این رسانه حکومتی سه‌شنبه ۲۳ تیر در گزارش خود، عبداللهی و پالانی را به مشارکت در «یکی از هسته‌های وابسته به گروه تروریستی داعش» متهم کرد و نوشت این هسته پس از فروپاشی ساختار داعش در عراق و سوریه، به‌منظور «بازسازی تشکیلات و ایجاد ناامنی در منطقه» شکل گرفت.

بر اساس این گزارش، اعضای این هسته پس از استقرار در ارتفاعات بمو در مرز ایران و عراق، به جذب نیرو و تهیه تجهیزات پرداختند و در پی «نفوذ به کشور و انجام عملیات‌های تروریستی» بودند.

میزان افزود نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی محل اختفای اعضای این هسته را شناسایی و محاصره کردند و در جریان درگیری‌ها، سه عضو سپاه پاسداران و «تعدادی از عناصر تروریستی» کشته شدند.

به نوشته خبرگزاری قوه قضاییه، در جریان این عملیات شماری از اعضای این گروه بازداشت شدند.

میزان در گزارش خود هیچ مستنداتی در خصوص اتهامات منتسب به این زندانیان و زمان بازداشت و محاکمه آن‌ها ارائه نداد.

این رسانه حکومتی همچنین هیچ تصویری از عبداللهی و پالانی منتشر نکرد.

حکومت ایران در ماه‌های گذشته موج سرکوب شهروندان را تشدید کرده و ده‌ها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دی‌ماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.

پیش‌تر در ۲۶ خرداد، حکم اعدام جواد زمانی و ابوالفضل ساعدی ، از شهروندان بازداشت‌شده در جریان انقلاب ملی در شاهرود، اجرا شده بود.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو گزارش داد بین ۱۱ خرداد تا ۹ تیر سال جاری، حکم اعدام دست‌کم ۱۰۹ زندانی، از جمله پنج زندانی سیاسی، در زندان‌های ایران به اجرا درآمده است.

به گزارش هه‌نگاو، این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، دست‌کم ۱۰ درصد افزایش داشته است.

روایت میزان از روند صدور حکم اعدام

رسانه قوه قضاییه در ادامه نوشت دادگاه با استناد به «گزارش‌های ضابطان، مستندات فنی، اظهارات متهمان و سایر قرائن موجود در پرونده»، عبداللهی و پالانی را به اتهام «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی» یا همان «بغی»، به اعدام محکوم کرد.

میزان بدون اشاره به جزییات یا زمان دقیق رسیدگی به پرونده افزود این حکم به تایید دیوان عالی کشور رسید و در نهایت بامداد ۲۳ تیر به اجرا درآمد.

این رسانه حکومتی در حالی به صدور حکم اعدام بر اساس «اظهارات متهمان» اشاره کرد که در سال‌های اخیر، گزارش‌های متعددی درباره اخذ اعترافات اجباری تحت فشار، شکنجه و شرایط سخت بازداشت در زندان‌های جمهوری اسلامی، منتشر شده است.

ششم تیر، ائتلاف «ایمپکت ایران» در بیانیه‌ای از جامعه جهانی خواست مساله حقوق بشر را هم‌زمان با مذاکرات امنیتی و هسته‌ای با جمهوری اسلامی، در دستور کار قرار دهند.

کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ۱۶ تیر در بیانیه‌ای مجتبی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را «حاکم خودکامه» خواند و هشدار داد تصمیم او برای ابقای غلامحسین محسنی اژه‌ای در سمت ریاست قوه قضاییه، «تهدیدی جدی» علیه زندانیان و حقوق بشر در ایران است.