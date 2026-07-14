بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در سخنرانی خطاب به رهبران جمهوری اسلامی گفت دوران حمله به اسرائیل بدون دریافت پاسخی قاطع به پایان رسیده است. او تاکید کرد اسرائیل در برابر هرگونه تهدید یا حمله، واکنش نشان خواهد داد.
نتانیاهو هشدار داد هرگونه حمله به اسرائیل با پاسخی بهمراتب شدیدتر از گذشته روبهرو خواهد شد. او گفت اسرائیل در برابر تهدیدهای امنیتی با قدرت عمل میکند و به سیاست بازدارندگی خود ادامه خواهد داد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشهای نظامی میان اسرائیل، آمریکا و جمهوری اسلامی در روزهای اخیر افزایش یافته و حملات متقابل در منطقه ادامه دارد.
وزارت خزانهداری ایالات متحده اعلام کرد تلاشهای خود را برای مختل کردن شبکه غیرقانونی کشتیرانی و دور زدن تحریمها که تحت مدیریت محمدحسین شمخانی فعالیت میکند، تشدید کرده است. محمدحسین شمخانی، فرزند علی شمخانی، مشاور کشتهشده رهبر پیشین جمهوری اسلامی، است.
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (اوفَک) سهشنبه ۲۳ تیر با انتشار بیانیهای این اقدام را بخشی از تلاشهای مستمر این وزارتخانه با هدف افزایش فشار اقتصادی بر حکومت ایران، بهویژه پس از از سرگیری «حملات بیثباتکننده» جمهوری اسلامی در تنگه هرمز خواند.
به گفته این وزارتخانه، شبکه شمخانی همچنان یکی از بازیگران اصلی صادرات نفت ایران است و فعالیت خود را به حوزه کشتیرانی کانتینری و تجارت جهانی کالا نیز گسترش داده است.
این اقدام در ادامه تحریمهایی است که آمریکا هشتم مرداد ۱۴۰۴ و ۲۵ فروردین سال جاری علیه محمدحسین شمخانی و بخش عمدهای از شبکه مالی و کشتیرانی او وضع کرده بود.
در بیانیه ۲۵ فروردین وزارت خزانهداری آمده بود شمخانی مدیریت یک امپراتوری چند میلیارد دلاری فروش نفت را بر عهده دارد که به سود جمهوری اسلامی فعالیت میکند.
این مجموعه دهها شرکت پوششی در امارات متحده عربی، هند و جزایر مارشال را شامل میشود که برای دور زدن تحریمها علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته میشوند و با فروش نفت و گاز مایع ایران و روسیه میلیاردها دلار درآمد ایجاد کردهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد اقدام جدید در واقع گسترش تحریمهای پیشین علیه شبکه شمخانی است و با هدف قطع زیرساختهای مالی، لجستیکی و کشتیرانی این شبکه انجام شده است.
به گفته این وزارتخانه، با احتساب تحریمهای جدید، تاکنون بیش از ۲۰۰ فرد، نهاد و شناور مرتبط با شبکه شمخانی تحریم شدهاند.
بر اساس این بیانیه، در دور جدید تحریمها شش فرد از جمله اصغر عقیلی دهکردی، محمدرضا رهبر مدنی، علی رهبر مدنی، بهزاد مقدس، ججین جورج و حسین قربانی زاهد، به اتهام ارائه خدمات مالی، مدیریتی یا لجستیکی به شبکه شمخانی تحریم شدهاند.
همچنین مارتین آستین کالوند و آلساندرا رونکو، دو مدیر پیشین شرکت تحریمشده «هاوس آو شیپینگ اینوستمنت» به همراه چند تن دیگر از مدیران و همکاران این شبکه نیز در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین ۲۴ شرکت را که بهگفته این نهاد در امارات متحده عربی، سنگاپور، هنگکنگ، هند، جزایر مارشال، سنت کیتس و نویس و دیگر کشورها در حوزه کشتیرانی، مدیریت شناورها، حملونقل و تجارت کالا برای شبکه شمخانی فعالیت میکنند، تحریم کرده است.
علاوه بر این، وزارت خزانهداری آمریکا ۲۰ شناور را نیز که بهگفته این نهاد در حمل نفت، فرآوردههای نفتی و کالا برای شبکه شمخانی نقش داشتهاند، بهعنوان داراییهای مسدودشده معرفی کرده است.
این شناورها شامل کشتیهای کانتینری، کشتیهای باری و نفتکشهایی هستند که در مسیرهای ایران، روسیه و سایر بازارهای بینالمللی فعالیت میکردهاند.
حسین شمخانی بهدلیل ایفای نقش کلیدی در تجارت نفت روسیه و فعالیت در ناوگان مخفی این کشور از سوی اتحادیه اروپا نیز تحریم شده است.
