شکایت بریتانیا به فیفا؛ درخواست لندن برای تحقیق درباره اقدام «سیاسی» بازیکنان آرژانتین
پس از پیروزی ۲ بر ۱ تیم ملی آرژانتین مقابل انگلیس در مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تنشهای سیاسی دیرینه میان دو کشور بار دیگر به زمین فوتبال کشیده شد.
پس از پیروزی ۲ بر ۱ تیم ملی آرژانتین مقابل انگلیس در مرحله نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶، تنشهای سیاسی دیرینه میان دو کشور بار دیگر به زمین فوتبال کشیده شد.
دولت بریتانیا رسما از فدراسیون جهانی فوتبال، فیفا، درخواست کرده است درباره اقدام «سیاسی» بازیکنان آرژانتین در به دست گرفتن پرچمی با ادعای مالکیت جزایر فالکلند (مالویناس) تحقیق کند.
در پایان این مسابقه، چندین بازیکن تیم ملی آرژانتین پرچمی را در دست گرفتند که روی آن نوشته شده بود: «جزایر مالویناس متعلق به آرژانتین است.»
این اقدام با قوانین فیفا، که هرگونه نمایش مواضع سیاسی را در طول تورنمنتها ممنوع میکند، در تضاد است.
سخنگوی دفتر نخستوزیری بریتانیا در واکنشی صریح اعلام کرد: «شاید جام جهانی مال ما نباشد، اما جزایر فالکلند قطعا متعلق به ماست.» همزمان، پیتر کایل، وزیر تجارت بریتانیا، این اقدام را «نقض آشکار» مقررات خواند و خواستار انجام تحقیقات دقیق شد.
در بحبوحه این تنشها، خاویر میلی، رییسجمهور آرژانتین، تلاش کرد از شدت بحران بکاهد. او گفت: «نباید مسائل را مخلوط کنیم. مالویناس با دیپلماسی هوشمندانه احیا میشود، نه با ژستهای وطنپرستانه ارزانقیمت.»
با این حال، او این پیروزی را «گامی باشکوه» توصیف کرد. این تقابل یادآور جام جهانی ۱۹۸۶ و گل معروف «دست خدا»ی دیهگو مارادونا بود؛ گلی که او آن را انتقامی نمادین برای جنگ سال ۱۹۸۲ توصیف کرده بود.
از سوی دیگر، روابط دیپلماتیک دو کشور در روزهای اخیر به دلیل تردد ناو بریتانیایی اچاماس مدوی (HMS Medway) در اقیانوس اطلس جنوبی تیره شده بود؛ حرکتی که با اعتراض رسمی بوئنوسآیرس مواجه شد، اما لندن آن را یک ماموریت علمی عادی به مقصد شیلی دانست.