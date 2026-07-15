ارتش اسرائیل اعلام کرد یک سرباز وظیفه این کشور به اتهام انجام ماموریتهای جاسوسی به نفع جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه، به پنج سال زندان محکوم شده است.
بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، این سرباز پس از تحقیقات مشترک پلیس نظامی، پلیس اسرائیل و سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شینبت)، به اتهام ارتباط با یک مامور خارجی و انتقال اطلاعاتی که میتوانست به نفع دشمن باشد، مجرم شناخته شد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد این سرباز در سال ۲۰۲۵ از طریق تلگرام پیامهایی از افراد مختلف، از جمله افرادی مرتبط با جمهوری اسلامی، دریافت کرده بود. به گفته ارتش، یکی از این افراد در ازای انجام «ماموریتهای مختلف عکاسی و فیلمبرداری» به او پیشنهاد پرداخت پول داده بود.
بر اساس نتایج تحقیقات، این سرباز دو ویدیو از رهگیری موشکها را که در جریان جنگ ۱۲ روزه از مناطق غیرنظامی، نه پایگاههای نظامی، ضبط کرده بود، برای رابط ایرانی ارسال کرد و در ازای یکی از آنها پول دریافت کرد. او همچنین چند ویدیوی دیگر، از جمله ویدیویی از محل اصابت یک موشک که از منابع اینترنتی به دست آورده بود، برای این رابط فرستاد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد متهم پس از آنکه احساس فشار کرد، موضوع ارتباط خود با یک مامور خارجی را به یکی از اعضای یگانش اطلاع داد و روز بعد شینبت او را بازداشت کرد.
دادستانهای نظامی خواستار محکومیت هفت سال زندان و مجازاتهای تکمیلی شده بودند، اما دادگاه نظامی با در نظر گرفتن اینکه این سرباز هیچ اطلاعات نظامی یا اطلاعاتی را که از طریق جایگاهش در ارتش به دست آورده بود منتقل نکرده، همچنین ارتباط خود را با رابط ایرانی قطع و موضوع را به فرماندهانش گزارش کرده بود، او را به پنج سال زندان، یک دوره حبس تعلیقی، پرداخت هزار شکل جریمه نقدی و تنزل درجه به سرباز، پایینترین درجه در ارتش اسرائیل، محکوم کرد.
اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره احتمال انجام «عملیات زمینی» در جنگ علیه جمهوری اسلامی، این پرسش را به میان آورده است که آیا واشینگتن به ورود نیروهای نظامی به خاک ایران میاندیشد یا منظور ترامپ سناریوی دیگری است.
ترامپ سهشنبه ۲۳ تیر در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز اعلام کرد تمایلی به جنگ زمینی ندارد، اما «گاهی به عملیات زمینی نیاز است».
او افزود: «افراد دیگری هستند که این عملیات را برای ما انجام خواهند داد.»
رییسجمهوری آمریکا مشخص نکرد منظورش از «افراد دیگر» چه کسانی است.
سیانان چهارشنبه ۲۴ تیر به نقل از کارشناسان نظامی گزارش داد در صورت مطرح بودن چنین سناریویی، جزیره خارک، پایانه اصلی صادرات نفت ایران، یا بخشهایی از سواحل جنوبی ایران در امتداد خلیج فارس، میتوانند از اهداف احتمالی باشند.
با این حال، کارشناسان تاکید کردند اجرای هرگونه عملیات آبیخاکی علیه جمهوری اسلامی حتی برای ارتش آمریکا با چالشهای جدی همراه خواهد بود.
بر اساس این گزارش، عملیات آبیخاکی به شرایط مناسب دریایی و زمینی نیاز دارد و نیروهای مدافع معمولا قادرند مسیرهای احتمالی پیاده شدن نیروهای مهاجم را از پیش مورد شناسایی قرار دهند و با مینگذاری، ایجاد موانع و استقرار توپخانه، پهپادها، مهمات و پیادهنظام، از این مناطق دفاع کنند.