دونالد ترامپ در نخستین روزهای دور دوم ریاستجمهوری خود دستورالعمل «بسیار سختگیرانه» برای از سرگیری سیاست فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی و به صفر رساندن صادرات نفت ایران امضا کرد و گفت جمهوری اسلامی دیگر نباید به کشورهای دیگر نفت بفروشد.
بلافاصله پس از آن، وزارت خزانهداری اعلام کرد که یک شبکه بینالمللی را که در تسهیل انتقال نفت خام جمهوری اسلامی به چین نقش داشت، تحریم کرده است؛ شبکهای که صدها میلیون دلار درآمد برای حکومت ایران به همراه داشت.
ترامپ در نیمه نخست اردیبهشت امسال هم پس از اعمال تحریمهایی علیه شبکه صادرات نفت و پتروشیمی جمهوری اسلامی خریداران نفت از ایران را به محرومیت از تجارت با آمریکا تهدید کرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در دیدار با نخستوزیر عراق در کاخ سفید گفت با تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی، این حکومت دیگر بار سنگینی بر دوش عراق نخواهد بود. او این اظهارات را در جریان دیدار با مقام ارشد عراقی مطرح کرد.
ترامپ همچنین گفت با گسترش همکاریهای اقتصادی میان آمریکا و عراق و حضور شرکتهای نفتی آمریکایی در این کشور، دیگر نیازی به حضور نظامی آمریکا در عراق نخواهد بود. او از توسعه روابط اقتصادی بهعنوان جایگزینی برای حضور نظامی یاد کرد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که تنشها میان آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه دارد و واشینگتن همزمان بر گسترش همکاریهای اقتصادی و امنیتی با کشورهای منطقه تاکید
ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام)، شامگاه سهشنبه ۲۳ تیر، اعلام کرد که نیروهای این فرماندهی دور تازهای از حملات به جمهوری اسلامی را آغاز کردهاند.
رسانههای ایران نیز از شنیده شدن صدای چند انفجار در اهواز، بندرعباس و جزیره قشم خبر دادند.
جزییات بیشتر درباره موج جدید حملات آمریکا به مواضع نظامی جمهوری اسلامی با امیر گیتی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در گفتوگو با فاکسنیوز گفت حملات آمریکا به ایران تا زمانی ادامه خواهد یافت که او دستور توقف آنها را صادر کند. او افزود جمهوری اسلامی «هنوز اندکی توان برای جنگیدن دارد، اما توان زیادی ندارد.»
ترامپ همچنین گفت اهداف مرتبط با بخش انرژی ایران را برای «مرحله آخر» عملیات حفظ خواهند کرد. او درباره زمان یا شرایط اجرای این مرحله توضیح بیشتری ارائه نکرد.
اظهارات ترامپ در حالی مطرح میشود که حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی ادامه دارد و دو طرف در روزهای اخیر مواضع نظامی یکدیگر را در ایران و منطقه هدف قرار دادهاند.
دونالد ترامپ،رییسجمهوری آمریکا، به فاکس نیوز گفت: «اهداف مرتبط با بخش انرژی ایران را برای مرحله آخر حفظ خواهیم کرد.»
او افزود: «هفته آینده نوبت پلها خواهد بود. ما تمام نیروگاههای آنها را از کار خواهیم انداخت. همه پلهایشان را نابود خواهیم کرد، مگر اینکه پای میز مذاکره بیایند.»
رییسجمهوری آمریکا گفت: «حملات به ایران تا زمانی ادامه خواهد یافت که بگویم کافی است. حکومت ایران هنوز اندکی توان برای جنگیدن دارد، اما توان زیادی برایش باقی نمانده است.»
ترامپ در پاسخ به به این پرسش که اکنون وضعیت را چگونه توصیف میکند، آیا جنگ از سرگرفته شده؟ گفت: «میتوانید هر نامی روی آن بگذارید اما ما ضربه بسیار سختی به آنها زدهایم.»
او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا همچنان قصد دارد جزیره خارک را تصرف کند، گفت: «نمیتوانم این را به شما بگویم، چون اگر بگویم، کار احمقانهای خواهد بود.»
رییسجمهوری آمریکا در این گفتوگو همچنین امکان استفاده از نیروی زمینی و انجام عملیات زمینی در ایران را رد نکرد.
ترامپ هفته آینده نوبت پلها خواهد بود. ما تمام نیروگاههای آنها را از کار خواهیم انداخت. همه پلهایشان را نابود خواهیم کرد، مگر اینکه پای میز مذاکره بیایند.
او بار دیگر بر اهمیت باز ماندن تنگه هرمز تاکید کرد و گفت اگر مردم بخواهند از آن عبور کنند، باز است. الان باز است.