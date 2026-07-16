در پی انتشار خبرهای غیر رسمی که شهروندان، ساعتی پیش در فضای مجازی منتشر کرده بودند، استانداری هرمزگان نیز تایید کرد که پلهای کهورستان و گریوه در شهرستان خمیر هدف قرار گرفتهاند. به گفته این نهاد، در این حملات دو نفر کشته و چهار نفر زخمی شدهاند.
همزمان، «باشگاه خبرنگاران» گزارش داد «ایستگاه انشعاب راهآهن» بندرعباس نیز هدف حمله آمریکا قرار گرفته و دو نفر در این حمله زخمی شدهاند.
استانداری هرمزگان همچنین اعلام کرد محور بندرعباس–خمیر–لار و جاده کشار–کهورستان تا اطلاع ثانوی مسدود شده و از شهروندان خواست از تردد در این مسیرها خودداری کنند.
هری کین، کاپیتان تیم ملی انگلیس یک شب پس از باخت به آرژانتین و نرسیدن به فینال جام جهانی ۲۰۲۶ در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «هیچ کلمهای نمیتواند عمق این حس خلأ و ناامیدی را توصیف کند. خیلی نزدیک بودیم؛ واقعا فقط یک قدم تا رسیدن به فینالی دیگر فاصله داشتیم، اما کافی نبود.»
او نوشت: «در هفت هفته گذشته، همه توانمان را گذاشتیم و پذیرفتن این که دست خالی ماندهایم، بسیار سخت است.»
کین نوشت: «میدانم که انتظارات بالا است و به حق هم همینطور است. ما ۸ سال است که پشت درِ [موفقیت] کوبیدهایم اما باز هم قطعه آخر پازل را کم داریم! این همان جایی است که باید مدتی کنار بکشیم، این اتفاق را هضم کنیم و راهی برای بهتر شدن پیدا کنیم.»
او با اشاره به پیروزهای انگلیس در جام جهانی ۲۰۲۶ نوشت: «من خیلی به بچهها و چیزی که در طول این تورنمنت نشان دادیم افتخار میکنم؛ بازیهای سخت و شرایط دشواری که پشت سر گذاشتیم و بر آنها غلبه کردیم. خاطراتی که برای ما بازیکنان و مطمئنم برای شما هواداران تا مدتهای بسیار بسیار طولانی باقی خواهد ماند!»
کاپیتان تیم ملی انگلیس نوشت: «تلاش برای رسیدن به افتخار همیشه به این معنی نیست که به آن میرسید. باید برایش بجنگید، زمین بخورید، دوباره بلند شوید و حرکت کنید؛ و این دقیقاً همان کاری است که ما خواهیم کرد. راه دیگری وجود ندارد جز اینکه به باور داشتن ادامه دهیم و به جلو پیش برویم.»
او نوشت: «ممنون از تکتک هوادارانی که سفر کردند و حمایتشان را در ورزشگاهها نشان دادند. از تمام کسانی که در خانه به ما ایمان داشتند هم ممنونم. ممنون از بچهها و کادر فنی برای تمام تلاششان. مثل همیشه، چه در پیروزی و چه در شکست، درس میگیریم و دوباره بازمیگردیم.»
ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در یک گفتوگوی تلویزیونی کشورهای منطقه را تهدید کرد که در صورت آسیب دیدن زیرساختهای ایران در جریان حملات آمریکا، همه زیرساختهای آنها هدف قرار خواهد گرفت.
او رویکرد جمهوری اسلامی در وضعیت کنونی را «هجوم قدرتمند به دشمن» توصیف کرد و گفت: «ما بر خروج آمریکا از منطقه تاکید داریم و تا ابد از تنگه هرمز کوتاه نمیآییم. مشکل ما این است که آمریکا از آن سوی زمین آمده است، در حالی که اگر آنها اینجا نباشند کسی در منطقه با دیگران بد صحبت نمیکند.»
او نتیجه جنگ ۴۰ روزه را برای جمهوری اسلامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: «میتوانیم سالها با دشمن بجنگیم. قدرت ما در جنگ رمضان نسبت به جنگ ۱۲روزه چند برابر شد. همچنان هم در حال افزودن بر قدرت خود هستیم.»
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که این کشور برای احتمال تشدید درگیری میان واشینگتن و تهران در هفته آینده آماده میشود. این موضوع پس از اظهارات اخیر دونالد ترامپ و تحولات دیپلماتیک جاری مطرح شده است.
بر اساس این گزارش که شامگاه پنجشنبه ۲۵ تیر منتشر شد، اسرائیل معتقد است آمریکا ممکن است حملات خود را به زیرساختهای غیرنظامی ایران گسترش دهد.
در روزهای گذشته دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، در چند نوبت به احتمال گسترش حملات به زیرساختها و پلها در ایران اشاره کرد و گفت این اتفاق در صورتی میافتد که جمهوری اسلامی به میز مذاکره باز نگردد.
فرماندهی مرکزی ایالات متحده، سنتکام، اعلام کرد نیروهای آمریکایی ساعت دو بعدازظهر پنجشنبه به وقت شرق آمریکا، ۲۱:۳۰ به وقت ایران، موج تازهای از حملات را آغاز کردند.
به گفته ارتش آمریکا، این حملات برای پنجمین شب پیاپی و با هدف تضعیف بیشتر تواناییهای نظامی جمهوری اسلامی انجام میشود.