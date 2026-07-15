خبرگزاری رویترز چهارشنبه ۲۴ تیر به نقل از هفت منبع در بخش امنیت دریایی و صنعت کشتیرانی گزارش داد برخی شرکتهای کشتیرانی پس از موج حملات جمهوری اسلامی به کشتیها، به دلیل نگرانیهای امنیتی از استفاده از طرح عبور کشتیها با هدایت ارتش آمریکا در تنگه هرمز خودداری میکنند.
کارشناسان سازمان ملل با محکوم کردن مصادره مجموعه کلیسای انجیلی سنت پیتر (پطرس مقدس) تهران و اخراج ساکنان مسیحی آن، از جمهوری اسلامی خواستند این تصمیم را لغو، ساکنان و اعضای کلیسا را بازگرداند و به فشارها علیه جامعه مسیحیان، بهویژه نوکیشان در ایران، پایان دهد.
در بیانیهای که چهارشنبه ۲۴ تیر منتشر شد، کارشناسان سازمان ملل اعلام کردند ۲۰ خانواده ساکن این مجموعه تنها دو هفته فرصت داشتند خانههایشان را ترک کنند و به رهبران کلیسا نیز هشدار داده شده بود که در صورت سرپیچی، بازداشت خواهند شد.
بهگفته آنان، آخرین ساکن این مجموعه ۲۱ تیر آنجا را ترک کرد و اکنون نگرانیها درباره احتمال تخریب آن افزایش یافته است.
۱۹ تیر نیز سازمان ماده ۱۸ گزارش داده بود روند تخلیه اجباری این مجموعه تقریبا به پایان رسیده و به همه خانوادههای باقیمانده دستور داده شده است محل را ترک کنند.
این سازمان همچنین نسبت به احتمال تخریب یا تغییر کاربری مجموعه کلیسای سنت پیتر هشدار داده بود.
کارشناسان سازمان ملل تاکید کردند تخلیه اجباری با حقوق بینالمللی بشر سازگار نیست و اعضای اقلیتهای دینی و قومی بهرسمیتشناختهشده را در معرض بیخانمانی قرار میدهد.
به گفته آنان، مجموعه کلیسای سنت پیتر در مرکز تهران، با وسعتی حدود چهار هکتار، صرفا یک ملک نبوده، بلکه خانه، مدرسه و محل عبادت ساکنان آن بهشمار میرفته است.
این مجموعه شامل ساختمان کلیسا، دو مدرسه، خانههای مسکونی و دفترهای انجمن کتاب مقدس و شورای کلیساهای انجیلی ایران بود؛ شورایی که مالک زمین است.
بر اساس این بیانیه، دادگاه انقلاب در سال ۱۳۷۷ حکم انتقال این مجموعه به ستاد اجرایی فرمان امام، نهاد زیر نظر دفتر رهبر جمهوری اسلامی را صادر کرد. این حکم بعدها مانع ثبت دوباره شورای کلیساهای انجیلی ایران شد، هرچند اعضای شورا تنها در سال ۱۳۸۷ از وجود آن مطلع شدند.
کارشناسان سازمان ملل مصادره این مجموعه و اخراج ساکنان آن را بخشی از روندی طولانی علیه جامعه مسیحیان ایران، بهویژه مسیحیان فارسیزبان، دانستند و به تعطیلی کلیسای پروتستان آشوری تبریز در سال ۱۳۹۸ و تخریب کلیسای پروتستان مشهد در خرداد سال جاری نیز اشاره کردند.
در این بیانیه آمده است زمانی حدود ۵۰ کلیسای پروتستان در ایران فعالیت میکردند که بیشتر آنها مراسم مذهبی را به زبان فارسی برگزار میکردند، اما اکنون عملا هیچیک از آنها به زبان فارسی مراسم برگزار نمیکند؛ زیرا یا تعطیل شدهاند یا ناچار شدهاند برگزاری مراسم به زبان فارسی را متوقف کنند.
همچنین سه کلیسای انگلیکان در تهران، اصفهان و شیراز که اجازه برگزاری مراسم به زبان فارسی داشتند، از زمان همهگیری کرونا تاکنون اجازه بازگشایی نیافتهاند.
کلیسای پطرس مقدس که در سال ۱۸۷۲ ساخته شده، از قدیمیترین کلیساهای پروتستان ایران است. به گفته مسئولان کلیسا، روند تصرف تدریجی این مجموعه از سالهای پس از انقلاب آغاز شده است.
هیات تحریریه نیویورکپست ۱۲ تیر در سرمقالهای مصادره کلیسای سنت پیتر و اخراج ساکنان آن را نشانه تداوم سیاست جمهوری اسلامی در سرکوب اقلیتهای مذهبی دانسته و نوشته بود این اقدام با ادعاهای مطرحشده درباره تغییر رویکرد حکومت ایران همخوانی ندارد.
