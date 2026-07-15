ترامپ سه‌شنبه ۲۳ تیر در گفت‌وگو با شبکه فاکس‌نیوز اعلام کرد تمایلی به جنگ زمینی ندارد، اما «گاهی به عملیات زمینی نیاز است».

او افزود: «افراد دیگری هستند که این عملیات را برای ما انجام خواهند داد.»

رییس‌جمهوری آمریکا مشخص نکرد منظورش از «افراد دیگر» چه کسانی است.

سی‌ان‌ان چهارشنبه ۲۴ تیر به نقل از کارشناسان نظامی گزارش داد در صورت مطرح بودن چنین سناریویی، جزیره خارک، پایانه اصلی صادرات نفت ایران، یا بخش‌هایی از سواحل جنوبی ایران در امتداد خلیج فارس، می‌توانند از اهداف احتمالی باشند.

با این حال، کارشناسان تاکید کردند اجرای هرگونه عملیات آبی‌خاکی علیه جمهوری اسلامی حتی برای ارتش آمریکا با چالش‌های جدی همراه خواهد بود.

بر اساس این گزارش، عملیات آبی‌خاکی به شرایط مناسب دریایی و زمینی نیاز دارد و نیروهای مدافع معمولا قادرند مسیرهای احتمالی پیاده شدن نیروهای مهاجم را از پیش مورد شناسایی قرار دهند و با مین‌گذاری، ایجاد موانع و استقرار توپخانه، پهپادها، مهمات و پیاده‌نظام، از این مناطق دفاع کنند.

حفظ و پشتیبانی از نیروهای مهاجم پس از ورود به ساحل نیز مستلزم ایجاد خطوط تدارکاتی گسترده است؛ مواضعی که خود می‌توانند در معرض حمله قرار گیرند.

در روزهای اخیر، تنش‌ها در منطقه به‌دنبال حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بالا گرفته است.

رییس‌جمهوری آمریکا ۱۷ تیر حملات حکومت ایران را ناقض تفاهم‌نامه اسلام‌آباد خواند و از پایان آتش‌بس با جمهوری اسلامی خبر داد.

ترامپ همچنین ۱۹ تیر در نامه‌ای به کنگره اعلام کرد ارتش ایالات متحده از ۱۶ تیر عملیات «دفاعی» تازه‌ای را علیه اهداف نظامی در ایران آغاز کرده است.

توان نظامی آمریکا برای عملیات زمینی

دنیل اس. هوگستین، از فرماندهان ارتش آمریکا، پیش‌تر در نشریه «میلیتری ریویو» نوشته بود توازن نبرد در مناطق ساحلی طی سال‌های اخیر به‌طور قابل توجهی به سود نیروهای مدافع تغییر کرده است.

با وجود این چالش‌ها، ارتش ایالات متحده نیروهایی در منطقه دارد که برای انجام چنین ماموریت‌هایی آموزش دیده‌اند.

به گزارش سی‌ان‌ان، یگان یازدهم اعزامی تفنگداران دریایی آمریکا که معمولا دارای بیش از دو هزار نیرو است، در منطقه حضور دارد و بر شناورهای گروه آمادگی آبی‌خاکی ناو «یواس‌اس باکسر» مستقر است.

این یگان‌ها معمولا برای ماموریت‌هایی مانند تخلیه افراد و عملیات آبی‌خاکی، از جمله انتقال نیرو از دریا به ساحل و حمله، به کار گرفته می‌شوند.

آن‌ها همچنین از بخش‌های رزمی زمینی و هوایی برخوردارند و برخی از نیروهایشان برای انجام عملیات ویژه آموزش دیده‌اند.

علاوه بر این، نیروی واکنش فوری لشکر ۸۲ هوابرد ارتش آمریکا می‌تواند ظرف چند ساعت برای انجام ماموریت‌هایی مانند تصرف بندرها یا فرودگاه‌ها اعزام شود.

فرانک مک‌کنزی، فرمانده پیشین سنتکام، ۲۱ تیر در مصاحبه با شبکه سی‌بی‌اس گفت ایالات متحده نه‌تنها از توانایی برقراری امنیت در تنگه هرمز برخوردار است، بلکه در صورت لزوم می‌تواند کنترل جزیره خارک را نیز در دست بگیرد.

او اضافه کرد: «این کاری است که باید به آن فکر کنیم، زیرا در اختیار داشتن بخشی از خاک ایران می‌تواند عامل مهمی در مذاکرات آینده با [حکومت] ایران باشد.»