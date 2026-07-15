بهای نفت در معاملات روز چهارشنبه به افزایش خود ادامه داد؛ بهطوری که نفت برنت با ۱.۷۲ درصد رشد به ۸۴.۷۳ دلار و نفت وست تگزاس اینترمدیت با ۰.۵ درصد افزایش به ۷۹.۷۴ دلار در هر بشکه رسید. این افزایش در پی تشدید تنشها میان آمریکا و جمهوری اسلامی و نگرانیها درباره عرضه نفت از منطقه خلیج فارس رخ داده است.
به گزارش «اف ایکس استریت»، تهدیدهای دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، به ادامه حملات علیه مواضع نظامی حکومت ایران و از سرگیری محاصره دریایی در تنگه هرمز، نگرانیها درباره امنیت عرضه انرژی را افزایش داده است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا سهشنبه چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی ایران را تحریم کرد که در نتیجه آن، بیش از ۱۳۰ میلیون دلار دارایی جمهوری اسلامی مسدود شد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد وزارت خزانهداری این کشور برای مختل کردن و تضعیف فعالیتهای مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی، از جمله سوءاستفاده از داراییهای دیجیتال، اقدام میکند.
او گفت دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری چند کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است؛ اقدامی که به مسدود شدن بیش از ۱۳۰ میلیون دلار منجر شده است.
بسنت افزود وزارت خزانهداری آمریکا با جدیت مسیرهای مالی جمهوری اسلامی را دنبال خواهد کرد و مانع دسترسی حکومت ایران به درآمدهای حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خواهد شد.
پایگاه اطلاعرسانی وزارت دفاع کویت در بیانیهای اعلام کرد که یگانهای پدافند هوایی در حال مقابله با یک حمله پهپادی هستند.
همزمان با این بیانیه، رسانههای عربی از شنیده شدن صدای انفجارهای شدید از خاک کویت خبر دادند.
ستاد کل ارتش کویت اعلام کرد که صدای انفجارها ناشی از تلاش سامانههای پدافندی برای مقابله با این حمله است.
در همین حال در بحرین نیز بار دیگر آژیر خطر به صدا درآمده است و انتظار میرود که حملات جمهوری اسلامی به بحرین همچنان ادامه یابد.
پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، اعلام کرد در دیدار با علی الزیدی، نخستوزیر عراق، در پنتاگون بر ضرورت اعمال حاکمیت بغداد و خلع سلاح شبهنظامیان همسو با جمهوری اسلامی تاکید کرده است. او گفت این گروهها در بهار امسال مسئول بیش از ۶۰۰ حمله به نیروهای آمریکایی بودهاند.
هگست همچنین گفت آمریکا انتظار دارد نیروهای امنیتی عراق، از جمله پیشمرگه و دیگر نیروهای امنیتی اقلیم کردستان، با پایان یافتن ماموریت نظامی ائتلاف بینالمللی ضد داعش، نقش اصلی را در مقابله با داعش بر عهده بگیرند.
وزیر جنگ آمریکا افزود عراق باثبات و امن میتواند زمینهساز گسترش همکاریهای تجاری و دفاعی میان بغداد و واشینگتن باشد.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، اعلام کرد دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری چندین کیف پول دیجیتال مرتبط با بانک مرکزی جمهوری اسلامی را تحریم کرده است. به گفته او، در نتیجه این اقدام بیش از ۱۳۰ میلیون دلار دارایی دیجیتال مسدود شده است.
بسنت گفت وزارت خزانهداری آمریکا به مختل کردن و تضعیف فعالیتهای مالی غیرقانونی جمهوری اسلامی، از جمله آنچه «سوءاستفاده از داراییهای دیجیتال» خواند، متعهد است. او افزود این اقدام بخشی از تلاشهای واشینگتن برای محدود کردن منابع مالی حکومت ایران است.
وزیر خزانهداری آمریکا همچنین تاکید کرد ایالات متحده همچنان با جدیت جریان منابع مالی جمهوری اسلامی را رصد خواهد کرد و دسترسی حکومت ایران به درآمدهای حاصل از آنچه «طرحهای غیرقانونی درآمدزایی» خواند، قطع خواهد شد.
بب
این وزارتخانه اعلام کرد: «با وجود هشدارهای مکرر، سرویسهای اطلاعاتی ایران به فعالیتهای خصمانه خود پایان ندادهاند. در عوض، حکومت ایران تلاش کرده است رفتار مخرب خود را تشدید کند.»
بریتانیا روز دوشنبه، بر اساس اختیارات جدیدی که با هدف جلوگیری از استفاده کشورهای خارجی از گروههای نیابتی برای انجام فعالیتهایی مانند نظارت و خرابکاری وضع شده است، سپاه پاسداران و یک گروه مرتبط با آن را به عنوان تهدیدی امنیتی معرفی کرد و آنها را گروههای ممنوعه نامید.
تهران سهشنبه این تصمیم را محکوم کرد و گفت سپاه پاسداران بخشی رسمی از نیروهای مسلح ایران است.
جمهوری اسلامی همچنین بریتانیا را متهم کرد که با هدف قرار دادن یک نهاد دولتی، قوانین بینالمللی را نقض کرده است.
نیروی قدس، شاخه برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. ایالات متحده، اتحادیه اروپا، کانادا و استرالیا از جمله کشورهایی هستند که سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دادهاند.
بریتانیا هنوز سپاه را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار نداده است. یاری رساندن این کشور به آمریکا در جریان جنگ ایران نیز انتقادهای تند دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا از کییر استارمر، نخستوزیر مستعفی بریتانیا، و رویکرد لندن در قبال تهران را بهدنبال داشته است.
علاوه بر نهادهای اطلاعاتی و امنیتی، پلیس ضد تروریسم و دادگاههای بریتانیا نیز انجام اقدامات تروریستی از سوی جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا را تایید کردهاند.