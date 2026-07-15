ارتش اسرائیل اعلام کرد یک سرباز وظیفه این کشور به اتهام انجام ماموریتهای جاسوسی به نفع جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه، به پنج سال زندان محکوم شده است.
بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، این سرباز پس از تحقیقات مشترک پلیس نظامی، پلیس اسرائیل و سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شینبت)، به اتهام ارتباط با یک مامور خارجی و انتقال اطلاعاتی که میتوانست به نفع دشمن باشد، مجرم شناخته شد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد این سرباز در سال ۲۰۲۵ از طریق تلگرام پیامهایی از افراد مختلف، از جمله افرادی مرتبط با جمهوری اسلامی، دریافت کرده بود. به گفته ارتش، یکی از این افراد در ازای انجام «ماموریتهای مختلف عکاسی و فیلمبرداری» به او پیشنهاد پرداخت پول داده بود.
بر اساس نتایج تحقیقات، این سرباز دو ویدیو از رهگیری موشکها را که در جریان جنگ ۱۲ روزه از مناطق غیرنظامی، نه پایگاههای نظامی، ضبط کرده بود، برای رابط ایرانی ارسال کرد و در ازای یکی از آنها پول دریافت کرد. او همچنین چند ویدیوی دیگر، از جمله ویدیویی از محل اصابت یک موشک که از منابع اینترنتی به دست آورده بود، برای این رابط فرستاد.
ارتش اسرائیل اعلام کرد متهم پس از آنکه احساس فشار کرد، موضوع ارتباط خود با یک مامور خارجی را به یکی از اعضای یگانش اطلاع داد و روز بعد شینبت او را بازداشت کرد.
دادستانهای نظامی خواستار محکومیت هفت سال زندان و مجازاتهای تکمیلی شده بودند، اما دادگاه نظامی با در نظر گرفتن اینکه این سرباز هیچ اطلاعات نظامی یا اطلاعاتی را که از طریق جایگاهش در ارتش به دست آورده بود منتقل نکرده، همچنین ارتباط خود را با رابط ایرانی قطع و موضوع را به فرماندهانش گزارش کرده بود، او را به پنج سال زندان، یک دوره حبس تعلیقی، پرداخت هزار شکل جریمه نقدی و تنزل درجه به سرباز، پایینترین درجه در ارتش اسرائیل، محکوم کرد.
اظهارات دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، درباره احتمال انجام «عملیات زمینی» در جنگ علیه جمهوری اسلامی، این پرسش را به میان آورده است که آیا واشینگتن به ورود نیروهای نظامی به خاک ایران میاندیشد یا منظور ترامپ سناریوی دیگری است.
ترامپ سهشنبه ۲۳ تیر در گفتوگو با شبکه فاکسنیوز اعلام کرد تمایلی به جنگ زمینی ندارد، اما «گاهی به عملیات زمینی نیاز است».
او افزود: «افراد دیگری هستند که این عملیات را برای ما انجام خواهند داد.»
رییسجمهوری آمریکا مشخص نکرد منظورش از «افراد دیگر» چه کسانی است.
سیانان چهارشنبه ۲۴ تیر به نقل از کارشناسان نظامی گزارش داد در صورت مطرح بودن چنین سناریویی، جزیره خارک، پایانه اصلی صادرات نفت ایران، یا بخشهایی از سواحل جنوبی ایران در امتداد خلیج فارس، میتوانند از اهداف احتمالی باشند.
با این حال، کارشناسان تاکید کردند اجرای هرگونه عملیات آبیخاکی علیه جمهوری اسلامی حتی برای ارتش آمریکا با چالشهای جدی همراه خواهد بود.
بر اساس این گزارش، عملیات آبیخاکی به شرایط مناسب دریایی و زمینی نیاز دارد و نیروهای مدافع معمولا قادرند مسیرهای احتمالی پیاده شدن نیروهای مهاجم را از پیش مورد شناسایی قرار دهند و با مینگذاری، ایجاد موانع و استقرار توپخانه، پهپادها، مهمات و پیادهنظام، از این مناطق دفاع کنند.
حفظ و پشتیبانی از نیروهای مهاجم پس از ورود به ساحل نیز مستلزم ایجاد خطوط تدارکاتی گسترده است؛ مواضعی که خود میتوانند در معرض حمله قرار گیرند.
علاوه بر این، نیروی واکنش فوری لشکر ۸۲ هوابرد ارتش آمریکا میتواند ظرف چند ساعت برای انجام ماموریتهایی مانند تصرف بندرها یا فرودگاهها اعزام شود.
فرانک مککنزی، فرمانده پیشین سنتکام، ۲۱ تیر در مصاحبه با شبکه سیبیاس گفت ایالات متحده نهتنها از توانایی برقراری امنیت در تنگه هرمز برخوردار است، بلکه در صورت لزوم میتواند کنترل جزیره خارک را نیز در دست بگیرد.
او اضافه کرد: «این کاری است که باید به آن فکر کنیم، زیرا در اختیار داشتن بخشی از خاک ایران میتواند عامل مهمی در مذاکرات آینده با [حکومت] ایران باشد.»
دادههای شرکت تحلیلی کپلر نشان میدهد سهشنبه ۲۳ تیر در مجموع ۱۷ کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کردند که تنها ۱۰ فروند از آنها در حال خروج از خلیج فارس بودند.
بر اساس این دادهها، همه کشتیهای خروجی بهجز یک فروند، یا از «مسیر تاریک» استفاده کردند و هنگام عبور از تنگه، سامانه موقعیتیاب (جیپیاس) خود را خاموش کردند، یا از مسیر ایران عبور کردند. کپلر اعلام کرد عبور از مسیر ایران نیازمند دریافت مجوز قبلی از تهران است.
کپلر همچنین اعلام کرد برخی از این کشتیها ممکن است تلاش کرده باشند پیش از آنکه آمریکا ساعت ۱۱:۳۰ شب به وقت محلی، محاصره بنادر ایران را دوباره اعمال کند، از خلیج فارس خارج شوند.