس که با پرچمهای آبی و سفید آراسته شدهاند، هیجان و اضطراب در هم آمیخته است.
لیدیا اوترو، بازنشسته ۷۴ ساله، گفت: «همه آیینهای من همیشه جواب میدهد.»
او که از هواداران دوآتشه تیم ملی آرژانتین و باشگاه بوکا جونیورز است، برای خبرنگار خبرگزاری فرانسه توضیح داد هنگام مالکیت توپ حریف چه حرکات و شعارهایی را مقابل تلویزیون انجام میدهد.
او گفت: «در نیمه اول بازی با انگلیس، سگم رو به تلویزیون نشسته بود و آرژانتین گل نزد.»
سپس با خنده افزود: «میدانید چه کار کردم؟ در نیمه دوم سگ را برگرداندم و همان موقع نتیجه بازی هم برگشت.»
مارادونا و فریزر معروف
دیهگو مارادونا، اسطوره فوتبال آرژانتین که سال ۲۰۲۰ درگذشت، همچنان جایگاه ویژهای در میان مردم این کشور دارد.
خانه سابق او در محله وییا دِووتو در بوینوس آیرس اکنون به زیارتگاهی برای هواداران تبدیل شده است.
در کنار این باورها، سنت قدیمی دیگری هم همچنان زنده است؛ «فریز کردن» حریف.
رودریگو سرنا، هوادار ۱۱ ساله لیونل مسی، گفت: «عکس بازیکن حریف را برمیدارم و داخل فریزر میگذارم. این کار را پدربزرگم به من یاد داده است.»
وزارت خارجه فرانسه اعلام کرد تنها راه کاهش تنش، بازگشت به آتشبس و از سرگیری مذاکرات میان حکومت ایران و آمریکا است. پاریس تاکید کرد جمهوری اسلامی با حملات خود توافق آتشبس را نقض و زمینه تشدید درگیریها را فراهم کرد.
فرانسه همچنین خواستار بازگشایی تنگه هرمز شد و اعلام کرد همراه با عمان و شرکای اروپایی برای تضمین امنیت کشتیرانی و پاکسازی مینها در این آبراه فعالیت میکند.
وزارت خارجه فرانسه افزود هرگونه توافق احتمالی میان حکومت ایران و آمریکا باید منافع امنیتی اروپا را نیز در نظر بگیرد و بار دیگر حمله به زیرساختهای غیرنظامی را مغایر حقوق بینالملل دانست.