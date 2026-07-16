به گزارش خبرگزاری رویترز، اداره کل کشتیرانی هند شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیر با صدور دستوری اعلام کرد: «تا اطلاع ثانوی، هیچ دریانورد هندی نباید به کشتی‌هایی اعزام شود که مسیر سفر آن‌ها شامل عبور از تنگه هرمز است.»

این نهاد با اشاره به حملات اخیر به کشتی‌ها هشدار داد خطرات پیش‌روی دریانوردان و شناورهای تجاری فعال در منطقه «به‌طور چشمگیری» افزایش یافته است.

در این دستور آمده است: «با توجه به تشدید وضعیت امنیتی در منطقه خلیج فارس، اداره کل کشتیرانی لازم می‌داند برای حفاظت از منافع دریانوردان هندی که در کشتی‌های فعال در این منطقه خدمت می‌کنند، تدابیر احتیاطی بیشتری اتخاذ شود.»

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که در جریان حملات سه روز گذشته به کشتی‌ها در منطقه، دو دریانورد هندی جان خود را از دست دادند.

بر اساس آمار دولت هند، این کشور با بیش از ۳۰۰ هزار دریانورد شاغل در ناوگان‌های کشتیرانی، سومین تامین‌کننده بزرگ نیروی کار دریانوردی تجاری در جهان به شمار می‌رود.

در روزهای اخیر، درگیری‌ها در منطقه به‌دنبال حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بالا گرفته است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۷ تیر حملات حکومت ایران را ناقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد خواند و از پایان آتش‌بس با جمهوری اسلامی خبر داد.

در سوی دیگر، محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی، شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیر «کنترل راهبردی» حکومت ایران بر تنگه هرمز را «خواسته عمومی و ملی» خواند و تهدید کرد تا زمانی که واشینگتن سازوکار تهران برای اداره تنگه هرمز را نپذیرد، این آبراه راهبردی بسته خواهد ماند.

احضار معاون سفیر جمهوری اسلامی در دهلی‌نو

اداره کل کشتیرانی هند در ادامه از کاپیتان‌های کشتی‌ها خواست نسبت به وضعیت امنیتی در خلیج فارس، تنگه هرمز و آب‌های مجاور هوشیاری کامل داشته باشند و هشدارهای ناوبری را به‌طور مستمر رصد کنند.

به گزارش رویترز، دولت هند همچنین در واکنش به کشته شدن یکی از دریانوردان هندی در ۲۳ تیر، معاون سفیر جمهوری اسلامی در دهلی‌نو را احضار و مراتب اعتراض شدید دهلی‌نو را به تهران ابلاغ کرد.

تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کرد.

۲۲ تیر، روزنامه فایننشال‌تایمز به نقل از یک منبع آگاه خبر داد دولت دبی در حال برنامه‌ریزی برای ساخت یک بندر جدید و یک پایانه کانتینری در سواحل شرقی امارات متحده عربی است تا از وابستگی دبی به بندر راهبردی جبل‌علی در تنگه هرمز بکاهد و مسیری جایگزین فراهم کند.

هم‌زمان با ادامه حملات نظامی به مواضع جمهوری اسلامی، آمریکا از شامگاه ۲۳ تیر بار دیگر محاصره دریایی بنادر ایران را از سر گرفته؛ اقدامی که به افزایش محدودیت‌های کشتیرانی در آب‌های منطقه دامن زده است.