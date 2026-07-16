خبرگزاری ایلنا شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیر به نقل از زارعی گزارش داد بحران انرژی خسارت‌ها را به‌صورت نامتوازن میان واحدهای تولیدی توزیع کرده و صنایع دارای فرایند «تولید پیوسته» به‌دلیل ماهیت فعالیت خود، بیشترین آسیب را از قطعی برق متحمل شده‌اند.

زارعی بر ضرورت مدیریت ویژه تامین انرژی این واحدها تاکید کرد و گفت وزارت صنعت این موضوع را به‌طور جدی پیگیری می‌کند، زیرا تداوم تولید در کنترل بازار و جلوگیری از کمبود کالا نقش مهمی دارد.

به گفته او، واحدهای مستقر در شهرک‌های صنعتی در حال حاضر به‌طور متوسط هفته‌ای دو روز با قطعی برق مواجه هستند و این وضعیت خسارت قابل‌توجهی به تولید وارد کرده است.

۲۴ تیر، روزنامه اطلاعات گزارش داد خاموشی برق صنایع می‌تواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور، از جمله افزایش آمار بیکاری ، به دنبال داشته باشد.

این روزنامه قطع برق صنایع را اقدامی «ضد تولید ملی» خواند و نوشت محدودیت‌های برق باید «به‌طور عادلانه» میان بخش‌های خانگی، تجاری، خدماتی و صنعتی توزیع شود و بخش تولید و صنعت نباید به تنهایی بار بحران انرژی کشور را به دوش بکشد.

محمدمسعود سمیعی‌نژاد، معاون وزیر صنعت و رییس هیات عامل ایمیدرو، نیز ۲۴ تیر گفت برق صنایع در ایران ۱۵ برابر گران‌تر از برق خانگی است و اجبار واحدهای صنعتی به ساخت نیروگاه، تولید، اشتغال و رقابت‌پذیری را تهدید می‌کند.

ریشه‌های بحران برق

محمود حکیمی، عضو کمیسیون بازار برق و بورس انرژی سندیکای صنعت برق ایران، ۲۴ تیر در گفت‌وگو با وب‌سایت اکوایران اعلام کرد اقتصاد دستوری، قیمت‌گذاری غیرواقعی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری از عوامل اصلی بحران برق به شمار می‌روند.

او گفت بر اساس برنامه‌های توسعه، قرار بود سالانه حدود پنج هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شود، اما این هدف در سال‌های گذشته محقق نشده است.

حکیمی همچنین از نحوه تخصیص سوخت انتقاد کرد و افزود برخی نیروگاه‌های قدیمی با بازدهی حدود ۳۰ درصد همچنان از گاز یارانه‌ای استفاده می‌کنند؛ در حالی که نوسازی این نیروگاه‌ها و تکمیل واحدهای سیکل ترکیبی می‌توانست کمبود برق را کاهش دهد.

او در ادامه، استخراج غیرمجاز رمزارز با برق یارانه‌ای را از دیگر عوامل تشدید بحران دانست و گفت سود بالای این فعالیت باعث شده برخی افراد خطر شناسایی و برخورد قانونی را بپذیرند.

حکیمی هشدار داد خاموشی راه‌حل بحران نیست و تنها کمبود برق را میان مشترکان توزیع می‌کند.

بر پایه پیام‌های رسیده از مخاطبان ایران‌اینترنشنال، قطعی برق در برخی شهرها بلافاصله پس از پایان مراسم دفن جنازه علی خامنه‌ای آغاز شد.

قطعی‌های مکرر و بی‌برنامه برق و آب در روزهای اخیر هم‌زمان با اوج گرمای تابستان، زندگی و کسب‌وکار مردم را در بسیاری از مناطق ایران مختل کرده و امکان برنامه‌ریزی را از آنان گرفته است.

ادامه خاموشی‌ها می‌تواند تولید و سرمایه‌گذاری را کاهش دهد، هزینه کالاها و بیکاری را افزایش دهد و فشار مضاعفی بر اقتصاد ایران وارد کند.