حفظ و پشتیبانی از نیروهای مهاجم پس از ورود به ساحل نیز مستلزم ایجاد خطوط تدارکاتی گسترده است؛ مواضعی که خود میتوانند در معرض حمله قرار گیرند.
در روزهای اخیر، تنشها در منطقه بهدنبال حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز بالا گرفته است.
رییسجمهوری آمریکا ۱۷ تیر حملات حکومت ایران را ناقض تفاهمنامه اسلامآباد خواند و از پایان آتشبس با جمهوری اسلامی خبر داد.
ترامپ همچنین ۱۹ تیر در نامهای به کنگره اعلام کرد ارتش ایالات متحده از ۱۶ تیر عملیات «دفاعی» تازهای را علیه اهداف نظامی در ایران آغاز کرده است.
توان نظامی آمریکا برای عملیات زمینی
دنیل اس. هوگستین، از فرماندهان ارتش آمریکا، پیشتر در نشریه «میلیتری ریویو» نوشته بود توازن نبرد در مناطق ساحلی طی سالهای اخیر بهطور قابل توجهی به سود نیروهای مدافع تغییر کرده است.
با وجود این چالشها، ارتش ایالات متحده نیروهایی در منطقه دارد که برای انجام چنین ماموریتهایی آموزش دیدهاند.
به گزارش سیانان، یگان یازدهم اعزامی تفنگداران دریایی آمریکا که معمولا دارای بیش از دو هزار نیرو است، در منطقه حضور دارد و بر شناورهای گروه آمادگی آبیخاکی ناو «یواساس باکسر» مستقر است.
این یگانها معمولا برای ماموریتهایی مانند تخلیه افراد و عملیات آبیخاکی، از جمله انتقال نیرو از دریا به ساحل و حمله، به کار گرفته میشوند.
آنها همچنین از بخشهای رزمی زمینی و هوایی برخوردارند و برخی از نیروهایشان برای انجام عملیات ویژه آموزش دیدهاند.
علاوه بر این، نیروی واکنش فوری لشکر ۸۲ هوابرد ارتش آمریکا میتواند ظرف چند ساعت برای انجام ماموریتهایی مانند تصرف بندرها یا فرودگاهها اعزام شود.
فرانک مککنزی، فرمانده پیشین سنتکام، ۲۱ تیر در مصاحبه با شبکه سیبیاس گفت ایالات متحده نهتنها از توانایی برقراری امنیت در تنگه هرمز برخوردار است، بلکه در صورت لزوم میتواند کنترل جزیره خارک را نیز در دست بگیرد.
او اضافه کرد: «این کاری است که باید به آن فکر کنیم، زیرا در اختیار داشتن بخشی از خاک ایران میتواند عامل مهمی در مذاکرات آینده با [حکومت] ایران باشد.»
دادههای شرکت تحلیلی کپلر نشان میدهد سهشنبه ۲۳ تیر در مجموع ۱۷ کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که تنها ۱۰ فروند از آنها در حال خروج از خلیج فارس بودند.
بر اساس این دادهها، همه کشتیهای خروجی بهجز یک فروند، یا از «مسیر تاریک» استفاده کردند و هنگام عبور از تنگه، سامانه موقعیتیاب (جیپیاس) خود را خاموش کردند، یا از مسیر ایران عبور کردند. کپلر اعلام کرد عبور از مسیر ایران نیازمند دریافت مجوز قبلی از تهران است.
کپلر همچنین اعلام کرد برخی از این کشتیها ممکن است تلاش کرده باشند پیش از آنکه آمریکا ساعت ۱۱:۳۰ شب به وقت محلی، محاصره بنادر ایران را دوباره اعمال کند، از خلیج فارس خارج شوند.
ویدیوی رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد بامداد چهارشنبه ۲۴ تیر، یک فروند موشک از تبریز پرتاب شده است.
