فیفا اعلام کرد پیش از تصمیمگیری درباره هرگونه اقدام انضباطی علیه آرژانتین، گزارشها مربوط به دیدار نیمهنهایی جام جهانی برابر انگلیس را بررسی میکند. این موضوع پس از آن مطرح شد که بازیکنان آرژانتین پس از صعود به فینال، بنری با شعار «مالویناس متعلق به آرژانتین است» در دست گرفتند.
جزایر فالکلند، قلمرو فرادریایی بریتانیا در جنوب اقیانوس اطلس، همچنان موضوع اختلاف حاکمیتی میان بریتانیا و آرژانتین است.
به گزارش بیبیسی اسپرت، سخنگوی فیفا در بیانیهای گفت: «مطابق روال معمول، کمیته مستقل انضباطی فیفا در حال بررسی گزارشهای مسابقه و ارزیابی شرایط مرتبط است تا بر اساس آییننامه انضباطی فیفا درباره اقدامات احتمالی بعدی تصمیمگیری کند.»
شب گذشته و پس از مسابقه نیمهنهایی جام جهانی ۲۰۲۶ در آتلانتا، تعدادی از بازیکنان تیم ملی آرژانتین، از جمله جیووانی لو سلسو همراه با نیکولاس اوتامندی این بنر را در دست داشتند و سپس آن را روی چمن ورزشگاه مرسدس بنز پهن کرد. این بنر در جریان بازی در دست گروهی از تماشاگران دیده شد.
شعار «جزایر مالویناس متعلق به آرژانتین است» به جنگ ۷۴ روزه فالکلند در ۴۴ سال پیش (۱۹۸۲) میان بریتانیا و آرژانتین اشاره دارد؛ نبردی سرزمینی که در آن بیش از ۹۰۰ نفر جان باختند.
فدراسیون فوتبال آرژانتین پیشتر نیز در سال ۲۰۱۴ به دلیل نمایش بنری با همین پیام پیش از دیدار دوستانه مقابل اسلوونی، ۲۰ هزار پوند از سوی فیفا جریمه شده بود. فیفا آن زمان اعلام کرد این اقدام، قوانین مربوط به فعالیتهای سیاسی و رفتار تیمی را نقض کرده است.
واکنش بریتانیا و آرژانتین
دفتر نخستوزیری بریتانیا از درخواستها برای تحقیق فیفا حمایت کرد. سخنگوی رسمی نخستوزیر روز پنجشنبه گفت: «شاید جام جهانی متعلق به ما نباشد، اما جزایر فالکلند قطعا متعلق به ما هستند. تعهد ما به فالکلند هرگز تغییر نخواهد کرد.»
در مقابل، خاویر میلی، رییسجمهوری آرژانتین، اقدام بازیکنان را «قابل درک» و «موجه» توصیف کرد، اما تاکید کرد مسائل داخل زمین فوتبال نباید بخشی از دیپلماسی باشد.
او به رادیو ال اوبسروادور گفت: «مالویناس متعلق به آرژانتین است و ما آن را از راه دیپلماتیک و با هوشمندی بازپس خواهیم گرفت.»
آرژانتین در سال ۱۹۸۲، در دوران حکومت نظامی ژنرال لئوپولدو گالتیری، به جزایر فالکلند حمله کرد. این جنگ ۷۴ روز به طول انجامید و با تسلیم آرژانتین پایان یافت. در این درگیری، ۶۴۹ نظامی آرژانتینی، ۲۵۵ نظامی بریتانیایی و سه نفر از ساکنان جزایر کشته شدند.
در همهپرسی سال ۲۰۱۳ نیز ساکنان جزایر فالکلند با اکثریتی قاطع به ادامه حاکمیت بریتانیا رای دادند؛ از مجموع یکهزار و ۵۱۷ رای، یکهزار و ۵۱۳ نفر با باقی ماندن این جزایر بهعنوان قلمرو فرادریایی بریتانیا موافقت کردند.
چه مجازاتی ممکن است در انتظار آرژانتین باشد؟
فیفا معمولا تخلفات بازیکنان یا هواداران را چند هفته پس از پایان تورنمنت بررسی و درباره آنها تصمیمگیری میکند، اما به دلیل حساسیت سیاسی این موضوع و برگزاری مسابقه میان دو کشور، احتمال بررسی جدیتر وجود دارد.
با این حال، هیچ احتمالی برای محروم شدن آرژانتین از حضور در فینال وجود ندارد.
اد دیوی، رهبر حزب لیبرال دموکرات بریتانیا، خواستار محرومیت بازیکنانی شد که بنر را در دست داشتند تا دیدار فینال مقابل اسپانیا را از دست بدهند.