کشیش ساسان توسلی، الهیدان و از رهبران کلیسای فارسیزبان، هشتم تیر به ایراناینترنشنال گفته بود سپاه پاسداران در حال مصادره زمین و کلیسای انجیلی پطرس مقدس، یکی از قدیمیترین کلیساهای تهران، است. او از جامعه بینالمللی خواسته بود برای جلوگیری از این اقدام مداخله کند.
کارشناسان سازمان ملل افزودند آزادی دین یا باور شامل حق عبادت جمعی با دیگران، عبادت به زبان خود و حفظ اماکن عبادی است و با مصادره یک کلیسا، جامعه مسیحی نهتنها یک ساختمان، بلکه محل عبادت و زندگی جمعی خود را از دست میدهد.
آنها همچنین اعلام کردند علاوه بر تعطیلی و مصادره کلیساها، مسیحیان در ایران همچنان با بازداشت، زندان و بدرفتاری مواجهاند. به گفته کارشناسان، دستکم ۷۹ مسیحی که بیشتر آنها نوکیش مسیحی هستند، در بازداشت یا زندان بهسر میبرند و برخی نیز تحت شکنجه به اعتراف وادار شدهاند.
در این بیانیه به پرونده محمد نیکبخت، نوکیش مسیحی نیز اشاره شده است که اسفند ۱۴۰۴ در خانهاش در گلپایگان بازداشت و مورد ضربوشتم قرار گرفت و از آن زمان بدون امکان تماس با بیرون در زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشود. خانواده او نیز هیچ اطلاعی درباره وضعیت حقوقیاش ندارند و او به وکیل دسترسی ندارد.
کارشناسان سازمان ملل از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند به ساکنان و اعضای این کلیسا اجازه بازگشت دهند، به تهدید و ارعاب جامعه مسیحی پایان دهند و همه افرادی را که بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند، آزاد کنند.
آنها همچنین اعلام کردند برای روشن شدن این موضوعات با دولت جمهوری اسلامی در تماس هستند.
همزمان با ادامه فراخوان مقامها و رسانههای حکومتی برای «انتقام» و «خونخواهی» علی خامنهای، دیکتاتور کشتهشده ایران، شهرداری تهران دیوارنگارهای با تصویر دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در تابوت و شعار «ما ترامپ را میکشیم» نصب کرد.
در تازهترین نمونه از این تهدیدها، چهارشنبه ۲۴ تیر دیوارنگاره جدید میدان انقلاب، ترامپ را در حالی به تصویر میکشد که به پشت روی جعبهای سیاه شبیه تابوت افتاده است.
پیامهای فارسی متعددی زیر تصویر دیده میشود و عبارت انگلیسی «We will kill Trump» نیز بهطور مستقیم رییسجمهوری آمریکا را به مرگ تهدید میکند.
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دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، اوفک، چهارشنبه ۲۴ تیر اعلام کرد چهار فرد و سه نهاد را به فهرست افراد و نهادهای تحریمشده اضافه کرده است.
در میان افراد تحریمشده، بهروز نمازی، شهروند ایرانی، به دلیل ارتباط با سپاه پاسداران قرار دارد. همچنین دونیا اتایب، شهروند ایتالیا، ماریا سلینا و وادیم دروژبین، دو شهروند روسیه، نیز به این فهرست افزوده شدند.
از جمله نهادهای تحریمشده، شرکت ایرانی نیکا جت، شرکت روسی آوراتک و شرکت ونگارد تاکتیکال ساپلای مستقر در نیجریه هستند. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این نهادها با بهروز نمازی ارتباط دارند و مشمول تحریمهای ثانویه شدهاند.
مذاکرات دو روزه اسرائیل و لبنان با میانجیگری ایالات متحده در رم بدون دستیابی به توافق نهایی درباره عقبنشینی نیروهای اسرائیلی از لبنان پایان یافت.
سفارت ایالات متحده در بیروت چهارشنبه ۲۴ تیر در شبکههای اجتماعی این دور از گفتوگوها را «سازنده و مثبت» توصیف کرد و گفت هر دو طرف درباره ساختار و دستورالعملهای اجرای طرح آزمایشی ایجاد منطقه حائل به توافق رسیدند.
رسانه واینت نیز به نقل از یک مقام اسرائیلی اجرای مرحله نخست طرح مناطق حائل در جنوب لبنان را مستلزم هماهنگیها و توافقهای بیشتر ارزیابی کرد.
به گزارش تایمز اسرائیل، مقامهای اسرائیلی اجرای موفقیتآمیز نخستین منطقه آزمایشی را شرط هرگونه عقبنشینی بعدی میدانند و دو طرف هنوز بر سر معیارهای ارزیابی و مرجعی که باید پاکسازی مناطق را تایید کند، توافق کامل ندارند.
بهنوشته سفارت ایالات متحده در بیروت، مذاکرات فنی با تکیه بر نتایج این دور از گفتوگوها در سطح گستردهتری آغاز خواهد شد و بر اجرای تمام مفاد چارچوب سهجانبه تمرکز خواهد داشت.
آمریکا هدف مذاکرات فنی را «دستیابی به توافقی جامع میان اسرائیل و لبنان» اعلام کرد.
