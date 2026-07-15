ارتش اسرائیل اعلام کرد یک سرباز وظیفه این کشور به اتهام انجام ماموریت‌های جاسوسی به نفع جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه، به پنج سال زندان محکوم شده است.

بر اساس اعلام ارتش اسرائیل، این سرباز پس از تحقیقات مشترک پلیس نظامی، پلیس اسرائیل و سازمان امنیت داخلی اسرائیل (شین‌بت)، به اتهام ارتباط با یک مامور خارجی و انتقال اطلاعاتی که می‌توانست به نفع دشمن باشد، مجرم شناخته شد.

ارتش اسرائیل اعلام کرد این سرباز در سال ۲۰۲۵ از طریق تلگرام پیام‌هایی از افراد مختلف، از جمله افرادی مرتبط با جمهوری اسلامی، دریافت کرده بود. به گفته ارتش، یکی از این افراد در ازای انجام «ماموریت‌های مختلف عکاسی و فیلم‌برداری» به او پیشنهاد پرداخت پول داده بود.

بر اساس نتایج تحقیقات، این سرباز دو ویدیو از رهگیری موشک‌ها را که در جریان جنگ ۱۲ روزه از مناطق غیرنظامی، نه پایگاه‌های نظامی، ضبط کرده بود، برای رابط ایرانی ارسال کرد و در ازای یکی از آن‌ها پول دریافت کرد. او همچنین چند ویدیوی دیگر، از جمله ویدیویی از محل اصابت یک موشک که از منابع اینترنتی به دست آورده بود، برای این رابط فرستاد.

ارتش اسرائیل اعلام کرد متهم پس از آنکه احساس فشار کرد، موضوع ارتباط خود با یک مامور خارجی را به یکی از اعضای یگانش اطلاع داد و روز بعد شین‌بت او را بازداشت کرد.

دادستان‌های نظامی خواستار محکومیت هفت سال زندان و مجازات‌های تکمیلی شده بودند، اما دادگاه نظامی با در نظر گرفتن اینکه این سرباز هیچ اطلاعات نظامی یا اطلاعاتی را که از طریق جایگاهش در ارتش به دست آورده بود منتقل نکرده، همچنین ارتباط خود را با رابط ایرانی قطع و موضوع را به فرماندهانش گزارش کرده بود، او را به پنج سال زندان، یک دوره حبس تعلیقی، پرداخت هزار شکل جریمه نقدی و تنزل درجه به سرباز، پایین‌ترین درجه در ارتش اسرائیل، محکوم کرد.