او به محرومیت یک جلسهای آلوارو موراتا و رودری پس از سر دادن شعار «جبلالطارق متعلق به اسپانیاست» در جشن قهرمانی یورو ۲۰۲۴ اشاره کرد.
همچنین سابقه مشابهی در سال ۲۰۱۲ وجود دارد؛ زمانی که پارک جونگ وو، هافبک کره جنوبی، پس از نمایش پلاکاردی با مضمون «دوکدو متعلق به ماست» از سوی فیفا دو جلسه محروم شد.
واکنشها به بنر
به گزارش بیبیسی، دولت جزایر فالکلند اعلام کرد از این اقدام «ناامید» شده و ابراز امیدواری کرد فیفا مطابق مقررات خود با چنین رفتارهایی برخورد کند.
در بیانیه دولت فالکلند آمده است: «مایل نیستیم سیاست وارد ورزش شود.»
خاویر میلی نیز در گفتوگو با شبکه آرژانتینی TN گفت طبیعی است که بازیکنان بخواهند نظر خود را بیان کنند، اما تاکید کرد نباید از این اقدام «برداشتهای نادرست» شود و افزود: «این فقط یک مسابقه فوتبال است.»
پیتر کایل، وزیر تجارت و بازرگانی بریتانیا، نیز گفت سیاست باید از جام جهانی دور نگه داشته شود و از فیفا خواست این موضوع را بهطور کامل بررسی کند.
او افزود: «به تیم انگلیس، حرفهایگری و وقاری که از خود نشان داد افتخار میکنم. این رفتار کاملا در تضاد با آن چیزی بود که از تیم آرژانتین دیدیم.»
کمی بادنوک، رهبر حزب محافظهکار بریتانیا، نیز گفت فیفا «قطعا باید این موضوع را بررسی کند.»
جیدی ونس گفت دیپلماسی با ایران ادامه دارد، اما کارزاری با حمایت مالی خارجی برای شکست مذاکرات با تهران شکل گرفته است. او تاکید کرد هدف واشینگتن، توافق با ایران برای جلوگیری از دستیابی به سلاح هستهای و تضمین جریان آزاد نفت و گاز است.
آرش آرامش، حقوقدان و کارشناس امنیت ملی، میگوید بخش مهمی از این مواضع را باید در چارچوب رقابتهای انتخاباتی آینده ونس تحلیل کرد. به گفته او، ونس به جریان راست افراطی نزدیک است؛ جریانی که اولویت را به مسائل داخلی آمریکا میدهد و با پرداخت هزینههای سنگین در بحرانهای خارجی مخالف است.
شماری از شهروندان پنجشنبه ۲۵ تیر از شنیده شدن صدای جنگنده در آسمان شهر قدس، اراک، فریدونکنار و بروجرد خبر دادند.
بر اساس پیامهای رسیده به ایراناینترنشنال، صدای جنگنده حدود ساعت ۲۱:۱۰ در شهر قدس شنیده شد. یک شهروند در اراک نیز گفت صدای ضعیف جنگندههایی را شنیده که احتمالا بهسوی تهران یا کرج در حرکت بودند.
شهروندان اهواز گزارش دادند حدود ساعت ۲۲:۳۰ صدای چند انفجار شدید، از جمله از سمت سهراهی تپه، در این شهر شنیده شد.
ایراناینترنشنال نمیتواند این گزارشهای شهروندی را بهطور مستقل تایید کند.
ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در یک گفتوگوی تلویزیونی کشورهای منطقه را تهدید کرد که در صورت آسیب دیدن زیرساختهای ایران در جریان حملات آمریکا، همه زیرساختهای آنها هدف قرار خواهد گرفت.
او رویکرد جمهوری اسلامی در وضعیت کنونی را «هجوم قدرتمند به دشمن» توصیف کرد و گفت: «ما بر خروج آمریکا از منطقه تاکید داریم و تا ابد از تنگه هرمز کوتاه نمیآییم. مشکل ما این است که آمریکا از آن سوی زمین آمده است، در حالی که اگر آنها اینجا نباشند کسی در منطقه با دیگران بد صحبت نمیکند.»
او نتیجه جنگ ۴۰ روزه را برای جمهوری اسلامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: «میتوانیم سالها با دشمن بجنگیم. قدرت ما در جنگ رمضان نسبت به جنگ ۱۲روزه چند برابر شد. همچنان هم در حال افزودن بر قدرت خود هستیم.»
کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، روز پنجشنبه در نشست خبری خود تایید کرد که دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، روز یکشنبه در دیدار نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ حضور خواهد داشت. جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، ماه گذشته گفته بود که ترامپ برای اهدای جام در ورزشگاه حاضر خواهد بود.
با این حال، از آنجا که ترامپ در هیچیک از مسابقات پیشین این تورنمنت که به میزبانی مشترک آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار شده، حضور نیافته بود، گمانهزنیهایی درباره برنامه او وجود داشت.
