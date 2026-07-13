خبرگزاری ایلنا نوشت کارگران پیمانکاری این معدن در جریان اعتصاب دو روزه خود، شنبه و یکشنبه ۲۰ و ۲۱ تیر، با ابراز نگرانی از تاخیر در پرداخت دستمزد خردادماه، خواستار ثبات در فرآیندهای مالی این واحد معدنی جهت پیش‌گیری از انباشت معوقات مزدی در ماه‌های آینده شدند.

اعتصاب کارگران پیمانکاری معدن طرزه در شرایطی یکشنبه ادامه یافت که کارفرما روز قبل از آن، بخشی از بدهی‌های بیمه‌ای خود را به سازمان تامین اجتماعی پرداخته بود.

به نوشته ایلنا، در پی این اقدام، مشکل خدمات درمانی دفترچه‌های بیمه کارگران به صورت موقت مرتفع شد اما کارگران خواستار حل ریشه‌ای مشکلات بیمه تکمیلی خود هستند.

این خبرگزاری اشاره کرد که بخش دیگری از مشکل کارگران، مربوط به طلب سنوات پرداخت‌نشده‌ پیمانکار سابق است.

کارگران همچنین خواستار ورود مستقیم مسئولان شرکت ذغال‌سنگ البرز شرقی برای نظارت بر تامین تجهیزات ایمنی باکیفیت و حفظ سلامت جان معدنکاران هستند.

اعتصاب و تجمع جمعی از کارگران بخش کارخانه و ماشین‌آلات راه‌آهن در کرج

کانال تلگرامی «پژواک کار ایران»، متعلق به کنفدراسیون کار ایران-خارج از کشور، گزارش داد که جمعی از کارگران بخش کارخانه و ماشین‌آلات راه‌آهن در کرج روزهای شنبه و یکشنبه، در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها، معوقات مزدی و حق بیمه، دست از کار کشیدند و تجمع کردند.

به گفته این کارگران، در جریان تجمع شنبه، «نیروهای انتظامی و مسئولان مربوطه» با حضور در محل، از کارگران خواستند برای پرداخت مطالبات خود تا یکشنبه فرصت بدهند اما با عملی نشدن این وعده، کارگران یکشنبه نیز بار دیگر برای ادامه اعتراضات خود تجمع کردند. در این روز نیز برخی مسئولان محلی و مدیران مربوطه از کارگران خواستند چند روز دیگر به مسئولان فرصت دهند.

بر اساس این گزارش، کارگران معترض اعلام کرده‌اند که از سال ۱۴۰۳ تاکنون، حق بیمه ۱۴ ماه آنان پرداخت نشده و علاوه بر آن، مطالباتی از جمله حقوق معوقه و مزایایی مانند عیدی نیز همچنان پرداخت نشده است.

آن‌ها همچنین می‌گویند در پاسخ به پیگیری‌های‌شان، به آنان اعلام شده که راه‌آهن تنها مطالبات پیمانکار را پرداخت می‌کند و مسئولیتی در قبال مطالبات مستقیم کارگران نمی‌پذیرد.

در سالیان اخیر، اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری در مناطق مختلف ایران روندی رو به‌رشد داشته است. پرداخت نشدن به‌موقع دستمزدها و حق بیمه مهمترین دلیل این اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری بوده است.

اخراج کارگران، سطح پایین دستمزدها، و خصوصی‌سازی واحدهای صنعتی از دیگر دلایل این اعتراض‌ها و اعتصاب‌ها محسوب می‌شوند.