تاکنون جزییات بیشتری درباره محل دقیق پرتاب، یا مقصد احتمالی این موشک منتشر نشده است.
شکست ۲ بر صفر تیم ملی فرانسه مقابل اسپانیا و ناکامی در صعود به فینال، موجی از انتقادهای شدید را علیه دیدیه دشان برانگیخته است. تصمیم او برای تعویض آدرین رابیو در بین دو نیمه و ورود مانو کونه به زمین، محور اصلی این انتقادها بوده است؛ تصمیمی که بسیاری آن را غیرقابلدرک و ناشی از ترس دانستهاند.
دشان در توجیه این تعویض به رسانهها گفت: «او یک کارت زرد گرفته بود و چیزی نمانده بود کارت دوم را هم دریافت کند. در چنین مسابقه سنگین و پرفشاری، بازی کردن با ترس از اخراج برای یک هافبک بسیار دشوار است.»
با این حال، کارشناسان فرانسوی با این استدلال متقاعد نشدند. رابیو با وجود دریافت کارت زرد در دقیقه ۹، هافبک محوری فرانسه در نیمه اول بود. یوهان میکو، ملیپوش پیشین فرانسه، در برنامهای تلویزیونی گفت: «اصلا چطور میشود در نیمهنهایی چنین منطقی داشت؟ شما بازیکن کلیدی خود را فقط به خاطر یک کارت زرد بیرون میکشید؟ رابیو تنها کسی بود که در زمین میجنگید و جریان بازی را زنده نگه میداشت.»
روزنامه اکیپ نیز با انتقاد از عملکرد منفعلانه هافبکهای دیگر، از جمله چوآمنی، نوشت که تعویض رابیو رمق خط هافبک فرانسه را گرفت. همچنین ژولین لورنز، روزنامهنگار، این تصمیم را یک فاجعه مدیریتی خواند و اظهار داشت: «رفتار دشان ناامیدکننده بود. بیرون کشیدن رابیو یک رسوایی است. او تنها کسی بود که در دوئلهای تنبهتن پیروز میشد. دشان از ابتدا تا انتهای بازی مرتکب اشتباه شد.»
روزنامه اطلاعات با استناد به دادههای بخش خصوصی گزارش داد خاموشی برق صنایع در ایران اکنون به دو روز در هفته رسیده است و این وضعیت میتواند پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور، از جمله افزایش آمار بیکاری، به دنبال داشته باشد.
این روزنامه چهارشنبه ۲۴ تیر در گزارشی با عنوان «برق که میرود، بیکاری هجوم میآورد»، قطع برق صنایع را اقدامی «ضد تولید ملی» خواند و نوشت محدودیتهای برق باید «بهطور عادلانه» میان بخشهای خانگی، تجاری، خدماتی و صنعتی توزیع شود و بخش تولید و صنعت نباید به تنهایی بار بحران انرژی کشور را به دوش بکشد.
سعید شجاعی، معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در مصاحبه با اطلاعات اعلام کرد «عدمالنفع» ناشی از قطع برق صنایع از حدود ۳۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۴۷۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ افزایش یافته است و در صورت تداوم شرایط کنونی، احتمال تشدید بیکاری در نیمه دوم سال وجود دارد.
عدمالنفع به معنای سود یا درآمدی است که فعالان اقتصادی بهدلیل بروز موانعی بیرونی مانند قطع برق، فرصت بهدست آوردن آن را از دست دادهاند.
شجاعی با اشاره به جهش بیش از ۵۰۰ درصدی نرخ پایه برق از سال ۱۴۰۰ تاکنون و افزایش چشمگیر هزینههای انرژی واحدهای صنعتی هشدار داد ادامه این روند، رشد بخش صنعت را با تهدیدهای جدی روبهرو خواهد کرد.