به گفته لیویت، ترامپ روز جمعه برای شرکت در مراسمی که فیفا در برج ترامپ در منهتن برگزار میکند، به نیویورک سفر خواهد کرد و سپس روز یکشنبه در دیدار نهایی میان آرژانتین و اسپانیا در ورزشگاه متلایف در نیوجرسی حضور خواهد داشت.
او بهطور مشخص نگفت که ترامپ جام را به تیم قهرمان اهدا خواهد کرد یا نه، اما انتظار میرود این اتفاق رخ دهد. اینفانتینو ماه گذشته گفته بود: «همراه با ترامپ از فینال لذت خواهیم برد و البته جام را با هم به قهرمان اهدا خواهیم کرد.»
حضور ترامپ در مراسم اهدای کاپ قهرمانی با رویه دورههای گذشته همخوانی دارد. در فینال جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، همراه با اینفانتینو جام قهرمانی را به لیونل مسی، کاپیتان آرژانتین، اهدا کرد و پیش از بالا بردن جام، عبای سنتی قطری را بر تن او پوشاند.
در جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه نیز ولادیمیر پوتین مدالهای قهرمانان فرانسه را اهدا کرد. روسای کشورهای میزبان در فینالهای ۲۰۱۴، ۲۰۱۰ و دورههای پیش از آن نیز حضور داشتند.
ترامپ تابستان گذشته نیز در فینال جام جهانی باشگاهها که در ورزشگاه متلایف برگزار شد، حضور یافت و در مراسم پس از مسابقه شرکت کرد. او پس از اهدای جام، برخلاف انتظار، روی سکو باقی ماند و هنگام بالا بردن جام در کنار ریس جیمز، کاپیتان چلسی، ایستاد.
ریس جیمز پس از آن مسابقه گفت: «به ما گفته بودند او جام را اهدا میکند و بعد از سکو پایین میرود. فکر میکردم همین کار را انجام دهد، اما به نظر میرسید میخواست روی سکو بماند.»
روابط نزدیک ترامپ و اینفانتینو به دوره نخست ریاستجمهوری ترامپ بازمیگردد و اینفانتینو در طول سال ۲۰۲۵ نیز این روابط را همزمان با آمادهسازی جام جهانی حفظ کرد.
زمانی که آنها مشترکا اعلام کردند مراسم قرعهکشی جام جهانی در ماه دسامبر در مرکز کندی واشینگتن برگزار میشود و همچنین زمانی که اینفانتینو جایزه «صلح فیفا» را برای اهدا به ترامپ ایجاد کرد، این تصور شکل گرفت که ترامپ در طول جام جهانی نقشی پررنگ خواهد داشت. او نیز دستکم یک بار گفته بود قصد دارد در چند مسابقه حضور پیدا کند.
با این حال، ترامپ تا پیش از فینال در هیچ مسابقهای حاضر نشد. اعضای کابینه او دیدارهای تیم ملی آمریکا در کالیفرنیا و سیاتل را از نزدیک تماشا کردند، اما نه ترامپ و نه جیدی ونس، معاون رییسجمهوری آمریکا، در هیچیک از ۱۰۲ مسابقه نخست این رقابتها که ۷۶ مسابقه آن در ۱۱ ورزشگاه آمریکا برگزار شد، حضور نداشتند.
برجستهترین نقش ترامپ در این جام تاکنون، تماس او با اینفانتینو در اوایل ماه جاری و درخواست برای بازنگری در محرومیت ناشی از کارت قرمز فولارین بالوگون، مهاجم تیم ملی آمریکا، بود.
چند روز بعد، تصمیم فیفا برای لغو عملی این محرومیت به جنجالیترین موضوع جام تبدیل شد. تیم ملی آمریکا نیز روز بعد با شکست برابر بلژیک از رقابتها حذف شد.
با این حال، دولت ترامپ پشت صحنه برای برگزاری جام جهانی همکاری کرده و به گفته مقامهای کاخ سفید، این رقابتها تا حد زیادی با امنیت، درآمدزایی و نظم بیشتر از حد انتظار برگزار شده است.
لیویت گفت: «حضور رییسجمهوری، پایانبخش جام جهانی خواهد بود که از نظر میزان بیننده، امنیت و موفقیت، بهترین جام جهانی تاریخ آمریکا بوده است.» او اشاره کرد که تنها دوره پیشین جام جهانی مردان در خاک آمریکا در سال ۱۹۹۴ برگزار شده بود.
سخنگوی کاخ سفید گفت: «این پایان شایستهای برای تورنمنتی است که توانایی آمریکا را در میزبانی از جهان در بزرگترین صحنه ممکن به نمایش گذاشت.»