این دور از مذاکرات که ششمین دور گفتوگوهای مستقیم دو طرف از بهار امسال به شمار میآید، سهشنبه ۲۳ تیر در رم آغاز شد و قرار بود دو روز ادامه داشته باشد. ریاست هیات لبنانی را ندا حماده، سفیر لبنان در ایالات متحده، بر عهده داشت و هیات اسرائیلی نیز به ریاست یحیئیل لایتر، سفیر اسرائیل در واشینگتن، در مذاکرات شرکت کرد.
لبنان در این دور از مذاکرات خواستار آغاز فوری روند عقبنشینی اسرائیل از خاک خود و تعیین یک جدول زمانی روشن برای خروج کامل نیروهای اسرائیلی بود. از سوی دیگر، اسرائیل میگوید پیش از عقبنشینی بیشتر، باید اطمینان حاصل شود که این مناطق از سلاحها و زیرساختهای نظامی حزبالله پاکسازی شدهاند. در مقابل، لبنان معتقد است این ارزیابی باید توسط ارتش آمریکا انجام شود، نه اسرائیل.
مهمترین محور این دور از مذاکرات، اجرای چارچوبی بود که پنجم تیر با میانجیگری آمریکا به دست آمد. تمرکز اصلی این توافق اولیه بر اجرای طرح «مناطق آزمایشی» است.
این توافق سه محور اصلی دارد: خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، استقرار ارتش لبنان در مناطق تخلیهشده، پیشبرد روند خلع سلاح حزبالله و کاهش تنش در مرزها. طرح مناطق آزمایشی به محور نخست مرتبط است و بر اساس آن، اسرائیل ابتدا از دو منطقه مشخص در جنوب لبنان عقبنشینی میکند و ارتش لبنان جایگزین آن میشود تا در صورت موفقیت، این الگو به دیگر مناطق گسترش یابد.
همزمان، فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در حال هماهنگی فنی با ارتشهای لبنان و اسرائیل برای اجرای مرحله نخست توافق است. هفته گذشته نیز یک هیات نظامی آمریکایی به بیروت سفر کرده بود تا درباره سازوکار اجرای این طرح گفتوگو کند.
همزمان با آغاز این دور از گفتوگوها در رم، رسانه آمریکایی اکسیوس به نقل از مقامهای آمریکایی و اسرائیلی گزارش داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، پنجشنبه ۱۸ تیر، در تماسی تلفنی به نخستوزیر اسرائیل اعلام کرده است که این کشور باید روند خارج کردن نیروهایش از سوریه و لبنان را آغاز کند زیرا حضور نیروهای اسرائیل در این کشورها ممکن است به تشدید تنشها بیانجامد.
این رسانه آمریکایی در گزارشی که شامگاه سهشنبه ۲۳ تیر منتشر شد، به نقل از یک مقام آمریکایی نوشت ترامپ در این مکالمه تلفنی به بنیامین نتانیاهو گفت: «آنها [دولت سوریه] شما را آنجا نمیخواهند، باید نیروهایتان را به عقب منتقل کنید. همین موضوع درباره لبنان هم صدق میکند.»
دفتر نخستوزیر اسرائیل در بیانیهای درباره گفتوگوی نتانیاهو با ترامپ اعلام کرد: «نخستوزیر به نوبه خود بر ضرورت ایجاد مناطق حائل امنیتی در امتداد مرزهای اسرائیل تاکید کرد.»
کارشناسان سازمان ملل جهارشنبه ۲۴ تیر با انتشار بیانیهای، مصادره مجتمع کلیسای تاریخی انجیلی پطرس مقدس در تهران و اخراج ۲۷ نفر از اعضای اقلیتهای مسیحی ارمنی و آشوری ساکن این مجموعه را محکوم کردند.
به گفته آنان، ساکنان این مجتمع تنها دو هفته فرصت داشتند خانههای خود را تخلیه کنند و رهبران کلیسا نیز در صورت مخالفت، به بازداشت تهدید شدند. کارشناسان هشدار دادند این مجموعه، که شامل کلیسا، مدرسه، خانههای مسکونی و دفترهای نهادهای مسیحی بود، در معرض تخریب قرار دارد.
در این بیانیه آمده است که مصادره این مجتمع ادامه روندی طولانیمدت علیه جامعه مسیحیان ایران، بهویژه کلیساهای فارسیزبان، است. کارشناسان همچنین اعلام کردند دستکم ۷۹ مسیحی، که بیشتر آنها نوکیش هستند، هماکنون در بازداشت یا زندان به سر میبرند و برخی نیز به اعتراف اجباری زیر شکنجه وادار شدهاند.
کارشناسان سازمان ملل از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند اجازه بازگشت ساکنان و اعضای کلیسا به این مجتمع را صادر کنند، به تهدید و ارعاب جامعه مسیحیان پایان دهند و همه افرادی را که بهطور خودسرانه بازداشت شدهاند آزاد کنند. آنها همچنین اعلام کردند برای روشن شدن این موضوع، با دولت جمهوری اسلامی در ارتباط هستند.