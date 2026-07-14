کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه سه‌شنبه ۲۳ تیر در مصاحبه با صداوسیمای جمهوری اسلامی گفت آمریکا نه‌تنها تعهدات خود در چارچوب یادداشت تفاهم اسلام‌آباد را نقض کرده، بلکه این تفاهم را متلاشی کرده است.

او گفت اقدام‌های جمهوری اسلامی در تنگه هرمز مطابق مفاد این تفاهم و حقوق حاکمیتی کشور بوده، اما آمریکا با ازسرگیری عملیات نظامی و اعلام محاصره دریایی جمهوری اسلامی، همه تعهدات خود را کنار گذاشته است.

غریب‌آبادی افزود با این اقدام‌ها، دیگر هیچ تعهدی ذیل یادداشت تفاهم برای آمریکا یا جمهوری اسلامی وجود ندارد و هرگونه درخواست از تهران برای بازگشایی تنگه هرمز «بلاوجه و بی‌اساس» است.

او همچنین گفت در شرایط جنگی، استناد به حقوق بین‌الملل «وجاهتی ندارد» و جمهوری اسلامی باید بر تمام تنگه هرمز، نه فقط آب‌های سرزمینی خود، کنترل داشته باشد. به گفته او، تهران قصد تعرض به حاکمیت عمان را ندارد و پیش‌تر برای جلوگیری از درگیری، مسیر جایگزینی برای عبور کشتی‌ها به عمان پیشنهاد کرده بود.

غریب‌آبادی گفت نیروی دریایی سپاه پاسداران مطابق یادداشت تفاهم، مین‌روبی مسیر شمالی تنگه هرمز را انجام داد، اما مسیر قدیمی این آبراه همچنان مین‌گذاری‌شده بود. او افزود پس از آن، مسیر جنوبی تازه‌ای در نزدیکی آب‌های عمان باز شد که به گفته او، حاکمیت جمهوری اسلامی در تنگه هرمز را نقض کرد.

غریب‌آبادی همچنین صحبت‌های دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، درباره برگزاری مذاکرات ۱۱ ساعته را رد کرد و گفت از زمان امضای یادداشت تفاهم اسلام‌آباد هیچ مذاکره‌ای میان جمهوری اسلامی و آمریکا انجام نشده است.

به گفته او، ادامه عملیات نظامی اسرائیل در لبنان مانع آغاز مذاکرات فنی شد و جمهوری اسلامی بر اجرای کامل و بندبه‌بند این تفاهم اصرار داشته است.