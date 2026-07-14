دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، گفت حملات آمریکا به ایران شامگاه سهشنبه ادامه خواهد یافت و انتظار دارد این حملات، احتمالا تا هفته آینده نیز ادامه پیدا کند. او همچنین اعلام کرد نمایندگان آمریکا و جمهوری اسلامی روز سهشنبه گفتوگو کردهاند و واشینگتن از تهران خواسته است به توافق برسد.
ترامپ در پاسخ به پرسشی درباره احتمال عملیات زمینی علیه جمهوری اسلامی، این گزینه را رد نکرد و گفت: «نه. گاهی اوقات به عملیات زمینی نیاز است.» او توضیح بیشتری درباره شرایط احتمالی چنین عملیاتی ارائه نکرد.
رییسجمهوری آمریکا همچنین هشدار داد اگر جمهوری اسلامی به میز مذاکره بازنگردد، آمریکا در نهایت زیرساختهای انرژی ایران را هدف قرار خواهد داد. او افزود: «هفته آینده نوبت پلها خواهد بود. همه نیروگاهها را از کار خواهیم انداخت و همه پلها را نابود خواهیم کرد، مگر اینکه پای میز مذاکره بیایند.»
دیدیه دشان، سرمربی تیم ملی فرانسه، در نشست خبری پس از شکست برابر اسپانیا و نرسیدن به فینال جام جهانی ۲۰۲۶، عملکرد تیمش را ناامیدکننده توصیف کرد و گفت برابر حریفی با این کیفیت، فرانسه توان ارائه چنین نمایشی را نداشت.
او گفت: «تیم اسپانیا بسیار قدرتمند است، بازی مقابل آنها دشوار است و امروز هم کیفیت خود را نشان دادند. ما پایینتر از سطح واقعیمان بودیم. نسبت به بازیهای قبل اشتباهات فنی بیشتری داشتیم و با اینکه تصور میکردم کل تیم به جریان مسابقه برگردد، این اتفاق رخ نداد.»
دشان گفت: «از تواناییهای اسپانیا آگاه بودیم و میدانستیم اگر میخواهیم پیروز شویم، باید در بالاترین سطح خود بازی کنیم، اما این اتفاق نیفتاد.»
او همچنین به مصدومیت ویلیام سالیبا و احتیاط آدرین رابیو پس از دریافت کارت زرد اشاره کرد و گفت این عوامل نیز بر عملکرد تیم تاثیر گذاشتند.
سرمربی فرانسه، توانایی اسپانیا در بستن مسیر پاسها و بازپسگیری توپ را یکی از عوامل اصلی شکست تیمش دانست و گفت: «آنها در برقراری ارتباط بین خطوط و پیشبینی مسیر پاسها بسیار خوب عمل کردند. ما راهحلی برای مقابله با این شرایط پیدا نکردیم. اینکه نتوانستیم کیفیت هجومی و فنی بازیهای قبلی را تکرار کنیم، تا حدی تقصیر خودمان بود، اما باید به اسپانیا هم بابت جلوگیری از این کار اعتبار داد.»
دشان با اشاره به فضای رختکن پس از مسابقه گفت: «ناامیدی بسیار زیاد است. این گروه از بازیکنان همگی رقابتطلب هستند و پایان یافتن این مسیر دردناک است. نمیخواهم تمام کارهایی را که در این تورنمنت انجام دادیم نادیده بگیرم، اما در این مسابقه اسپانیا چیزی بیشتر از ما داشت.»
دشان در پایان، به قضاوت ایوان بارتون، داور اهل السالوادور، نیز انتقاد کرد و گفت: «داور چهارم و پنجم در سطح بالایی بودند و با آنها کنار زمین صحبت کردم. اما درباره داور وسط چیزی نمیگویم؛ فقط از شما میپرسم، آیا او در سطح قضاوت یک نیمهنهایی جام جهانی بود؟»
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با شبکه فاکس نیز اعلام کرد که نمایندگان ایالات متحده سهشنبه ۲۳ تیر با مقامهای جمهوری اسلامی مذاکره کردند.
او جزییات بیشتری درباره افراد مذاکرهکننده و محور مذاکرات ارایه نداد.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی نیز تا کنون به برگزاری این مذاکرات هیچ اشارهای نکردهاند.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در سخنرانی خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفت دوران حمله به اسرائیل بدون دریافت پاسخی قاطع به پایان رسیده است. او تاکید کرد اسرائیل در برابر هرگونه تهدید یا حمله، واکنش نشان خواهد داد.
نتانیاهو هشدار داد هرگونه حمله به اسرائیل با پاسخی بهمراتب شدیدتر از گذشته روبهرو خواهد شد. او گفت اسرائیل در برابر تهدیدهای امنیتی با قدرت عمل میکند و به سیاست بازدارندگی خود ادامه خواهد داد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشهای نظامی میان اسرائیل، آمریکا و جمهوری اسلامی در روزهای اخیر افزایش یافته و حملات متقابل در منطقه ادامه دارد.
وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد تلاشهای خود را برای مختل کردن شبکه غیرقانونی کشتیرانی و دور زدن تحریمها که تحت مدیریت محمدحسین شمخانی فعالیت میکند، تشدید کرده است. محمدحسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، مشاور کشتهشده رهبر پیشین جمهوری اسلامی، است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفَک) سهشنبه ۲۳ تیر با انتشار بیانیهای این اقدام را بخشی از تلاشهای مستمر این وزارتخانه با هدف افزایش فشار اقتصادی بر حکومت ایران، بهویژه پس از از سرگیری «حملات بیثباتکننده» جمهوری اسلامی در تنگه هرمز خواند.
به گفته این وزارتخانه، شبکه شمخانی همچنان یکی از بازیگران اصلی صادرات نفت ایران است و فعالیت خود را به حوزه کشتیرانی کانتینری و تجارت جهانی کالا نیز گسترش داده است.
این اقدام در ادامه تحریمهایی است که آمریکا هشتم مرداد ۱۴۰۴ و ۲۵ فروردین سال جاری علیه محمدحسین شمخانی و بخش عمدهای از شبکه مالی و کشتیرانی او وضع کرده بود.
در بیانیه ۲۵ فروردین وزارت خزانهداری آمده بود شمخانی مدیریت یک امپراتوری چند میلیارد دلاری فروش نفت را بر عهده دارد که به سود جمهوری اسلامی فعالیت میکند.
این مجموعه دهها شرکت پوششی در امارات متحده عربی، هند و جزایر مارشال را شامل میشود که برای دور زدن تحریمها علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته میشوند و با فروش نفت و گاز مایع ایران و روسیه میلیاردها دلار درآمد ایجاد کردهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد اقدام جدید در واقع گسترش تحریمهای پیشین علیه شبکه شمخانی است و با هدف قطع زیرساختهای مالی، لجستیکی و کشتیرانی این شبکه انجام شده است.
به گفته این وزارتخانه، با احتساب تحریمهای جدید، تاکنون بیش از ۲۰۰ فرد، نهاد و شناور مرتبط با شبکه شمخانی تحریم شدهاند.
بر اساس این بیانیه، در دور جدید تحریمها شش فرد از جمله اصغر عقیلی دهکردی، محمدرضا رهبر مدنی، علی رهبر مدنی، بهزاد مقدس، ججین جورج و حسین قربانی زاهد، به اتهام ارائه خدمات مالی، مدیریتی یا لجستیکی به شبکه شمخانی تحریم شدهاند.
همچنین مارتین آستین کالوند و آلساندرا رونکو، دو مدیر پیشین شرکت تحریمشده «هاوس آو شیپینگ اینوستمنت» به همراه چند تن دیگر از مدیران و همکاران این شبکه نیز در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین ۲۴ شرکت را که بهگفته این نهاد در امارات متحده عربی، سنگاپور، هنگکنگ، هند، جزایر مارشال، سنت کیتس و نویس و دیگر کشورها در حوزه کشتیرانی، مدیریت شناورها، حملونقل و تجارت کالا برای شبکه شمخانی فعالیت میکنند، تحریم کرده است.
علاوه بر این، وزارت خزانهداری آمریکا ۲۰ شناور را نیز که بهگفته این نهاد در حمل نفت، فرآوردههای نفتی و کالا برای شبکه شمخانی نقش داشتهاند، بهعنوان داراییهای مسدودشده معرفی کرده است.
این شناورها شامل کشتیهای کانتینری، کشتیهای باری و نفتکشهایی هستند که در مسیرهای ایران، روسیه و سایر بازارهای بینالمللی فعالیت میکردهاند.
حسین شمخانی بهدلیل ایفای نقش کلیدی در تجارت نفت روسیه و فعالیت در ناوگان مخفی این کشور از سوی اتحادیه اروپا نیز تحریم شده است.
دونالد ترامپ در نخستین روزهای دور دوم ریاستجمهوری خود دستورالعمل «بسیار سختگیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت جمهوری اسلامی دیگر نباید به کشورهای دیگر نفت بفروشد.
بلافاصله پس از آن، وزارت خزانهداری اعلام کرد که یک شبکه بینالمللی را که در تسهیل انتقال نفت خام جمهوری اسلامی به چین نقش داشت، تحریم کرده است؛ شبکهای که صدها میلیون دلار درآمد برای حکومت ایران به همراه داشت.
ترامپ در نیمه نخست اردیبهشت امسال هم پس از اعمال تحریمهایی علیه شبکه صادرات نفت و پتروشیمی جمهوری اسلامی خریداران نفت از ایران را به محرومیت از تجارت با آمریکا تهدید کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در دیدار با نخستوزیر عراق در کاخ سفید گفت با تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی، این حکومت دیگر بار سنگینی بر دوش عراق نخواهد بود. او این اظهارات را در جریان دیدار با مقام ارشد عراقی مطرح کرد.
ترامپ همچنین گفت با گسترش همکاریهای اقتصادی میان آمریکا و عراق و حضور شرکتهای نفتی آمریکایی در این کشور، دیگر نیازی به حضور نظامی آمریکا در عراق نخواهد بود. او از توسعه روابط اقتصادی بهعنوان جایگزینی برای حضور نظامی یاد کرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها میان آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه دارد و واشینگتن همزمان بر گسترش همکاریهای اقتصادی و امنیتی با کشورهای منطقه تاکید