وزارت کشور استرالیا روز جمعه ۲۶ تیر، در پاسخ به پرسش‌های ایران اینترنشنال درباره تاخیر طولانی در صدور ویزاهای مهارتی برای متقاضیان ایرانی، اعلام کرد همه متقاضیان ویزا، صرف‌نظر از تابعیت، باید پیش از صدور ویزا تمامی شرایط تعیین‌شده در قوانین مهاجرتی استرالیا را احراز کنند.

این وزارتخانه در پاسخ خود تاکید کرد که مدت زمان رسیدگی به درخواست‌ها به عواملی از جمله پیچیدگی هر پرونده، کامل بودن مدارک، حجم درخواست‌ها، اولویت‌های تعیین‌شده در دستورالعمل‌های وزیر و ظرفیت برنامه مهاجرتی استرالیا بستگی دارد.

وزارت کشور استرالیا همچنین اعلام کرد که راستی‌آزمایی سوابق تحصیلی و شغلی متقاضیان و دریافت تاییدیه از نهادهای بیرونی در زمینه سلامت، سوابق کیفری و ملاحظات امنیتی می‌تواند روند بررسی پرونده‌ها را طولانی‌تر کند. با این حال، این وزارتخانه به‌طور مستقیم پاسخ نداد که آیا این بررسی‌ها برای شهروندان ایرانی گسترده‌تر یا متفاوت از سایر ملیت‌ها انجام می‌شود یا خیر.

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این وزارتخانه همچنین به پرسش ایران اینترنشنال درباره علت تاخیر در رسیدگی به پرونده متقاضیان ایرانی که هنگام ثبت درخواست در داخل خاک استرالیا حضور داشته‌اند، پاسخ مشخصی ارائه نکرد.

پاسخ وزارت کشور استرالیا پس از آن ارائه شد که ایران اینترنشنال به تصاویر تجمع‌های اعتراضی متقاضیان ایرانی مقابل سفارت استرالیا در تهران، نامه‌ها، مکاتبات رسمی با وزارت کشور استرالیا، اسناد مربوط به پرونده‌ها و پیام‌های شماری از متقاضیان داخل و خارج از استرالیا دسترسی پیدا کرد و درباره علت تاخیر در رسیدگی به ویزاهای مهارتی زیرگروه‌های ۱۸۹، ۱۹۰ و ۴۹۱ از این وزارتخانه توضیح خواست.

اسناد و مکاتباتی که در اختیار ایران اینترنشنال قرار گرفته نشان می‌دهد شماری از پرونده‌ها، با وجود تکمیل تمام مراحل اصلی از جمله ارزیابی مهارت، انجام معاینات پزشکی و ارائه اطلاعات بیومتریک، بیش از دو سال و در برخی موارد بیش از ۳۰ ماه بدون تعیین تکلیف باقی مانده‌اند.

در ماه‌های اخیر نیز گروهی از متقاضیان ایرانی دو تجمع اعتراضی مقابل سفارت استرالیا در تهران برگزار کرده‌اند و خواستار شفاف‌سازی درباره علت این تاخیرها و تعیین وضعیت پرونده‌های خود شده‌اند. ایران اینترنشنال به تصاویر این تجمع‌ها و همچنین نامه‌ها و مکاتبات متقاضیان با نهادهای استرالیایی دسترسی پیدا کرده است.

وزارت کشور استرالیا در بخش دیگری از پاسخ خود به سیاست محدودیت ورود دارندگان گذرنامه ایرانی نیز اشاره کرد و گفت «دستور کنترل ورود» که مانع ورود دارندگان ویزای توریستی زیرگروه ۶۰۰ با گذرنامه ایرانی از خارج از استرالیا می‌شود، شش ماه اعتبار دارد.

این محدودیت از ۲۶ مارس ۲۰۲۶ اجرایی شده و حتی افرادی را که پیش از آن موفق به دریافت این ویزا شده بودند نیز دربر گرفته است.

دولت استرالیا هنگام اجرای این سیاست اعلام کرده بود که این تصمیم ممکن است حدود ۶۱ هزار دارنده ویزای موقت در خاورمیانه را تحت تاثیر قرار دهد. بر اساس اعلام وزارت کشور، ادامه اجرای این محدودیت پس از پایان دوره شش‌ماهه، مستلزم اتخاذ تصمیم قانونی جدید و احراز منافع ملی خواهد بود.