این مقام وزارت صنعت «توزیع عادلانه محدودیتهای برق» میان همه بخشهای مصرفکننده بهجای تمرکز بر صنایع، ایجاد سازوکاری برای عرضه اختصاصی برق در بورس و کاهش محدودیت تامین برق صنایع از شبکه سراسری را از جمله راهکارهای برونرفت از بحران انرژی در فصل اوج مصرف تابستان دانست.
همزمان با گرمتر شدن هوا در ایران در روزهای اخیر، نگرانیها درباره پیامدهای گسترده بحران انرژی بر زندگی روزمره شهروندان و فعالیت بخشهای تولیدی افزایش یافته است.
برق نیست یا باید گرانتر خرید؟
روزنامه اطلاعات در ادامه گزارش داد برخی صنعتگران معتقدند بحران انرژی و اعمال محدودیت بر واحدهای صنعتی تنها «بهانهای» برای افزایش قیمت برق و تامین کسری بودجه وزارت نیرو است.
محسن فراهانی، یکی از تولیدکنندگان شهرک صنعتی شمسآباد، به اطلاعات گفت: «وقتی از افزایش خاموشی واحدهای صنعتی گلایه میکنیم، در پاسخ میگویند برق به میزان کافی برای واحدهای صنعتی وجود دارد، فقط باید انرژی الکتریکی مورد تقاضای خود را از تابلو سبز بورس انرژی تهیه کنند که قیمت آن چند برابر قیمت برق صنعتی است.»
او پرسید: «اگر عرضه برق در شبکه سراسری به اندازه کافی برای واحدهای صنعتی موجود است، چرا برنامه خاموشی دو روز در هفته اعمال میشود؟ اگر واقعا ظرفیت تولید برق کم است، چرا در بورس انرژی با قیمت چند برابر میتوان برق خرید؟»
این اظهارات در شرایطی مطرح میشود که وخامت بحران اقتصادی در ایران، بهویژه در پی درگیریهای نظامی اخیر، بخش صنعت را نیز بهشدت تحت تاثیر قرار داده است.
بررسی عملکرد شرکتهای بزرگ صنعتی ایران در سال جاری نشان میدهد نشانههایی از «سقوط صنعتی» در پی جنگ اخیر بروز کرده است.
انتقاد از قطع برق صنایع و توقف تغییر ساعت رسمی
جواد حسینیکیا، نایبرییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، قطع برق صنایع را «در تضاد با استانداردهای جهانی» توصیف کرد و گفت صنایعی که میلیاردها دلار در آنها سرمایهگذاری شده است، در پی قطعی برق به حاشیه رانده میشوند.
او تاکید کرد با اصلاح سیاستهای موجود و توزیع عادلانه خاموشیها، باید اولویت تامین انرژی از بخش خانگی به بخشهای مولد و صنعتی تغییر کند.
حسینیکیا همچنین توقف تغییر ساعت رسمی کشور را سیاستی اشتباه خواند و افزود تغییر ساعت تجربهای رایج و موفق در جهان است که در ایران نیز میتواند دستکم ۱۵۰۰ مگاوات صرفهجویی به همراه داشته باشد.
این نماینده مجلس همچنین از راهاندازی قریبالوقوع «سامانه جامع انرژی» با هدف «مدیریت رفتارهای پرمصرف» مشترکان برق، آب و گاز و «شناسایی تخلفاتی مانند انشعابهای غیرمجاز» خبر داد و اعلام کرد هدف از راهاندازی این سامانه، «اصلاح الگوی مصرف» و کاهش دستکم ۲۵ درصدی فشار بر شبکه انرژی کشور است.
مسئولان جمهوری اسلامی در حالی مردم را به صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف فرا میخوانند که خود از حل ریشهای بحرانهای ساختاری و مدیریتی در حوزه برق و آب ناتوان بودهاند و در مقاطع گوناگون، تعطیلی استانهای مختلف کشور را بهعنوان راهکاری موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع به کار گرفتهاند.